Кабмин отреагировал на скандал вокруг рекордных зарплат министров и их заместителей, которые они накрутили себе за счет огромных премий и различных доплат.

Как уже писала "Страна", перед в конце прошлого года в ряде министерств выписали премии, материальную помощь, помощь на оздоровление и решение социально бытовых проблем в десятки тысяч гривен.

В итоге министры и их заместители получили зарплаты до 400 тысяч гривен.

И это при том, что рядовые специалисты министерств могут рассчитывать всего на 10-15 тысяч гривен уже со всеми доплатами.

В среду, 15 января правительство внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты топ-чиновников. В частности, их оклады привязали к прожиточному минимуму, а итоговую сумму обозначили в гривнах, убрав повышающие коэффициенты. К примеру, руководитель госоргана (Офиса президента, СНБО) получит оклад в 37,8 тысяч гривен, министр — 33,6 тысяч.

Правда, надбавки и премии все равно остаются, но их размер ограничили — не больше 200% от оклада.

То есть, министры с учетом всех надбавок смогут получать чуть больше 100 тысяч гривен. Это — максимальная сумма, что, как видно, намного меньше, чем сейчас.

Интересно, что в порядке дня Кабмина этого постановления не было. Очевидно, его внесли уже в процессе заседания.

"Таким образом Кабин попытался отреагировать на "вызов на ковер" в Верховную Раду и ту "беседу", которую им организовали по поводу зарплат депутаты. На пятницу назначен час вопросов к правительству, где этот вопрос, несомненно, тоже будут поднимать. Теперь премьер-министру есть чем ответить", — пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, на том же заседании Кабмин утвердил новое постановление о директоратах в министерствах и ведомствах, которое позволит расширять их штатное расписание.

В директоратах, которые в свое время запускались в рамках пилотного проекта при поддержке ЕС, и так платили лучше, чем основным подразделениям министерств и ведомств.

"Зарплаты отличались в разы, что часто вызывало недоумение и обиду рядовых специалистов министерств", — говорит Забловский.

Как сообщил "Стране" источник в Минэкономики, доплаты были в том числе, за счет грантовой и технической помощи от западных партнеров. То есть, теперь раздутые штаты директоратов частично позволят обойти зарплатные ограничения для части ключевых сотрудников.

"Страна" разбиралась как теперь будут платить чиновникам.

Начали с министров, о госпредприятиях забыли

Как сообщил на своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, Кабмин решили отказаться от практики установления больших заработных плат, а их размер решили привязать к суммам в гривне, а не к различным коэффициентам.

Так, руководители Секретариата министров, аппарата Верховной Рады, Офиса президента, аппаратов СНБО, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания получат должностные оклады в 37,8 тысяч гривен, министерств и центральных органов исполнительной власти — 33,6 тысячи гривен, других госорганов — 29,4 тысячи гривен.

Первые заместители — 35,9 тысяч, 32 тысячи и 28 тысяч соответственно, заместители — от 26 тысяч до 3461 тысяч и т.д.

Но у всех топ-чиновников остается возможность увеличивать свои зарплаты за счет премий и разного рода доплат (на оздоровление, за выполнение тяжелой работы, на решение бытовых проблем и пр.).

Правда, их размер тоже ограничили — не больше 200% от оклада.

Но премий может быть несколько.

В документе прописано, что премия за эффективность устанавливается первому вице- премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их первым заместителям ежемесячно — в размере 200% от должностного оклада.

Первым заместителям может быть установлена премия в таком же размере — 200% от оклада — в зависимости от их личных достижений в работе, то есть, получается, что этот вид доплат — нерегулярный и зависит от благосклонности министра.

Минимальный размер должностного оклада в госорганах установлен на уровне двух прожиточных минимумов, а это на сегодняшний день 4204 гривен.

То есть, рядовой сотрудник министерства на чиновничьей минималке с учетом премий и доплат может рассчитывать на 12,6 тысяч гривен, а это фактически та же сумма, что и сейчас.

"Ограничений уровня премий — ответ Кабмина на тот общественный резонанс, который вызвала недавняя информация о рекордных зарплатах в министерствах. Могли выписывать премии и размере и 700% и 1000% от оклада", — говорит Забловский.

По его словам, это постановление стало реакцией Кабмина на "вызов на ковер" в Верховную Раду с требованием объяснить "космические зарплаты".

"Скорее всего, будут еще решения по зарплатам. Этот вопрос взял под контроль Зеленский, негативный общественный резонанс может ударить по рейтингам власти, а это никому не нужно", — отметил Забловский. По его мнению, "вторая часть зарплатных решений" коснется руководителей государственных предприятий, рекордные зарплаты которых также шокировали украинцев. Самые высокие зарплаты и премии — в "Укрзализнице", "Укрпочте", "Нафтогазе" — там цифры доходят до 1-2 миллионов гривен в месяц и больше.

