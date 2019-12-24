В Украине приняли новый закон о трансплантации органов.

Комментируя его, глава профильного парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий отметил: разблокировали трансплантацию, на выполнение которой за границей Украина тратит миллиард в год.

Определились и с ценами на органы - от 473,5 тысяч гривен за почку до почти 1,4 млн - за стволовые клетки.

Но поможет ли новый закон больным украинцам - большой вопрос.

"Прорыва в отечественной трансплантологии все равно не будет", - уверен глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

"Закон приняли, чтобы пересадки органов со следующего года вообще не остановились. По-сути, коллапс в отрасли просто отсрочили еще на год", - говорит он.

"Можно хоть десять законов принять - система трансплантации в Украине как не работала, так и не будет работать. Ничего нет - начиная от оборудования в больницах и заканчивая санитарной авиацией, позволяющей вовремя доставлять органы из одной клиники в другую", - добавил глава общественной организации "Национальное движение за трансплантацию" Юрий Андреев.

У Главного юридического управления Верховной Рады - свой список претензий. Его смутил, в частности, слишком широкий круг лиц, которым открывают доступ к органам. Помимо медиков, это еще и некие "другие представители медучреждений" а также "субъекты хозяйствования". Это может привести к злоупотреблениям, - предупреждают в юристы. То есть, снова всплывает тема черных трансплантологов, которые "пустят на органы пол-Украины".

Напомним, что такой перспективой граждан уже пугали, когда власти затевали очередную реформу этой отрасли в прошлом году (она, кстати, провалилась).

"Закон как будто специально прописан под интерес неких "третьих лиц" - о правах пациентов там речь не идет", - считает и глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась как будут пересаживать органы по новому закону, и рискует ли Украина стать "фабрикой органов"

Пересадка в законе

Предыдущий закон о трансплантологии был принят в мае 2018 года. Он во многом копировал европейское законодательство в этой сфере. Так, предусматривалось создание единого электронного реестра реципиентов (тех, кому нужна пересадка) и доноров и прописывалась новая "логистика". Согласно закону, в Украине должны были появиться трансплантат-координаторы, которые курировали бы доставку органов и пересадки. Также планировалось создание нового государственного уполномоченного органа по трансплантациям.

Презумпцию согласия на пересадку после смерти (она действует во многих странах Европы) в Украине не рискнули вводить, но Кабмин принял порядок, в котором прописал как украинцы могут дать согласие на использование своих органов. Для этого нужно было написать заявление трансплантат -координатору, в уполномоченный орган или семейному врачу.

Но система так и не заработала, поскольку правительство не приняло несколько десятков подзаконных актов. "У нас до сих пор нет ни реестра, ни уполномоченного органа А трансплантат- координатор один на всю страну", - говорит Кравченко.

Закон должен был вступить в силу уже с начала 2019 года, но новая система трансплантологии в итоге так и не запустилась. Более того, врачи пригрозили вообще остановить пересадки, так как по новому законодательству, все они стали бы незаконными (невозможно было соблюсти прописанную процедуру). Доктора опасались, что против них начнут массово открывать уголовные дела. "Нельзя было даже провести пересадку от родственника, скажем, дочери от матери. потому что нарушался закон, по которому оба - и пациент и донор - должны быть в реестре, а его так и не создали", - пояснил Адреев.

Была достигнута временная договоренность - уже запланированные трансплантации отсрочить, насколько это возможно, а срочные - проводить. Иначе врачам светила бы другая статья - за неоказание медпомощи.

А феврале 2019 года парламент отложил введение нового закона до 1 января 2020 года. И все пересадки стали проводить по старому законодательству. Но это лишь официальная причина блокировки закона. На самом деле была еще одна - закон вызвал волну общественных возмущений, так как, якобы, открывал лазейки для черных трансплантологов. Эксперты допускали, что в Украине поставят торговлю органами на поток, а граждане "будут сдавать почку, чтобы рассчитаться за коммуналку".

С тех пор общественный резонанс немного поутих, но новая система так и осталась неготовой к старту. Кабмин не принял подзаконные акты, по-прежнему нет ни электронного реестра (хотя, кстати команда Уланы Супрун освоила на эти цели порядка 26 млн гривен), ни уполномоченного органа, ни координаторов по пересадкам. И до нового года все это, понятно, не появится. Поэтому снова решили принять новый закон.

Дали отсрочку еще на год

Новый законопроект №2457, как указано в пояснительной записке, должен решить самую главную проблему - блокировки всех пересадок органов с нового года.

