В этом году украинских пенсионеров ждет сразу несколько нововведений.

Во-первых, президент пообещал доплаты пенсионерам старше 80 лет — от 400 до тысячи гривен. Правда кому, когда и как будут платить пока неясно. Известно лишь, что на эти цели планируется выделить дополнительно порядка 13 млрд гривен, а сами доплаты должны начаться в 2020 году (но не факт, что с начала года).

Во-вторых, проиндексируют пенсии всем остальным украинцам. Правда, там рост будет небольшим — примерно на 8,5%.

В третьих, должны вернуть старые долги по пенсиям военным и экс-силовикам.

Но есть и плохие новости. Власти снова заговорили о повышении пенсионного возраста, а в конце прошлого года в парламенте появился законопроект о старте накопительных пенсий.

Если его примут, украинцам придется перечислять часть своей зарплаты "на старость".

"Страна" разбиралась, что в этом году поменяется для пенсионеров, и к чему стоит готовится дальше.

Пенсии от Зе

В декабре прошлого года в эфире передачи "Право на владу" на канале "1+1" президент анонсировал некие пенсионные доплаты для тех, кому за 80.

По его словам, такую программу разрабатывают в ОП. Пенсионеры, перешагнувшие 80-летний рубеж, получат от 400 до 1,1 тысячи гривен к своим пенсиям, но как именно будут начислять эти прибавки от Зе — пока неясно. Президент лишь отметил: "Мы на них выделим 13 миллиардов в 2020 году".

В последующем, по словам президента, возрастной ценз для доплат будет расширяться — станут доплачивать тем, кому за 75 лет, затем тем, кому за 70 и т.д.

В Украине пенсионеров старше 80 лет, по данным Госстата, порядка 1,7 млн. То есть, если разделить обещанные Зеленским 13 млрд поровну, то каждый получит около 640 гривен в месяц. Но, не исключено, что будет дифференциация надбавок, правда, пока неясно, по каком принципу.

Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать и на другую доплату — по 670 гривен в качестве платы по уходу за стариками. Такая сумма прописана в прошлогоднем решении Кабмина, и под нее в бюджете на 2020 год заложено более 800 млн гривен.

Если начнут платить еще и надбавку от Зе, старики старше 80 лет смогут рассчитывать на достаточно серьезное увеличение пенсии — на 1,1-1,8 тысячи гривен. Для сравнения: минимальная пенсия в 2020 году вырастет всего на 131 гривну (до 1769 гривен).

"Это, конечно, хорошая новость для наших стариков. Но власти провоцируют социальное напряжение в среде пенсионеров. Ведь, получается, что человек, которому за 80, имеющий, скажем, 40 лет стажа, доплату получит, а тот, кому 65 и такой же трудовой стаж — нет. Люди начнут возмущаться", — говорит руководитель управления социального страхования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

Индексации для всех

На прибавки, правда, менее щедрые, чем для пожилых пенсионеров, могут рассчитывать и другие украинцы на заслуженном отдыхе.

Во-первых, вырастет минимальная пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. С начала года и по июль минимальная пенсия будет составлять 1638 гривен, затем повысится до 1712 гривен, а с 1 декабря 2020 года — до 1769 гривен.

Во-вторых, в марте пенсионеры могут рассчитывать также на ежегодную индексацию пенсий. Она проводится по формуле: 50% инфляции и роста средней зарплаты за предыдущий год.

Точные данные по динамике инфляции и заработных плат Госстат обнародует в конце этого месяца.

За 11 месяцев этого года зарплаты в Украине, согласно исследованию рынка труда от Минэкономики, выросли на 14,1%. Инфляция в 2019 году, по данным Нацбанка, составит порядка 4,1%. То есть, пенсии должны проиндексировать на 9,1%. Скажем, если пенсионер получал 3 тысячи гривен в месяц, то ему добавят еще 273 гривны (будет 3273 гривен в месяц).

Но точная ставка индексации будет известна лишь в конце января — начале февраля.

При этом многие пенсионеры могли бы рассчитывать на реальное увеличение своих доходов, если бы Зеленский выполнил свое обещание (данное перед выборами в Раду) об освобождении от коммунальных услуг тех, кто старше 70 лет. Хотя большинство пенсионеров получает субсидию, им все равно приходится платить так называемую обязательную часть коммуналки.

