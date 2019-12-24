Прошедшие на выходных выборы в объединенных территориальных общинах стали теми самыми граблями, на которые наткнулась партия власти - пропрезидентская "Слуга народа".

Несмотря на то, что в политсиле отрапортовали о своей победе, по факту 67% мандатов по итогу выборов получили представители других партий либо самовыдвиженцы.

Что означает разгромный проигрыш "Слуги народа" на выборах, анализирует "Страна".

Все рапортуют о победе

В воскресенье, 22 декабря, состоялись местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах, где украинцы избирали депутатов местных советов и соответствующих сельских, поселковых и городских голов. Эти выборы проходили в 21 регионе Украины, на них избирали глав и депутатов 69 сельских, 16 поселковых и одного городского ОТО.

В целом эти выборы затронули более 380 тысяч избирателей.

И по их результатам целых три парламентские партии - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" - заявили о победе своих кандидатов задолго до оглашения официальных результатов.

Так, в пресс-службе "Слуги народы" заявили о 56% поддержке партии по результатам обработки 75% участков.

"И снова победа "Слуги народа". Обработало 75% участков. Мы получили 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов, - отчитывалась на своей странице в Facebook замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, - Мы проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!".

В "Слуге народа", очевидно, манипулировали цифрами. На самом деле те 33% вместе с самовыдвиженцами - это разгромный проигрыш пропрезидентской партии. На пальцах это означает то, что самовыдвиженцы по всей стране победили "Слуг народа" на выборах в ОТО.

Но о своей победе заявили не только "Слуги". Например, в "Батькивщине" сосчитали, что партия получила 30,7% мандатов среди всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийным показателям в 29 общинах. А "Европейская Солидарность" утверждает, что стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТО.

Таким образом, можно вполне сделать вывод, что в парламентских партиях, как и прежде, процветает тенденция толковать результаты выборов с выгодой для себя. Но, на самом деле, эти победные реляции совершенно далеки от истины - избиратели на местах относятся с большим недоверием к украинской политике как таковой, предпочитая отдавать свои голоса тем, кто никак не связан партийными обязательствами.

Между тем, официальные результаты голосования в ЦИКе обещают сообщить до конца года. В первые дни нового года станут известны и результаты грядущих выборов, намеченных на 29 декабря.

Но а пока со всех регионов Украины идут неутешительные данные для Банковой.

Например, в Николаевской области на выборах сельских голов с большим отрывом побеждают кандидаты-самовыдвиженцы. Из 9 ОТО на Закарпатье только в двух победили кандидаты от "Слуги народа", сообщает сайт "Новости Закарпатья".

По их данным, почти на всех ОТО победили действующие головы сельских советов, и только две общины прошли под партийным брендом "Слуги народа", хотя у их глав была высокая поддержка жителей и до того, как они решили баллотироваться от президентской политсилы.

В Житомирской области в одной из ОТО самовыдвиженцы получили 10 мест, "Батькивщина" – 8, "Слуга народа" – 3. На Киевщине в Калиновскую ОТО от "Слуги народа" прошел один депутат из 26. В Зазимскую от этой партии – два депутата из 22.

На Волыни на выборах в Сошичненской ОТО победила помощница народного депутата Ирины Констанкевич Светлана Сидорук (Констанкевич входит в группу "За будущее", ее связывают с соратником Коломойского Игорем Палицей - влиятельным на Волыни человеком).

Беспощадный рейтинг

Впрочем, выборы в ОТО не являются точным индикатором партийных симпатий избирателей.

Во-первых, там традиционно побеждают люди, которые пользуются авторитетом "на районе".

Во-вторых, очень часто эти люди предпочитают идти как самовыдвиженцы, а не от партий, чтоб не брать каких-либо обязательств.

В-третьих, если и идут от партий, то, как правило, от партии власти (поэтому при Порошенко процент, который брали представители БПП на выборах в ОТО был выше, чем рейтинг политсилы в целом по стране).

В тоже время, учитывая тот высокий рейтинг, который социологи дают "Слуге народа", безусловно, партия могла бы рассчитывать на куда больший результат. Поэтому выборы могут свидетельствовать как о проблемах с реальным рейтингом партии, так и о недоверии к партии местных элит, значительная часть которых решило идти в качестве самовыдвиженцев, а не под знаменами политсилы президента.