Чтобы этого не случилось, в законе прописали, что до начала работы электронного реестра, но не позже 1 января 2021 года, новая система трансплантологии (то есть, подбор доноров по реестру) применяться не будет. Пересадки, как и ранее, будут организовываться по "бумажным носителям". "То есть, запуск всей системы отсрочили еще на год", - констатирует Кравченко.

Но в законе появились и новые пункты. К примеру, подкорректировали схему пересадки стволовых клеток (костного мозга).

На сегодняшний день у нас такие трансплантации выполняются детям (в основном - при раке крови) только от родственных доноров. Базы неродственных доноров попросту нет. Поэтому единственная надежда для детей - пересадки за границей. Частично их оплачивает государство, частично - благотворительные фонды и сами родители.

Чтобы решить эту проблему, нужно создать специальный реестр доноров стволовых клеток. Но это будет стоить 150 млн гривен и "много времени". Поэтому решили попросту "подсоединиться" к иностранным реестрам в том числе, негосударственным. До сегодняшнего дня это было невозможно по законодательству.

Это позволит не отправлять больных детей за границу, а проводить им пересадки в Украине, что сэкономит бюджету немало средств (сколько именно - не указано). Эти деньги обещают направить на развитие отечественной трансплантологии, - говорится в пояснительной записке. Но вот взрослым, нуждающимся в пересадках костного мозга, это все равно не поможет. "Даже если бы привезли материал из-за границы - пересадить негде. У нас нет ни одного стерильного бокса для взрослых. Они работали когда то в Киевском центре трансплантологии, но сейчас там не проводят пересадок от доноров - в боксах грибок", - говорит Андреев.

И так - во всем, что касается трансплантологии, - отмечает эксперт. "К примеру, в 80% реанимаций, которые могут изымать органы после смерти людей, нет оборудования, чтобы зафиксировать смерть мозга (доплеры, кислородные анализаторы и др.). Но в Минздраве бюджетные деньги, выделенные на трансплантологию, сначала просто лежали без дела, потом их частично перераспределили на другие программы, а на остальные купили оборудование. Но не для реанимаций, а для клиник, где делают пересадки. Подбросили еще по УЗИ-аппарату к тем, что у них уже и так есть. Понятно, что на количество операций это никак не повлияет", - говорит Юрий Андреев. Поэтому, по его словам, одно принятие очередного закона ничего не поменяет - нужно создавать национальную систему трансплантации, а этим никто особо не занимается.

"Упрощения" или лазейки для черных трансплантологов?

Ростислав Кравец не сомневается: закон писался не просто так, а под "заказчиков". "Там целая "футбольная команда" авторов, а так обычно делают, когда проект коммерческий. Плюс - очень многие моменты выписаны под неких третьих лиц. Кто заказчики - заграничные фирмы, которые хотят получить доступ к дешевым огранкам в Украине, или наши частные клиники, желающие заработать на операциях, - нужно разбираться. Но этот закон явно не для пациентов", - говорит юрист.

Есть сразу несколько настораживающих моментов.

Это, к примеру, пункт об изъятии органов у умершего по разрешению "близких родственников". Непонятно как он будет работать на практике.

В Главном юридическом управлении ВР отмечают: "Возможность принятия "другим супругом" или одним из близких родственников решение о передаче тела или органов не содержит четких критериев, так как в законодательстве Украины нет однозначного определения термина "близкие родственники". То есть, отсутствуют правовые механизмы предоставления родственниками такого согласия, в том числе, если другие близкие родственники будут против", - отмечается в анализе Главного юридического управления.

Главное юридическое управление обращает и на другие "возможности для злоупотреблений" Его смутило, в частности, наличие в списке тех, кто будет иметь доступ к изъятию органов на пересадки не только самих медиков, но и неких "других представителей учреждений здравоохранения" и даже "субъектов хозяйствования", то есть по-сути, представителей коммерческих фирм.

Этим же "субъектам хозяйствования" дали доступ к самим пересадкам органов, то есть, выполнению операций. Но, как указано в анализе Главного юридического управления ВР, закон не регулирует деятельность этих "субъектов", то есть, формируется юридическая неопределенность, что открывает путь к махинациям.

Стоит отметить, что в Украине уже не раз вспыхивали скандалы с так называемыми "черными трансплантологами". Врачей, в частности, подозревали в том, что они попросту торгую органами украинцев, продавая их состоятельным пациентам. Уголовные дела в свое время открывали против ведущих хирургов института Шалимова, но затем дело замяли. Недавно похожая история была с одной из столичных частных клиник, но затем правоохранители выяснили, что в специальны контейнерах были не органы, а "биологический материал для омоложения".

