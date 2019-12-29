Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики досрочно завершил рассмотрение поправок ко второму чтению скандального законопроекта о запуске рынка сельскохозяйственной земли.

Провластное большинство в комитете не стало придерживаться графика работы над проектом, оговоренном в меморандуме фракций и депутатских групп, а одобрило документ для голосования в сессионном зале, отклонив большую часть поправок.

Оппозиция говорит, что были нарушены не только договоренности, но и законодательство.

Чем же объясняется неожиданная ретивость “Слуги народа” (СН), читайте в материале “Страны”.

Кто нарушил меморандум

Собравшись на заседание в субботу, аграрный комитет неожиданно выдал решение о законопроекте №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного предназначения”, которое от него ждали только в январе. 19 членов комитета проголосовали за то, чтобы проект с минимумом поправок вынести в сессионный зал с призывом поддержать. 1 член комитета был против, 2 воздержались.

Оппозиция обвинила провластное большинство в комитете и лично его главу Николая Сольского (СН) в нарушении договоренностей, изложенных в меморандуме фракций и депгрупп о порядке подготовки законопроекта ко второму чтению, а также целого ряда законов, в том числе закона о парламентских комитетах.

Так, народный депутат Нестор Шуфрич (“Оппозиционная платформа - За жизнь”, ОПЗЖ), который, не входя в состав комитета, присутствовал на заседании, заявил, что, по его мнению, провластное большинство, не желая обсуждать и голосовать за большую часть “чужих” поправок, нарушает статью 16 закона о парламентских комитетах, пункт 6 которой это предусматривает. А в этом можно усмотреть злоупотребление властью.

“Я, высказывая уважение к вам, имея опыт, прошу вас не идти на совершение преступления, как минимум по 365 статьи Уголовного кодекса Украины... Это превышение власти, а потом еще может оказаться, что в корыстных целях, потому что многие из вас имеют конфликт интересов,и это будет осложняющее обстоятельство. Тем паче будет совершено это преступление группой по предварительной договоренности”, - взывал к членам комитета народный депутат Нестор Шуфрич.

В конфликте интересов можно заподозрить, например, самого Сольского - по словам члена комитета Вадим Ивченко (“Батькивщина”), тот является совладельцем ряда агрокомпаний и до сих пор получает дивиденды, в чем можно убедиться, глядя в его декларацию (причем, по некоорым данным, Сольский является в этом бизнесе партнером с Богданом). В свою очередь, Сольский, настаивая на отсутствии конфликта, призвал дождаться разъяснения по этому поводу Национального агентства по противодействию коррупции.

Если решение выносится с нарушениями, это дает основание для отмены этого голосования, а потом - если сессия одобрит законопроект, и для оспаривания его принятия.

СН еще может аукнуться, что она не держит слово.

“Нарушая меморандум, вы показываете, что вы недоговороспособны. Это означает, что вы двигаетесь таким образом, что вы сами радикализируете против себя другие политические силы, аграрные ассоциации, людей. Потому что вы обманом, как в первом чтении, так и во втором голосуете соответствующие законопроекты”, - настойчиво говорил народный депутат Ивченко (“Батькивщина”) коллеге Сольскому.

“Договор, подписанный вами, не стоит даже бумаги, на которой он написан”, - обвинял народный депутат Нестор Шуфрич.

Однако глава комитета Сольский, в свою очередь, обвинил оппозицию в том, что та сама не придерживается меморандума, мол, там есть пункт, допускающий объединение “идентичных поправок” - вот и результат. Следующее заседание комитета, по его решению, состоится уже 15 января - в разгар первой пленарной недели в новом году.

Итак, какие же поправки одобрил комитет?

Николай Сольский делает акцент на следующих.

Покупать землю смогут только граждане Украины, само государство, общины и украинские компании, основанные украинцами.

Причем в одни руки достается максимум 10 тыс га. “Но нет ограничения, что это не могут быть связанные люди. Иначе говоря по 10 тыс га могут купить муж, жена, мама, теща и так далее, сформировав собственный банк земли”, - комментирует народный депутат Алексей Кучеренко (“Батькивщина”) “Стране”.

Осталось, что иностранцы как основатели компаний смогут покупать землю только после положительного результата референдума.

Но собственниками земли могут стать банки, если получат землю в качества залога. В течение двух лет они будут обязаны продать эти участки на аукционах. “И это могут быть банки с иностранным капиталом”, - уточняет народный депутат Кучеренко (“Батькивщина”).

Кнут, пряник и транзит

Второй важный вопрос: почему СН решила погнать коней, если после всех скандалов вокруг “земельного” проекта договорились работать по четкому графику, описанному в меморандуме.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов дает понять, что все дело - в давлении Запада, заинтересованного в скорейшем открытии рынка земли.

“Большой Брат приказал не баловаться и продать землю. Никаких постатейных обсуждений, смягчающих поправок или тем более референдумов. За новогодние каникулы будет собрана методом кнута и пряника (папки и конверта) необходимое количество голосов “папуасов”. После принятия в январе соответствующего закона страна заходит в глубокий политический кризис, и одной только отставкой правительства могут не обойтись”, - спрогнозировал на своей странице в Фейсбуке Игорь Попов, намекая, что голоса в зале будут собирать с помощью компромата на депутатов (то есть “папки”) и - банально покупая (деньгами в конвертах).

Версия народного депутата Алексея Кучеренко (“Батькивщина”) дополняет это предположение. “Они (во власти - Ред.) окрылены победой в истории с транзитом. Они получили деньги от “Газпрома” и решили, что раз мы такие победители, даже герои, давай еще землю протянем через комитет”, - говорит в разговоре со “Страной” парламентарий.

Он сказал, что его фракция продолжит бороться против открытия рынка земли вплоть до обращения в Конституционный суд, если законопроект все же примут.

В ОПЗЖ хотят заставить руководство Рады вынести на рассмотрение полную версию сравнительной таблицы, где зафиксированы все внесенные депутатами поправками, а не сокращенный комитетом вариант. А если так, голосование откладывается надолго.

Скрин "Страны"

Вместе с тем, советник премьер-министра по аграрным вопросам, народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак (БПП) настаивает, что после решения комитета проволочки уже не будет.

“Препятствий для голосования в сессионным зале уже не осталось”, - написал он на своей странице в Фейсбуке.