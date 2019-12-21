Зачистка игорного бизнеса, о которой распорядился Кабмин после провала голосования по закону о легализации игорки в Раде 19 декабря, оказалась неожиданностью для работающих в этой отрасли компаний.

Но они быстро сориентировались и уже готовят ответный план. Пока профильные ассоциации будут оспаривать постановление Кабмина в суде, сами бизнесмены начали "решать" с силовиками.

"Решающими будут эти выходные. За эти дни собираются обо всем договориться. Уже через 3-4 дня заведения снова начнут работать, правда, пока в закрытом режиме и не все. Владельцы крупных сетей готовы пожертвовать несколькими точками, чтобы им оставили самые прибыльные. И платить за "крышу" теперь тоже придется больше", - рассказал "Стране" источник, знакомый с ситуацией в отрасли.

Якобы, такие условия бизнесменам озвучили полицейские, которым те и так регулярно платили за "крышу". Из-за этого бытует версия, что к срыву голосования за легализацию игорного бизнеса может быть причастен глава МВД Арсен Аваков. При этом в СМИ в ходу теория, что как раз в отместку за это Зеленский позвонил Авакову и потребовал от него закрыть все салоны, а когда тот начал закрывать только салоны-конкуренты, а не "свои", то у Зеленского подключили СБУ и провели через Кабмин решение об аннулировании приказа Минфина о лицензиях лотерейщикам.

По другой версии - депутатам за согласие не голосовать за проект платили владельцы крупных сетей игорных заведений, которые не хотят никакой легализации и хотят оставить все как есть.

Не исключено, что интересы полицейских, крышующих точки, и представителей игроки сошлись, и они действовали сообща.

Как бы то ни было, во власти посчитали провал законопроекта результатом усилий лоббистов и решили их прилюдно наказать.

Но само по себе это вопрос не решает.

Легализация игорного бизнеса повисла в воздухе. Рада ушла на каникулы, проекта, который можно было бы выносить в сессионный зал нет.

"Теперь комитет начнет работу над проектом фактически с нуля. Возьмем как шаблон самый первый проект от Кабмина и уже его будет дописывать", - рассказала "Стране" руководитель общественного объединения "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" (она работает в профильном комитете Рады как эксперт) Елена Мочалова.

По ее словам, парламент вновь может вернуться к этому вопросу, и принять законопроект по легализации за основу примерно в середине февраля.

То есть, до этого времени у представителей игорного бизнеса есть время, во-первых, заработать, во-вторых, посодействовать тому, чтобы заложить в новый законопроект нужные им нормы.

Впрочем, игорный бизнес сейчас крайне неоднородный, а зачистка рынка еще больше всех рассорила. Поэтому чем в итоге все закончится пока прогнозировать сложно.

"Страна" разбиралась, какие настроения сейчас в игорном бизнесе и как они собираются решать проблему с зачисткой рынка и легализацией.

Собираются судиться и "порешать"

По итогам пятницы, 20 декабря, Нацполиция отчиталась о прекращении деятельности 5300 нелегальных игорных заведений. И это цифру подхватили многие СМИ, что позвонило создать картинку весьма успешной зачистки рынка.

Но, если вчитаться в сообщение Нацполиции, то получается, что на самом деле за сутки проведения кампании обнаружено 179 нелегальных игорных заведений. Они закрыты, изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. То есть, в масштабах всей страны удалось прикрыть меньше 200 салонов.

А 5,3 тысячи - это общая оценка количества недельных заведений и "перспективный план" для полиции.

Еще 43 казино накрыла СБУ, что в отчете на официальном сайте ведомства называют "сокрушительными ударом по нелегальному игорному бизнесу".

Правда, кампания еще не закончена. В Нацполиции создали более 700 мобильных групп для выявления подпольных игорных заведений и призывают граждан присоединиться к охоте и сообщаться информацию о работающих салонах правоохранителям.

Украинцы и вправду активно включились в "игру" и живо обсуждают ситуацию с игоркой в соцсетях. Но многие заметили, что в их населенных пунктах работают как ни в чем не бывало. В частности, об этом пишут жители Винницы и Чернигова. Из Мариуполя сообщают, что букмекерские контролы разослали своим постоянным клиентам смс-ки, что закрыты на пару дней.

Ассоциация операторов игорного и лотерейного бизнеса посоветовала своим членам пока приостановить работу до выяснения обстоятельств. И пообещала оспорить постановление Кабмина.

Напомним: правительство отменило указ Госкомитета по регуляторной политике, который фактически запустил нынешнюю схему, позволяющую работать игорке на полном запрете этого вида деятельности в Украине. Он разрешал операторам государственных лотерей продавать лицензии на распространение лотерей сторонним организациям и вводит понятие электронной системы. Это позволяет спокойно работать под видом "распространителей лотерей" салонам игровых автоматов, казино и букмекерским конторам.

Но в Ассоциации операторов игорного и лотерейного бизнеса с решением Кабмина не согласны.

