У Зеленского хотят ускорить легализацию игорного бизнеса.

Уже 14 января на рассмотрение парламента может быть вынесен доработанный проект на эту тему. Напомним: с первой попытки провести через сессионный зал этот документ не удалось — не нашлось нужного количества голосов.

Сразу же появилось две версии срыва голосования. Согласно первой, саботаж организовал глава МВД Арсен Аваков, которого называют "куратором" теневого игорного бизнеса. По другой версии — депутатов массово подкупали сами теневики.

Чтобы "вырубить" их, лишив финансовой подпитки, Кабмин своим постановлением отменил прежнее решение Государственного комитета по вопросам регуляторной политики, позволяющее лотерейщикам продавать лицензии на распространение лотерей. А именно под прикрытием этих документов в последние годы и работали салоны игровых автоматов и букмекерские конторы.

Параллельно Нацполиция и СБУ начали зачистки игорных заведений.

Формально они действительно закрылись. Но многие все же работают под прикрытием местных правоохранителей.

"Из регионов поступают такие сигналы", — говорит руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" (она также работает в профильном комитете Рады как эксперт) Елена Мочалова.

В Киеве на месте салонов массово появляются "Караоке". Но что там на самом деле делают — поют или играют — большой вопрос.

"Вполне возможно организовать небольшой подпольный игорный зал. Так что если посетитель вдруг уходит в туалет или в подсобку, и долго оттуда не возвращается, процентов на 80, он уже в игре", — говорит Мочалова.

По ее словам, если в ближайшее время вопрос с принятием законопроекта о легализации не решится, теневой рынок начнет оживать. Очевидно, это понимают и у Зе.

Поэтому решили включить турбо-режим.

Как рассказал источник "Страны" во фракции "Слуги народа", Зеленский, якобы, сменил куратора игорной темы. Вместо главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии (которого подозревают в лоббизме интересов крупных букмекеров), сейчас ею занимается депутат от СН Дарья Володина.

И она уже подала в Раду новый законопроект о легализации игорного бизнеса. Появился также новый проект о налогообложении игорщиков.

Впрочем, сами игорщики по-прежнему считают предлагаемые им условия крайне невыгодными. Поэтому не исключено, что они попытаются снова потянуть время, и "зарубить" проект.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит на игорном рынке, и как его собираются легализировать по-новому.

Ставка не сыграла

"Страна" уже подробно писала о планах по легализации игорного бизнеса в Украине.

Так, подразумевается, что игорщики будут покупать лицензии, а взамен им разрешат открывать салоны, казино и букмекерские конторы в нежилых помещениях и гостиницах уровня 3-5 звезд. Но количество лицензий — лимитировано. К примеру, для казино их обещают на всю страну только 20, для букмекерских контор — 80, для интернет-казино —10, для покерных клубов — 5 и еще 5 — для интернет- покерных клубов, для салонов игровых автоматов — 160.

Сразу же появились подозрения, что рынок хотят поделить между "своими".

Отслеживать деятельность игорных заведений планировалось с помощью системы онлайн- мониторинга, правда, ее почему-то хотели передать частной компании, что сразу же вызвало массу нареканий в профильной среде.

"То есть, кто-то получит доступ к конфиденциальной информации об игроках и обороту самих заведений. Плюс такой структуре нужно будет платить. За месяц через систему будет проходить порядка 7 млрд гривен, и они просят 1%. Явно лоббистская "хотелка", — рассказывала "Стране" Мочалова.

Бороться с игровой зависимостью собирались за счет создания базы, куда вносили бы лудоманов. И к этому пункту также было немало претензий, так как такие списки должны были быть открытыми, то есть, о зависимости человека от азартных игр мог узнать любой желающий.

Но главная претензия — слишком высокая стоимость лицензий.

"Стартовую цену на лицензию на салон в 125 квадратов на 25 игровых автоматов планируется установить в 134 тысячи долларов. И чтобы автоматы там были новые (цена таких не меньше 25 тысяч долларов за штуку). При уплате всех налогов за пять лет такой салон выйдет на минус почти в полтора миллиона долларов. То есть, цифры в проекте экономически необоснованные - с потолка. По таким никто не захочет работать", — рассказывала Мочалова.

"Цифры там заложены совершенно нереалистичные, причём для всех видов бизнеса. Явно завышенные лицензионные платежи", - комментировала "Стране" глава Украинской ассоциации игорной индустрии Ирина Сергиенко.

Впрочем, для букмекеров сделали исключение — для них стоимость лицензии должна была составлять 30 тысяч долларов, тогда как, к примеру, для салонов игровых автоматов — по миллиону долларов в год. Также под букмекеров прописали квоты по лицензиями — их хватало для существующих контор, но вот для потенциальных новичков уже ничего не оставалось.

"Изо всех альтернативных проектов по легализации явно "торчали уши" букмекерского лобби", — считает Мочалова.

