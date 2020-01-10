Украинцы начали получать платежки за отопление и горячую воду за декабрь, которые, как обещал в конце прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук, должны были снизиться до 30%.

Но многих цифры в платежках явно разочаровали — люди увидели совсем скромное снижение цен, а некоторые вообще не дождались никаких скидок.

Напомним: согласно постановлению Кабмина, местные теплокоммунэнерго обязали пересчитать тарифы из-за снижения цены на газ. А с 1 января этого года такие пересчеты должны стать ежемесячными. "Лишние" деньги людям не вернут, но их обещают зачислить в счет будущих платежей или старых долгов.

С местными властями провели "разъяснительную работу", и тарифы действительно начали падать. По крайне мере, в отчетах чиновников.

Как отметили в правительстве, на начало года к программе по пересчету присоединилось порядка 20 городов (Киев, Днепр, Луцк, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов). И этот список растет.

Но на самом деле не все так просто. Как уже писала "Страна", первыми о снижении тарифов отрапортовали города, которые только накануне их повысили. То есть, по сути, ценники просто вернули к прежнему уровню.

Даже в тех городах, где скидки, на первый взгляд, честные, экономить на отоплении смогут далеко не все жители. К примеру, в Киеве тариф снизили на 22% только для "Киевтеплоэнерго", которая работает на газе. А вот угольная "Еврореконструкция", обогревающая более тысячи столичных многоэтажек, тарифы не пересматривала.

Главная интрига — какими будут платежки за январь.

"Нынешний пересчет — только за декабрь. Что будет с января, то есть, в платежках, которые люди получат в феврале, — никто точно не знает. Но учитывая, что газ теплокоммунэнерго продают уже дороже, чем в прошлом месяце, и кроме того, с нового года появилось две платежки — за сам газ и его распределение — январский тариф, скорее всего, будет выше, чем в ноябре и декабре", — пояснил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Страна" разбиралась как снижают тарифы на тепло в разных городах Украины, и что будет с платежками дальше.

Скидки — от 9% до 29%

Как уже писала "Страна", в конце прошлого года Кабмин придумал способ снизить платежки на отопление и горячую воду, что ранее украинцам пообещал Зеленский.

Тарифы решили не менять, а просто пересчитать — в соответствие с текущей ценой на газ. Дело в том, что в действующих тарифах заложена цена на газ прошлого отопительного сезона — 8,5 гривен за куб. Но за последние полгода цены на газ в Европе обвалились. Этим летом котировки опускались в пересчете на гривну до 4-4,2 гривен за куб. А для населений и производителей тепла на этот отопительный сезон "Нафтогаз" зафиксировал ценник в 7,2-7,8 гривен за куб, то есть, на 0,7-1,3 гривны дешевле, чем прошлой зимой. Так как газ в структуре тарифа занимает до 80%, есть основание для пересчета, — решили в Кабмине.

Правда, никакой отвественности для теплокоммунэнерго за отказ пересчитывать тарифы в правительственном постановлении не прописано. Но серьезную разъяснительную работу провели с мэрами на Совете регионов. "Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором", — заявил президент, открывая мероприятие. А разъехались по домам мэры с домашним заданием — подумать как снизить тарифы.

После этого список городов, отрапортовавших о снижении тарифов, начал расти. Так, еще до нового года о скидках в 22-23% отрапортовали в Киеве, на 17-18% — в Житомире, экономию до 300 гривен на отоплении и 115 гривен на горячей воде за "однушку" (до 428 гривен и 172 гривен соответственно - для "двушки") пообещали в Харькове.

На начало этого года в программе по пересчету тарифов официально уже было 20 городов — Киев, Днепр, Луцк, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов. И этот список с каждым днем расширяется.

Так, в Донецкой области, кроме Мариуполя, снизившего тарифы на 23%, добавились Угледар (минус 16%), Бахмут (минус 12%), Краматорск (минус 11,8%), Покровск (минус 10%). Правда, там, как видно, снижение ценника существенно ниже обещанных Гончаруком 30%. В Славянске вопрос с тарифами пока решается, но, скорее всего, их снизят всего на 9%.

В Харьковской области в Лозовой и Изюме тариф снизили на 20%, в Первомайском — на 19%, в Чугуеве пообещали экономию от 100 до 400 гривен в зависимости от площади квартиры. Скидка для жителей Запорожья — 25% (или минус 7,5 гривен за квадрат отапливаемой площади).

