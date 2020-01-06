Сегодня канун дня рождения Иисуса Христа - православного Рождества. Этот праздник прошел к нам через века. И даже, казалось бы, в доску наши колядки – изобретение других времен и эпох.

Не всегда осознавая смысл своих действий, миллионы людей все-таки соблюдают рождественские традиции.

Сегодня по линии Рождества идут политические баталии – в Украине сторонники прозападного курса призывают отмечать его вместе с Европой и по ее лекалам. В то же время большинство украинцев празднуют 7 января вместе с россиянами и белорусами. И обставляют день рождения Христа своими бытовыми обрядами, которые заметно разнятся с европейскими.

Праздник из третьего столетия

Праздник Рождества Христового впервые упоминается святым Ипполитом Римским в III веке. Причем – как о "бывшем и прежде". "Древним и очень древним" называет праздник и один из отцов церкви – Иоанн Златоуст.

В первые три века в некоторых церквях - Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской и Кипрской - Рождество соединялось с Крещением (6 января по принятому тогда Юлианскому стилю), под общим названием "Богоявление". Там считали, что Христос крестился именно на день Своего рождения. Так истолковывали строки евангелиста Луки о Крещении.

О древнем объединении этих праздников напоминает сегодня как церковная служба – во многом одинаковая на Рождество и Крещение, так и традиция сочельника (строгого поста в день перед празднованием). Совместное отмечание Богоявления осталось и сегодня - в Армянской церкви.

Разделил праздники папа Юлий I середине IV в., перенеся Рождество на 25 декабря (по Юлианскому, разумеется, стилю, то есть на 7 января по современному "григорианскому" календарю). На этот день, как на Рождество Христово указывал во II в. еще Климент Александрийский.

Император Византии Юстиниан в 535 году постановил отмечать Рождество "по всей земле".

Колядки – тоже римские

В Римскую же эпоху уходит корнями обычай колядования. Само название свое традиция взяла от латинского kalendae. Так назывались первые дни каждого месяца календаря.

В январскую календу завершался весь цикл праздников греко-римского мира, последний из которых – в честь бога скотоводства Пана – отмечался с 23 декабря по 1 января.

В борьбе с язычеством Церковь наделила декабрьско-январские календы христианским смыслом.

На Руси колядовали так. От хаты к хате ходили группы "славильщиков", состоявшие в основном из подростков. Каждая ватага несла на шесте восьмиконечную Вифлеемскую звезду. Иногда ее делали полой и внутри зажигали свечу. Славильщиков сопровождал "мехоноша", несший мешок для сбора даров (со временем мехоноши исчезли, и каждый колядник имел через плечо котомку). Они останавливались под "застольным окном" дома и просили у хозяев разрешения спеть колядки.

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки"

В куплетах возвещалось о Рождении Спасителя, звучали пожелания хозяевам получить богатый урожай, приплод у скота, быть здоровыми и счастливыми. В каждом доме колядникам заранее готовили угощение и подарки, за которые славильщики благодарили особыми припевками. После обхода колядники собирались в заранее намеченной избе. Все собранные дары делили между собой, а угощения употребляли на месте в радости и веселии.

Вечером же неженатая молодежь готовилась к "людной" коляде у церкви или в другом общественном месте. Избирались главный – Береза (Березай), лотковый (сборщик сала и колбасы), хлебоноша, казначей, звездарь (носителя Вифлеемской звезды), звонари, танцоры, музыканты. Колядовали несколько ночей на протяжении Святок, обходя каждый дом в селении.

А вот каникулы – не римские

Городские обычаи несколько отличались. С первой четверти XIX века для детей высших сословий начинают устраивать Рождественские праздники с елкой – предтечу нынешних утренников.

Именно от святок (12-дневного отрезка между Рождеством и Крещением) происходят нынешние двенадцатидневные зимние каникулы. Но сегодня они привязаны к празднику Нового года и логика 12 дней утеряна. Также и елка перестала быть рождественской. Впрочем, изначально она была у нас тоже новогодней.

Елка – от "немцев"

Первые праздничные елки появилась у нас ко дню введения Петром I нового летоисчисления – 1 января 1700 г. До этого Новый год отмечали на Руси 1 сентября, и праздник этот был далеко не самым популярным (как, впрочем, до советского времени, и зимний Новый год).

"По большим проезжим улицам, и знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чина, перед воротами, учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, – повелевал царь Петр. – А людям скудным хотя по древу или ветви над воротами или над хороминами своими поставить".

"То украшение" должно было стоять до Рождества включительно.

Традиция, впрочем, не прижилась. Елками на Новый год продолжали украшать в XVIII веке разве что крыши кабаков, что отразилось в крылатых выражениях "поднять елку" (напиться) и "идти под елку" (в кабак).

А вот у "немцев" (так называли на Руси тогда всех западноевропейцев), елка, которую "перепрофилировал" Петр, была как раз рождественской.

Не случайно первая российская рождественская елка была наряжена по желанию супруги будущего императора Николая I Александры Федоровны, урожденной Фредерики Прусской. Но случилось это при брате Николая Александре I в 1817 году. Петербургские и московские немцы, конечно, и раньше встречали Рождество с елкой, ставя ее в центр стола и украшая конфетами. И уже при Николае I этот обычай вошел в моду у русских дворян и купцов. Затем рождественские елки появились на площадях и в присутственных местах.

И все же это оставалось чисто городским обычаем.

