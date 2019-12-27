Год 2019 прошел в Украине под знаком больших перемен.

Вот только были они двоякие. Сменились власть и отношение к ней народа, сначала эту самую власть поменявшую. Причем все произошло настолько неожиданным образом, что некоторые даже назвали это электоральной революцией.

Правда, жизнь в Украине не сильно изменилась: во многом потому, что новая власть не желает отклоняться от курса, взятого ее предшественниками. Более того, старая власть не ушла со сцены, переизбравшись, например, в парламент, и продолжая влиять на политику и настроения в надежде на реванш.

В обещанный новым правительством экономический рывок и конец эпохи бедности пока верится с трудом. Кабмин не убедил, что способен его организовать - скорее, наоборот. Год заканчивается с огромной дырой в бюджете и фактической остановкой платежей по многим статьям.

Надежды на скорый мир на Донбассе тоже не оправдались, хотя за стол переговоров новая власть все же села.

И такие полурезультаты во многих сферах стали отличительной особенностью этой властной команды в первый год ее правления.

"Страна" решила вспомнить основные события года, которые изменили жизнь страны.

Президентские и парламентские выборы

Безусловно главное событие года в Украине - выборы. Причем кампании состоялись сразу две. После победы на президентских выборах уже новоизбранный глава государства Владимир Зеленский разогнал Верховную Раду, назначив внеочередные выборы.

Двухтуровая победа артиста и начинающего политика Зеленского над Петром Порошенко стала мировой сенсацией. Второй хотел подкупить народ идеологически - с помощью триады “Армия, язык, вера” и в буквальном смысле, развернув привычную предвыборную технологию подкупа на всю страну (так называемую “сетку”).

Но удалось не без вопросов пролезть во второй тур. А там Порошенко выглядел откровенно слабее неопытного оппонента, зачастую им ведомым. Ему не помогли томос об автокефалии, полученный от Константинопольского патриархата, пугание Россией и деление украинцев на “своих” и “чужих”. Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов против 24,45% у Порошенко.

Успех Зеленский закрепил на внеочередных выборах в Верховную Раду. На принятии президентской присяги он объявил ошеломленным депутатам, что распускает их. Вскоре Конституционный суд признал это решение законным, и избирательный процесс стремительно набрал обороты.

В короткую кампанию партия Зеленского “Слуга народа”, собранная наспех, победила с результатом 43,16% голосов избирателей, и, добавив мандаты в мажоритарных округах, сформировала впервые в независимой Украине парламентское монобольшинство. Для Порошенко эти выборы принесли второе серьезное поражение. Экс-президент на смог удержать даже свою поддержку в минувшую кампанию. В новую Раду его новая политическая сила “Европейская солидарность” прошла с результатом 8,10% голосов и не играет большой роли в голосованиях.

Однако голос “партии войны”, к которой принадлежит Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, бывший спикер Андрей Парубий, остается сильным. Она уже оправилась от проигрышей на выборах.

Громкие посадки, которыми Зеленский в кампанию пугал Порошенко и его соратников, не состоялись. Политический разгром не был завершен, возможно, по требованию Запада или в силу личных договоренностей.

Сегодня с помощью сонма “порохоботов” экс-президент и компания устраивают шумные акции в соцсетях и на улице против политики Зеленского, сбивая многие его начинания и накаляя настроения в обществе.

Назначение правительства Алексея Гончарука

Выбор Зеленского в пользу молодого и малоизвестного экономиста из грантовой организации выглядит явно политическим.

Даже если у Гончарука есть амбиции, пока он не кажется человеком, способным бросить вызов президенту, как попытался в свое время его предшественник Владимир Гройсман в отношении Порошенко. Он строго следует в фарватере ОП, не перечит Зеленскому, когда тот вопреки полномочиям ставит задачи правительству.

И вряд ли Гончарук сделает себе имя на экономических успехах. Наспех составленная программа правительства и радужные обещания вроде роста ВВП на 40% за 5 лет вызывают по большей части скепсис. Найти опору в собственном Кабмине Гончарук не сможет - это у Гройсмана были министры от “Народного фронта” во главе с главой МВД Арсеном Аваковым, которые его поддерживали в борьбе с Порошенко.

