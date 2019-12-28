Украинцам готовят к работе по-новому. "Под елочку", 27 декабря, Кабмин утвердил скандальный законопроект "О труде", о котором уже писала "Страна".

Краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, увольнения для беременных и матерей в декрете - вот неполный список прописанных в нем нововведений.

Это, по-сути, новый Трудовой кодекс, хотя в названии документа такое словосочетание не использовали, чтобы исключить ассоциации с целой пачкой альтернативных проектов по КЗоТу, которые уже поданы в парламент.

Еще одна хитрость от Минэкономразвития (а именно там разработали новый проект) - документ короткий (в нем менее 100 пунктов), что позволит пустить его в Раде по ускоренной процедуре. Кабмин не смутил даже разгромный отчет Минюста по этому проекту - перечисление недостатков и рисков заняло несколько десятков страниц. Но его проигнорировали и поспешили согласовать проект для передачи в парламент.

То есть, уже в начале следующего года украинцы могут получить абсолютно новую трудовую реальность. И она их вряд ли сильно обрадует.

Зато "за" - многие работодатели. "Мы не так здорово живем чтобы запрещать сверхурочные, отгуливать все мировые праздники и не иметь возможности выгнать бездельника", - считает глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Считается, что именно под крупный бизнес и затеяли "либерализацию" трудового законодательства. Это, якобы, сможет привлечь потенциальных инвесторов из-за границы, которых сейчас наш "советский" и слишком лояльный к работникам КЗоТ откровенно пугает.

Но на деле речь идет о тотальном урезании права украинцев на труд, - считает тренер Черниговского научно-методического центра профсоюзов Виталий Копыш.

"Страна" разбиралась как украинцам придется работать по новому законодательству.

Начальник всегда прав

Долгое время законопроект ведомства Тимофея Милованова о труде был недоступен ля широкой общественности и только недавно, буквально накануне рассмотрения в Кабмине, его текст опубликовали.

"Секретный режим" включали не зря - в проекте масса скандальных норм.

К примеру, украинцам предлагают перейти на работу по договорам.

Причем, работодатель может держать сотрудника на "коротком" контракте (просто перезаключать его по истечению, вновь на короткий период) так долго, как посчитает нужным. А это - прямой путь к быстрому увольнению. То есть, контракт могут попросту не продлить без объяснения причин, и человек автоматически оказывается на улице.

Договора могут срочными (от 2 месяцев до 5 лет), бессрочными, ученическими, без фиксированного рабочего времени, сезонные и прочими.

То есть, ценного сотрудника компания наверняка попытается привязать бессрочным договором (прописав сложную процедуру досрочного увольнения по собственному желанию), а на коротких контрактах будет держать персонал, с которым, если что, расстаться не жалко.

Но договор с оговоренными сроками в любом случае не может заключаться больше чем на 5 лет.

Могут быть договоры с нефиксированным рабочим графиком.

И там 8-часовой рабочий день фактически отменяется. Да и вообще он в новом проекте указан, скорее, как ориентир. Главное, чтобы отдых между сменами составлял не менее 12 часов, а все остальное время, то есть, еще 12 часов, можно работать.

При этом сверхурочная работа будет оплачиваться в размере 120% от стандартного тарифа (а сейчас - по двойному тарифу). То есть, при оплате 100 гривен в час (а это среднемесячная зарплата 16 тысяч, выше чем в среднем по Украине) за дополнительные два часа работы можно получить сверху еще 240 гривен. Но могут и не заплатить, если сверхурочные уже прописаны в вашем договоре и входят в зарплату.

Также таких "трудоголиков" на предприятии должно быть не больше 10%.

Повод для увольнения

Отдельная тема — увольнения. Они в новом проекте выписаны особо тщательно. У работодателя появляется сто и одна причина, чтобы выставить сотрудника за дверь.

Уволить могут по инициативе работодателя или за нарушения условий трудового договора.

Увольнение по инициативе работодателя тот может вообще не объяснять. Необходимо просто уведомить сотрудника об увольнении в определенные сроки. Они колеблются от 15 дней (если его стаж на данном месте работы — меньше 6 месяцев) до 30 дней (если менее 5 лет), до 60 дней (если менее 10 лет) и 90 дней (более 10 лет).