В прошлом году в Киевской области правоохранители задержали группу посредников, которые завербовали на пересадку печени нескольких подростков. Поэтому любая лазейка в законодательстве может стать новой схемой по торговле органами, - считают юристы.

В помощь нечестным врачам может сработать также тот факт, что из закона (по сравнению с действующей версией) выбросили фразу о том, что трансплантация требующим пересадки пациентам должна проводиться своевременно. То есть, больных вполне можно будет ставить в очередь, а органы тем временем продавать "на сторону".

"Кроме того, в новой редакции исчезли положения, которые в свое время принимались как предохранители к нарушению правового режима конфиденциальной информации и несанкционированного вмешательства в работу системы (электронного реестра пациентов и доноров - Ред.)", - отметили в Главном юридическом управлении. А это уже прямо противоречит нормам Конституции, - резюмировали юристы.

Также из уголовного кодекса убрали норму о наказании для врача за "ненамеренное" нарушение процедуры трансплантации.

Юрий Андреев считает рассказы о черных трансплантологах не более чем страшилкой. Хотя и не исключает: желающие продать почку или часть печени может и найдутся. Вот только кто купит и как организовать пересадку в условиях наших больниц? "Любой врач вам скажет, что сохранить орган и провести пересадку не так просто. А все эти мифы о "фабриках органов" поддерживают вполне конкретные заказчики. Скажем, против массовой трансплантации почек те, кто "держит" гемодиализ. Ведь они рискуют лишиться 5 тысяч выгодных пациентов. Да и правоохранители любят пиариться на этой теме, хотя в большинстве случаев обвинения впоследствии снимают", - говорит он. По словам Андреева, те же изменил в УК по отвественности враче давно нужно было внести. "Иначе тюрьма может грозить за неправильную подпись. Доктора просто отказывались оперировать", - говорит эксперт.

Ценник на органы

В законе прописали: и для доноров, и для пациентов пересадки будут бесплатными. Раньше было исключение - трансплантация стволовых клеток. Но теперь убрали и его. То есть, людям, готовым "поделиться" своими органами государство платить не будет. Но операции для пациентов оплатит - деньги получат клиники.

Кабмин уже разработал "прайс" не пересадку органов. Он будет применяться в рамках пилотного проекта по реформе вторичного и третичного уровня медицинской помощи, которую обещают запустить в следующем году.

Цены разные. К примеру, за пересадку почки от родственного донора государство готово заплатить клинике 473,5 тысяч гривен, сердца - 530 тысяч, печени - 1,2 млн, стволовых клеток - до 1,4 млн. К полному проекту подключат несколько лечебных учреждений, в частности, Институт сердца, Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Днепропетровскую областную больницу имени Мечникова, Одесскую областную клиническую больницу, Харьковский центр урологии и нефрологии имени Шаповала и др.

Но не факт, что пересадки будут полностью бесплатными для украинцев. "Непонятно, как эти тариф рассчитывались, экономического обоснования там нет. Цены попросту "нарисовали", - говорит Кравченко. Врачи, с которыми удалось пообщаться "Стране", говорят, что пациентам придется доплачивать еще, как минимум, 20%.

Но это время равно дешевле, чем оперироваться за границей. К примеру, на черном рынке органов (услуги которого доступны в том числе и украинцам) часть печени для пересадки продают за 40 тысяч евро. То есть, приблизительно за столько же, как предлагает Кабмин, но только без учета операции,. Вся печень на черном рынке продается уже по другому ценнику - до 150 тысяч евро. Таких цифр в прайсе Кабмина вообще нет.

Почками черные трансплантологи торгуют по 15-60 тысяч евро (без учета операции, реабилитации и пр). Государство будет платить за операцию по пересадке почки чуть больше 18 тысяч евро.

Но неясно скольким пациентам хватит денег из бюджета. Только в пересадке почки в Украине нуждается несколько тысяч человек, а по прайсам Кабмина - это больше 4,7 млрд гривен. Найдутся ли у государства такие деньги или больных попросят "еще подождать" - пока вопрос. Но главное - остается нерешенным вопрос с органами от неродственных доноров, оборудованию и пр. А без этого бюджетные деньги мало чем помогут.

Непонятно также, кто будет оплачивать дальнейшее лечение пациентов пересадки. По словам Кравченко, они должны всю жизнь принимать препараты, подавляющие иммунитет (чтобы не было отторжения органа), а это 20-40 тысяч долларов в год.