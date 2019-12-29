На днях руководство ГПУ отчиталось перед западными донорами и прессой о результатах преобразования старой Генпрокуратуры в Офис генерального прокурора.

Старт работы новой структуры намечен на 2 января будущего года.

Глава ведомства Руслан Рябошапка и его замы излучали мощнейший оптимизм и уверяли грантодателей, выделивших круглую сумму в валюте на этот "банкет", что реформа уникальна в своем роде и имеет исключительный успех. Демонстрировались красочные слайды как из 1339 сотрудников ГПУ отобрали 610 добропорядочных, профессиональных и честных.

Глядя на все это, у многих прокуроров было стойкое дежавю: подобное уже было в 2015 году, даже некоторые действующие лица тот же, к примеру, первый зам генпрокурора Виталий Касько. Тогда точно также, как и сейчас, западные партнеры высказали всеобщее одобрение реформам в прокуратуре.

Вчера, словно вернувшись на машине времени на 4 года назад, снова американские дипломаты рукоплескали очередной реформе прокуратуры как это было и при Шокине.

Это уже потом он стал "сукиным сыном" для Джо Байдена.

"Это одна из наиболее широких и комплексных реформ, которые я видел в Украине. Аттестация прокуроров - это только первый шаг, который направлен на повышение доверия граждан Украины к органам прокуратуры. Граждане Украины, бизнес-сообщество, международные партнеры должны быть уверены в Офисе Генерального прокурора и новых органах прокуратуры. Хочу поздравить вас с успешной реализацией этой чрезвычайно важной реформы, которой вы занимаетесь", - заявил на совместном брифинге по случаю создания Офиса Генерального прокурора Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Генпрокурор Рябошапка отвесил Тейлору словесный реверанс. "Это все было бы невозможным без помощи наших партнеров с американской стороны, представителей посольства США в Украине, а также представителей Международной организации развития права (IDLO)".

Несмотря на то, что в прессу просачивались документы о выделенных на "переаттестацию" 7 млн долларов, публично этот вопрос представители США обсуждать отказались.

"Процесс помощи украинской прокуратуре анализируется Конгрессом США, который заинтересован в этом процессе и очень доволен результатами реформы", - уклончиво отвечал Уильям Тейлор.

А его коллега Стефани Холмс, руководитель отдела по вопросам правоохранительных органов посольства США в Украине, на вопрос журналистов о деньгах, выделенных команде Рябошапки, парировала, дескать существует много разных программ и грантов и прокуратуре помогаем давно.

Зам Рябошапки Виктор Чумак, несмотря на серьезно подмоченную в юридических кругах репутацию после неудачного вручения измененной "пидозры" экс-министру юстиции Елене Лукаш, также не преминул внести свою "победную лепту" в общий праздник по поводу окончания преобразования Генпрокуратуры в Офис генерального прокурора или сокращенно ОГП (как шутят в сетях главное не перепутать буквы чтоб не получилось ОПГ).

Словоохотливый Чумак разразился большим постом в Facebook такого содержания:

"Я взрослый мужчина и много видел в своем возрасте. В том числе реформ. Вернее их имитаций. Как правило большинство из них заканчивались где-то на уровне село-город - район, а "рыба как гнилая, так и продолжала гнить с головы" в Киеве.

Поэтому, тому, что сейчас происходит с прокуратурой - аналогов нет. Первый раз "рыбу" лечат с головного мозга. Лечат хирургическими методами, отсекая больные части.

Вчера и сегодня в прокуратуре уже проходит кадровая комиссия, которая рекомендует генеральному прокурору назначить людей прошедших аттестацию на административные должности в Офисе Генерального прокурора.

И такого кадрового лифта прокуратура Украины еще тоже не знала. Почти десятки людей повышаются в должностях не потому что "порешали" с начальством или кто-то в телефон что-то сказал, а реально через свои способности и управленческие качества. Реально существенно увеличатся зарплаты, не за счет дополнительного проедания средств налогоплательщиков, а путем сокращения персонала и оптимизации расходов. Прокуроры в шоке. Я тоже.