После Октябрьской революции елки на Рождество стали "религиозным пережитком". Их "передвинули" на Новый год.

Таким образом "новогодняя" елка потеряла свое сакральное значение. Ведь это вечнозеленое дерево было выбрано христианами как символ вечной жизни (по православному вероучению Спаситель своим Рождеством в человеческом облике вернул людям шанс на вечную жизнь). Поэтому и умершим устилают при похоронах путь хвойными ветками.

Об эдемском древе жизни упоминает и рождественское песнопение на службе. Рай, после изгнания из него Адама и Евы, охранял херувим с огненным мечом. Но Христос своим пришествием вновь открыл двери Рая человечеству. Поэтому поется, что пламенный меч вкладывается в ножны и человек приобщается верой к живоносному дереву Эдемскому.

"12 блюд" – польские

Рождеству предшествует 40-дневный пост. Но не строгий – в большинство дней можно рыбу и вино. Однако с 3 января (по новому стилю) рыба уже запрещается. 6 января – Сочельник.

Название происходит от слова "сочиво" ("коливо"). Это вареные зерна риса или пшеницы. В первую половину Сочельника полагается полное воздержание от пищи и напитков, включая воду.

Около 15.00 (когда заканчивается первая служба Рождественского цикла) разрешается один прием пищи. Можно сочиво (его еще называют "кутья") и что-либо вареное овощное с "древяномаслием" (с растительным маслом).

В народной традиции принято ждать приема пищи чуть дольше – до первой вечерней звезды. Это напоминает о явлении звезды, возвестившей о рождении Христа. Однако важно успеть "подкрепиться" примерно за 6 часов до причастия. То есть – где-то в 19.00 плюс-минус час, в зависимости от времени начала и окончания всенощной Рождественской службы.

Такую суровость народная пословица поясняет тем, что, "сытое брюхо к молитве глухо". Все эти строгости, конечно, не касаются тех, кому по медицинским соображениям предписана особая диета и распорядок. "Болезнь, это уже тяжелый пост и подвиг", – говорит известный священник протоиерей Александр Ильяшенко.

Если сочельник приходятся на субботу или воскресение, разрешается два приема пищи. Где-то после литургии (она заканчивается примерно в 11.00) – краюшка хлеба "и вина вкушаем мало". После 15.00 кроме овощей и вина, можно себя побаловать сочивом (кутьей) с медом.

А вот с началом празднования Рождества и до Крещения пост отменяется даже в среду и пятницу.

Традиция об обязательных 12 блюдах в навечерье Рождества берет начало, видимо, с тех времен, когда нынешняя Украина и Белоруссия пребывала в составе Речи Посполитой. В католическом мире посты уже много веков ослаблены. В Польше и сейчас на новогоднем столе обязательны 12 блюд (но мясо исключается, что указывает на предрождественские корни традиции).

Поэтому, очевидно, и в Украине считалось, что "на Святвечер должно быть богато". 12 "обязательных блюд" составляли кутья, вар, горох, капустник, рыбные блюда, голубцы, борщ, вареники, блины, каша, пирожки, грибы". И только после ужина, который длился 3-4 часа, молодежь приступала к колядкам со сладостями и прочими подарками. Примерно такая подготовка к празднику описана Гоголем в "Ночи перед Рождеством".

Гадания – от "гада"

Еще более тяжким грехом (по сравнению с недостойным причащением на Рождество) считаются "святочные" гадания.

"Всякий гадатель и ворожей мерзок пред Господом, – говорится в Ветхом Завете. – И за эти мерзости Господь Бог изгоняет их" (Втор. 18:10-12).

Поэтому VI Вселенский собор (680 – 681 гг.) предписывает на 6 лет отлучать от причастия только замеченных в гаданиях. Тех же, кто сознательно продолжает этим заниматься – вообще отлучать от церкви.

То же правило (61-е) поясняет, что "гадающие и ворожащие", прибегают к помощи сил "тьмы", князь которой, как известно – тот самый змий, что попытался древо познания сделать для людей древом вечной смерти.

Однако некоторые иерархи недавно образованной Православной церкви Украины все же допускают гадания в Сочельник. А сам глава ПЦУ Епифаний Думенко присоединился к еще одной рождественской традиции. Но не языческой, а греко-католической.

Вифлеемский огонь против Благодатного

С 1992 году к католическому Рождеству скауты из движения "Пласт" доставляют на Украину (а в последние годы – прямо на заседание Верховной Рады) так называемый Вифлеемский огонь.

Эта акция берет начало в 1988 году. Тогда одна из австрийских телерадиокомпаний решила "донести свет" с места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество не дома — в больницах, детских домах и т.п. В Вену огонь из Вифлеема доставляют в конце ноября самолетом австрийские скауты. Из Австрии через Словакию в середине декабря огонь привозят на один из пограничных переходов между Польшей и Украиной.

Акцию благословили папы римские Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, экс-глава греко-католиков Любомир Гузар, а также глава УПЦ КП Филарет.

В отличие от Благодатного (Иерусалимского) огня, на схождение которого католические иерархи не допускаются, Вифлеемский огонь не считается чудесным. Он зажигается обычным образом и, как заявил архиепископ Вифлеемский Феофилакт, не имеет никакого отношения к Православной Церкви.

В УПЦ МП также заявляли, что акция "Вифлеемский огонь" направлена на "размывание религиозной идентичности украинского народа".