Неудивительно, что в истеблишменте бытует мнение о коротком сроке жизни этого Кабмина и предстоящей рокировке министров.

Обмен заключенными с Россией

Большой обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по схеме “35 на 35” в начале сентября стал сигналом, что отношения между странами начинают меняться.

В рамках обмена представители президентского офиса впервые за долгий период официально прибыли в Россию.

В составе 35 человек, выданных Киеву были 24 украинских моряка, задержанных при попытке пройти Керченский пролив в ноябре 2018 года, а также режиссер Олег Сенцов.

Его единственного после освобождения СМИ продолжают держать в поле зрения. Во многом потому, что Сенцов сразу повел себя уже не как общественный, но политический деятель. При том что он постоянно говорит о нежелании заниматься политикой, Сенцов делает заявления откровенно политического характера. И ходят упорные слухи о том, что под него будут создавать новую партию.

Формула Штайнмайера и “Штайнмайер-майдан”

Когда состоялся обмен, то многие гадали - как удалось так быстро и масштабно договориться? Тем более, что это выглядело явным "пасом" от Москвы новому украинскому президенту.

Позже стало понятно почему так произошло. Накануне обмена помощник президента Андрей Ермак принципиально согласовал "формулу Штайнмайера". План экс-министра иностранных дел Германии Франка Штайнмайера включал в себя выборы на неподконтрольных территориях и сразу после них - предоставление особого статуса Донбассу. И все это - без передачи Украине контроля над границей.

И после этого, собственно, и состоялся обмен. Который стал своего рода "авансом" от Москвы в расчете на начало движения Киева к политическому урегулированию на Донбассе, по схеме, описанной в Минских соглашениях.

Правда, почти месяц после обмена ничего не происходило. В середине сентября в Минске Кучма выставил условия согласования "формулы", заведомо неприемлемые для России и "республик". И лишь после очередной серии звонков между лидерами "нормандской четверки", в начале октября украиская делегация в Минске официально согласовала схему проведния выборов.

Зеленский по этому поводу собрал брифинг, сразу после которого и начались первые акции протеста националистов, названные "Штайнмайер-Майданом".

Их главным двигателем была партия Порошенко, но в них приняли участие и различные националистические организации. Акции не были особо многочисленными (от силы выходило 10-15 тысяч человек). Однако они показали готовность сторонников "партии войны" сопротивляться любым попыткам урегулировать конфликт не на их условиях, то есть на условиях безоговорочной сдачи Москвой непризнанных республик, а это пока маловероятный сценарий.

Переговоры на тему Донбасса не прекратились, однако вел их теперь Зеленский с оглядкой и перестраховками.

Развод сил на линии фронта

Согласование Украиной “формулы Штайнмайера”, а также разведение войск на трех участках линии соприкосновения были обязательными условиями Кремля для проведения очередного саммита “Нормандской четверки”. Точки были согласованы еще в 2016 году контактной группой в Минске. И тогда даже состоялось разведение, но затем все вернулось на круги своя.

После выборов президента к вопросу вернулись. Развести силы в Станице Луганской удалось еще летом.

В другом населенном пункте Луганской области - Золотом - развод войск едва не был сорван в октябре. Против отвода от Золотого выступили националистические организации, прежде всего, “Национальный корпус”, который пообещал остаться в населенном пункте даже без поддержки армии. Зеленскому пришлось самому выехать в Золотое и уговаривать националистов. Этот разговор запомнится по его фразе “Я президент. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то”, которую президент выдал в ответ на подозрения в сдаче позиций сепаратистам.

Развод сил в Петровском Донецкой области состоялся только в ноябре и уже без особых проблем.

Парижские переговоры в “Нормандском формате”

После разведения войск дорога к встрече лидеров "нормандской четверки" оказалась открытой.

Саммита 9 декабря в Париже многие ждали как какое-то эпохальное событие (кто с тревогой, а кто с надеждой). Однако прорыва не получилось.