Все это ждет областные и местные прокуратуры начиная с февраля 2020. И до сентября аттестация практически должна быть завершенной, а прокуратура обновленной.

Если бы еще так можно было бы прочистить все органы досудебного расследования, а главное полицию и ГБР - реформу органов уголовной юстиции можно было бы считать успешной", - хвастался зам Рябошапки Чумак.

Однако в прокурорской группе на этот пассаж о доброчестности кандидатов на руководящие посты пишут что там много старых лиц, которые даже вымогали талоны на бензин с подчиненных. Вот что пишет о "нових обличчях" среди претендентов на руководящие посты в Офисе один из сотрудников прокуратуры: "вот история со слов бывшего руководства на момент 2017 года. 2 года назад за удачную и громкую реализацию нас наградили кого "цінними подарунками" - часами от Генерального, кого "значком", человек, занимающий какую должность я писать не буду, потребовал 1000 литров бензина что бы эти все награды нам выдали, иначе будем ждать долго! Теперь этот де человек претендует на одну из высших должностей в офисе. Для меня результат реформы очевиден. Перемога!".

Вместо 1339 погонников - 1500 с госслужащими

Согласно приказа генпрокурора Руслана Рябошапки старт работы Офиса генпрокурора намечен на 2 января будущего года.

Несмотря на заверения генерального об оптимизации штата,в прокурорских кругах ходят устойчивые слухи о том, что в новой структуре наоборот раздуют количество сотрудников за счет увеличения количества госслужащих, а в новых Департаментах будут несколько начальников на одну "рабочую лошадку" - прокурора. К тому же сейчас объявлен конкурс в Офис генпрокурора на 200 вакансий, которые появились после переаттестации. Основная отличительная черта - собираются набрать внешних кандидатов без опыта работы в прокуратуре. Порядок приема тот же - профитест, тест на логику, практическое задание и собеседование.

В прокурорских кругах недоумевают, в чем сокращение, если штаты намерены наоборот раздувать, а под отдельных "полезных" людей как-то друг зама Рябошапки Виталия Касько - Юрий Белоусов создали целый Департамент по противодействию пыткам в правоохранительных органах. При том, что прокуратура не осуществляет функцию досудебного расследования и согласно ст.216 УПК Украины это вообще подследственность Госбюро расследований.

"Было 1339 с погонниками. Станет 1500 с госслужащими (кадры и окв - отдел контроля за исполнением заданий руководства- Ред., разжалуют). Так в чем экономия - реформа?" - задаются вопросом сотрудники аппарата прокуратуры Харьковской области.

Новые зарплаты прокуроров

По словам Рябошапки, благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышаются, где-то от 50 до 75%. Сейчас постановления уже приняты, они оформляются в Секретариате Кабмина.

"Я думаю, они вскоре будут опубликованы, и в ближайшее время прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты", - сказал Рябошапка.

В каком размере будут зарплаты для работников Офиса генпрокурора, глава ведомства не озвучил.

Сейчас среднестатистический прокурор отдела Генпрокуратуры в год зарабатывает без вычета налогов порядка 490 тысяч гривен. Это около 40 800 в месяц "грязными", но, если отнять налоги, получится более скромная сумма порядка 35 тысяч гривен. Она делится на две части - аванс и зарплата и выдается дважды в месяц.

Если Рябошапка анонсировал повышение на 50%, то, надо полагать, что на руки сотрудник обновленного Офиса генпрокурора может уже в конце января получить порядка 50-55 тысяч гривен.

Но есть одно "но". В октябре у прокуроров отобрали классные чины и не выплачивали за звание от 3,5 до 4,5-5 тысяч. С учетом этой статьи экономии возможно и решили по принципу "заведи козла - убери козла" добавить прокурорам зарплаты из сэкономленных на званиях средствах.

Как отметил Рябошапка, уровень зарплат прокуроров ГПУ после аттестации пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах, поскольку они "специализированные и имеют несколько иные гарантии защиты, в том числе и зарплаты".

"Но это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у других органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ", - сказал Рябошапка.

