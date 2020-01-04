Уже в феврале в Украине должен заработать новый государственный телеканал, который будет вещать на неподконтрольные территории Донбасса. Он заработает на базе другого, уже существущего канала – UA|TV.

Кто возглавит телеканал – еще неизвестно. Но первое назначение в коллективе уже вызвало скандал. Вчера стало известно, что информационным вещанием телеканала будет заведовать Елена Трибушная – экс-главред "24" канала, в прошлом - заместитель главного редактора издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

"Страна" собрала все, что известно о новом госканале для Донбасса, и отвечает на главные вопросы о нем.

Как возникла идея?

Автора идеи о русскоязычном госканале – замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который у Зеленского отвечает за коммуникации.

В понимании Кирилла Тимошенко, этот канал должен стать элементом проукраинской пропаганды на неподконтрольных территориях. И способствовать их "информационной" реинтеграции в Украину.

Впервые о новом канале заговорили летом. В Офисе президента предложили создать свой медиапродукт, который бы "боролся за умы" жителей Донбасса, Крыма и русскоязычного населения за пределами Украины. В итоге, как видим, изначальная концепция с иновещанием несколько изменилась: теперь власти решили ограничиться только трансляцией в ОРДЛО. Хотя это не совсем так, но мы к этому вопросу еще вернемся позднее.

Как будет работать и что будет показывать канал?

На первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп. Позднее запустится информационное вещание собственного производства.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал. Мы уже провели переговоры с медиагруппами о том, что они поделятся с нами контентом. Мы еще решаем, какой именно это будет контент и как мы его расставим в сетке. Но они готовы делиться своими проектами, поскольку понимают, для чего это делается", – заявила Елена Трибушная в блиц-интервью "Детектор медиа", добавив, что медиагруппы предоставляют большую часть контента бесплатно. "Возможно, еще какую-то часть мы будем закупать", – уточнила она.

По словам Трибушной, во власти решили начать запуск канала с развлекательных программ, чтобы "вернуть жителей неподконтрольных территорий в украинский контекст". Позднее в информационной части добавится по семь выпусков новостей в день, вечером будет выходить итоговый выпуск.

Окончательная концепция вещания будет утверждена после избрания руководителя телеканала (Трибушная - руководитель информационного вещания, а не директор - Ред.). Директор нового телеканала будет выбран путем конкурсного отбора в январе, а до этого момента исполнять его обязанности будет заместитель директора Юлия Островская.

"Новый канал должен донести в своем эфире к людям, которые проживают на временно оккупированных территориях, правду о том, что происходит в Украине, и начать диалог с ними", - сказал первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

На сегодня это, собственно, все, что известно о формате и концепции нового канала. Никаких подробностей пока не раскрывают. Даже названия у нового телеканала еще нет.

Сколько потратят на телеканал из госбюджета?

В целом на информационную политику в Минкульте на 2020 год заложили 2,6 млрд грн. Статья расходов на "защиту информпространства, Укринформ и канал UATV, на базе которого создается новый государственный телеканал, – 569 млн грн.

Какую точно сумму потратят на сам новый госканал – неизвестно. Однако ранее министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что его бюджет будет превышать 400 млн гривен.

Что не так с Трибушной?

Назначение Трибушной вызвало неоднозначную реакцию, ведь раньше она была главредом "24" канала. Это СМИ было, скажем прямо, не самым лояльным в отношении русскоязычных граждан Украины вообще и жителей Донбасса в частности. Да и сама Трибушная раньше позволяла себе оскорбительные высказывания в сторону жителей Донбасса. Пользователи соцсетей задаются вопросом, какой политики будет придерживаться Трибушная в ходе работы на новом канале, вещающем на Донецк и Луганск.

Этот регион на выборах в Верховную Раду в основном поддержал Оппозиционную платформу. Интересно, что Трибушная называла эту политсилу "обезьянами" и "агентами Кремля". И отпускала шпильки в адрес ее избирателей.

Еще более интересно, что еще не так давно Трибушная относилась к президенту Владимиру Зеленскому с нескрываемой неприязнью. К примеру, она называла его "пустотой" после дебатов с Петром Порошенко.

Канал будет вещать не только на Донбасс?

Елена Трибушная заявила, что пока для нового телеканала предусмотрено только эфирное вещание – на спутнике канал не будет доступен.

Она акцентировала, что сейчас канал будет вещать только на неподконтрольные территории Донбасса. "Технически мы можем покрыть 80% этой территории", – заявила Трибушная. И допустила, что в дальнейшем обеспечит вещание на Крым.

Однако если, по словам Трибушной, сигнал государственного телеканала будет доступен в эфире (то есть и в аналоге, и в цифре), теоретически уже с февраля его можно будет смотреть и по всей остальной Украине.

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что это и есть главная цель создания телеканала: не Донбасс (на котором один украинский госканал, тем более с таким кадровым составом, вряд ли перебьёт влияние российского ТВ), а вся Украина. Есть версия, что новый канал должен стать рупором для Зе-команды (у неё до сих пор нет ни одного полностью подконтрольного телеканала, а теперь будет, да ещё и за госсчет).

Такого мнения, к примеру, придерживается политэксперт Михаил Чаплыга.

