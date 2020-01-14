Киев еще не пришел в себя после одного из самых масштабных за последние годы коммунального ЧП — прорыва магистральной трубы в районе торгового центра «Океан Плаза» на Лыбедской. Картинки аварийной хроники напоминают фильм-катастрофу — кипяток и клубы пара отрезали посетителям ТЦ выход на улицу, а в модные бутики хлынула горячая вода. Несколько людей получило ожоги и оказалось в больнице. Плюс — испорчен товар и повреждены машины.

Сейчас коммунальщики спешно ликвидируют последствия прорыва, но эксперты предупреждают: подобные аварии могут войти в практику как в столице, так и в других городах Украины. И, кстати, уже на следующий день после прорыва на Лыбедской, случился другой, правда, менее резонансный, — на Шулявке.

"Сети доведены до ручки, износ — 80%. Поэтому разного рода ЧП, к сожалению, с каждым годом будет происходит все больше. Это — мина замедленного действия", — говорит руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук. "Все идет к коллапсу. Мы в итоге просто забудем, что такое централизованное отопление и горячее водоснабжение", — добавил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Причем никто точно не знает, где может рвануть в следующий раз. "Нет подробной схемы теплоснабжения, не проводится аудит сетей. Кто -то что-то ремонтирует каждый год, а трубы прорывают снова и снова, и конца краю этому хаотичному латанию дыр не видно", — говорит Скубченко.

Хуже всего, по мнению экспертов, обстоят дела в старых районах Киева с самой плотной застройкой, а это, прежде всего центр — Печерск, Подол и Шевченковский район, а также, как показывают недавние события, Голосеево. В зоне риска также Соломенка, где на трубы еще и давят подземные воды. Лучше обстоят дела на Оболони, Осокорках, Позняках. Но и их жителям никто не может дать никаких гарантий.

По словам Никончука, решить вопрос кардинально, то есть, тотально менять дырявые трубы по всей стране, можно лишь за счет потребителей или за счет бюджета (местных и центрального). А это значит — нужно повышать тарифы на отопление и горячую воду. Хотя, к слову, расходы на сети уже сейчас заложены в структуру тарифов, и их оплачивают все горожане. Но, как говорят сами коммунальщики, этих денег мало на что хватает.

"Страна" разбиралась почему в Киеве массово рвутся трубы и что будет дальше.

Дыр - на 50 миллиардов

Пока коммунальщики ликвидируют последствия прорыва, эксперты строят версии причин масштабной аварии. Разорвавшийся трубопровод был проложен в 1987 году, срок его плановой эксплуатации — 25 лет (то есть, до 2012 года). Но на самом деле в Киеве есть и более старые участки теплотрасс. "Под Крещатиком лежат еще те трубы, которые укладывали пленные немцы в начале 50-х годов прошлого века", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Киевские власти дали понять, что считают главной причиной именно износ сетей. "В прошлом году коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало системную замену аварийных сетей — 130 аварийных трубопроводов модернизировали. Почти 80% теплосетей изношены и требуют замены. Чтобы предотвратить критическую аварийность нужно менять ежегодно около 170 километров теплосетей", — отметил заместитель городского головы Петр Пантелеев.

"В Киеве — одна из самых протяжённых теплосетей в мире. Ее длина составляет 2800 км в двухтрубном измерении. С 2002 по 2018 год они находились в аренде у "Киевэнерго", и практически не ремонтировались. Основная причина порывов — это изношенность труб. Первоочередно заменить необходимо как минимум около 1700 километров труб. Плохие сети есть практически во всех районах Киева, ну возможно за исключением Оболони. Для комплексного решения проблемы необходимо время и деньги", — пояснил "Стране" глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и экологии Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

При этом ежегодно коммунальщики отчитываются о так называемых гидравлических испытаниях. Их суть в том, что под сильным давлением вода проходит по трубам и "рвет" самые проблемные участки. Их коммунальщики могут в плановом режиме и без спешки залатать еще до начала отопительного сезона.

Но, несмотря на это, каждую зиму трубы рвутся, причем, с каждым годом — все чаще.

