Адвокат президента США Руди Джулиани снова попал в заголовки украинских СМИ.

В интервью журналу New York Magazine он заявил, что известный американский финансист и филантроп Джордж Сорос, в котором нынешний глава Белого дома Дональд Трамп видит последовательного оппонента, пролоббировал назначением нескольких американских послов в Украине.

“Он поставил всех четверых послов там”, - сказал Джулиани в интервью журналу, не уточнив, каких именно послов он имеет в виду. Но к ним, судя по всему, он относит недавно покинувшую этот пост Мари Йованович, раз конкретно ее называет “подконтрольной Соросу”.

В ответ, как утверждает Джулиани, филантроп через подвластные медиа распространяют о нем ложь.

В Украине Соросу тоже приписывают связи со СМИ, но не только. Распространено мнение о его широких интересах в нашей стране и незримом присутствии посредством десятков спонсируемых через гранты организаций и целой сети агентов влияния, которым недоброжелатели уже придумали прозвище “соросята”.

"Страна" решила разобраться, какова же роль Сороса на самом деле.

На разные голоса

Для многих противников западного вмешательства в украинские дела Сорос уже давно его олицетворение, главный и по сути единственный проводник, демонизация которого не прекращается.

Но в действительности Запад в Украине представлен неоднородно. Сводить к одному Соросу его влияние некорректно, хотя уже стало привычкой.

“Сегодня “Сорос” - это собирательный образ, условно говоря, группы западных кредиторов и представителей американского и западноевропейского истеблишмента, влияющих на процессы в Украине. Однако говорить, что сам американский миллиардер за океаном целыми днями думает, что ему сделать с Украиной, было бы преувеличением. Но он среди тех, кто задает контуры внешнего управления страной”, - комментирует политолог Руслан Бортник изданию.

Правда, если судить по немногочисленным интервью Сороса украинским СМИ, он неплохо осведомлен о нюансах украинской политики, свободно оперируя именами и терминами. Или же это свидетельствует о хорошей подготовке к этим разговорам, что без интереса к Украине невозможно.

Термин “Соросята” тоже применяется к разным людям, независимо от того, имеют ли они отношение к структурам Джорджа Сороса в Украине. Главное, чтобы они были связаны с Западом политически, экономически и идеологически. Таких людей сегодня много во власти, что в целом объяснимо с учетом влияния Запада на страну. Но можно сказать, что с их помощью команда президента Владимира Зеленского компенсирует собственный кадровый дефицит и нежелание приглашать людей из предыдущих властных команд, особенно, экс-президента Виктора Януковича.

“Можно сказать, что Зеленского “накрыло” второй волной ставленников условного Запада. Предыдущую волну испытал на себе Порошенко. Те, кто сегодня пришел по зову Зеленского, при его предшественнике были на вторых ролях. Мы наблюдаем результат серьезной кадровой работы. Разные группы влияния через собственные программы вкладываются в подготовку новых поколений управленцев с нужными политическими и идеологическими ориентирами. Так что будут еще третья, четвертая волны”, - говорит политолог Бортник.

В этой среде, впрочем, сохраняются различные течения. Можно говорить о внутривидовой конкуренции центров такой подготовки, обусловленной, в том числе, появлением независимых источников финансирования. Для структур Сороса в Украине это стало ударом.

“Если раньше у международного фонда “Видродження” (основной структуры Сороса в Украине - Ред.) была монополия на гранты, позволявшая влиять на среду гражданского общества, то сегодня список грантодателей насчитывает несколько десятков. Повестка дня гражданского общества формируется с разных сторон, а не согласно заданному курсу”, - говорит политолог Анатолий Октисюк, который входит в число сооснователей общественной организации “Дом демократии”.

Исполнительный директор “Видродження” Александр Сушко признает разнородность гражданского общества в его нынешнем состоянии.

“Той ситуации, которая была, например, в 2014 году, когда очень большие прослойки гражданского общества шли вместе и предлагали общую повестку дня, и даже общие решения, сейчас нет”, - цитируется слова Сушко на странице “Видродження” в Фейсбуке.

Нужна партия

Как бы то ни было, представительство выходцев из грантовых организаций и западных структур, четко ориентированных на Запад, остается весомым во власти, включая даже премьер-министра Алексея Гончарука, который до назначения возглавлял экспертно-аналитический центр “Офис эффективного регулирования” (BRDO), работавший на западные гранты.

Серьезная квота находится и в Верховной Раде, представленная, по наблюдениям “Страны”, в пропрезидентской “Слуге народа”, фракциях “Голоса” и “Европейской солидарности”. Для команды Зеленского они, тем не менее, остаются чужаками, а еще головной болью из-за их постоянных трений с другой союзной группой бизнесмена Игоря Коломойского, также зашедшей во власть вместе с Зеленским.

Политолог Вадим Карасев говорит о возможных рокировках в правительстве, о которых действительно ходят упорные слухи. В числе кандидатов на вылет - ставленник Запада министр экономики Тимофей Милованов, который не выбирается из скандалов.

“А вот премьер всячески демонстрирует, что готов слушать и слышать президента”, - говорит эксперт Карасев.

Но если брать в целом прозападное лобби, то его позиции остаются незыблемыми. Предпосылок к большому изгнанию "соросят" из госструктур, что в свое время сделал Порошенко, не видно.

“Остается нерешенной задача создания собственной сильной партией, способной побороться за власть. “Голос” откровенно не потянул и теряет рейтинг. Предполагаю, основные усилия коллективного Запада и структур Сороса будут направлены в ближайшее время на это. В качестве одной из фигур для будущей консолидации рассматривает Олег Сенцов, по поводу которого уже строят определенные политические планы”, - говорит источник издания в грантовых кругах.

И все же о Соросе

В тоже время, источник в политических кругах, который тесно контактирует с американскими структурами, говорит, что влияние лично Сороса в Украине также велико.

"Сорос имеет влияние на премьера Гончарука и на генпрокурора Рябошапку. Кроме того, он влияет на главу НАК "Нефтегаз" Коболева. Сорос и его структуры интересуется рынком земли и Одесским припортовым заводом. Также есть его интересы и на рынке украинских облигаций госзайма", - сказал источник.

В тоже время, по его словам, сводить все западное влияние на Украину к фигуре Сороса - большое упрощение.

"Главное влияние идет по линии контроля за украинскими структурами со стороны американских госорганов и американского посольства. В 2017 году общественность случайно узнала о существовании заместителя посла США в Украине Кента (сейчас - заместитель помощника госсекретаря США по делам Евразии - Ред.). Как оказалось, он курирует НАБУ и САП. И таких "кентов" больших и малых очень много. И эти тихие и никому неизвестные американские бюрократы прямо влияют на решения в Украине. Кто-то слышал о человеке по имени Мартин Неил? Почти никто. Это руководитель проектов по Украине Института оборонного анализа Министерства обороны США. От его вердиктов прямо зависит судьба руководителей "Укроборонпрома" и отдельных входящих в него предприятий. И таких как он в Вашингтоне и в американском посольстве в Киеве много. Украинские госструктуры вписаны в систему америкснского контроля очень плотно. Многим удобно персонифицировать это влияние в фигуре Сороса. Хотя на самом деле все гораздо масштабнее и системнее. Речь идет не о контроле над процессами в нашей стране одного, пусть и влиятельного, миллиардела. Речь идет о системе контроля над Украиной со стороны американского госаппарата. А Сорос просто помогает иногда ему с кадрами", - говорит источник.