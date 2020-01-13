Во фракции “Слуги народа” решили переписать регламент работы Верховной Рады. Если законопроект авторства семи членов пропрезидентской фракции во главе с ее председателем Давидом Арахамией одобрят, в парламенте ускорится принятие законопроектов, в первую очередь, выгодных власти, но еще сильнее уменьшится роль оппозиции и значение отдельного депутата.

Подробности - в материале “Страны”.

Парламент хотят ускорить

Законопроект №2691 “О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры” перед Новым годом внесла группа из семи народных депутатов от СН, в числе которых - глава фракции Давид Арахамия.

В объяснительной записке сказано, что к необходимости изменить законодательную процедуру соавторы пришли после анализа работы коллег из прошлых созывов.

“Цель такой оптимизации должна состоять, в первую очередь, в повышении эффективности процедур обсуждения и голосования проектов законов, что будет содействовать улучшению их качества и оперативности принятия”, - говорится в пояснительной записке.

При этом соавторы особо выделяют законопроекты, вносимые как неотложные президентом или признанные таковыми самим парламентом.

Согласно действующей редакции регламента, проект после завершения его предварительного рассмотрения в профильном комитете или доработки включается в повестку дня ближайшего пленарного заседания Рады и рассматривается внеочередно.

“На практике наблюдаются многочисленные случаи, когда законопроекты, признанные неотложными, долго рассматриваются парламентом”, - сетует авторская группа в объяснительной записке, подчеркивая, что парламенту давно пора изменить это положение вещей.

Поэтому предлагается записать в регламент, что неотложные законопроекты нужно рассматривать не только на ближайшем пленарном заседании, но и при ускоренном обсуждении, когда сокращается круг лиц, в нем участвующих. Полная процедура полного обсуждения будет возможна только по решению сессии. Кроме того, такие законопроекты хотят включать в повестку дня без голосования, необходимого сегодня.

Чтобы внести проект постановления об отмене решения Рады о принятии в целом неотложного законопроекта, потребуется собрать подписи не менее 45 нардепов, тогда как сейчас это может сделать один парламентарий. А еще такое же право хотят предоставить президенту и Кабинету министров. Также сокращаются сроки внесения альтернативных законопроектов к неотложным.

Земля всему голова

Теперь об остальных предлагаемых нововведениях.

Прежде всего, предлагается разрешить парламенту в любой момент пленарного заседания его продлевать (но только один раз). Сейчас подобное решение возможно только на утреннем пленарном заседании.

Право на свободные выступления по пятницам - обязательный пункт повестки дня “Разное” - хотят отдать на откуп большинства. Время не будет выделяться, если за это не проголосуют минимум 226 народных избранников.

По-своему перекроит жизнь Рады также предложение в регламент проводить голосование только по четвергам, а не каждый пленарный день со вторника по пятницу, как сейчас. Остальные дни планируется отвести для дебатов о законопроектах. С другой стороны, можно вспомнить, что в любом созыве явка депутатов была низкой в дни без голосований, и никакими увещеваниями и дисциплинарными мерами не удавалось это исправить, во всяком случае, надолго.

Внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту не допускается. Они в любом случае будут вноситься как одно предложение или поправка. Сейчас ограничений для депутатов нет. Если профильный комитет отклонил поправку, даже оригинальную, ее могут поставить на голосование, только если ее поддержали не менее 150 депутатов в сессионном зале. Согласно нынешней редакции регламента, каждая депутатская инициатива подлежит рассмотрению.

По сути это усиление роли парламентских комитетов, которые во многом будут решать, какие и чьи поправки вынесут на голосование. А в ключевых комитетах обычно главенствует именно власть. Ее оппоненты в таком случае не смогут донести свое мнение в ходе рассмотрения поправок, сейчас обязательного для зала.

Как полагает народный депутат Нина Южанина (“Европейская солидарность”, ЕС) всеобщее обсуждение поправок, не учтенных комитетом, дают возможность депутатам из других комитетов включиться в обсуждение узкопрофильных вещей, что позволит им сформировать позицию перед голосованием. “С другой стороны - граждане, представители бизнеса, все, кто следит за трансляцией Рады (а таких людей много) имеют право слышать, что предлагают избранные ими представители в парламенте. Слышать, анализировать, делать выводы”, - отметила депутат Южанина (ЕС) на своей странице в Фейбсуке.

А так в проигрыше остается парламентское меньшинство, констатирует в комментариях под постом бывший первый вице-спикер Рады, а ныне коллега Южаниной во фракции Ирина Геращенко. "Роль фракции меньшинства будет нивелирована. А депутат - это просто человечек для нажимания кнопочки (для голосования - Ред.)" - написала депутат.

Кроме того, нововведение усложнит популярный в Раде вид саботажа законопроектов путем заваливания их поправками, порой одинаковыми или близкими по смыслу, который сильно затягивает рассмотрение.

К этому методу не раз прибегала оппозиция в прошлом восьмом созыве, например, в сентябре 2017 года, таким образом вставив палки в колеса судебной реформе, резко усиливавшей влияние тогдашнего президента Петра Порошенко на суды.

В этом созыве лавиной поправок (всего их 4018) пытаются замедлить принятие законопроекта об запуске оборота сельхозземель, продавливаемого Офисом президента. Для противников открытия рынка они также возможность еще раз донести свою позицию. Однако, как писала “Страна”, провластное большинство в аграрном комитете отвергло многие поправки именно по причине якобы идентичности.

В эффективности этого метода оппозиции некоторые сомневаются. “Голосование же все равно происходило и с нужным его инициаторам результатом”, - комментирует “Стране” народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

Сам он сторонник ограничения права на поправки.

“Депутаты порой подают их для улучшения собственной статистики. Если парламентарий не глава комитета или фракции, он будет рее выступать в парламенте. Зато как автору поправки ему гарантировано такое право. Но от этого страдал весь парламент. Некоторые просто хотели,чтобы их голос звучал в трансляции, и во время обсуждения своих поправок, зачастую слабых, говорили что попало, например, о проблеме дорог в округе, хотя рассматривается Избирательный кодекс. Зато потом открываешь его профиль на сайте Рады, а у него 400 выступлений за сессию. Есть что показать избирателям. Этот цирк надо прекращать или хотя бы уменьшать”, - говорит эксперт.

Важно, что норма о поправках упростит путь к принятию для “земельного” законопроекта, уже одобренного в первом чтении. “У них (власти - Ред.) два варианта: либо по процедуре ad hoc провести “землю” в редакции комитета, предварительно затянув рассмотрение до глубокой ночи - правда, это уже будет насилие над парламентаризмом, беспредел, либо принять изменения в регламент, срочно подписать и на законном основании сократить срок работы с поправками к законопроекту о земле. В любом случае никто не собирается рассматривать более 4 тысяч поправок”, - спрогнозировал Игорь Попов.

Собеседник издания во фракции СН из числа сторонников открытия земельного рынка, тем не менее, говорит, что “об колено” парламент в этом вопросе никто ломать не будет.

“Для нас важнее объединить свое монобольшинство и союзников вокруг “земли”, а саботаж, блокирование трибуны и бабушки-пикетчицы возле Рады нас не остановят”, - ответил он на вопрос “Страны”.