То есть, понятно, что бесконечно латать дыры не получится — нужно ремонтировать сети капитально или вообще их менять. "Трубы имеют свой ресурс. Я лично был свидетелем, как на одном из порывов латать было нечего — коммунальщики обнаружили лишь слой ржавчины и утрамбованную землю вокруг. Трубы как таковой уже не было", — говорит Рябцев.

Многие участки киевских теплосетей эксплуатируются уже по 30-40 и больше лет, что давно превысило все допустимые нормы.

"Основной удар по теплосетям пришелся в 90-е годы прошлого века, когда о ремонтах вообще никто не думал. Из нынешних 80% износа, 50% сети заработали именно в те времена", — считает Никончук.

В тарифах на отопление и горячую воду заложены средства на поддержание технического состояния сетей. Но их едва хватает на поточные ремонты, — сетуют коммунальщики.

"80% в структуре тарифов — это цена газа. Остальное — зарплаты, текущая деятельность коммунальщиков, ремонты. На последние в тарифе приходится не больше 5%. Скажем, если в Киеве тариф на отопление — 38 гривен за квадратный метр, то на ремонты от этой суммы идет чуть больше 7 гривен", — говорит Рябцев. Со среднестатистичекой "двушки" в 50 квадратов получается 350 гривен в месяц или 4,2 тысячи в год. Но ремонтировать трубы за счет таких отчислений можно, если износ сетей составляет до 30%. При нынешнем показателе в 80% и выше нужны большие вложения сразу. И речь идет о миллиардах.

Понятно, что таких денег из нынешнего тарифа не вытащить.

Ситуация усугубляется еще и тем, что никто точно не знает масштабов перекладки сетей и сколько это будет стоить. "Нет схемы теплоснабжения, нет аудита сетей и инвестиционных программ, которые ежегодно утверждают коммунальщикам. Другими словами, непонятно, что они уже сделали за деньги потребителей. Отремонтировали на миллион, а списали два?", — считает Александр Скубченко. То есть, при таком раскладе — если коммунальщики смогут и дальше бесконтрольно тратить деньги и "что-то там ремонтировать" в трубы можно закатать миллиарды, а никакого эффекта от этого не будет.

То есть, сначала нужно разобраться в состоянии сетей и спланировать долгосрочные программы по их модернизации, а уже потом — выделять на это деньги.

"Но мы должны понимать, что модернизация будет идти за наш с вами счет — за счет повышения тарифов. Никакой инвестор не придет перекладывать трубы — это убыточно. Местные бюджеты, да и центральный бюджет такие затраты тоже вряд ли потянут", — считает Никончук.

По самым скромным оценкам на модернизацию тепловых сетей по всей стране нужно не менее 50 млрд долларов.

Настроили лишнего

Но дело не только в старых трубах.

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что есть еще несколько причин, которые, если не спровоцировали, то, как минимум, ускорили аварию возле ТЦ "Океан плаза".

Это, в частности, непродуманная застройка столицы, которая идет в последние годы. "Застройщики должны согласовать проекты и подключение к коммуникациям. Это достаточно длительная и проблемная процедура. Поэтому многие предпочли попросту "договориться". В итог нагрузка на сети резко выросла и не везде трубы выдерживают. Плюс — есть же еще несанкционированные врезки, самовольные подключения ресторанов, магазинов, салонов, которые расположены в старом жилом фонде", — говорит Никончук.

Скажем, обнаружилось, что магистральная труба проходила в непосредственной близости от ТЦ "Океан плаза", и, собственно, по этой причине и залило торговый центр. Но такого по всем нормам быть не должно, так как предусмотрена специальная охранная зона.

"Также непонятно, почему не было сделано специальных возвышений и стоков в самом ТЦ, не установлены насосы на случай ЧП, ведь там есть минус первый этаж, должны были учесть все возможные форс-мажоры. То есть, нужно разбираться с проектом", — считает Никончук.

Впрочем, эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак говорит, что застройщики нередко за свой счет частично перекладывают инженерные сети. И, возможно, были бы готовы тратить на это больше в обмен на определенные преференции, к примеру, по условиям подключения, новым участкам и пр.

"При старте нового проекта соответствующие организации, в том числе и коммунальные службы, выдают технические условия, по которым застройщик должен проложить то или иное количество сетей. Потом эти же сети застройщик обязан передать на баланс городу. И очень часто эти новые сети идут в зачет паевого участия", — говорит управляющий партнер Сообщества девелоперов жилья (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.