Сейчас, в случае сокращений, людей обязаны предупреждать за 60 дней. То есть, для большинства украинцев сроки предупреждения об увольнении сократятся в два раза (ведь большинство работников, как правило работают на одном месте менее 5 лет).

Но, в любом случае, выгнать можно и раньше, если заплатить компенсацию деньгами — в размере двойного оклада. Понятно, что для компаний, которые платят официально только минималку, а остальное дают в конверте, такой вариант выгодный — можно дать человеку порядка 8,5 тысяч и распрощаться с ним хоть в тот же день.

Увольнение за нарушение трудового договора светит вам, если работодатель зафиксировал два нарушения за полгода. Что, собственно, считается нарушением, выпишут в самих трудовых договорах.

Это, скажем, может быть разглашение коммерческой тайны (а в теории под это пункт можно подогнать даже информация о зарплате, рассказанную знакомому), производственные нарушения, прогулы или длительная болезнь и т.д.

Предлагается такие условия изначально прописывать в трудовых договорах. А если работник откажется, его можно уволить уже только за это.

Сейчас также действует норма о праве работодателей уволить работника после двух выговоров. Но она выписана очень обтекаемо и дает право работникам оспаривать увольнение. В новом законопроекте все прописано более четко, а значит и судиться с работодателями будет намного труднее.

Показательно, что статус "защищенных" работников, которых сегодня уволить сложно, а то и вовсе нереально (беременные, матери в декрете, специалисты предпенсионного возраста, лица с инвалидностью и др.) по новому трудовому законодательству уже не действует. Для беременных женщин защита от увольнения сохраняется на короткий период (70 дней до родов и 56 дней после). Запрета на увольнения женщин с детьми до трех лет, а одиноких матерей — с детьми до 14 лет, который действует сейчас, — в новом проекте нет. Как и ограничений для их привлечения к ночному труду.

То есть, выгонять с работы можно будет кого угодно, когда угодно и фактически по любой причине. Все — на усмотрение работодателя.

А так как нормы трудового законодательства распространяются и на чиновников, у власти появляется еще один способ держать под контролем особо независимых госслужащих. Их ведь тоже могут уволить "по утрате доверия".

Что будет с отпусками

По новому законопроекту, отпуск, как и сейчас, должен составлять не менее 24 дней.

Можно брать отпуск частями, но одна из них — не менее 14 дней. Специально прописано, что для работодатель имеет право составлять графики отпусков — кому и когда отдыхать. Такие графики есть и сейчас, но они неформальные. Также хотят узаконить отзыв из отпуска — если у работодателя возникла такая необходимость. В каких случаях отпуск сотрудников могут прерывать, должны отдельно прописать в трудовых договорах.

Но в проекте "забыли" о льготных днях к отпускам. Скажем, для матерей с несовершеннолетними детьми сейчас — плюс 10 дней к отпуску. Также сейчас есть дополнительные отпуска для работников, выполняющих вредную и тяжелую работу, скажем, шахтеров, металлургов и др.

Можно будет взять отпуск за свой счет. Но он тоже со своими сроками — не более 30 дней в год. Неоплачиваемый отпуск предоставляется в связи со смерью или болезнью родных (14 дней), для ухода за больными родственниками (до 30 дней), работникам с детьми до 14 лет, если возникла непредвиденная ситуация (скажем, болезнь ребенка) — до 14 дней.

Трудовое рабство или управа на бездельников

Виталий Копыш считает все эти рабочие нововведения банальным трудовым рабством.

"Я против трудового рабства, которое министр Тимофей Милованов и депутатка Галина Третьякова красиво называют "либерализацией трудовых отношений". Вот что нам предлагают:

увольнения по инициативе работодателя по любой причине (вас попросту предупредят СМС-кой);

срочные трудовые договоры (вы будете постоянно "на крючке");

дополнительная работа, за которую не обязательно платить;

отмена ряда социальных гарантий;

возможность принудительного перемещения работника на другое место работы;

профсоюзам обрезают возможность защиты работников.