Как писала “Страна”, стороны не нашли почти ничего общего. Зеленский выступил за изменение Минских соглашений в части передачи контроля над границей до выборов.

На что Москва ответила отказом. По итогу была принята очень обтекаемая декларация, в которой констатировалась приверженность Минским соглашениям и было всего две конкретные вещи: обмен пленными до нового года (он, скорее всего, состоится 29 декабря) и разведение войск на трех участках (с этим определенности меньше).

Зато националисты, которые в момент саммита митинговали прямо под окнами Офиса президента, сочли, что Зеленский "красные линии" не пересек и акцию свернули.

Правда, такая "недосказанность" после встречи означала, что война продолжится и в новом году.

Новый год в целом станет для Зеленского в плане Минска решающим. Кремль, по всей видимости, пойдет на продолжение переговоров и личные встречи только в случае выполнения взятых на них обязательств. В противном случае стоит ждать “заморозку” отношений, как это было с Порошенко и чего от нового президента хотела бы “партия войны”.

Понимает ли это Зеленский и что он предпочтет, покажет 2020-й.

Распри внутри фракции “Слуги народа” и провал в парламентских голосованиях

Монобольшинство “Слуги народа” (СН) давало повод поверить, что голосования парламента перестанут быть головной болью для президентского офиса. Но все вышло не совсем так.

Во фракции СН сразу обозначилось разделение на неформальные группы, которые принялись конфликтовать друг с другом. Это нередко приводит к срывам голосования даже за президентские и правительственные законопроекты. Так, из-за внутренних распрей и противодействия оппозиции сорван график по принятию важнейшего проекта о запуске свободного рынка сельскохозяйственной земли.

Для повышения управляемостью фракции и парламента в целом ОП провел отмену депутатской неприкосновенности (правда, в конечном итоге процедура привлечения депутатов к ответственности все равно остается очень сложной - уголовные дела против них сможет открывать только лично прокурор).

Был также план ужесточить императивный мандат, распространив его на мажоритарщиков, которые во фракции СН наименее покорные, но в 2019 году этого не получилось.

Как приструнить Раду, останется важнейшей проблемой президентского офиса и в новом году. На фоне этого постоянно распускаются слухи о том, что президент может распустить парламент уже осенью. Но так ли это - будет понятно исходя из рейтинга политсилы президента. Если он пойдет вниз, то новые выборы будут крайне маловероятными.

Возвращение Коломойского

Одним из главных причин бурления внутри фракции "Слуги народа" является наличие в ней довольно крупной группы депутатов, которые ориентируются на олигарха Игоря Коломойского.

Коломойский, который последние годы жил за границей, вернулся в Украину после победы Зеленского на выборах. С президентом олигарха связывали давние отношения и потому было много прогнозов о росте влияния Игоря Валерьевича на ситуация в стране.

Они оправдались частично. Коломойский действительно смог завести в Зе-команду немало своих людей (в том числе и депутатами от "Слуги народа"). Он расширил влияние и на госкомпании вроде "Центрэнерго". Через суды отбивался от требований по кредитам, которые его структуры не вернули "Приватбанку". И, более того, пытался судиться и за возврат самого "Приватбанка".

Однако банк он так и не вернул и пока все идет к тому, что и не вернет. Недопущение возврата "Привата" его прежним владельцам - жесткое условие МВФ и Запада. Со стороны последних также идет давление на власти с целью в целом уменьшить влияние Коломойского на процессы в стране.

В ответ олигарх заявляет о необходимости нормализовать отношения с Россией, а Запад послать куда подальше.

Также он и его люди постоянно атакуют правительство, которое сформировано из понятных Западу людей (так называемых "соросят"), а потому с Кабмином у олигарха с трудом получается находить общий язык.

Близкие к нему депутаты говорят о возможном премьерстве главы МВД Арсена Авакова (сейчас придерживается дружественной по отношению к Коломойскому позиции). Аваков действительно нарастил свой политический вес, но это как раз и делает его опасным для Зеленского. Если глава МВД займет пост премьера это может создать в стране ситуацию двоевластия, также как десять лет назад было с президентом Ющенко и премьером Тимошенко.