"Этот телеканал будет вещать на всю Украину. А-ля телеканал "Прямой", но для агитации на юговстоке за Зеленского", – сообщил он "Стране".

Чаплыга полагает, что речь идет о создании полноценного русскоязычного канала под Зеленского. "Сперва протестируют на востоке, а потом запустят по всей Украине. Никто его смотреть в "узком" сегменте на Донбассе не будет, а вот когда выведут на национальный уроветь типа "UA:Перший" - тогда возможен эффект", – прогнозирует эксперт.

А как же квоты?

Фактически, создание в Украине телеканала, который будет вещать в том числе на русском языке, нарушает закон о квотах на украинский язык в эфире. А по новому закону "о тотальной украинизации" квоты на украинский язык на ТВ вырастают до 90%.

Еще несколько месяцев назад, когда идея создать русскоязычный канал для Донбасса только появилась, "Страна" писала, что для того, чтобы медиа такого формата могло работать в Украине, под него нужно будет принимать отдельный закон, который освободит его от квот на украинский язык. Правда, тогда это не совсем справедливо по отношению к другим коммерческим вещателям, которые обязаны соблюдать закон о квотах.

И вот наш прогноз сбывается.

Елена Трибушная уже заявила, что в январе должны быть приняты изменения в законодательство, которые позволят новому государственному каналу начать вещание и на русском, и на украинском языках. Какие именно это изменения, она не уточнила.

Значит ли это, что квоты на украинский язык пересмотрят, а то и вовсе отменят? Если да, это случится только для нового государственного канала, или и для всех остальных тоже? Пока вопрос остается открытым.

Нужен ли этот телеканал?

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране, и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", - заявила Трибушная.

Однако опрошенные "Страной" эксперты и медиасообщество изначально отнеслись к этой идее скептично.

Во-первых, в Украине и так масса СМИ (государственных и частных) дотируется из госбюджета. Статьи расхода - миллиарды гривен каждый год. А рейтинги, мягко говоря, не радуют.

Во-вторых, они считают, что отдельный канал для вещания на неподконтрольные территории создавать нецелесообразно, тем более – за деньги налогоплательщиков. Проще и дешевле – дать возможность вещать туда уже существующим коммерческим телеканалам, но при условии изменения их контента.

"Но для этого нужен запрет языка вражды, дискриминации, разного рода пропагандистских клише, и личностей, разжигающих ненависть своими шоу в стиле "вата-вишивата". Тогда можно превратить все украинские СМИ в "каналы для Донбасса", – считает политический эксперт Руслан Бортник.

Он убежден, что нет нужды в новом госканале – все существующие украинские медиа станут инструментом реинтеграции Донбасса.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает достойной саму идею разговора с гражданами Украины, которые являются заложниками войны в Донбассе.

"Но если по факту телеканал станет откровенным пропагандистским рупором на Донбасс, или, как существуют опасения, русскоязычным провластным вещателем на всю Украину - то это означает, что исполнители этой идеи ведут свою игру, не соответствующую декларациям президента", – полагает Сергей Томиленко.

По его словам, назначение руководителя информационного вещания телеканала до конкурса по назначению директора телеканала – странное решение. "Это уже усложняет конкурсантам реалистичность выполнения своей «конкурсной» программы", – считает Томиленко.

И добавляет, что общая проблема, которая сопровождает и создание нового телеканала, и другие инициативы власти – это кризис доверия. "Или разочарование в том, что власть декларирует красивые общественно важные вещи, а на самом деле эти декларации становятся ширмой для прихода к должностям сомнительных персонажей", – рассуждает глава НСЖУ.

По мнению Руслана Бортника, запуск канала для Донбасса – имитация информационной и гуманитарной политики в отношении неподконтрольных Украине территорий.

"Вся эта ситуация с каналом для Донбасса напоминает мне 2014-2015 гг, когда создавалось Министерство информационной политики. Экс-президент Петр Порошенко создал новую структуру, которая тоже имитировала государственную информполитику, а по факту – распиливала деньги. Сегодня история повторяется", – считает Бортник.

По его мнению, новый госканал так же, как Минстець будет имитировать информационную деятельность в отношении Донбасса и пилить деньги. А эффективность канала в "борьбе за умы" будет нулевой.

Тем более, не факт, что его вообще будут смотреть – учитывая, что за годы войны информполе Донбасса давно заняли сепаратистские и российские медиа. И учитывая что информнаправление канала возглавляет человек, который до этого публично, мягко говоря, не очень позитивно оценивал политические пристрастия жителей Донбасса (фактически свою же целевую аудиторию).

"На Донбассе и так доступны украинские медиа, но они не пользуются там популярностью и доверием по сравнению с российскими и местными СМИ. Потому что неинтересны для жителей, часто настроены враждебно и нередко используют язык вражды. Новый канал будет работать на старой технической базе, и исходя из личности человека, который возглавил информнаправление, будет пользоваться старыми клише в духе "вата-вишивата", не будет иметь никакого влияния на эту территорию. Зато легко поделят бюджет и трудоустроят людей, нужных Бородянскому и Офису президента. Поставят галочку, и подадут это Зеленскому как большую информационную победу", – полагает Руслан Бортник.