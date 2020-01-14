Пропрезидентская партия “Слуга народа” (СН) готовит очередную попытку сменить руководство в парламентском комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, который до сих пор возглавляет оскандалившийся член фракции Богдан Яременко.

Но, похоже, с этим опять будут сложности, хотя в СН снова заверяют в обратном.

Во вторник сессия провела рокировку в комитете по правовой политике, чей председатель Ирина Венедиктова перешла на работу в Государственное бюро расследований (ГБР), однако не тронула иностранный комитет. Хотя кандидат на замену Яременко там уже есть.

Что же произошло, выясняла “Страна”.

Правовой достался своим

О новой замене для Яременко на посту главы иностранного комитета сообщил журналистам в кулуарах парламента председатель фракции СН Давид Арахамия. По его словам, пропрезидентская фракция выдвинет кандидатуру своего члена Александра Мережко. А вместо Венедиктовой предлагается Андрей Костин, также состоящий во фракции СН.

При этом рокировка в правовом комитете состоялась уже во вторник. Сначала парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Венедиктовой, которая уже назначена президентом Владимиром Зеленским исполняющей обязанности главы ГБР, а потом избрал в председатели Костина.

Последний был заместителем Венедиктовой в комитете, возглавляя в нем подкомитет по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного решения споров.

В Раду Костин прошел по избирательному списку под номером 108 как беспартийный. Но с 10 ноября 2019 года он уже член СН. В базе Youcontrol Костин фигурирует как основатель общественной организации “Одесский дипломатический клуб” и адвокатской компании “Право”, которой и руководил.

Собеседник издания из числа одесских парламентариев назвал Костина известным в городе адвокатом.

На сайте Совета адвокатов Одесской области он по-прежнему числится заместителем председателя. Там также сказано, что Костин преподает конституционное, а также бюджетное, налоговое и таможенное право и Европейскую конвенцию по правам человека на курсах при Областной коллегии адвокатов для юристов, которые готовятся к адвокатскому экзамену.

В правом комитете хорошо отзываются о Костине. Член комитета Александр Пузанов (“Оппозиционная платформа - За жизнь”, ОПЗЖ) называет его кандидатуру “самым удачным выбором” среди всех членов комитета от “Слуги народа”.

“Он действительно имеет хорошую профессиональную подготовку, свободно владеет английским языком. Умеет анализировать и слышать собеседников. В непубличной части парламентской работы коллега Костин проявил себя очень разумным человеком, хорошо разбирающимся в нюансах закулисных событий. Тем не менее, как человек, соблюдающий фракционную дисциплину, он вынужден голосовать даже за то, за что не хочет”, - сказал "Стране" Пузанов.

Яременко может остаться

Что интересно: названный кандидатом в сменщики Яременко Александр Мережко (СН) тоже числится в правовом комитете, где руководит подкомитетом по гражданскому и административному законодательству.

Его номер в избирательном списке СН был 85, но он беспартийный.

На сайте Киевского национального лингвистического университета сказано, что доктор юридических наук, профессор Александр Мережко возглавлял в 2011–2017, 2018–2019 годах кафедру права.

В интервью он говорил, что преподает и в Киево-Могилянской академии.

В беседе со “Страной” Мережко отметил, что предложение ему от руководства фракции возглавить иностранный комитет было “немного неожиданным”.

“Но я юрист-международник. Я считаю, что проблематику, связанную с внешней политикой, нужно рассматривать через призму международного права.... Я как научный работник занимался правом международных договоров. У меня есть научные работы, я преподавал это право на английском языке даже в Польше, когда работал там профессором. А комитет по иностранным делам преимущественно занимается ратификацией и денонсацией договоров с другими странами”, - рассказал депутат Мережко (СН).

В то же время он сказал, что решение в отношении него “не окончательное”. “Это можно сказать, выдвижение. Нужно подождать, какое решение в конечном итоге примет парламент”, - комментирует депутат Мережко (СН).

Его коллега во фракции Александр Качура также сказал “Стране”, что решение в отношении Мережко “предварительное”.

“Еще будем обсуждать его кандидатуру во фракции”, - отметил он, допустив появление других кандидатов. Сам он высказывается за то, чтобы коллега Мережко, а также кандидаты, обсуждавшиеся в прошлый раз - Галина Михайлюк и Елизавета Ясько выступили перед фракцией. “И мы тогда уже сделаем выбор”, - спрогнозировал народный депутат Качура (СН).

В то же время еще один собеседник издания во пропрезидентской фракции дал “гарантию 99,9%”, что в итоге остановятся на Мережко.

Народный депутат Пузанов назвал коллегу в комитете Мережко “политиком европейского типа” в сравнении с Богданом Яременко.

“Он уважительно относится к чужой позиции и не пытается надавить принадлежностью к монобольшинству в Раде, а наоборот пытается найти взаимопонимание и устраивающий всех вариант. Это будет существенная разница с Яременко во главе комитета”, - прокомментировал Пузанов.

Собеседник издания в иностранном комитете не смог спрогнозировать, когда состоится замена и главное - будет ли она вообще.

Яременко поймали на переписке с проституткой еще в конце октября, и в СН пообещали его снять. Правда, поиск ему замены превратился в фарс, который наскучил, похоже, даже руководству фракции и Офису президента, благо Яременко в председательском кресле их вполне устраивал.

В парламентских кулуарах даже поговаривают, что кандидатуру Мережко предложили только ради успокоения общественного мнения, мол, если заменили Венедиктову, то почему не тронули не Яременко.

Со временем эти разговоры тоже стихнут, если рокировки не будет.