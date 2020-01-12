Министерство молодежи и спорта в 2020 году решило выделить 9 миллионов гривен победителям конкурса по проектам национально-патриотического воспитания.

Этот конкурс в Украине стартовал еще в феврале прошлого года, при предыдущей власти, заявки на конкурс принимались до середины марта, а завершался он уже при новой власти - в декабре 2019 года.

Победителями конкурса стали общественные организации, преимущественно националистического толка, предложившие проекты "формирования ценностных ориентиров и утверждения национально-патриотического сознания детей и молодежи, популяризацию национального духовно-культурного наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях Украины".

Максимальная сумма финансовой поддержки одного проекта за счет средств государственного бюджета составляет до полумиллиона гривен.

Но учитывая то, что некоторые организации подавали сразу несколько проектов, которые были признаны победителями, фактические суммы, которые получат конкурсанты, достигают 2 миллионов гривен.

Такой конкурс в Украине проходит уже в третий раз.

В 2018 год финансирование конкурса составило 4 миллиона гривен, тогда более 40 общественных организаций подали на конкурс 75 проектов, из них конкурсная комиссия отобрала 30 лучших от 19-ти участников.

В 2019 году финансирование конкурса увеличилось до 8 миллионов гривен, и было подано почти вдвое больше предложений - 102 проекта от 75-ти институтов гражданского общества. Победителями определены 32 института гражданского общества, которые реализовывали 40 проектов.

Исходя из решения Министерства молодежи и спорта от 26 декабря 2019 года, в нынешнем году будет реализовываться 37 проектов из 97 предложенных.

2 миллиона "Пласту"

Львиная доля проектов-победителей касается прославления УПА, имен Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.

Поэтому не удивительно, что большинство из этих проектов будут реализовываться именно на Западной Украине. Вообще по условиям конкурса, чтобы проект выиграл госфинансирование, в нем должны быть задействованы не менее 14 областей. Но многие авторы проектов подавали заявки, как всеукраинские, отмечая то, что в них будут принимать участники со всех регионов.

Сразу несколько проектов выиграла "Пласт - национальная скаутская организация Украины". Это военно-патриотические лагеря в полевых условиях "Легион" (на которые выделят 340 тысяч гривен), национально-патриотические лагеря в палатках, направленные на формирование патриотического сознания (330 тысяч гривен), всеукраинские игры, популяризирующие здоровый способ жизни (450 тысяч гривен), всеукраинский фестиваль по формированию национал-культурной идентичности "День скаута" (500 тысяч гривен), и всеукраинский фестиваль "Орликиада" (380 тысяч гривен). Таким образом, скаутская организация получит ровно 2 миллиона гривен из 9 миллионов, которые вообще выделяются на этот конкурс.

Днем рождения организации "Пласт" считается 12 апреля 1912 года, когда состоялось первое принятие пластовой присяги во Львове. Название происходит от слова "пластун" — разведчик.

Многие члены "Пласта" действовали в Организации украинских националистов. Самые известные из них - Степан Бандера и Роман Шухевич. После окончания боевых действий во Второй мировой деятельность "Пласта" на территории СССР была прекращена из-за наличия у коммунистов своей системы детских и молодежных организаций - октябрята, пионерия и комсомол. После получения Украиной независимости организация вновь развернула свою деятельность. В конце 2019 года в Раде даже был принят закон о выделении господдержки националистической скаутской организации Украины.

Одним из самых дорогих проектов окажется фестиваль украинского духа "Бандерштат".

Его проведет общественная организация "Бандерштат" и получит от Минмолодежи и спорта 420 тысяч гривен. На сайте этой организации говорится, что фестиваль состоится 7-9 августа в Луцке. Зрителям уже сейчас предлагается купить билеты по 500 гривен, которые дадут возможность посещать все 3 дня фестиваля.

Организаторы пока не обнародовали список музыкантов, которые выступят на фестивале, но отмечают, что мероприятие будет патриотическим и идейным.

"Помнить свою историю и достойно создавать новую - важный лейтмотив "Бандерштата" Ежегодно мероприятие посещают ветераны УПА, происходят показательные реконструкции повстанческих и освободительных битв", - говорится на сайте фестиваля.

Научат бороться с НКВД

Молодежный националистический конгресс получит 350 тысяч гривен на "Лагерный сезон 2020".

"Целью лагеря является пропаганда идей украинского национализма и изучение истории национально-освободительных соревнований украинцев. В лагере используется исключительно украинский язык и все участники являются патриотами Украины", - так описывается проект на сайте "Молодежно-националистического конгресса". Также организация предлагает игру для молодежи, во время которой в течение 3 суток 400 участников живут в лесу и "воссоздают партизанскую борьбу на месте самой большой битвы УПА против НКВД". На сайте организаторов говорится, что в предыдущие годы участниками игры были народные депутаты Олег Медуница и Владимир Парасюк, вокалист "Широкого лану" Святослав Бойко.

