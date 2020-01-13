В субботу Иран признал, что 8 января сбил украинский "Boeing-737" ракетой, запущенной ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР). После такого признания дальше должны последовать наказание виновных и выплата компенсаций родственникам жертв трагедии.

На борту лайнера было 176 человек, из них 9 - члены украинского экипажа. Большинство жертв - граждане Ирана и Канады, последние, в основном, выходцы из Ирана. Также погибли 11 украинцев.

Иранские власти согласились полностью возместить ущерб, который нанесла авиакатастрофа. Размер компенсаций, который Иран выплатит семьям жертв авиакатастрофы, будет зависеть от договоренностей между Ираном и Украиной.

Учитывая, что авария не была типичной, два государства должны все урегулировать в двустороннем порядке. Как сообщала "Страна", об этом заявил представитель Иранской организации гражданской авиации.

"Страна" изучила, сколько платили родственникам погибших в похожих случаях, когда военные сбивали пассажирские самолеты, а затем государства выплачивали компенсации.

США заплатили $100 миллионов, но только через суд

В истории американо-иранского противостояния уже был похожий случай. 32 года назад ракетный крейсер ВМС США "Vincennes" ("Винсеннес") сбил над Персидским заливом иранский авиалайнер "Airbus A300" авиакомпании "Iran Air".

Тогда погибли 290 человек - 16 членов экипажа и 274 пассажира, включая 65 детей. Трагедия произошла 3 июля 1988 года.

Авиалайнер совершал рейс IR655 по маршруту Тегеран - Бендер-Аббас - Дубай. Через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса самолет был сбит ракетой "земля-воздух" над Ормузским проливом:

Схема полета рейса IR655 3 июля 1988 года

Ракетный крейсер США "Vincennes" во время запуска ракеты находился в территориальных водах Ирана. Там он оказался, преследуя иранские моторные лодки, с которых перед этим был обстрелян взлетавший с крейсера вертолёт.

К трагедии привела цепь случайностей и ошибок. Так же, как и сбитый украинский "Боинг", рейс IR 655 вылетел позже времени, назначенного ему по расписанию.

Кроме того, на американском крейсере не оказалось радиооборудования, способного прослушивать эфир и вести переговоры на частотах гражданской авиации, за исключением международной аварийной частоты.

Американские военные 7 пытались связаться с самолетом, но почему-то на военной частоте. Еще были 3 попытки связаться на аварийных частотах, но запросы адресовались "неопознанному иранскому самолёту".

Однако пилоты иранского лайнера не считали свой самолёт "неопознанным", поскольку их бортовой ответчик был включен и функционировал исправно.

В итоге американцы приняли пассажирское судно за иранский истребитель F-14 и выпустили по нему зенитную ракету. Она попала прямо в самолет и разорвала фюзеляж надвое. Самолет упал в воды Ормузского пролива. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Ракетный крейсер ВМС США "Vincennes". Источник: Navy, сamera Operator Ronald W. Erdrich

США так и не извинилось за сбитый самолет, и не признали свою вину. Президент США Рональд Рейган назвал произошедшее "правильными оборонительными действиями", поскольку экипаж крейсера находился в боевой обстановке и "под большим давлением". А капитана крейсера "Vincennes" даже наградили орденом "Легион почёта" за успешную службу в 1987-1989 годах.

Решение вопроса о компенсациях родственникам жертв затянулось на целых восемь лет. Поначалу власти США предложили компенсации при условии, что США не признают свою ответственность. В ответ Иран подал иск в Международный суд ООН.

В 1996 году суд присудил родственникам жертв ракетной атаки США выплаты по 350 тыс долларов за каждого работающего и 150 тысяч за каждого иждивенца.

В общей сложности, сумма компенсации со стороны США родственникам жертв ракетной атаки иранского авиалайнера составила порядка 100 миллионов долларов.

Эта авиакатастрофа и сейчас является крупнейшей в истории пассажирской авиации Ирана.