Украинагейт в США

В 2019-м Киев оказался втянутым во внутриамериканский конфликт, спровоцированный по сути начавшейся президентской гонкой. Осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стали подозрения, что Трамп давил на украинскую власть, чтобы та нашла доказательства, что сын одного из его вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантер замешан в громком деле о коррупции.

Сторона Трампа в ответ обвиняет, что Демпартия через своих сторонников, в том числе, в посольстве США в Киеве искала компромат на избирательный штаб будущего американского президента. И дело Манафорта - это дело рук их агентов. Обвинения были выдвинуты даже американскому послу Мари Йованович, по причине чего ее раньше времени отозвали в США.

И хотя офис Зеленского всячески уклоняется от попыток втянуть его в эти разборки, в Киеве постоянно наведываются за информацией агенты обеих партий, например, доверенное лицо самого Трампа его адвокат и друг Руди Джулиани.

Точка в процессе импичмента не поставлена, многим в Киеву еще придется пережить немало неприятных минут.

Газовые переговоры между Украиной и Россией

Газовая война между Киевом и Москвой откладывается. По итогам переговоров в Минске страны при посредничестве Еврокомиссии договорились о пятилетнем соглашении о транзите российского газа в Европу и урегулировании взаимных претензий. “Газпром” согласился выплатить 3 млрд дол и принял обязательства по загрузке украинской ГТС до 2024 года, однако ниже уровня сегодняшнего транзита. В краткосрочной перспективе украинская “труба” останется с газом, а бюджет с “живыми” деньгами.

Судя по сдержанным комментариям участников переговоров, безоговорочная победа не досталась никому. Это был непростой компромисс.

Но главное, что Украина, вероятно, войдет в новый год спокойно, без страха получить дефицит газа с ростом тарифов. Наоборот, сейчас есть возможность тарифы снизить - из-за теплой зимы и падения цен на газ в Европе. Но сможет ли (и захочет ли) это сделать правительство - вопрос.

Но если не снизит, то к Кабмину будут большие вопросы.

Дело Павла Шеремета

Под конец года полиция объявила о раскрытии одного из самых громких преступлений последних лет - убийства в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемыми в убийстве были названы волонтеры и участники АТО. Сами они своей вины не признают. А их группа поддержки считает обвинения сфабрикованными.

У следствия действительно нет пока прямых доказательств их вины, но есть много косвенных признаков, а у подозреваемых нет четкого алиби.

Кроме того, в пользу версии следствия работает агрессивное поведение их группы поддержки (например, нападения на журналистов прямо в суде), а также записи их разговорах о сакральных жертвах и об ударах Града по Киеву.

В целом, это дело - сильный удар по имиджу всего волонтерского и ветеранского движения. Общество все больше относится к ним с настороженностью.

Данный фактор тем более важен, учитывая, что именно эта среда является наиболее радикальной в отношении Зеленского. Организуя давление на него с целью сорвать мирный процесс на Донбассе.

Хотя пока ничего не указывает, что власти готовы идти по пути обуждания уличной активности радикалов. Даже подозрение по факту нападения на журналистов в суде по делу Шеремета до сих пор никому не выписано.

Также остается без ответа вопрос о заказчиках преступления. Сам текст подозрения выписан так, что организатором его является сам же исполнитель - Антоненко, который сделал это якобы исходя из своих "арийских" идей с целью дестабилизации обстановки в стране. Но такая трактовка мотива выглядит очень слабой.

Тем более, что глава МВД Аваков сам заявил, что поиск заказчиков продолжается. И дал понять, что нити могут вести к СБУ. О том же говорят и ряд других экспертов. Если ниточка будет распутана, то она может привести и к тогдашнему политическому руководству страны.

Однако опять же, пока никаких движений в этом направлении не видно, а сами перспективы расследования дела Шеремета в условиях кампании в защиту подозреваемых, выглядят довольно туманными.

И неясно - хватит ли у власти политической воли довести это расследование до конца.