Не поддерживаю таких "народных" проектов и тех, что предлагает такие драконовские вещи", - написал он на своей странице в Facebook.

Обсуждение этого поста привлекло и автора проекта министра экономики Тимофея Милованова.

Он попытался разбить аргументы противников изменения трудового законодательства.

По словам Милованова, никаких СМС-ок об увольнениях не будет. Выплатят еще и зарплату за несколько месяцев вперед. Срочные договоры нужны, якобы, для легализации временной работы, а сверхурочные оплатят в размере 120%. Никакие социальные гарантии не отменяются, - утверждает Милованов.

"Более того, работодатели и половина профсоюзов поддерживают законопроект", - уверяет министр. Правда, профсоюзы, которые "за", он в итоге так и не смог вспомнить.

Но работодатели действительно не против новаций. То, что сами украинцы, юристы и профсоюзы считают трудовым рабством, в компаниях называют восстановлением справедливости.

"Сейчас выгнать бездельника, если он не прогульщик и не пьяница, крайне сложно. Приходится терпеть его и еще и платить при этом зарплату", - говорит Барсук.

"Предприятие также не может уволить работника предпенсионного возраста или пенсионера. А на эту вакансию могли бы взять молодого специалиста. Все эти правила советского КЗоТа реально тормозят развитие экономики", - говорит исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.

Бьет по правам человека и бюджету

В пояснительной записке к законопроекту нововведения поясняются "балансированием интересов сторон трудовых отношений". Он также должен способствовать повышению официальной занятости и выведению зарплат из тени. То есть, по мнению авторов, одинаково в плюсе будут как работодатели, так и наемные служащие.

Впрочем, это не убедило Минюст.

Ведомство выдало разгромный отчет по законопроекту. В нем, в частности, предлагается пересмотреть новации по графику работы. Чтобы в пылу азарта работодатели не нарушили конституционного права граждан на отдых и обязательный двухнедельный отпуск, а также выходные праздничные дни. Также в Минюсте указали, что в проекте не предусмотрено дополнительных дней отпуска для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, как того требует действующее законодательство.

Кроме того, как отметили в Минюсте, отдельные нормы проекта можно трактовать по-разному, что чревато злоупотреблениями (чего стоит хотя бы увольнение по утрате доверия, под которое можно подогнать что угодно). А предоставление работодателю права собирать информацию на сотрудника, в том числе, с прошлых мест работы, может трактоваться Европейским судом по правам человека как вмешательство в личную жизнь.

"Проект не отвечает Конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека", - подытожили в Минюсте.

Минфину трудовые идеи Милованова тоже не очень понравились, но уже по другой причине: так как проект потребует дополнительного финансирования для бюджетных организаций на доплаты работникам при том же увольнении.

Но о какой сумме идет речь - в Минфине пока не могут понять, так как нет финансового обоснования. И, чтобы минимизировать траты, министерство предлагает подчистить хотя бы явные ляпы, скажем, там где речь идет о том, что работнику, если он не получает даже минималку, нужно доплачивать до прожиточного минимума, указать, что финансирование будет идти в размере, определенном в бюджете на текущий год.

То есть, ведомство Маркаровой предлагает еще больше ухудшить условия для наемных работников.

Но пока никакие замечания в проекте не учтены. Кабмин его одобрил и теперь направит на рассмотрение парламента. Скорее всего, уже там его будут активно переписывать, а, учитывая общественный резонанс, не исключено, что в итоге и вовсе заблокируют.

Впрочем, многие украинцы уже и так живут фактически по такому же КЗоТу, как предлагает Милованов. Сверхурочные, работа по выходным и в праздники, укороченный отпуск или запрет на больничные - все это есть в "корпоративной культуре" многих коммерческих фирм.

"Но там у работодателя есть железный аргумент - более высокая зарплата, которая заставляет украинцев соглашаться на любые условия. А если работать с утра до ночи придется бюджетникам на минималку, люди начнут массово увольняются сами и уезжать на работу в Польшу, то есть, работодатели сами выйдет у них из доверия", - отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.