"Прокуроров закатывают под асфальт"

Пока генеральный прокурор говорил об успешной реформе и грядущих больших зарплатах, в прокурорских кругах решили обсудить последствия первой волны переаттестации без купюр.

Не нашлось ни одного сотрудника прокуратуры, который даже бы под вымышленным именем в прокурорской закрытой группе в Facebook похвалил преобразования Рябошапки. Наоборот, даже те, кто успешно прошел аттестацию, считают, что нагрузка непомерно возрастет да еще и придется учить внешних кандидатов на общественных началах в ущерб своему рабочему времени.

Как отмечает в прокурорской группе одна из обвинителей "майданного" Управления, "я в ожидании чуда под названием "отбор в офис для кандидатов не из системы". То есть мало того, что прокуроры пережили аттестацию им на "помощь" придет юрист с большой буквы, которому извините придется сопли вытирать?! Или сразу в боевое крещение отправить неопытного работника на разрыв, похоронить несколько дел?".

Сергей Костенко бывший член Квалифкомиссии прокуроров так прокомментировал реформу: "на сегодня прокуроры более всех других профессий, ведомств и т.п. попали под каток реформ. Предыдущий генпрокурор рассказывал о траве, которая пробьет асфальт, имея в виду траву из реформированных местных прокуроров, которая пробьет асфальт старых ГПУ и областных прокуратур. Не получилось - очевидно, что асфальт был гораздо прочнее травы.

Сейчас новая трава - аттестованные прокуроры должны пробить асфальт полиции, СБУ, судов. Создается впечатление, что просто прокуроров постоянно закатывают под асфальт - в этом суть реформ прокуратуры".

В прокурорских кругах считают аттестацию Рябошапки профанацией, поскольку генпрокурор забыл сказать что в Генпрокуратуре исчезла целая обширная прослойка - следователи, которых по большей части должны без конкурса перевести в ГБР.

Нового штатного расписания Офиса еще не обнародовали, но наши источники, видевшие проекты, говорят, что количество Департаментов и руководителей, по сути, увеличится.

В прокурорском сообществе сходятся во мнении, что новый Офис Рябошапки будет неким гибридным госорганом. В котором почти не останется прокуроров, а их места займут госслужащие-чиновники. То есть, в суды будет ходить некому, зато задания, контроли и указания прогнозируются в громадном количестве, ведь там, где много чиновников, там и плодится бумаготворчество.

Это прогнозированно еще сильнее ударит по качеству процессуального руководства досудебным расследованием и по разумности сроков рассмотрения дел в суде.

Но и это еще не все.

Как прогнозируют эксперты, 729 уволенных из Генпрокуратуры прокуроров могут уже в ближайшем будущем завалить новый Офис решениями судов о восстановлении на работе. У Рябошапки возможно надеются, что эти решения можно будет не выполнять, однако уже есть подобная разгромная для Украины практика Европейского суда по правам человека, который рассматривал иски прокуроров из-за незаконной люстрации.

В этой связи стоит напомнить что 17 октября 2019 ЕСПЧ принял решение по иску "Полях и другие против Украины". Когда решение приобретет статус окончательного, это будет еще одно мощное доказательство незаконности массового увольнения госслужащих только по признаку занятия должности при президенте Януковиче.

Заявители в ЕСПЧ - Вячеслав Полях (бывший зам начальника Главного управления кадров и обеспечения деятельности органов прокуратуры), Александр Ясь (экс-зам прокурора Черниговской области) и другие госчиновники эпохи Януковича.

Суд признал их увольнение по люстрации нарушением Европейской Конвенции и постановил выплатить всем пяти заявителям по 5 тысяч евро морального ущерба и от 300 до 1500 євро компенсаций на судебные издержки.

"А потом уволенные в 2019 году прокуроры начнут выигрывать суды. Вот тут и произойдет коллапс. Пара сотен исков - и "реформу прокуратуры" признают такой же незаконной, как люстрацию 2014 года. Причем, признают европейцы, на которых никакой Чумак уже не скажет, что с ними "домовились" или "купили". Перспектива понятна - просто обтекать дерьмом и делать вид, что ничего не происходит", - пишет журналист Сергей Лямец.