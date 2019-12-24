У Зеленского взялись за автомобильное топливо. 23 декабря президент собрал у себя представителей крупных сетей АЗС по поводу цен на бензин и дизель. Зеленский решил, что их вполне можно снижать более активно. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея", за последний месяц автотопливо подешевело, но не очень значительно - на 80-90 копеек за литр.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривны и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставлять скидки, а уменьшить цены на табло", - сказал президент. Зеленский имеет в виду программы лояльности, которые есть у большинства сетей. Скидки по ним, по словам руководителя консалтингового агентства "А-95" Сергея Куюна, составляют от 2 до 5 гривен на литре.

Таким образом заправки привязывают к себе постоянных клиентов, убеждая заправляться именно у них. А для остальных водителей цены снижают не очень заметно или вообще не снижают.

"Страна" разбиралась, что будет с ценниками после встречи представителей сетей и Зеленского.

Не дороже 25,6

Зеленский поставил ценовую планку для АЗС - 1,1 доллара за литр бензина и дизеля (сейчас эти виды топлива стоят примерно одинаково). Такая цена была и прошлой зимой, но, правда, по другому курсу. То есть, по текущему курсу, топливо должно продаваться в среднем по 25,6 гривен за литр. Тогда как на за заправках цены доходят до 29 гривен. Точнее, доходили до вчерашнего дня.

"После встречи у Зеленского, все тут же начали менять ценники, кто снизил на 50 копеек, а кто и на гривну. Сегодня средняя стоимость бензина уже 28,51 гривны за литр. Причем, так совпало, что после этой встречи сразу опустили цены заправки группы "Приват", которые до этого их практически не меняли", - говорит Рябцев.

По словам Сергея Куюна, это уже не первая встреча заправщиков с властями. Недавно их приглашали "на разговор" также министр экономики Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук. Но особо сдвига по ценам так и не удалось добиться.

Эксперты утверждают - автомобильное топливо в Украине действительно дешевеет не так быстро, как могло бы.

Цены на бензин зависят от стоимости нефтепродуктов и курса доллара. Минус 1 гривна на курсе дает снижение цены на бензин на 60 копеек на литре в течение двух недель. Но только если при этом не меняются цены на нефть.

"В декабре прошлого года нефть стоила 58 долларов за баррель, сейчас - 67 долларов. Рост - почти на 15,6%. Курс доллара был 27,5, сейчас - 23,3 (падение на 15,2%). То есть, если и говорить о 25,6 гривнах за литр, то, скорее как о средней, а не о предельной цене. Так было и в прошлом году: 1,1 долларов за литр - средняя цена по рынку. Сегодня средняя цена 28,3 гривен. Процесс снижения уже и так идет, хотя и очень медленно. Думаю, встреча у президента придаст ему ускорение. И еще один интересный аспект. Почему Зеленский не попросил снизить цену у Коломойского? У того 25% рынка и эти 2-2,5 гривен удешевления тот мог бы обеспечить сам", - говорит Куюн.

Другие эксперты говорят, что цена может быть 25,6 гривен плюс минус 1,5-2 гривны в зависимости от заправки.

Стоит отметить, что в этом году АЗС решили "поиграться" с ценами. Их маржа на топливе, по сравнению с прошлым годом, выросла, говорит Куюн.

"В бытность министром энергетики Юрия Бойко, работала экспертная группа по нефтепродуктам. И тогда было выработано определение так называемой грязной маржи - это все расходы АЗС плюс прибыль. Рекомендованная грязная маржа составляла 180 долларов на тонну. Так вот сейчас она доходит до 450 долларов. И при этом заправки рассказывают, как тяжело им жить", - добавил Рябцев.

То есть, снижать цены явно есть куда. Но у продавцов бензина свои аргументы. Они говорят, что за последние годы усилилась конкуренция с нелегальными заправщиками, которые уже занимают едва ли не половину рынка. Они не платят налоги, следовательно, могут продать топливо дешевле. Из-за оттока покупателей к таким "подзаборникам", упали объемы реализации на легальных АЗС. И, чтобы компенсировать эти потери, они, якобы, держат сравнительно высокие наценки. А большие скидки дают только постоянным клиентам.

Цены в обмен на зачистку рынка

Переписать ценник сейчас заправщики согласились под обещание Зеленского очистить рынок от нелегалов. Этим собираются заняться после новогодних праздников.

По словам Куюна, на 14 января было анонсировано расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. "В качестве примера вспомнили об игровых салонах. Но это потом, а снижайте цены - сейчас", - отмечает эксперт.

"Нелегальных заправок - едва ли не тысяча по всей стране. Есть их специальная карта, известны адреса и владельцы. Что мешает правоохранителям навести порядок - непонятно", - говорит Рябцев.

То есть, как и в случае с игровыми автоматами, кампанию по зачистке рынка могли бы провести уже давно, но почему-то откладывали, а сейчас обещают взяться за это в обмен на определенные бонусы - то есть, снижение цен на топливо.

Геннадий Рябцев говорит, что водители в ближайшее время могут рассчитывать на существенное удешевление бензина и дизеля. Но в то же время снизятся скидки по программам лояльности. То есть, не исключено, что те, кто заправляется на определенных АЗС, будут платить дороже, чем раньше.

Также Рябцев не исключает, что снижение цены может оказаться временной акцией. "Не решены другие проблемы рынка, и это не только нелегалы. Это и скрытая монополия "Привата", и система контроля качества, которой сейчас практически нет (то есть, могут продавать дешево, но откровенную бодягу) и неотлаженная цепочка администрирования акциза, когда в итоге некоторые сети существенно экономят на налогах. Все это нарушает конкурентную среду на рынке автомобильного топлива, поэтому некоторые АЗС продают бензин дешево, а другие задирают цены, чтобы компенсировать снижение объемов продаж", - говорит эксперт.