На родине президента — в Кривом Роге — тариф на отопление упал на 20%, а в Кропивницком — почти на 29%.

Почему тарифы падают не везде

Но по настоящему честные скидки предложили далеко не во всех городах. Как уже писала "Страна", первыми снизили тарифы те, где они были "космическими" или же только недавно повысились.

Так, в Лозовой Харьковской области до снижения тариф на отопление составлял почти 2100 гривен за гигакалорию или около 50 гривен за квадратный метр, тогда как, к примеру, в городе Первомайске этой же области — 36,8 гривен за квадрат, а в Чугуеве — 35,3 гривни. А в Кривом Роге, где тариф на отопление снизили на 20%, он был просто космическим — почти 56 гривен за квадрат.

В Житомире накануне снижения тарифов на 17-18%, их повысили на те же 18%, то есть, по факту для местных жителей просто зафиксировали прежний ценник. То же самое в Кропивницком — до снижения на 28%, тариф повысили на 22%, до рекордной отметки в 55 гривен за квадрат.

В Киеве, на первый взгляд, все по-честному.

Тариф, который последний раз пересматривали в мае прошлого года, снижен на 22%.

"В домах со счетчиками стоимость гигакалории составит 1290,44 гривны вместо 1654 гривен. Для домов без счетчиков — 25,32 гривны за квадратный метр вместо 38,5 гривен. Стоимость горячей воды также уменьшится почти на 20 гривен за кубометр", — сообщил директор подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Но это не для всех горожан. Скидки будут только для домов, которые обслуживает "Киевтеплоэнерго". Другой крупный поставщик тепла — компания "Еврореконструкция" — расценки не пересматривала.

"Еврореконструкция" работает на угле. А снижение касается Киевтеплоэнерго, мощности которой работают на газе. Потому что причина снижения начислений — снижение стоимости газа", — пояснила советник заместителя главы КГГА Пантелеева Юлия Грамотна.

Ее сообщение на Facebook о брифинге по поводу снижения платежек киевляне засыпали жалобами.

"Нам прислали счет на 2900 за декабрь с +15. Понизили так понизили", — пишет Екатерина Шполянская.

"За декабрь пришел счёт, больший чем за ноябрь. Для чего эти сборища?", — возмущается киевлянин Григорий Сергеевич.

В некоторых городах над снижением тарифов пока только думают. К примеру, в Одессе заявили, что у них ценник на отопление и горячую воду и так ниже, чем во многих городах Украины, в частности, на треть дешевле, чем в Киеве.

Местное коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" давно жалуется на убытки. По его данным, тариф на тепло покрывает затраты лишь на 61%, то есть, по -хорошему, тарифы нужно не снижать, а наоборот, повышать. Поэтому сбрасывать цены в КП будут лишь если получат дотацию от города. Коммунальщики просят около 27 млн гривен.

На самом деле "думает" над снижением тарифов пока большая часть населенных пунктов страны.

Снизили ценники в основном крупные города, которые на слуху. И это позволило властям "нарисовать" картинку массового удешевления отопления и горячей воды. А до небольших райцентров и поселков особо никому нет дела.

Глава департамента по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии Общественного совета при КГГА Олег Попенко говорит, что в нынешней кампании по пересчету тарифов есть, как минимум, два нюанса.

Во-первых, снижать цены могут лишь те производители тепла, мощности которых (ТЭЦ, тепловые пункты) работают на газу. Те, кто использует уголь или альтернативное топливо, пересчетов делать не будут. А это, кроме киевской "Еврореконструкции", фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ), "Сумытеплоэнерго" (Сумская ТЭЦ), "Черкасское химволокно" (Черкасская ТЭЦ), "Краматорсктеплоэнерго" и другие.

К примеру, "Сумытеплоэнерго" продолжает поставлять тепло по тарифу от 2018 года — 1559 гривен за гигакалорию или 43,4 гривны за квадратный метр.

Во-вторых, перерасчёт будет делаться на стоимость гигакалории, то есть, подешевела именно она, а не среднестатистический квадратный метр. "Если в Киеве цена 1651 грн за гигакалорию, то по факту цена будет на 22% ниже, а вот дальше все зависит от погодных условий и потребления в каждом доме", — пояснил Олег Попенко.

