Президент Владимир Зеленский одним указом уволил с поста директора Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу, а другим назначил исполняющей обязанности руководителя этого органа народного депутата Ирину Венедиктову ("Слуга народа").

Почему выбор остановился на ней и что от нее ждать на должности - читайте в материале "Страны".

К Зеленскому по знакомству

Труба фактически потерял должность после того, как в закон о ГБР депутаты внесли поправку о смене руководства ведомства сразу после вступления этого акта в силу. Президент подписал закон 24 декабря, на следующий день он был опубликован и заработал.

Как и прогнозировала "Страна", президент на замену Трубе выбрал главу парламентского комитета по вопросам правовой политике 41-летнюю Венедиктову. В Раду она прошла по списку СН, в котором ей досталось третье место - выше, чем у нынешних главы фракции партии Давида Арахамии и лидера СН Александра Корниенко.

Венедиктова по нынешним меркам "ветеран" Зе-команды. В нее она пришла еще до выборов главы государства.

В своих интервью она заявляла, что к будщему президенту ее привел нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук. "Мы со Стефанчуком работаем уже 10 лет, хорошо друг друга знаем. Поэтому для меня это не было неожиданностью", – сказала Венедиктова в интервью журналисту Наталье Влащенко.

А лично с Зеленским она познакомилась в октябре 2018-го. "Я хочу сказать, что еще в конце лета (2018 года - Ред.) меня спросили, не буду ли я выступать экспертом по определенным правовым вопросам. Мне стало интересно, и я ответила, что выступлю… Затем он (Зеленский – Ред.) пригласил меня на встречу, я приехала, между нами состоялся разговор, который длился примерно 30 минут. Была достаточно простая беседа, не было реверансов, сразу все пошло по жестким вопросам. И с этого времени я стала советником Владимира Александровича по правовым вопросам", – добавила Венедиктова.

В интервью изданию "Фокус" Венедиктова сказала, что в команде Зеленского она "всегда позиционировалась как человек президента". При этом она допускала, что ей может быть интересно кресло мэра Харькова, которое требует "нового, свежего человека из команды президента, который не будет ассоциироваться с министром МВД Арсеном Аваковым или с мэром Геннадием Кернесом".

Генеральская дочь

В анкете на сайте Центризбиркома указано, что до избрания депутатом доктор юридических наук, профессор Венедиктова работала заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени Каразина и была беспартийной, как, впрочем, большинство участников списка.

Согласно открытым данным, Венедиктова окончила Харьковский национальный университет внутренних дел и, по данным журналиста Юрия Бутусова, получила там звание капитана полиции. Была (а, возможно, остается до сих пор), помимо прочего, членом научно-консультативного совета Верховного суда и арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины.

Зеленский также пригласил ее в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Минус для Венедиктовой, что она никогда не работала в правоохранительных органах.

"Впрочем, большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой - Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции", - полагает Бутусов.

В декларации Венедиктовой за 2018 год, которую она подавала еще в августе, как кандидат на должность в ГБР, значится, что у нее в собственности есть офис (150 кв.м.) и паркоместо в Харькове.

Вся остальная недвижимость записана на мужа Дениса и детей. К примеру, владельцами дома в городе Высокий (Харьковская область) значатся дочь Аделина и сын Данил, сама Ирина там только прописана.

В 2014 году Венедиктова приобрела кроссовер Porsche Cayenne (2013 года выпуска), на момент покупки машина стоила 867 311 гривен. Что касается денежных активов, на банковских счетах в 2018 году у нее было 23 765 дол, 5347 евро и 8776 грн, а наличными 20 000 дол и 550 000 грн.

Назначение через парламент

Чтобы приступить к работе в ГБР даже в статусе и.о. Венедиктова должна отказаться от депутатства. И за снятие полномочий еще должна проголосовать Верховная Рада. Впрочем, коллеги Венедиктовой в пропрезидентской политсиле считают, что она хоть сейчас уже может приступить к работе в ГБР. Как говорит "Стране" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, совместительство должностей запрещено законом, и влечет за собой потерю депутатского мандата, а от него Венедиктова уже отказалась.

"Ирина Венедиктова уже написала заявление о сложении депутатских полномочий. Технически мы удовлетворим эту просьбу на одном из ближайших, даже я бы сказал, что самом первом заседании, которое будет после Нового года", - сообщил "Стране" Качура.

Но это только один аспект.

