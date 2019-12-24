На "Центрэнерго" могут появиться новые "смотрящие".

Напомним: при Порошенко предприятие курировали люди из его ближайшего окружения, в частности, Игорь Кононенко. После смены власти туда зашли люди Игоря Коломойского. В компании поменялся менеджмент и появились новые схемы — на электроэнергии и угле. Уголь закупали по завышенным ценам через фирмы-прокладки, которые связывают с олигархом, а электроэнергию отгружали на ферросплавные заводы Коломойского с большим дисконтом — до трети от рыночной цены.

Ио итогам 9 месяцев этого года "Центрэнерго" стало рекордно убыточным — минус 1,5 млрд гривен (за 9 месяцев прошлого года прибыль — 500 млн). Что уже подняло волну в профильном сообществе и СМИ, дескать, "Коломойский банкротит "Центрэнерго".

Стоит отметить, что олигарх особо не скрывал свое "кураторство" на "Центрэнерго". Что уже давно вызывает недовольство у Зеленского.

Последней каплей, якобы, стал срыв договоренностей, по которым "Центрэнерго" должна была "завязать" с дешевой электроэнергией и с ноября поставлять электроэнергию по рыночным ценам на рынок на сутки вперед. Но, по словам главы комитета кредиторов предприятия Дмитрия Крючкова, этого так и не произошло. Госкомпания продолжает генерировать убытки — по итогам года они достигнут порядка 2,5 млрд гривен, — подсчитал Крючков.

И, якобы, из-за этого Коломойского решили "подвинуть" с "Центрэнерго".

Фонд госимущества уже обновил наблюдательный совет предприятия и теперь, по словам Крючкова, будут менять менеджмент, убирая людей Коломойского.

Также власти ищут варианты для "Центрэнерго" - приватизировать его как есть, разделить или, наоборот, объединить с госшахтами и уже затем продать.

Впрочем, не исключено, что на самом деле "реформа" "Центрэнерго" — не более чем хитрый ход Коломойского, который хочет формально дистанцироваться от предприятия, но сохранить над ним контроль.

"Страна" разбиралась, что происходит на "Центрэнерго".

Слив проблемных акций или подготовка к приватизации

В октябре Северный апелляционный суд поставил точку в деле банкротства "Центрэнерго", отказав истцу (компания Дмитрия Крючкова — "Баланс групп"). Последний обжаловал в этом суде решение Хозяйственного суда, который в августе этого года остановил процедуру банкротства "Центрэнерго".

Открыть процедуру банкротства Крючков смог, скупив долги госкомпании.

Как пояснял он "Стране", статус банкрота позволял комитету кредиторов контролировать решения менеджмента предприятия.

Он также рассказывал о многочисленных схемах, которые работали на предприятии, якобы, в интересах Коломойского, и о том, что он расставил на ключевые управленческие посты своих людей. Также, по словам Крючкова, Коломойский предлагал ему выкупить долги "Центрэнерго", но он отказался.

Но решение Северного апелляционного суда все изменило.

"Таким образом менеджмент, подконтрольный Игорю Коломойскому, получил возможность принимать любые решения и заключать любые договоры как на куплю-продажу угля на "Центрэнерго", так и на продажу выработанной энергии через свои компании, которые напрямую связаны с олигархом", – отмечал Крючков. Он прогнозировал, что "через 6 месяцев такой деятельности кредиторская задолженность "Центрэнерго" превысит стоимость самой компании, и вопрос ее приватизации так и останется очередной красивой декларацией".

Сейчас Крючков вновь добивается пересмотра судебного решения о закрытии банкротства так как оно, якобы, было принято с нарушениями законодательства.

Тем временем "Центрэнерго" начала выкупать свои акции у сторонних акционеров.

В ноябре наблюдательный совет компании дал разрешение на выкуп акций у компаний "Драгон Капитал" Томаша Фиалы, — на 2,98 млн, у "Драгон Капитал Инвестментс" — на 2,81 млн, Dragon Capital Limited — на 14,5 млн, "Мотор-диллер" (ее соучредителем является "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева) — почти на 600 тысяч, ООО "Твин-Трейд" — на 1,7 млн и т.д. сответствующее решение набсовета есть в распоряжении "Страны".