Но об отмене платежек для стариков у Зе больше не вспоминают,

Старые долги для силовиков

В последних числах декабря Кабмин принял постановление №1088 "Некоторые вопросы выплаты пенсий отдельным категориям граждан".

Оно начало действовать уже с 1 января этого года и предусматривает нововведения для бывших военных и экс-силовиков.

Напомним: их общая реформа пенсионной системы не затронула. Военные пенсии привязали к материальному обеспечению действующих военных, а оклады там долгое время не меняли (выплаты повышались за счет премий, разных доплат и прочее). В итоге пенсии у военных и пенсионеров силовых ведомств, которые всегда были сравнительно большими, оказались на минимальном уровне. После многочисленных акций протеста пенсионеров по всей стране, правильно распорядилось пересчитать им пенсии. Но сразу все деньги не дали — решили выплачивать частями.

В новом постановлении указано, что с начала 2020 года пенсии военным будут платить с учетом 100% пересчитанной в 2018 году суммы. В формуле пересчета должны быть учтены оклад, надбавки за звание и выслугу лет.

Экс-милиционерам также будут платить 100% разницы между пенсиями, которые были до 2016 года и пересчитанными, вплоть до полного погашения задолженности.

Больше стажа и повышение пенсионного возраста

Но сюрпризы от государства в этом году получат не только нынешние, но и будущие пенсионеры.

Во-первых, в этом году увеличится страховой стаж для выхода на пенсию — с прошлогодних 26 до 27 лет. Напомним: он будет расти до 2028 года и к тому времени должен достигнуть 35 лет.

Граждане, которые достигли пенсионного возраста (60 лет), но не успели заработать нужный стаж, могут или продолжать работать дальше (пока не будет стажа), либо докупить стаж (заплатив 22% ЕСВ с минимальной зарплаты за каждый недостающий месяц, то есть, порядка 10-11 тысяч гривен за каждый год) или получать минимальную пенсию или социальное пособие.

Если у человека от 17 до 27 лет страхового стажа, то он сможет выйти на пенсию только в 63 года, а от 15 до 17 лет — не раньше 65 лет.

Но это еще не все. Власти заговорили о повышении пенсионного возраста.

Как заявила недавно депутат от СН и глава профильного парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, без повышения пенсионного возраста Украине никак не обойтись. Без этого, якобы, последующие поколения будут обречены на ухудшения условий по пенсионному обеспечению.

"Как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста", — сказала Третьякова.

Как именно будет происходить это повышение и насколько значительным оно окажется — пока неясно. Третьякова в качестве вариантов лишь предположила, что это может быть, к примеру, повышение на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года.

То есть, нововведения, если и будут, то не прямо сейчас, а позже.

На даже сама перспектива повышения пенсионного возраста уже пугает. Тем более, что в реформе пенсионной системы были заявлены совсем другие приоритеты.

"Пенсионный возраст был главным до 2000 года. После нулевых акцент перенесли на страховой стаж. В пенсионной реформе можно делать упор либо на возраст, либо на стаж. Первая модель работает, к примеру, в Европе. Но там сравнительно высокая продолжительность жизни, и человек, выходя на пенсию даже после 60 лет, может рассчитывать на активную и обеспеченную старость. Вторая модель, то есть, ставка на страховой стаж, имеет смысл, если продолжительность жизни в стране небольшая, как, к примеру, в Украине. И, вместе с тем, есть проблема теневой занятости и зарплат в конвертах. Выставляя условия по страховому стажу, государство тем самым стимулирует людей работать официально и платить взносы (иначе стаж не засчитывается)", — пояснил Кущ,

В Украине обязательный для получения пенсии страховой стаж и так постоянно растет —ежегодно прибавляют еще год. Так, в прошлом году минимум составляв 26 лет, в этом — уже 27 лет, в следующем — 28 лет и т.д. До 2028 года минимальный страховой стаж вырастет до 35 лет. И только при его достижении человек может выйти, на заслуженный отдых в 60 лет и получать заработанную пенсию.

А если такого стажа не будет, придется работать дольше. Скажем, уже в этом году те, кто имеет от 17 до 27 лет стажа, смогут выйти на пенсию только в 63 года. А в следующем году, даже чтобы уйти на пенсию в 63 года, нужно будет иметь стаж уже не меньше 18 лет. "То есть, по факту и так подразумевается повышение пенсионного возраста. Зачем же его еще дополнительно повышать", — удивляется Алексей Кущ.

