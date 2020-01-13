На этой пленарной неделе Верховная Рада, согласно предварительной повестке дня, планирует, помимо прочего, запустить рассмотрение новой редакции изменений в Конституцию в части децентрализации, которую сперва нужно отправить для оценки в Конституционный суд (КС).

Впрочем, главной интригой недели будет судьба резонансных законопроектов о продаже земли, которого ожидает второе чтение, и проект нового Трудового кодекса, который заходит только на первое чтение.

Пока что их нет в повестке дня, но это может быть просто уловкой, чтобы усыпить бдительность оппонентов обоих документов.

В ситуации разбиралась “Страна”.

Первым дело Конституция

Предварительно на вторник запланировано голосование за президентский проект изменений № 2598 в Основной закон, которым предлагаются новые правила для так называемой децентрализации. Украине предлагается новое деление на общины, округа и области, а также вводится институт представителей президента на местах - префектов.

Процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил передачу документа в Конституционный суд для оценки. Если вывод КС будет положительным, необходимо на одной сессии собрать не менее 226 голосов депутатов за проект, а на другой - уже минимум 300 голосов.

Как писала “Страна”, с этими конституционными изменениями у Офиса президента (ОП) начались проблемы сразу после регистрации законопроекта в Раде как неотложного. Составленный на базе отозванного проекта Администрации предыдущего президента (АП) Петра Порошенко, документ раскритиковали в пух и прах, причем самые разные политические силы.

Основных претензий было несколько. Недовольство вызвала, прежде всего, предложенная редакция статьи 92 Конституции, где в сферу применения законов добавлялось оформление “административно-территориального устройства, правового статуса административно-территориальных единиц”.

Некоторым показалось, что этим команда Зеленского попробует подкрепить уже принятый ранее закон об особом статусе Донбасса или аналогичный акт, одобренный в будущем.

Но даже такую уловку противники компромисса на основе Минских соглашений встретили в штыки. Не устроило изменение и “партию мира”, которая выступает за закрепление в Конституции спецстатуса Донбасса. В проекте Порошенко он, напомним, был.

Кроме того, жесткой критике подверглось предложение наделить новую вертикаль в регионах - префектов, подчиняющихся президенту, полномочиями блокировать любые решения местных органов власти и распускать их досрочно.

При этом срок полномочий местных органов власти урезали с 5 лет до 4-х, а у центральных осталось как есть. Оказалось также, что в проекте Зеленского вообще отсутствует в каком-либо виде Севастополь (сейчас имеет специальный статус).

В редакции, перевнесенной ОП перед самым Новым годом, Севастополь уже фигурирует. А статья 92 Конституции регулирует только “статус административно-территориальных единиц”. Полномочия префектов уточнены и даже расширены. В частности, говорится, что они будут элементом исполнительной власти в округах и областях, а также Киеве и Севастополе, а не просто должностными лицами, контролирующими соблюдение Конституции и законов Украины.

На согласительном совете глав фракций и комитетов парламента первый зампредседателя пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) Александр Корниенко настаивал, что обновленный текст учитывает “многие те моменты, о которых говорили и члены комитета профильного – правовой политики, и члены комитета государственной власти, который второй по важности для этого законопроекта, и там есть теперь и Киев, и Севастополь, и убраны вещи, которые беспокоили юристов. Поэтому не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого проекта”.

Более отступать власть в вопросе сроков внесения изменений, судя по всему, не намерена. “Надо, чтобы местные выборы в этом году, которые должны состояться в октябре, проходили уже в обновленном территориально-административном устройстве страны, в общинах, возможно, в округах, если Верховная Рада определит такую необходимость, и, конечно, в областях”, - заявил Корниенко на соглассовете.

Собеседник издания во фракции СН говорит, что сюрпризов с направлением в КС быть “по идее” не должно. Ведь для этого нужно всего 226 человек.

“Но завтра увидим, сколько во фракции вернулись с каникул”, - уточнил он.

Замечание резонное. Потому что фракции президента придется расчитывать только на свои голоса, так как практически все остальные фракции и группы уже выступили против предложенного варианта изменений в Конституцию.

Хватит ли голосов у "слуг народа", увидим уже во вторник.

Земля и труд

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения №2178-10 (второе чтение), как и проект №2708 о новом Трудовом кодексе (первое чтение) пока в повестке дня не фигурируют.

Однако возможность поставить их на голосование остается.

О планах власти на неделю насчет вопроса сельскохозяйственной земли должен был рассказать соглассовет.

“Мы ждали, что скажет Сольский (глава аграрного комитета Николай Сольский от СН - Ред.) Если бы он попросил вынести “землю” на голосование уже на этой неделе, значит, это точно планируется”, - утверждает источник издания во фракции “Батькивщины”, которая выступает против открытия рынка земли.

Однако Сольский назвал на согласительном совете два других законопроекта, которые проходят по линии его комитета.

Собеседник издания, близкий к премьер-министру Алексею Гончаруку, лоббирующего запуск оборота земли, утверждает, что окончательного решения о голосовании на текущей пленарной неделе “еще нет”.

В свою очередь, советник главы Кабмина народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак выступает за принятие по ускоренной процедуре, а не путем рассмотрения всех поправок к законопроекту, на чем настаивают их авторы из числа противников законопроекта.

В целом, для власти сейчас наступает момент выбора. Изменить условия запуска рынка земли, в том числе особо критикуемые - лимит концентрации до 10 тысяч га в одних руках, разрешение иностранным банкам забирать участки за долги - ко второму чтению уже не получится.

Не голосовать за законопроект чревато провалом вообще идеи с землей, что явно не понравится западным партнерам, которые также лоббируют свободный земельный рынок. Но, с другой стороны, противники обещают акции протеста у Рады, с помощью которых они уже один раз сорвали голосование в целом.

Ситуацию может еще усугубить внесение нового Трудового кодекса, ослабляющего права работников, который сам вызвал бурление в обществе. Профсоюзы готовят собственные митинги в пленарную неделю и грозят национальной забастовкой.

Собеседник издания в "Слуге народа" предполагает, что власть решит разнести ключевые и неоднозначные голосования по разным неделям, чтобы избежать кумулятивного эффекта.

“Во всяком случае, такой вариант обсуждается, но как пойдет на самом деле, не знает сейчас никто”, - уверяет источник, попросивший об анонимности.