Выкуп акций может объясняться несколькими причинами.

"Все в рамках закона и прагматизма , рынок пошёл по показателям "Центрэнерго" вниз, поэтому акционеры, понимая что не будет дивидендов, продают акции", — пояснил нам юрист по корпоративному праву. То есть, если говорить проще — акционеры избавляются от бумаг убыточного предприятия.

Еще в сентябре инвестгруппа Concorde Capital в своем отчете рекомендовала миноритарным акционерам «воспользоваться возможностью избавиться от акций "Центрэнерго", проголосовав против тех или иных существенных правомочий во время ближайшего собрания акционеров (предположительно пройдет в марте-апреле 2020 года)".

Но предупредила, что цена такого выхода будет несколько ниже чем могла бы быть, если бы подобное решение было принято во время очередного общего собрания акционеров "Центрэнерго" в 2019 году, когда цена за одну акцию составляла около 15 гривен. В отчете отмечается, что потенциал для восстановления стоимости ценных бумаг исчерпан. "Прошли времена, когда энергокомпания имела репутацию "щедрого плательщика дивидендов". Средняя цена на электроэнергию начала стремительно падать с марта 2019 года и в конечном итоге оказалась ниже расходов "Центрэнерго" во втором квартале. В свою очередь в третьем квартале 2019 года и первом квартале 2020 года цена на электроэнергию вряд ли будет выше, что грозит дальнейшим ухудшением финпоказателей", - отмечается в отчете.

Отдельно указано на связь предприятия с Коломойским. С учетом его заявлений, что стоимости электроэнергии должна падать, аналитики Concorde Capital предположили. что это еще больше ухудшит финансовое состояние "Центрэнерго", которое "вряд ли будет приносить какую-либо значительную прибыль, пока Коломойский будет иметь влияние на менеджмент".

"Снизили цены под Коломойского на 60 копеек с киловатта: вместо 1,9 гривен отдавали по 1,6 гривен. В итоге некогда прибыльное предприятие загнали в большие убытки. На компании сейчас много долгов. С октября не платит за уголь перед "Львовуглем", а это больше 90 млн гривен", — рассказал нам глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Но по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, выкуп акций можно считать "подготовкой к приватизации".

"Идет концентрация акций предприятия в одних руках", — пояснил он.

Глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец также уверен, что скупка акций идет в рамках подготовки к приватизации.

"Убирают людей Коломойского"

О планах приватизации "Центрэнерго" власти заявляли уже не раз. Попытка продать стратегическое госпредприятие уже была. Еще до выборов его выставляли по стартовой цене в 6 млрд гривен, но конкурс в последний момент заблокировали.

Сейчас вопрос с приватизацией — открытый. Убыточное предприятие вряд ли заинтересует потенциальных инвесторов, — считают эксперты. "Нужно будет, кроме 6 млрд заплатить еще 2,5 млрд за долги. Любой покупатель крепко задумается", — говорит Крючков. Продажа возможна разве что по сниженной цене. Но, как говорит наш источник, у Зеленского на дисконт не согласны. И, якобы, собираются сначала вытянуть компанию из долгов и уже потом выставлять на приватизацию. И в рамках этого задача №1 — избавиться от Коломойского, — говорит наш источник.

Якобы, олигарху уже несколько раз "намекали", чтобы тот не афишировал свое влияние на "Центрэнерго" и "прекратил схемы". Но особо эффекта это не дало. Последние договоренности были о том, что "Центрэнерго" начинает работать "по рынку" и будет увеличивать продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (следовательно— уменьшать подачу для ферросплавы заводов).

"Коломойский вроде согласился, но ничего не произошло — все схемы работают, как и работали", — рассказывает источник.

Поэтому власти решили действовать радикально. И начали убирать с "Центрэнерго" людей, которые были связаны с Коломойским. Фонд госимущества, который возглавляет Дмитрий Сенниченко (его называют человеком Гончарука), начал "зачистки" "Центрэнерго" с наблюдательного совета.

Решение а выкупе акции в ноябре согласовали члены наблюдательного совета "Центрэнерго" Александр Проворотов, Михаил Горбан и Михаил Столитний.