По его словам, повышение пенсионного возраста лишает человека последней мотивации платить взносы в ПФ — ведь до обозначенного государством возраста можно и не дожить. Поэтому проще самим копить на пенсии, — так рассуждают многие украинцы.

"Чтобы мотивировать людей официально трудоустраиваться и платить взносы с "белой" зарплаты, нужно, наоборот, отменить любые требования по пенсионному возрасту и оставить только стаж, пусть даже и 35 лет. То есть, если, к примеру, человек начал работать в 20 лет, то в 55 он уже сможет уйти на пенсию. Это будет стимулировать людей заработать нужный страховой стаж как можно быстрее", — считает Алексей Кущ.

Причина, по которой власти пытаются заставить украинцев работать как можно дольше, лежит на поверхности.

"Дефицит Пенсионного фонда постоянно растет и достиг рекордных размеров. В прошлом году он закладывался в бюджет на уровне 169 млрд, а по факту составил 183 млрд. На этот год заложено 173 млрд, но, скорее всего, в течение года его будут корректировать в сторону увеличения", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

По словам Владимира Максимчука, такая ситуация прогнозируемая, так как у нас 10,5 млн наемных работников (которые платят ЕСВ) кормит больше 11 млн пенсионеров. То есть, чтобы уменьшать дефицит ПФ, нужно либо больше рабочих (а это реально, если, к примеру, вернутся заробитчане) или сильный рост официальных зарплат (с которых платятся отчисления в Пенсионный фонд).

"Потенциал для роста есть, но для этого нужно выводить из тени экономику и делать ее действительно работающей. Иначе пенсии скоро нечем будет платить. И повышение пенсионного возраста ситуацию не спасет", — говорит Максимчук.

Кроме того, непонятно, как в условиях нашего рынка труда обеспечить человеку возможность работы после 60 лет. Ведь, как известно, отечественные работодатели таких специалистов, мягко говоря, не очень любят, и при любой возможности пытаются от них избавиться. А если повысить пенсионный возраст, а работы не будет, то что тогда делать человеку?", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Накопи себе сам

В качестве варианта — где взять деньги на пенсии — власти рассматривают возможность запуска второго уровня пенсионного обеспечения. То есть, накопительные пенсии.

В конце прошлого года в парламенте появился законопроект на эту тему. Проект № 2683 подала в Раду глава профильного комитета Галина Третьякова.

Он предусматривает обязательное участие в накоплении пенсий для всех трудоустроенных украинцев и работодателей. При этом отчисления будут идти сверх уже существующих 22% ЕСВ с зарплаты. Работникам придется перечислять еще, как минимум, 1% от зарплаты (то есть, 100 гривен в месяц при зарплате в 10 тысяч), а работодатель — 2%. Но при желании работник может платить больше. В таком случае будет вынужден повышать отчисления и работодатель — до 5% от зарплаты сотрудника.

Эти деньги будут зачисляться на индивидуальные пенсионные счета и, если человек сам их не заберет (скажем, не доживет до пенсии) — передаваться по наследству.

Пенсионные средства будут храниться в специально отобранных банках, а управлять средствами (скажем, инвестировать их) смогут авторизованные компании, в том числе, и негосударственные Пенсионные фонды.

Владельцы пенсионных счетов после выхода на пенсию смогут получить или всю сумму на руки разово, или помесячную доплату к положенной от государства пенсии.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый проект по внедрению накопительного страхования. В Раде в прошлые годы подавалось несколько документов на эту тему, но ни один из них так и не приняли.

Проблем тут несколько.

"Если запускать накопительные пенсии в рамках существующих 22% ЕСВ, скажем, перераспределив часть взноса на индивидуальные счета, то будет брешь в ПФ, чему противится Минфин. А если делать дополнительные взносы, то против работодатели. Компромисс пока так и не нашли", — говорит Кущ.

"Непонятно, как государство собирается гарантировать сохранность этих денег, что их не съест инфляция или не разворуют. Этот аспект не проработан и в новом проекте", — добавил Максимчук.

"У нас по-сути, некуда инвестировать пенсионные средства, разве что в ОВГЗ или депозиты. Но люди и сами смогут вложить свои деньги в эти инструменты или, скажем, в недвижимость. Зачем им посредник?", — говорит Скаршевский.

Если проект примут, то он начнет действовать с 2021 года, но сначала будет подготовительный этап. А отчислять дополнительные деньги на пенсии украинцев заставят с 2023 года.