Социолог Виктор Небоженко считает такой результат провалом для "слуг народа".

"Послушайте, ну на самом деле это провал - не суметь за полгода построить партию на местах. Говоря о рейтинге "Слуги народа" на парламентских выборах, мы имели в виду бессмысленный и беспощадный персональный рейтинг Зеленского. Но на этих выборах видим, что при ярко выраженном восторге к Зеленскому крайне низки рейтинги власти вообще. Мало получить власть в Киеве. Везде нужны уважаемые люди на местах. А что мы видим сейчас? Власть по-прежнему не пользуется уважением, а только личным рейтингом Зеленского. И пока он сам в Киеве из жизнерадостной гусеницы превращается в красивую бабочку, в регионах люди идут на выборы, чтобы показать, что они не довольны властью. Если будет продана земля, если начнется эта сомнительная децентрализация, все будет совершенно не так, как представляют себе офисные фантазеры, временно живущие на Банковой", - говорит "Стране" Небоженко.

Впрочем, по словам опрошенных "Страной" экспертов, победившие на выборах самовыдвиженцы в любом случае станут одним из столпов власти. Оппонировать власти - совершенно не в их интересах. Каждому из них нужно заручаться поддержкой местных депутатов-мажоритарщиков, которые получают субвенции на округа, а также представителей исполнительной власти на местах, которые смогут или визировать их бюджетные запросы или отклонять их.

Политолог Руслан Бортник считает, что даже в таких условиях политика "Слуг народа" по отказу от "старых элит" играет против новой власти.

"На местных выборах наиболее авторитетные люди - вне партии. Избиратели голосуют за конкретных хозяйственников, которых они лично знают, которые могут решить их социально-экономические проблемы. Они не доверяют новым молодым лицам, которые никогда не были в политике и понятия не имеют, какие в регионе проблемы. Отказ от сотрудничества с региональными политическими элитами стала причиной того, что партия на этих местных выборах показала не очень хороший результат", - говорит "Стране" Бортник.

Он также прогнозирует аналогичные будущие провалы, если партия не сможет построить эффективные структуры на местах.

"Мы можем констатировать отсутствие партии на местах и отсутствие понятной сети и структуры. Это поражение очень опасно перед местными выборами. Думаю, что к местным выборам по областям переформатируют ячейки и будут их усиливать", - считает Бортник.

Какие выводы сделают "слуги"?

"Мы проведем работу над ошибками", - пообещал "Стране" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

В свою очередь нардеп Ирина Верещук говорит "Стране", что выводы должны быть сделаны на центральном уровне.

"Думаю, что выводы должны были бы сделать на центральном уровне, ведь партия новая, она лишь наполняется кадрами. Просчеты должны быть проанализированы, ведь партию ждут всеукраинские местные выборы, сейчас же были просто отдельные выборы в ОТО", - говорит Верещук.

Как уточняет "Стране" собеседник в руководстве "Слуги народа", в связи с поражением на выборах в ОТО есть много вопросов к первому заместителю главы Офиса президента Сергею Трофимову, который отвечает за региональную политику в ОП.

"Но Трофимов обезопасил себя тем, что не раз предлагал обновить региональные штабы к местным выборам, и особое внимание акцентировал на тех штабах, которые формировал Павлюк (Илья Павлюк - черновицкий бизнесмен, давний друг президента, которому приписывают большое влияние на часть депутатов фракции - Ред.). Теперь ответственность за про*б или разделят пополам, или не понесет никто", - отмечает наш собеседник.

Если же работу над ошибками в партии власти не проведут, вполне можно эстраполировать провал "Слуг народа" на выборах в ОТО - на местные выборы, которые должны пройти осенью 2020 года по всей Украине.

И это даже несмотря на то, что на местных выборах не смогут принимать участие самовыдвиженцы.

"Самовыдвиженцы - это кто? Это те, кто не хотели ассоциироваться с властью. Но завтра местная полиция, местные губернаторы повызывают всех этих самовыдвиженцев, и скажут им: "Ты что, против того, чтобы была весна? Ты что, против развития страны?" и часть из них пойдут в "Слугу народа", - говорит "Стране" Небоженко. - Но если вы завтра проведете местные выборы, даже не смотря на то, что там не будет самовыдвиженцев, вы все равно получите слабый результат. Потому что мало раздать партийные удостоверения. Нужно проводить работу на местах, а у Зеленского мало кто понимает".