Но когда Кабин возьмется за зарплаты топ-менеджеров госпредприятий и возьмется ли вообще - пока непонятно.

"Если бы не широкий общественный резонанс, не факт, что были бы ограничения и по чиновничьим зарплатам. И это лишний раз доказывает, что этот вопрос у нас регулируется в ручном режиме. А с учетом готовящегося наступления на свободу слова, не факт, что в дальнейшем удастся контролировать эту тему, и рекордные зарплаты вполне могут вернуть, так что пока радоваться рано", — говорит глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталия Землянская.

"Взбесившаяся корпорация"

Вопрос зарплат в министерствах и на государственных предприятиях все равно остается проблемным.

"Если локально рассматривать это постановление Кабмина — как "тушение пожара", то оно, конечно, позитивное. Но в вопросе зарплат чиновников у государства по-прежнему нет системного подхода. Если представить государство в виде огромного предприятия, то получается какая-то "взбесившаяся корпорация". Зарплаты сотрудников одного и того же уровня, выполняющих идентичную работу, могут отличаться в разы. Одни директора (скажем, госпредприятий) получают больше, чем те, кто их контролирует (в министерствах). Руководители могут сами "назначать" себе любое вознаграждение. И все это — на фоне колоссальной диспропорции в окладах простых специалистов и руководства. Это все равно, как если бы в частной компании специалисты одного уровня получали бы один 10 тысяч гривен, а другой — миллион. Но в бизнесе такого нет, там соблюдается принцип рыночной стоимости работника. Стоило бы хотя бы частично перенести это и на государственный сектор", — считает экономист, аналитик института Growford Алексей Кущ.

По его словам, оправданно было бы ориентироваться на пропорцию 1 к 10, то есть, чтобы топ-чиновник или руководитель госпредприятия получал максимум десятикратный размер средней зарплаты.

"К примеру, если в Киеве средняя зарплата 12 тысяч, то министр или директор госпредприятия должен получать до 120 тысяч. За такие деньги в Украине вполне реально найти хороших профессионалов. Так зачем же переплачивать", — отметил он.

И, если бы такие цифры прописали официально, необходимость в разного рода премиях и доплатах, которые к тому же являются одним из инструментов давления на чиновников (ведь неугодным премию могут просто не выписывать), вообще бы отпала.

Но, как видно, на столь радикальные шаги власти идти не спешат. Они не только оставили премии, но и прописали, что их размер по-прежнему будет превышать сумму оклада.

К тому же нет никаких гарантий, что, когда скандал с чиновничьими зарплатами поутихнет, появятся какие-то новые доплаты, скажем, "за рост ВВП" или другие достижения топ-чиновников - реальные или выдуманные.

Но при этом формально в Кабмине всегда могут показать штатное расписание со сравнительно невысокими окладами топ-чиновников — до 40 тысяч гривен.

Гранты в помощь

Интересно, что в тот же день, когда принималось постановление по ограничению чиновничьих зарплат, Кабин рассмотрел еще одно постановление — о директоратах.

Директораты сейчас работают практически при всех министерствах и ведомствах, а также в центральных органах власти. Они курируют разные темы (евроинтеграцию, коммуникации и пр.). В свое время директораты запускались как один из способов обойти зарплатные ограничения в государственных органах и привлечь туда толковых специалистов на рыночные зарплаты.

"Пилотный проект изначально запускался по 11 министерствам, при финансовой поддержке ЕС. И изначально зарплаты там были в несколько раз выше, чем в департаментах министерств, что сразу же вызвало много вопросов у сотрудников последних. Ведь и в департаментах, и в директоратах люди по-сути выполняли одну и ту же работу, но вот деньги им платили разные", — говорит Забловский.

В действующем законодательстве прописано, что в директоратах могут создаваться экспертные группы. В новом постановлении Кабмина указано, что их должно быть не менее двух. Плюс к главным управлениям директоратов добавятся еще и отделы — не менее двух в каждом управлении. Прописано также, что в каждом отделе штатное расписание не может быть меньше 3 человек. То есть, фактически речь идет о раздувании штатного расписания директоратов. И это может стать одним из способов повышения зарплат сотрудникам министерств и ведомств.

"Нам обещали, что зарплаты добавят за счет грантовой и технической международной помощи, но пока это есть только в директоратах", — рассказали "Стране" сотрудники Минэкономики, которые уже со всеми премиями и доплатами получают по 10-12 тысяч гривен в месяц.

По словам Забловского, стоит ожидать увеличения количества и самих директоратов — они постепенно будут вытеснять привычные министерские департаменты.

То есть, специалисты, которые попадут, могут рассчитывать на более высокие зарплаты.