Союз украинской молодежи (отстаивающий восстановление исторической справедливости, реабилитации в сознании народа сечевого стрелецтва, имен Мазепы и Петлюры, Бандеры и Шухевича, борьбы ОУН и УПА) также выиграл сразу несколько проектов. Это 95 тысяч на передвижной лагерь "Заграва", во время которого состоится "увлекательное путешествие по историческим местам Украинской повстанческой армии", 250 тысяч на международную встречу "Всемирное украинство - коммуникация", 180 тысяч на мероприятие "В единстве наша сила" и 150 тысяч на мероприятие "Символы веры украинца".

300 тысяч гривен из бюджета получит "Общественная организация Валькирия" на фестиваль "Под покровом Тризуба", который пройдет в Боярке. Это военно-исторический фестиваль, который проходит с 2016 года. На нем регулярно устанавливается "милитари-зона", которая воссоздает образ и быт времен УНР и УПА.

Несколько проектов выиграло "Всеукраинское объединение военно-патриотических организаций" (ВОВПО). На сайте этой организации говорится, что она была создана в условиях "антиукраинской деятельности власти, которая привела к демилитаризации и развалу системы военно-патриотического воспитания молодежи допризывного возраста". Организация получит 100 тысяч гривен на форум "Опыт мужественных Украины" и 250 тысяч гривен на военно-патриотическую игру "Воинственный дух" - соревнования, которые происходят на базе военной части, где в полевых условиях происходит улучшение физической и психологической подготовки молодежи допризывного возраста по стандартам НАТО.

Организация "Молодой Народный Рух" получит 130 тысяч гривен на проект "Лица независимости". Это короткометражный фильм и книга, в которых описываются "истории борьбы за независимость" 50 членов РУХа. А также 300 тысяч гривен на проект "Вместе к вершинам" - лагерь на Говерле.

230 тысяч гривен получит "Молодежный фонд Крылья", предложивший проект "Повстанческие ночи". Такой проект действовал в прошлом году в Ровенской области. Молодежь занималась восстановлением и уборкой на местах захоронений воинов УПА.

Студенческое братство Волыни (организация создана по инициативе организаций Молодежный националистический Конгресс, "Молодая Просвита", "Украинская молодежь - Христу", "Друиды") получит 165 тысяч гривен на экстремальные туристические соревнования "Доброволец", 165 тысяч гривен на соревнования "Дорогами УПА", 165 тысяч на учебно-воспитательный лагерь, 240 тысяч на передвижной лагерь.

Воспитают жертвенность

Украинская резервная армия (организация создана в 2014 году) получит 310 тысяч гривен на спортивно-патриотический лагерь "Кузня Униж" для детей участников боевых действий и 250 тысяч на спортивно-патриотический лагерь "Повстанческое сердце". "Мы собираем и воспитываем настоящих людей, способных на социальную жертвенность", - говорится на сайте организаторов.

Молодежное объединение "Гранит" (молодежная организация, объединяющая в своих рядах национально-сознательную, общественно-активную и творческую молодежь, созданная в 2006 году) также выиграло несколько проектов. Это 120 тысяч гривен на турнир по настольным историческим играм и проведение интерактивных встреч с молодежью об антисоветских восстаниях "Холодный яр" и Медвинской республики. Также 55 тысяч гривен "Гранит" получит на вики-марафон по контраверсийным личностям украинской истории первой четверти 20 века.

Организация "Молодежь - будущее Украины", у которой даже нет собственного сайта, тоже предложила несколько проектов-победителей. Например, 330 тысяч гривен получит на проект "Сокровище Нации. 7 чудес Украины. Днестровский каньон". Это 4-дневный сплав по Днестровскому каньону и 240 тысяч гривен на проект "Мама, папа, я - украинская семья" (практический семинар по национал-патриотическому воспитанию детей).

За 250 тысяч гривен организация "Новые крылья" проведет фестиваль "Княжий" в городе Владимир-Волынский. Этот фестиваль проходит 4 года подряд и главный акцент делает на историческую реконструкцию боев, конный театр, и показ тематической моды - княжьего периода истории Украины. Глава оргкомитета фестиваля - народный депутат Игорь Гузь (в предыдущем созыве он был в "Народном фронте", ныне в качестве беспартийного мажоритарщика вошел в группу "За будущее").

Профинансируют игру, узаконенную Порошенко

Молодежный клуб "Джура" также выиграл несколько проектов.

300 тысяч гривен выделят на семинар "Школа воспитателей Джур".

Это проект для участников военно-патриотической игры Джура, которая проводится на общенациональном уровне по указу экс-президента Петра Порошенко от 2015 года. Во время этой игры используются основные традиции козацтва. Также "Джура" получит 185 тысяч на создание лагеря для участников этой игры.

В 110 тысяч обойдется вечер-реквием, посвященный депортации крымских татар. Деньги получит Фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма".

Спортивный центр "Аркан стихий" получит 250 тысяч гривен на национально-патриотическую молодежную военную программу "Карпатский Легион".

170 тысяч гривен выделят "Образовательной Ассамблее" на Международную школу по информационной безопасности и национально-патриотическому воспитанию.

280 тысяч гривен получит "Студенческий клуб" на организацию похода "Единство в разнообразии".

Интересно, что по условиям конкурса, государственное финансирование, которое получат авторы проектов-победителей, будет составлять только 85% от общей стоимости проекта. Остальную часть должны будут доплатить сами общественные организации.