В протоколе отмечено, что остальные члены набсовета — Елена Короткая и Игорь Присяжнюк — отсутствовали. А уже в декабре наблюдательный совет "Центрэнерго" обновили. Горан и Столитний остались, но появилось и несколько новичков — Сергей Слепкань, Олеся Шевчук и Полина Андриенко.

Сергей Слепкань был внештатным советником главы Фонда госимущества, а до этого занимал пост председателя правления Днепродзержинской ТЭЦ, в разные годы возглавлял "Полтавагазвыдобування", "Киевгаз" и службу безопасности "Киеводоканала". Полина Андриенко также выходец из Фонда госимущества. Олеся Шевчук — замдиректора департамента ФГИ.

Правда, не факт, что Фонду удастся за счет этих перестановок избавиться от влияния Коломойского. К прммеру, в декларации Олеси Шевчук указано, что она проживает с неким Вячеславов Абраменко, а тот является акционером НПК -Галичина, аффилированного с группой Приват Игоря Коломойского.

Следующий на очереди — топ-менеджмент "Центрэнерго", которому, по словам Крючкова, сейчас ищут замену. Напомним: нынешнего руководителя компании Виталия Потапенко Кабин отказался согласовать на должность гендиректора, и он так и остался в статусе исполняющего обязанности. Хотя, якобы, Коломойский лично ездил по этому поводу в ОП.

"Но там проблема в том, что не знают, кого ставить. Разве что по Фейсбуку набирать. Поэтому кого в итоге назначат и чьи это будут люди — вопрос", — рассказал Крючков.

Не исключено, что Коломойский сумеет продвинуть в обновленный состав топ-менеджмента других своих представителей.

Впрочем, есть и другая версия. Якобы, показательная "чистка" затеяна не против, а под руководством Коломойского. "Зеленский хочет, чтобы его не ассоциировали с "токсичным активом" олигарха, в который превратился "Центрэнерго". Для этого нужно показать, что олигарха там больше нет. А Коломойский тем временем сможет и дальше получать дешевую электроэнергию", — говорит наш источник.

Не исключен также вариант, что на "Центрэнерго" положили глаз другие люди, и сейчас, пользуясь случаем, попытаются отодвинуть Коломойского, чтобы самим сесть на потоки. Но по этому поводу на рынке пока— только предположения. Нужно посмотреть на дальнейшие кадровые перемены в руководстве компанией и на изменения ее политики в отношении предприятий олигарха.

Варианты для Центрэнерго

Михаил Волынец говорит, что Коломойский заинтересован в приватизации "Центрэнерго" по сниженной цене.

"Ему нужны, в первую очередь, ТЕС (в состав "Центрэнерго" входят Змиевская, Углегорская и Орипольская ТЭС. Их проектная мощность составляет почти 7,7 МВт, а это 15% от общей мощности всех электростанций страны — Ред.). И не исключает, что олигарх намерено вогнал компанию в убытки, чтобы "сбить цену". Доводят сейчас "Центрэнерго" до банкротства", — уверен он.

Впрочем, по мнению Крючкова, ничего покупать Коломойский не будет. "Ему интересно и дальше "юзать" предприятие", — считает он.

По "Центрэнерго" сейчас обсуждается несколько вариантов.

Первый — объединить ее с государственными шахтами. Такую идею озвучивал, в частности, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля, и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", - отметил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Второй — разделить "Центрэнерго", выделив из нее теплоэлектростанции и уже их выставлять на приватизацию. Такой сценарий не исключает Крючков.

Третий вариант — все же вытянуть компанию из долгов и приватизировать как целостный имущественный комплекс. К нему склоняется министр экономики Тимофей Милованов.

"Давайте говорить о бизнес-составляющей. Все остальные вещи, например, долги предприятий – это должна быть ответственность государства, оно должно отделить негатив от качественной составляющей своих предприятий и продавать все, что хорошо работает”, – заявил он. Но добавил, что подготовка к приватизации может занять до двух лет.

А что в течение этих двух лет будет происходить с предприятием — будет ли оно и дальше работать по схемам Коломойского (либо иного олигарха) или же его начнут "спасать" — вопрос пока открытый.