Украина заплатила 15 миллионов, но вину не признала

19 лет назад Украина стала еще одним государством, сбившим ракетой пассажирский авиалайнер. 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив-Новосибирск. Пролетая через Черное море недалеко от Крыма, самолет упал в море.

Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.

Схема полета рейса SBI1812 4 октября 2001 года

Через несколько часов после катастрофы на основании заявления представителей администрации США появилась версия, предполагавшая, что самолёт был поражён извне. В частности, такую информацию дала американская телекомпания CBS.

А телекомпания CNN со ссылкой на представителей администрации США также сообщила, что имеются "убедительные доказательства", что самолёт Ту-154 был сбит ракетой украинского зенитно-ракетного комплекса "SA-5" (то есть С-200), выпущенной во время военных учений:

Источник: cnn.com

Эта информация сразу же была использована в публикациях многих мировых СМИ. Затем она была повторена в заключении Межгосударственного авиационного комитета по итогам расследования катастрофы. Международные чиновники подтвердили, что авиалайнер был сбит зенитной ракетой комплекса С-200, которую запустила украинская бригада ПВО в ходе военных учений в Крыму.

Украинские власти поначалу отрицали свою вину.

Затем, под градом обвинений, министр обороны Александр Кузьмук принес извинения за случившееся. "Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены", - заявил он.

Чуть позже президент страны Леонид Кучма в эфире национального телевидения официально признал ответственность Украины. Он констатировал, что Ту-154 был неумышленного сбит над Черным морем ракетой украинских войск ПВО во время учений. Глава государства отправил в отставку министра обороны и нескольких генералов.

Тогда же Кучма шокировал фразой, призвав не "делать трагедии" из сбитого с пассажирами на борту самолета.

Военные говорили, что причиной попадания украинской ракеты в российский самолет могла стать ошибка оператора зенитно-ракетного комплекса. Обнаружив несколько объектов в небе, он мог "подсветить" в качестве цели для ракеты более мощный объект, которым оказался Ту-154. А учебная цель была малозаметна, и поэтому оператор мог проигнорировать ее.

Однако никто из причастных так и не был привлечен к уголовной ответственности. И оператор ЗРК, и армейские чины проходили по делу лишь свидетелями.

В юридическом смысле Украина свою вину тоже не признала. В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем договор, по которому Киев обязался выплатить родственникам по 200 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего. Но выплата должна была состояться в добровольном порядке, без признания юридической ответственности.

В общей сложности сумма компенсаций составила около 15,3 миллионов долларов. Их получили родственники погибших – 7,8 млн долларов в России и 7,5 млн долларов в Израиле.

Такое развитие событий не устроило авиакомпанию "Сибирь", которая являлась владельцем сбитого самолета. В 2004 году она подала иск к Госказначейству и Минобороны Украины, требуя возмещения материального ущерба. Также иски подали родственники жертв катастрофы из Израиля. Но украинские суды отклонили все претензии.

Иск родственников погибших рассматривал Печерский райсуд Киева и в январе 2008 года суд отказал в удовлетворении иска. Апелляцию на это решение суда родственники жертв не подавали.

А в 2012 году после семи лет рассмотрения дела Высший хозяйственный суд окончательно отклонил иск авиакомпании "Сибирь".

Любопытно, что основанием для отказа в иске стала проведенная в 2008-2010 годах по инициативе Минобороны экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Экспертиза сделала вывод о том, что самолет Ту-154... не мог быть сбит украинской зенитной ракетой.

Но, с учетом того, что руководство Украины ни до, ни после этого не отказывалась от признания вины за сбитый самолет, все эти выкладки были использованы лишь для "внутреннего употребления" - чтоб отбиться от иска авиакомпании.

Самые большие компенсации выплатил Каддафи

Самые крупные суммы в истории авиакатастроф - по 10 миллионов долларов каждой семье - получили жертвы взрыва Boeing 747 американской авиакомпании Pan American, летевшего рейсом Лондон-Нью-Йорк 21 декабря 1988 года.

