27 января на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге впервые появится новая делегация от Украины.

Осенью 2019 года украинская делегация проигнорировала заседания ПАСЕ, выразив несогласие с тем, что Россия вернула себе право голоса в Ассамблее Совета Европы, утерянное еще в 2014 году после аннексии Крымского полуострова и конфликта на Донбассе.

Теперь же глава делегации Украины Елизавета Ясько заявила о том, что Украина вернется в Страсбург.

Что означает решение Украины возобновить присутствие в ПАСЕ, анализирует "Страна".

Демарш продолжался недолго

Осенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге стала первой за последние пять лет, где присутствовала делегация России, и первой, когда от участия в работе Ассамблеи отказалась Украина.

Именно Москва была крупнейшим спонсором организации и исправно платила членские взносы даже несколько лет спустя после запрета российской делегации принимать участие в работе ПАСЕ. Заморозили эти выплаты россияне только в 2017 году, что и стало спусковым крючком для смены настроений в Ассамблее, которая потеряла большую долю своего бюджета.

Крупные европейские страны открыто заговорили о необходимости вернуть Россию. В итоге, в июне 2019 года большинство евродепутатов (118 против 62) приняли резолюцию ПАСЕ, которая внесла поправки в регламент ассамблеи, исключив возможность лишать любую делегацию права голоса.

Таким образом, 30 сентября 2019 года в Страсбурге вновь появилась делегация России.

А вот Украина решила на этот процесс отреагировать отказом от участия. Вообще за последние годы в Страсбурге уже привыкли к неоднозначному поведению украинских делегатов.

Чего только стоило появление нардепа (ранее БПП, ныне "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко на одном из заседаний в перчатках сантехника, показывая, что Россия виновна в отравлении Скрипалей, которым яд нанесли на ручку двери.

Еще один пример - члены украинской делегации громко топали в зале во время выступления тогдашнего генсека Совета Европы Турбьерн Ягланда, не соглашаясь с его политической позицией. В итоге главенствующие на заседании сделали личное предупреждение членам украинской делегации, отметив, что там, в зале заседаний Евроассамблеи, - не цирк, и эти театральные выходки унижают ПАСЕ.

В итоге отношения Украины с Ассамблеей накалились до той степени, что Верховная Рада 8 созыва даже отменила аккредитацию членов Европарламента, которые хотели посетить Украину с целью контроля проведения досрочных парламентских выборов.

Но после избрания новой Верховной Рады казалось, что ситуация должна нормализироваться. Украина даже сформировала новую делегацию из 12 постоянных членов и 12 их заместителей.

В состав на постоянной основе вошли народные депутаты Елизавета Ясько (она также стала главой делегации), Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранна, Сергей Кальченко, Юлия Овчинникова (все из "Слуги народа"), Леся Василенко ("Голос"), Дмитрий Лубинец (группа "За будущее), а также трое депутатов, которые были членами делегации в предыдущем созыве - Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционный платформа – За жизнь").

Но надежды на то, что с приходом новой власти изменится сам подход к работе Украины в ПАСЕ, не оправдались: "слуги народа" продолжили прежнюю линию и отказались ехать в Страсбург. По сути, единственные, кто выступали против бойкота и при прежней власти и с приходом новой - это представители "Оппоплатформы". Но их в нынешней делегации всего два человека - Юлия Левочкина и Олег Волошин.

Но вот теперь Украина меняет свое мнение и готовится к возвращению в Страсбург.

Отказ обнулил позиции

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству рекомендовал вернуть украинскую делегацию в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Это постановление внесла глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

По ее словам, делегация собирается поехать полным составом и вместе с заместителями.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины", – написала на своей странице в Facebook Ясько.

Причем участие делегации в работе Ассамблеи зависит исключительно от решения самих депутатов. Ведь, Украину никто официально не исключал из ПАСЕ, она сама решила осенью отказаться от приезда в Страсбург, чтобы продемонстрировать свою позицию.

Теперь же парламент уже на нынешней неделе будет голосовать за постановление, которым направит депутатов в Страсбург.

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Юлия Левочкина в разговоре со "Страной" отмечает, что отказ украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ был ошибкой. По ее словам, новая делегация могла бы выйти с более качественной и перспективной повесткой для участия в работе ПАСЕ.

"Вместо этого, новосформированная делегация, потеряв инициативу и понимание процессов в ПАСЕ, подхватила хвост ошибочной риторики команды Петра Порошенко, которая привела ко всем хорошо известным результатам. Таким решением новая украинская делегация загнала себя в угол. Но я приветствую решение из него выбраться, пусть даже с существенными потерями", - говорит "Стране" Юлия Левочкина.

Она говорит, что из-за демарша член украинской делегации потерял представительство в Венецианской комиссии от юридического комитета ПАСЕ. Также украинская делегация потеряла представительство в руководящих органах ПАСЕ и профильных комитетах, потеряла возможность формировать повестку дня Ассамблеи и вносить конструктивные предложения.

"Упущена возможность по наработке связей и налаживанию сотрудничества с национальными делегациями на полях ПАСЕ. С сентября 2019 года, когда было принято решение не подавать полномочия новосформированной делегации, Украина потеряла время, инициативу и репутацию", - считает Левочкина.

В партии же Порошенко "Европейская солидарность" против возвращения украинской делегации.

"Как по мне, мы пришли к самому плохому варианту. Нам нужно было либо полноценно участвовать в работе Ассамблеи с самого начала, либо и дальше выражать свое несогласие с позицией ПАСЕ. Но "Слуги народа" почему-то выбрали самый странный вариант, когда там не поехали, тут поедут. Мне это непонятно, по моему мнению, мы должны были участвовать в работе ПАСЕ полноценно и доносить свое мнение с трибуны. Более того, из-за такой позиции у нас произошло полное обнуление. Есть комитеты, где Украина потеряла свое членство, есть докладчики, которые должны будут заявлять свои доклады заново. Мы потеряли свои позиции, которые долго выстраивали. Этот демарш еще не раз негативно отразится на нас", - говорит "Стране" нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС").

В то же время бывший глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев уже заявил, что участие украинской делегации в сессии ПАСЕ имеет смысл только для того, чтобы поставить под сомнение полномочия делегации России. По его словам, если делегация России останется в ПАСЕ, то Украине "делать в дискредитированной структуре ничего". "По крайней мере, резолюции ПАСЕ, принятые после последних событий не имеют ни силы, ни значения, ни уважения", - написал он на Facebook.

Интересно, что прежняя украинская делегация сохраняла свои полномочия до момента регистрации новой, таким образом, часть нардепов от Украины присутствовали осенью в Страсбурге, но не могли ни голосовать, ни принимать участия в обсуждениях резолюций.

"Отказаться от ПАСЕ мы не можем"

Между тем, эксперты считают, что поведение украинской делегации в очередной раз показало, что во внешней политике в целом сохраняется курс прежней власти.

"Демарш Киева в Ассамблее напоминает выстрел себе же в ногу. Очевидно, что возвращение Украины к работе в ПАСЕ было только вопросом времени. Такое инфантильное поведение в стиле "Вы плохие, уйду от вас" никак не могло усилить позиции Украины", - считает политолог Андрей Золотарев.

"Учитывая важность площадки ПАСЕ, отказаться от этой платформы мы не можем. То, что Украина возвращается в таком виде, - это поражение украинской дипломатии. Это следствие той непродуманной, хуторской политики, которую 5 лет вел Петр Порошенко, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Украине нужно понимать, что ее вес и влияние в ПАСЕ значительно уменьшится, и возможности украинской делегации будут намного ниже, если игнорировать Ассамблею".