То есть, если вдруг ударят сильные морозы, то в домах без счетчиков к платеже добавят еще и температурный коэффициент, а он автоматически удорожает общий счет.

Но есть и еще один нюанс — некоторые коммунальщики попросту не хотят снижать ценники. И заставить их это сделать по закону попросту невозможно.

"В Украине больше тысячи теплокоммунэнерго. И тарифы пересчитали далеко не все. Те, кто отказался, действуют в законодательном поле. По закону о жилищно-коммунальных услугах, тарифы у нас должны быть экономически обоснованными. То есть, если предприятие их снизит, оно автоматически признает, что работало на завышенном тарифе, а это - преступление", — говорит Скубченко.

Понятно, что люди в такие "мелочи" не сильно вникают. Они ждали действительно сниженных платежек, как и обещали власти. Но увидев цифры, многие почувствовали себя обманутыми.

Какими будут платежки за январь

Но главная интрига — что будет с тарифами дальше. По словам Скубченко, может оказаться, что декабрьские скидки станут разовой акцией. И уже за январь снова придется платить больше (платежки за этот месяц люди полета в феврале).

"Согласно постановлению Кабмина, пересчет должен проводиться ежемесячно, в соответствии с текущей ценой на газ. А на январь она для теплокоммунэнерго уже выросла, по сравнению с декабрем. Следовательно, будут выше и тарифы", — говорит он.

Его слова подтверждает и начальник управления коммунального хозяйства Житомирского горсовета Александр Мацун.

Он рассказал "Стране", что на самом деле у них есть два решения: о пересчете на декабрь, и там минус 17%, и на январь — снижение тарифов всего на 5% (то есть, в сравнение с декабрем будет рост). О том, что снижение тарифов — только на декабрь, местных жителей предупредили и власти Лозовой. Причина — подорожание газа и других составляющих себестоимости производства тепла, в частности, повышение зарплат.

"При снижении стоимости газа до 2000 гривен мы имеем подорожание других компонентов. На сегодняшний день остается неясной ситуация с транспортировкой и распределением газа, которые подорожали примерно на 600 гривен на тысяче кубометров. Потому прогнозная стоимость отопления в январе будет выше той, что была в декабре", — заявил в комментариях местной прессе мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Так, "Нафтогаз" выставил фиксированную цену для населения и теплокоммунэнерго 5,5 гривен за куб без НДС транспортировки, что с учетом последних превысит 7 гривен за куб (цены по всем регионам разные в зависимости от тарифов на распределение).

А в декабре газ поставляли по 4,3 гривны за куб (без НДС и транспорта), то есть, цена была ниже на 1,2 гривны.

Плюс с нового года будет две платежки — на сам газ и его распределение, стоимость которого тоже выросла. "Тарифы на распределение разные. В Киеве, Днепре, Одессе и Харькове — это до 50 копеек на каждом кубе газа, в остальных городах — по 1-2 гривны, а есть тариф и до 3 гривен за кубе", — говорит Скубченко.

Теоретически подорожание за счет транспортного тарифа должно быть небольшим, ведь и эта составляющая и сейчас есть и платежке, просто отдельно она не выделяется. Но непонятно, как будет на практике. Плюс — каждая лишняя платежка, это дополнительные деньги на ее администрирование, предупреждают коммунальщики. Поэтому газ вполне может прибавить в цене от нескольких десятков копеек до гривны на кубе.

"В итоге с января платежки будут всего на 10% ниже прошлогодних", — говорит Скубченко.

Интересно, что газ в Европе, подорожанием которого пугали украинцев, по словам аналитики института Growford Алексея Куща, сейчас — на двадцатилетнем минимуме, и стоит меньше 200 долларов за тысячу кубов.

"Транзит российского газа есть, погода теплая, хранилища заполнены на 99%, то есть, все потенциальные риски устранены. Спрос на газ в Европе падает. А значит, будут снижаться и цены на спотовом рынке, к которым привязаны наши ценники на газ. Понятно, что только по началу января судить о долгосрочных тенденциях рано, но, если в Европе не ударят сильные морозы, газ будет дешевым. То есть, украинцы, которых привязали к "гарантированным ценам", похоже, окажутся в проигрыше", — подытожил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.