То есть, сейчас и конролеры, и коммунальщики и застройки будут просто "переводить стрелки", утверждая, что виноват кто-то другой, но только не они.

В то же время эксперты по вопросам градостроительства давно заявляют, что в Киеве при закладке новых домов не учитывают окружающую реальность — рельеф и особенности участка, окружающую застройку, состояние сетей и пр. А с учетом того, что и в новом генплане столицы планируют строить очень много, проблем может стать еще больше.

"Особенно сложная ситуация в центре, к примеру, на Печерске, в Шевченковском районе, где плотность застройки уже и так высокая. Это не только создает дополнительную нагрузку на сети, но и усложняет их ремонт. Многие дома и вовсе стоят на транзитных сетях, как на пороховой бочке", — рассказал "Стране" Андрей Никончук.

"Это очередное ЧП заслуживает очень тщательного анализа.

И я даже не хочу вешать всех собак на нынешних руководителей КГГА - мина замедленного действия была заложена до их прихода.

В то время, когда последние 15 лет застройщики ТЦ и ЖК получали навар в десятки и сотни миллионов долларов, инфраструктура вокруг их ТЦ и ЖК не получала ничего, кроме дополнительной нагрузки.

А к КГГА у меня один вопрос - парни, вы реально знаете и понимаете нынешнее состояние сетей?! И есть ли у вас план действий?! И это при рекордно супертеплой зиме, кстати!", — написал на своей странице в Facebook экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Урбанизация и коммунальные эксперименты

Провоцировать аварии на тепловых сетях, по словам Никончука, может также вибрация — от автомобилей, общественного транспорта и метро. Так как автопарк в Киеве за последние годы заметно вырос, идет повышенная нагрузка на дороги, под которыми уложены трубы. Из-за постоянно вибрации в материале труб могут возникать трещины, о от них до порыва — один шаг. То есть, даже если положить полностью новые трубы, эксплуатация в таком режиме сократит срок их службы. Скажем, они смогут прослужить уже не 25, а только 15 или 20 лет.

Также, по словам Рябцева, не продумана городская система канализации, скажем, забиты ливневки, а при строительстве новых дорог их вообще не предусматривают. Из-за этого на сети оказывают негативное действие еще и подземные воды. Это актуально особенно для той же Лебедской, а также для Соломенки, где подземные воды подходят близко к поверхности.

Александр Скубченко не исключает и фактор «экспериментов с давлением». "Скажем, коммунальщики могут понижает давление, чтобы при той же плате за тепло фактически подавать его меньше. А перепады давления для старых труб губительны", — пояснил он.

Повысят ли тарифы из-за труб

Понятно, что рано или поздно вопрос с сетями придется решать кардинально. И, скорее всего, на волне недавнего ЧП могут поднять вопрос о повышении тарифов — "на модернизацию".

Скажем, по словам Олега Попенко, киевские власти могли бы не пересчитывать тарифы (за декабрь их снизили на 22%) а направить те 320 млн гривен, на которые выполнен пересчет, на технические работы на сетях.

И чем больше в Украине будет рвать трубы, тем убедительнее станут звучать аргументы сторонников заложенных в тарифы денег на ремонты.

Пока маловероятно, что власти на это пойдут, ведь сниженные коммунальные тарифы нужны для поддержания рейтингов. Но в будущем повышение цен на отопление и горячую воду не исключено. Украинцы могут оказаться перед выбором — платить много или вообще остаться без централизованного отопления и горячей воды (что, к слову, во многих городах уже происходит).

Хотя, по словам экспертов, вопрос можно было бы решить и без повышения тарифов — попросту пересмотрев их структуру. К примеру, 80% в тарифе сейчас — это стоимость газа. Но долю газа можно уменьшить, скажем, за счет более дешевого газа внутренней добычи, или направив газовый НДС (а это 20%) в специальный фонд на ремонт сетей.

"Но пойдут ли на это власти — большой вопрос. Ведь такое перераспределение будет значить, что кто-то из успешных менеджеров энергорынка получит меньше премии, а они к этому не готовы", — подытожил Рябцев.