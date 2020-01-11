Зачистка рынка нелегальных АЗС, которую власти пообещали "честным" заправщикам в обмен на снижение теми цен на автомобильное топливо, официально закончилась. Кабмин отвел срок на эту кампанию — до 9 января. До этого времени в регионах должны были прикрыть все или почти все "бочки".

Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook отчитался, что правоохранительные органы за две недели (зачистка нелегалов началась с 26 декабря) прекратили деятельность 620 АЗС, из которых 243 станции демонтировали. Всего провели больше 2,2 тысяч проверок, в ходе которых «накрыли» почти 1,4 тысячи нелегальных заправок. Но треть из них пока шли проверки оформили лицензии.

Впрочем, уже сейчас понятно, что до полной победы над нелегалами еще далеко. "Статистика не сходится. В Украине порядка тысячи, а то и больше "бочек". Кроме того, не убрали причины, по которым появляются нелегальные АЗС, а это контрабанда топлива и его неучтенное производство на мини-НПЗ, отсутствие контроля и др. А значит нет никаких гарантий, что нелегалы уже вскоре не вернуться на свои места", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Руководитель компании "А-95" Сергей Куюн и вовсе подозревает, что озвученные властями цифры могут оказаться дутыми. "Начали поступать сообщения от участников рынка, что кто-то откупился сразу, кого-то действительно закрыли, но на 95% эти объекты вскоре откроются опять", — отмечает эксперт.

То есть, борьба с нелегалами, похоже, оказалась разовой акцией, — добавил Рябцев.

Такой же разовой акцией может стать и снижение цен на автотопливо. На встрече у Зе в конце декабря прошлого года заправщикам установили ценовую планку для бензина — не дороже 25,6 гривен за литр. И цены действительно начали падать. Правда, не так стремительно, как требовали власти. По данным специализированной площадки encorr, на 9 января лит бензина А-95 стоил в среднем 27,17 гривен, что на 1,56 гривен дешевле, чем на 1 декабря.

А сейчас и вовсе наметились тенденции для повышения ценников. Чем могут воспользоваться заправщики, чтобы отыграть предновогодние скидки.

"Власти сделали вид, что побороли нелегальные АЗС, а заправщики — что снизили цены", — иронизирует Рябцев.

"Страна" разбиралась, к чему готовится украинским водителям, и что будет с ценами на заправках дальше.

Бензиновые тропы

Очистить рынок от нелегальных заправок власти пообещали после встречи представителей крупных сетей АЗС у Зе по ценам. Тогда заправщики пожаловались, что не могут сильно снижать цены, несмотря на резкое укрепление гривны, так как у них заметно упали продажи из-за теневиков. Те торгуют без уплаты налогов, следовательно, могут выставлять низкие прайсы, и переманивают клиентов. А "честным" АЗС, чтобы выжить, приходится увеличивать наценки. По данным Сергея Куюна, за последний год последние заметно выросли — на 7-10 центов на литре, а это порядка 1,7- 2,5 гривен.

То есть, фактор серого рынка крайне важен в вопросе снижения цен на бензин. Ведь на нелегалов на сегодняшний день приходится половина рынка, — говорит Сергей Куюн.

Вплотную заняться зачистками рынка власти собирались уже после новогодних праздников, но затем передумали и начали раньше — с конца декабря. А до 9 января уже отрапортовали о победе над нелегалами.

Впрочем, на самом деле все не так гладко, как в отчетах чиновников.

"Областные и центральные власти рапортуют, что закрывают станции пачками. Со стороны напоминает настоящее соцсоревнование: ГФС закрыла 264 объекта, а СБУ рапортует о 300. Гончарук сообщил, что за три недели правоохранительные органы проверили 787 АЗС, из которых 439 нелегальных объектов прекратили свою работу, а 111 принудительно демонтированы. Работа бурлит, несмотря на самые затяжные в году праздники. Красота!..

Проблема в одном – эти цифры невозможно проверить. Нет ни адресов ликвидированных станций, ни имен, ничего. Между тем силовики неоднократно были пойманы на том, что для сообщения в соцсетях трубили о неких проверках и ликвидациях, постили фоточки с места событий, но по горячим следам выяснялось, что в лучшем случае была произведена документарная проверка без каких-либо последующих санкций", — написал на своей странице в Facebook Сергей Куюн.

Он проводит аналогии в прошлогодней зачисткой рынка, которую проводила Генпрокуратура. "По итогу прокуроры попросту состригли "капусты" с кого надо и с кого не надо и поэтому все работает по сей день. Есть основания полагать, что тоже самое происходит и сегодня. Запущенная премьером волна под конец минувшего года достигла регионов, сигналы оттуда пришли отчетливые. Но затем начали поступать сообщения от участников рынка, что кто-то откупился сразу, кого-то действительно закрыли, но на 95% эти объекты вскоре откроются опять", — отмечает Куюн.