Важнее, что вокруг поста главы бюро сложилась правовая коллизия, которую Зеленский назначением Венедиктовой только усугубил.

Как писала "Страна", парламент принял внесенный Офисом президента законопроект №2116 с изменениями в закон о ГБР, коснувшимися его руководства. Согласно новой редакции, глава государства теперь назначает директора бюро только по представлению конкурсной комиссии, а не по представлению премьер-министра в соответствии с представлением конкурсной комиссии, как раньше.

Право президента ставить и снимать директоров ГБР и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) было оговорено в будущей норме Конституции, которую парламент еще 3 сентября отправил для оценки в Конституционный суд (КС). Однако уже после голосования за законопроект, увольняющий нынешнее руководство бюро, КС признал изменения о ГБР и НАБУ неконституционными.

Были ожидания, что после этого решения Зеленский не подпишет новую редакцию закона о ГБР, однако он все-таки это сделал, а потом издал указы о Трубе и Венедиктовой.

По мнению заместителя главы "антикоррупционного" комитета в парламенте восьмого созыва Игоря Попова, президент пошел на это, чтобы избежать правовой неопределенности, хотя к тому, может ли он назначать и.о. главы ГБР своим указом, остаются вопросы после вердикта Конституционного суда.

"По идее он теперь должен обратиться к депутатам, чтобы те, на основании решения КС, разобрались, как урегулировать возникшую коллизию и получить полноценного директора бюро. А до этого момента будет Венедиктова. Правда, оставаясь депутатом, она не может исполнять обязанности в ГБР. А Рада сможет отозвать ее мандат только в середине января, когда вернется к пленарной работе. Непонятно, правда, кто в таком случае подпишет зарплатную ведомость для сотрудников ГБР? С Трубой уходят и его заместители…", - пишет Попов.

По его прогнозу, ОП не будет торопить события в этой истории, ведь статус-кво будет вполне устраивать.

"Официально скажут, что парламент работает над решением проблемы назначения. В частности бывший ее ж "правовой" комитет может запросить по этому поводу Венецианскую комиссию. А "посадки" или их попытки будут дальше идти по плану", - полагает Игорь Попов.

"Будет все, как захочет Зе"

Не менее важно и то, какую политику будет проводить в ГБР Ирина Венедиктова. Опрошенные "Страной" эксперты считают, что решение по ее назначению принял лично Зеленский, выбрав человека, которого он считает конкретно своим и работать новый руководитель Бюро будет в тесной связке именно с президентом, а не разными группами влияния в его окружении.

"Венедиктова была нужна президенту, чтобы напрямую управлять ГБР, чтобы там не было самостоятельной киевской фигуры, которая обросла связями, обязательствами или находится в зависимости от каких-либо групп влияния. То, что она не из системы, - это и ее преимущество, ведь на нее никто не сможет надавить, и ее недостаток, так как ей нужно будет взять под контроль всю работу ведомства и организовать ее", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

По его словам, именно от позиции Зеленского будет зависеть и дальнейшая судьба уголовных дел против Порошенко, которые были открыты при экс-главе ГБР Романе Трубе: "Решение, продолжать ли расследовать дела против Порошенко, будут приниматься не в ГБР, а лично Зеленским. Будет все, как он захочет. Если надо будет, эти дела будут дальше активно расследоваться. Если не надо будет - спрячут в дальний ящик".

Отметим, что должность главы ГБР важна с точки зрения контроля за всеми остальными правоохранительными органами. Так как преступления их сотрудников расследует именно Госбюро. Таким образом, имея "своего" директора президент может держать на крючке и прочих силовиков.

Однако, уже давно ходят слухи, что Венедиктова - далеко не простой юрист и попала в Зе-команду не случайно. На это указывает и приведенная выше информация о ее родственных связях. Она - дочь не последнего человека в системе МВД - проректора Харьковского университета внутренних дел. Отсюда и пошли разговоры, что она "человек Авакова". Впрочем, наши источники в Офисе президента, эту информацию не подтверждают.

"Она - не случайный человек, безусловно. Ее семья имеет большие связи в правоохранительной системе. Но это не клан Авакова. А старые харьковские милицейские кадры, у которых своя линия поведения. Для них карьерный взлет Ирины - большая удача и за это они будут верой и правдой служить президенту. Хотя Аваков, да и другие правоохранители, безусловно, постараются найти к ней подходы, чтоб контролировать ситуацию с уголовными делами против своих сотрудников", - говорит источник.