Под конец года украинские предприниматели получили сюрприз от налоговиков. Со второй половины декабря начались сложности в регистрацией налоговых накладных.

Профильные бухгалтерские группы в соцсетях просто взорвались.

"Может кто-нибудь владеет информацией, почему не регистрируют налоговые накладные", "У меня тоже не зарегистрировались. В статусе "ожидается доставка", "Тоже в таком режиме. Дозвонилась на горячую линию ждём, сказали сбой был технический и благодаря этому скопилась большая очередь", — обсуждали в группе "Клуб бухгалтеров Украины" в Facebook.

Паника среди предпринимателей вполне понятна — если не зарегистрировать налоговую накладную, то и рассчитывать на возмещение НДС от государства тоже не стоит, — пояснил аналитик института Growford Алексей Кущ.

Регистрацию налоговых накладных разблокировали лишь через несколько дней, но к тому времени скопились большие очереди. И, скорее всего, пройти регистрацию до новогодних праздников смогут далеко не все компании. А это значит, что они попросту подарят свои деньги государству. Или участникам схем, которые и "заказывают" блокировки налоговых накладных.

Стоит отметить, что налоговая служба время от времени ставит накладные "на паузу" . Причин несколько — от экономии бюджетных средств до конвертационных схем. Поэтому первая реакция бизнеса на нынешнюю блокировку была соответствующей. "Ну вот — снова "конверты", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Страна" разбиралась почему блокируют налоговые накладные и кто на этом зарабатывает.

Налоговая пауза

Налоговая накладная — это своего рода подтверждающий документ о происхождении товара. Ее ввели для контроля возмещения НДС.

Ранее, до появления налоговых накладных, возмещали налог на добавленную стоимость по заявлению претендента. И на этом строили миллиардные схемы. На возмещение претендовали компании, которые фактически не имели на него права. В итоге государство возмещало намного больше НДС, чем получало.

Налоговая накладная фиксирует происхождение товара, информацию о продавце и покупателе. Плюс — чтобы ее зарегистрировать нужно уплатить НДС. После этого государство выписывает так называемые налоговый кредит, а затем возмещает НДС.

Но иногда эта система дает сбой. Компании готовят налоговые накладные к регистрации, платят НДС, но в итоге пройти саму регистрацию не могут. А значит, нет шансов и получить возмещение НДС (который уже уплачен).

"Автор" блокировок известен — Государственная налоговая служба.

Причины всегда называются разные — "технический сбой в системе", "проверки регистраций и борьбе со схемами" и т.д.

"С 21 декабря практически был заблокирован сервер ГФС, что парализовало процесс по регистрации налоговых накладных, расчета корректировок, акцизных накладных квитанций по ним и пр. В своей запоздалой информации от 24 декабря налоговики сообщили, что эти проблемы связаны с проведением следственных действий в ГФС еще с 19 декабря! В связи с этим электронные сервисы временно функционируют в не полном режиме. Налоговики обещают предоставить возможность в будущем зарегистрировать все налоговые накладные и пр., но при этом не говорят о продлении сроков их регистрации и неприменении штрафов! Вообще удивляет то, что правоохранители, даже в рамках следственных действий, могут заблокировать работу такого важного всеукраинского государственного ресурса и поставить под удар всех субъектов хозяйствования которые работают с НДС и акцизами! Или эти действия направлены на блокирование автоматического возмещения НДС в связи с дефицитом денег в бюджете к концу года? Переходим в ручной режим?", — написал на своей странице в Facebook Петр Тутов.

На самом деле реальных причин, по которым блокируют регистрацию налоговых накладных, несколько.

"На этот шаг идут, когда есть недопоступления в бюджет. В этом случае государство убивает двух зайцев одним выстрелом — и получает дополнительные поступления в виде НДС, и снимает с себя обязательства по возмещению налога. Обычно фискалы смотрят в каких отраслях наблюдается наибольший всплеск по регистрациям накладных и именно их "выключает". Одно время блокировали налоговые накладные строительных компаний, потом аграрных и т.д", — пояснил Алексей Кущ.

"Конверт" для мужа

Но есть и другое объяснение — схемы на конвертационных центрах. Работают они просто: под прикрытием налоговой, регистрируются накладные "нужных" компаний без уплаты НДС. А затем этим фирмам возмещается налог на добавленную стоимость из бюджета. То есть, они фактически получают от государства в подарок 20% от стоимости задекламированного товара. Понятно, что делается это за счет других предприятий, которые НДС платят, а возмещений не получают.

Как стало известно "Стране" из собственных источников, на этих схемам годами сидело высшее руководство ГФС. В частности, в Киеве в деле была экс-начальник Главного управления ГФС Людмила Демченко. По данным нашего источника, через нее в последние два года проходила регистрация налоговых накладных без уплаты НДС. Это обеспечивало постоянно загрузкой конвертационный центр, работавший на территории Киева и Киевской области.

В итоге через встроенный в эту цепочку "Аккордбанк" было выведено более 4 млрд гривен.

На рынке говорят: курировал "конверт" Данил Волынец, муж главы Минфина Оксаны Маркаровой и собственник 70% акций Аккордбанка.

По данным наших источников, работала схема через ряд фирм, зарегистрированных на подставных лиц (среди них нызывают, в частности, "НТС Альтрем Груп", "Акс»-Кепитал ЛТД", ВФК "Мета", "Абсолют Комфорт", "Промтехреал", "Ков-Мет", "Стив Мет", "Интранс Груп", "Герта Пром", "Промет Плюс", "Лисбет", "Агнет", "Эворн", "Краник", "Дюк С").

Эти компании предоставляют услуги по оформлению операций, связанных с формированием валовых затрат по покупке металлолома, для предприятий реального сектора экономики, а также переводят деньги из наличной в безналичную форму. Подозревается, что именно через них проходит основной вал налоговых накладных, зарегистрированных в обход закона, то есть, без уплаты НДС.

Главная интрига — с чем связана нынешняя блокировка. То есть, либо это попытка проверить все накладные и выявить "левые" (и в рамках этого расследования могли проходить обыски в ГФС), либо — возобновление схемы.