Представители АЗС говорят, что правоохранители, чтобы облегчить себе работу, попросту взяли неофициальную карту нелегальных АСЗ, составленную активистами, и пошли громить все заправки, которые там указаны. В том числе, и легальные, попавшие в «черный список» случайно. А нелегалов, которых на карте не оказалось, проверяющие обошли стороной.

"То есть, претензии к объектам были не на основании проверок всего пакета документов, а просто потому, что станция есть в списке. Это говорит о формальном подходе и о скором возобновлении работы временно закрытых объектов. Если делать по уму, то это не только закрыть АЗС, но и добиться демонтажа станции, а это судебные процессы, которые быстро не происходят", — отмечает Сергей Куюн.

"Дали команду не высовываться до весны"

Эксперты отмечают, что зачистка рынка была плохо спланированной. "Не во всех областях были созданы рабочие группы. Ответственными за создание рабочих групп назначили губернаторов. В Сумской, Полтавской, Черниговской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях группы так и не сформировали", — добавил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций сети "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук. В то же время он отмечает, что прогресс все же есть. "Наши директора из разных регионов подтвердили, что пошли проверки и многих нелегалов закрыли", — рассказал он.

Впрочем, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, ссылаясь на свои источники в среде АЗС и мини-НПЗ, что "им просто дали команду изменить месторасположение или в отдельных случаях закрыться до весны". По его словам, не стоит сбрасывать со счетом и интересы в этом сегменте Коломойского. Многие заправки, которые причисляют к группе "Приват" (они постоянно меняют названия и адреса) работают полулегально, экономят на налогах, за счет чего могут предлагать цены ниже рыночных. решатся ли власти уширить по бензиновой империи олигарха — пока неясно.

"Принято считать, что главная проблема – это типичные подзаборные заправки, как правило, торгующие одним-двумя видами топлива. Но это не совсем так. Ключевая проблема – торговля топливом мимо кассы, без выдачи чека или с выдачей липового фискального документа. Это оборот топлива за наличные, это налоговые ямы, скрутки, когда в приходе бензин, а на выходе бананы и т.д. Именно это дает основную маржу, позволяет демпинговать и тем самым деформирует рынок. И эта проблема намного шире, чем бочки под забором, и вот ей как раз никто особо не занимается", — говорит Куюн.

Повод переписать ценники

Пока не все неясно и по ценам. После встречи у президента большинство заправок снизили ценники. "За период с начала декабря цены на АЗС, в среднем по всем сетям, опустились на порядка 1,5 гривны. В сетях где были самые высокие цены по стране, топливо подешевело на 2,3 гривен", — говорит Мельничук.

По данным специализированной площадки encorr, на 9 января литр бензина А-95 стоил в среднем 27,17 гривен, что на 1,56 гривен дешевле, чем на 1 декабря. Литр дизеля подешевел на 1,46 гривен — до 26,69 гривен.

Как видно, это заметно выше, чем установленная президентом планка — 25,5 гривен.

С одной стороны, еще прошло не так много времени, и цены могут и дальше падать, тем более, что и национальная валюта и цены на нефть особого повода для беспокойства не дают.

Но все же, по словам Рябцева, АЗС могут не только "заморозить" дальнейшее снижение цен, но включит обратный процесс — начать их повышать.

Формально для этого сейчас есть повод — неопределенная ситуация с поставками нефтепродуктов из Беларуси (а это нашего 40% импорта).

"Россия перестала поставлять нефть в Беларусь с 1 января этого года. 31 декабря 2019 года истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны", — говорит Мельничук.

"Россия сейчас проводит так называемый налоговый маневр, пытаясь стимулировать экспорт не нефти, а нефтепродуктов. В рамках этой кампании решено отгружать Беларуси нефть по цене, составляющей 83% от среднеевропейской. Белорусов такой ценник не устраивает и они пытаются выторговать для себя более выгодные условия. А до прояснения ситуации принято решение приостановить отгрузки нефтепродуктов, то есть, к нам сейчас они не заходят. По неофициальной информации — как минимум, до конца января. Что будет дальше — непонятно. Если "блокада" затянется, придется искать новые источники поставок, а это и более высокие цены. Не исключено, что трейдеры попытаются использовать белорусский фактор для повышения цен", — пояснил Рябцев.

В "А-95" также отмечают, что негативные рыночные тенденции препятствуют дальнейшему снижения цен на АЗС.

Якобы, цены могли упасть еще на 1–1,5 гривну за литр, но теперь это под вопросом.

Причин несколько. Со второй половины декабря начали дорожать нефтепродукты на опте, чтобы было связано со скачком курса доллара и ростам закупочных цен.

Подорожал в закупке, в частности, дизель — в среднем на 10 долларов за тонну. Причины — введения Украиной спецпошлины на трубопроводные поставки дизтоплива из России, а роста ставок фрахта из-за ужесточения международных требований к качеству судового топлива.

Белорусский же фактор внес на рынок еще большую сумятицу.

"Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривни, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования", — говорит Сергей Куюн.

"То есть, не исключено, что снижение цен на АЗС оказалось разовой акцией, как и борьба с нелегальным рынком", — подытожил Рябцев.