Эта катастрофа известна как трагедия в Локерби. Тогда погибли 270 человек - 243 пассажира, 16 членов экипажа и 11 селян, которых убил взорвавшийся после падения лайнера бензобак.

В подрыве самолета обвинили Ливию. Та долгое время свою вину отрицала, но, в конце концов, признала. В 2003 году, в обмен на снятие санкций, Триполи выплатила по 10 млн долларов семье каждого из погибших.

Компенсации за малайзийский "Боинг" засекретили

"Страна" сообщала, что авиакомпания Malaysia Airlines достигла соглашения о выплате компенсаций родственникам большинства погибших пассажиров рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Голландский адвокат, который представлял интересы многих семей погибших, заявил, что подробности оглашаться не будут по взаимному согласию сторон.

В соответствии с международным правом, Malaysia Airlines должна предоставить компенсацию родственникам каждого погибшего независимо от причин катастрофы самолета, в размере до 130 тысяч евро каждому.

Также "Страна" сообщала, что несколько родственников погибших в крушении малазийского "Боинга" подали иски в ЕСПЧ против Украины на миллион евро. Сведений о дальнейшей судьбе этого дела нет.

120 миллионов через 35 лет

Самая долгая борьба за компенсации родственникам жертв сбитого военными самолета длилась в Италии. Пассажирский самолет "McDonnell Douglas DC-9" был сбит над Тирренским морем 27 июня 1980 года.

Через 51 минуту после взлёта, авиалайнер внезапно упал в Тирренское море в 25 километрах от Устики. Все 81 человек на его борту погибли.

McDonnell Douglas DC-9 за 7 лет до катастрофы

Расследования по поводу катастрофы власти проводили трижды, но они давали разные результаты. И только спустя 28 лет, в 2008 году, бывший президент и премьер-министр Италии Франческо Коссига заявил, что авиалайнер был сбит ракетой, запущенной с французского истребителя.

Экс-премьер Коссига сообщил итальянскому телевидению, что агенты итальянской секретной службы сообщили ему о том, что французский самолет запустил ракету в попытке поразить другой самолет, который, как считалось, перевозил ливийского лидера Муаммара Каддафи.

После этого в 2013 году Верховный суд Италии постановил, что государство должно выплатить родственникам погибших пассажиров 100 миллионов евро (эквивалент около 120 млн долларов). Это около 1,5 миллиона долларов на каждого погибшего.

Иран почти сразу признал свою вину

В ракетной атаке 8 января Иран впервые официально обвинили США и их союзники – Британия, Канада и Австралия. Позже к ним присоединились Нидерланды.

Но, в отличие от США, которые сбили иранский самолет, Тегеран признал свою вину почти сразу – через два дня после трагедии.

Поначалу Иран отрицал свою вину и говорил о технической неисправности. Затем президент Ирана Хассан Рухани назвал произошедшее "непростительной ошибкой" и пообещал выплатить компенсации семьям погибших. Но при этом отметил, что ситуацию спровоцировали США:

После заявления президента командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что берет ответственность за крушение украинского самолета на себя:

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - заявил генерал и добавил, что готов понести любое наказание за гибель людей.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде

Как и в случае с Ту-154, сбитым над Черным морем в 2001 году, иранцы списывают ответственность на "ошибку оператора". По словам генерала Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске американцами крылатой ракеты и принял за нее приближающийся объект.

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный.

Поскольку Иран сам признал вину, сумма компенсаций родственникам погибших будет определяться в ходе межгосударственных переговоров. И только лишь в случае, если не будет достигнут компромисс, Украина и родственники погибших могут обратиться в суд.

Пока же о сумме компенсаций объявило правительство Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал выплатить семьям погибших украинцев по 200 тысяч гривен помощи. Это заявление вызвало крайне неоднозначную реакцию. Многие указывали на мизерность суммы. Особенно в сравнении с зарплатами, которые в Украине получают топ-чиновники.