Собственно, как уже писала "Страна", букмекеров (прежде всего компаний, связанных с российским игорным бизнесом) и считают главными лоббистами легализации. И, якобы, их активно поддерживал Давид Арахамия. "Схемы" зафиксировали регулярные встречи Арахамии с миноритарным собственником компании "Пари-Матч" и ее гендиректором Сергеем Портновым. А юриста Андрея Астапова, обслуживающего эту сеть, Арахамия привлек к работе над законопроектом по легализации игорного бизнеса.

"После провала голосования Зеленский решил изменить тактику. И убрал Арахамию, так как у того не прикрытый интерес к "Пари Матчу". Курирует этот вопрос теперь Володина. Она оказалась единственной, кто имел иную точку зрения на легализацию", — пояснил управляющий партнер LC Primelex Александр Хацкевич.

Володина до избрания а Раду, работала в журналистике и PR. И она была в группе депутатов, которые не голосовали за проект по легализации игорного бизнеса. Как ранее писала "Страна", Володину связывают с известным бизнесменом Виленом Шитворяном. А последнего - с Арсеном Аваковым, которого в свое время Давид Арахамия обвинял в крышевании игорного бизнеса. А после провала голосования за легализацию "игорки" была распространена версия, что сорвали голосования депутаты близкие к Авакову.

Новые правила

Дарья Володина уже зарегистрировала а парламенте свой законопроект по легализации игорного бизнеса. В проекте №2285-10 прописаны следующие правила для игорки:

для казино возможность работать только в гостиницах уровня пять звезд (в предыдущих проектах допускалось размещение и в гостиницах более низкого класса). Стоимость лицензии - 140 тысяч минимальных зарплат в Киеве и 100 тысяч — в других городах Украины на пять лет (около 660 млн гривен при минималке 4700).

для интернет-казино обязательная регистрация системе онлайн-мониторинга и возможность для каждого игрока устанавливать ограничения по времени игры и потраченной сумме

для букмекерских контор запрещены различные беттбнг-машины или ставкоматы (а это, по-сути, подобие игровых автоматов), то есть, исключительно "интеллектуальные ставки". Лицензий будет всего 10 (в предыдущих проектах — 80), а количество пунктов приема ставок — 260. Стоимость лицензии — 55 тысяч минимальных зарплат на пять лет или 285,5 млн гривен (что в несколько раз выше, чем в альтернативных проектах).

для игровых автоматов — ограничения по количеству. На всю страну — всего 30 лицензий, каждая из которых позволит открыть по одному залу в каждой области и 2 зала — в Киеве. Лицензии будут продавать на аукционе со стартовой ценой в 15 тысяч минимальных зарплат (70,5 млн гривен). Но также, начиная со второго года рабыты, придется ежегодно платить по 11 тысяч минималок дополнительно.

по лотереям будет всего одна государственная компания. Плюс — пять сублицензий на выпуск и проведение лотерей. "Такой подход позволит привлечь к участию в конкурсе большие международные компании в сфере лотерейного бизнеса, привлечь инвестиции. Для предотвращения манипуляций и теневого легального сектора выпуск лотерей разрешен только на материальных носителях", — говорится в пояснительной записке. Стартовая стоимость лицензии на аукционе — 10 тысяч минимальных зарплат (47 млн гривен) на пять лет.

предусмотрен запрет на рекламу азартных игр и заведений (сейчас она, кстати, еще висит, несмотря на зачистки рынка)

к игре допускаются лица, которым исполнился 21 год (в предыдущем варианте проекта — с 18 лет).

реестр игроманов будет закрытым

онлайн-система мониторинга не может передаваться частным компаниям, а ее работа координируется Кабмином.

заведения игорного бизнеса не смогут выплачивать дивиденды в течение 60 месяцев (пять лет) после вступления закона в силу).



Также параллельно в Раде появился законопроект о налогообложении игорного бизнеса. Помимо налога на прибыль, компаниям придется платить еще 10% налоговых отчислений от дохода. Это ниже, чем сейчас (от 18% до 30%). При этом ставки и выигрыши налогами облагаться не будут.

"Володина предлагают принцип "все включено" на первом этапе — то есть, только лицензия, без налога. Якобы потом уменьшат лицензионные платежи и введут налог. Это будет после создания системы онлайн мониторинга. Логика здесь есть. Эту систему будут создавать минимум год, а то и два. А как без неё понимать объемы рынка", — говорит Александр Хацкевич.

Дорого, но есть лазейки

Но и новый проект от Володиной операторы рынка критикуют. Главная претензия — завышенные ценники.

"Никто не сможет платить за зал 5 млн в месяц. Люди не понимают объемов этого рынка. Да, он не мал, но и не такой как им кажется", — считает Хацкевич.

"Володина попыталась выравнять условия по ценам на лицензии для всех видов игорки. Но все равно — цифры очень высокие. И опять нет никаких экономических обоснований, непонятно, как это считали. Если учитывать, что придется не только платить государству, но и вкладывать немалые инвестиции, для бизнеса такое предложение может оказаться неинтересным", — уверена Мочалова.

"Таких цен, как хотят ввести у нас, нет даже в Лаг Вегасе, мы специально узнавали. Украине нужно смотреть на Румынию — страну по благосостоянию похожую на нашу. Так вот там лицензия на игровые автоматы стоит 100 тысяч евро и 330 евро в месяц — плата за каждый автомат. Плюс — 20% налог. Это реальный цифры", — говорит Александр Хацкевич.

Адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" Юрий Радзиевский отмечает также несколько интересных особенностей проекта по налогообложению игорного бизнеса.

"Предлагается снизить до 10% ставку обложения налогом доходов от продажи лотерей и проведения других азартных игр. Сегодня такая ставка для букмекерской деятельности составляет 18%, а для лотерей – 30%. Налоговый кодекс предполагает ежегодное повышение, начиная с 2017 года, когда ставка была установлена на уровне 18%, до 2021 года, когда ставка должна была составить 30%. Снижение ставок налогообложения для лотерей по сути в 3 раза – никак не способствует заявленной цели законопроекта о пополнении государственного бюджета и является прямой лоббистской правкой заинтересованных в снижении налогового давления на этот бизнес групп", — считает юрист.

Также, по его словам, исключив выигрыши в лотерею и другие азартные игры из общего перечня облагаемых налогом доходов физлиц, государство автоматически сделает этот сегмент неконтролируемым для налоговых органов.

"Это очень опасная инициатива, поскольку через фиктивные выигрыши может отмываться большое количество незаконно полученных средств. При чем речь будет идти не только о чиновниках-коррупционерах, но и о чисто уголовных схемах", — говорит он.

Еще одной резонансной новацией, по словам Радзиевского, является предложение исключить из перечня прав правоохранительных органов возможность обращаться в суд для применения санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины.

"Скорее всего, за этой правкой стоят интересы от операторов рынка, как-то связанных с Россией либо тех участников, которые собираются установить с бизнесом из России партнерские отношения или оформить сделку купли-продажи. Хотя вполне возможно, что сегодня нет конкретных предложений и участники рынка просто оставляют себе "лазейку" на будущее", — отмечает эксперт.

То есть, как видно, лоббисты не оставили надежды выторговать для себя улучшенные условия, просто сейчас действуют не так открыто, как ранее.

Поют и ищут варианты

По словам Елены Мочаловой, законопроект о легализации игроки нужно принимать как можно скорее — в любом виде.

А правки можно вносить и позже.

Профильный комитет, по ее словам, будет работать и с проектом Дубинского, и с проектом Володиной.

Также она опасается, как бы лоббисты не подбросили еще пару-тройку законопроектов, чтобы "заспамить" комитет и заблокировать его работу.

"Но, если все продет как планируется, последние правки внесем 13 декабря, а 14 законопроект должен попасть в сессионный зал", — говорит Мочалова.

По ее словам, если вопрос с легализацией игроки не решить оперативно, все итоги зачисток нивелируются, и теневики снова будут работать, как и работали.

"Уже сейчас работают по регионам, нам поступают сигналы. Под прикрытием правоохранительных органов. Следующий этап — начнут перемещаться на съемные квартиры и в подвалы. Такие заведения начнут массово открывать многочисленные сотрудники закрытых салонов, которые остались без средств к существованию", — считает Елена Мочалова.

"Страна" уже писала, что салоны в Украине работают для «своих» клиентов. Особенно много таких заведений в Харькове и Одессе, которые всегда лидировали по количеству нелегальных игорных салонов.

В Киеве на месте игорных салонов активно открываются караоке. Есть подозрения, что там не только поют, но и делают ставки. "Технически это возможно — основной зал для караоке и "подпольный" игровой — для своих клиентов", — говорит Мочалова.

"По караоке - чистой воды журналисткие выдумки. Там действительно уже другие арендаторы. Многие мелкие игроки рынка уже съехали с помещений и не разорвали договора аренды. Нет никаких "новых форматов" работы, действительно все глобально стоит - от чернухи до легальных объектов лотерей. За исключением единичных случаев в регионах", — считает Хацкевич. Но, по его словам, игорщики активно "ищут варианты".

Впрочем, как считает аналитик института Growford Алексей Кущ, пока все предложенные модели легализации игорного бизнеса рассчитаны, скорее, на передел рынка между "своими". Поэтому особой пользы для экономики они не принесут.

"Основные заработки могли бы быть не на платежах от игорных заведений, а на развитии сопутствующей инфраструктуры — строительстве новых отелей, ресторанов, туристических объектов, а также притоке туристов. Но для этого нужен кластерный подход, то есть, развитие игорных заведений исключительно в специальных зонах, что в предложенных законопроектах не прописано", — резюмировал он.