"Порядок распространения государственных лотерей и требования к распространителям определяется профильным законом и именно закон имеет высшую юридическую силу в сравнении с подзаконными нормативно-правовыми актами. На сейте ВР отсутствует любая информация об отмене указа Государственного комитета по вопросам регуляторной политики от 12 декабря 2002 года № 128/1037. То есть, документ в этой редакции является действующим. Таким образом, распоряжение Кабмина от 20 декабря этого года об отмене указа Госкомитета по регулярной политики не имеет юридической силы и не влияет на работу операторов государственных лотерей. Оно также не касается оператора и распространителей, поскольку их деятельность является законной и не противоречит закону "О запрете игорного бизнеса", - считают в ассоциации.

Но остановит ли эта юридическая зацепка зачистку рынка - не факт. И это понимают сами бизнесмены.

По информации "Страны" они пытаются передоговориться с "крышей".

"Решающими будут эти входные. Со следующей недели, если все пойдет как нужно будут потихоньку запускаться, сначала в закрытом режиме, а там видно будет. Но открывать будем не все. Есть предварительная договоренность: что только самые прибыльные точки начнут работать, а остальные - пока на "стопе", - рассказал "Стране" источник из отрасли.

По его словам, также вырастет плата "крыше" - а это правоохранители и представители радикальных организаций. Они до этого получали порядка 15-20 тысяч гривен в месяц в точки, а хотят - до 30 тысяч, то есть, почти двойную таксу.

"Поясняют тем, что риски большие плюс, если точек будет работать меньше, то прежней суммы не получится", - рассказал наш источник. Но пока сложно сказать, что значит эта готовность силовиков договариваться - частная инициатива местной полиции (которая к тому же может ни к чему не привести - бизнес только заплатит, не получив взамен никаких гарантий) или же сигнал "сверху".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже давно обвинял министра МВД Арсена Авакова в наличии у того нелегального игорного бизнеса.

Но, как считает Мочалова, "если президент ослабит контроль, то уже через несколько дней игорные заведения начнут "оживать", а дальше все будет как было. Мы это в свое время уже проходили, когда Аваков обещал побороть нелегальную горку в 2014 году. То есть, сейчас решается вопрос - смогут ли нелегалы влиять на продвижение законопроекта по игорке в Раде и подкупать депутатов за "правильное" голосование. Ведь цель этой кампании - перекрыть игорному бизнесу доступ к деньгам, чтобы они не могли пятить лоббистам".

Лотерейщики получают треть, но делятся с людьми Авакова

"Страна" уже подробно писала о раскладе лоббистских интересов по законопроекту о легализации игорного бизнеса. Считается, что это группа компаний, связанных с российской игоркой (прежде всего, букмеркерская сеть "Пари матч"), непосредственно российский бизнес, который хочет зайти на наш рынок, а также отдельные украинские компании, имеющие связи во власти.

К последним причисляют, в частности, компанию МСЛ, которую связывают с главой профильного комитета Рады Данилом Гетманцевым (совладелец МСЛ Елена Полосенко является одним из собственников юридической фирмы Jurimex, в которой ранее работал Данил Гетманцев. Он также был миноритарным акционером МСЛ). Еще одна группа лоббистов - это иностранные компании, присматривающиеся к нашему рынку.

Интересно, что компания МСЛ подержана зачистку Кабмина, чтобы сделать невозможной работу нелегального игорного бизнеса вод видом лотерей.

Но, как отмечают в компании, выбранный способ наведения попядка вряд ли даст нужный эффект, так как нелегалы работают вообще без каких-лито лицензий и не имеет никаких электронных систем приема ставок, которые отменило правительство своим постановлением.

В МСЛ считают, что побороть псевдо-лотерейщиков можно лишь разработав новые лицензионные условия.

Впрочем, как говорит представитель Украиной ассоциации игорной индустрии Ирина Сергиенко, "есть мнение, что к провалу голосования по проекту приложили руку операторы гослотерей. Думаю, что небезосновательное. В итоге, они получили реакцию по принципу: за что боролись на то и напоролись. Лавочку по торговле ксерокопиями лицензий и вывесками для нелегалов решили прикрыть".

Как рассказала "Стране" Мочалова, лотерейщики большие всего заинтересованы в том, чтобы на рынке ничего не менялось, и не было никакой легализации.

"Они построили целую схему на продаже своих лицензий, якобы, на распространение лотерей. За них заведения платят каждый месяц от 31 до 36% от дохода (а он для среднестатистического зала составляет порядка 120 тысяч гривен в месяц). Вы спросите - как они контролируют доход? Очень просто - лотерейщики сами же продают программное обеспечение, которое позволяет мониторить игры, и понимать о каких суммах идет речь. Но на самом деле лотерейщики получит чистыми намного меньше - до 15% - это так называемые "агентские". Правоохранители или другая крыша (криминал, националисты - Ред.) приводят к лотерейщикам желающих организовать игорный бизнес и говорят, что они могут их "загнать" под лицензию за определенное вознаграждение", - рассказала Мочалова.

Но конечными бенефициарами этого рынка является порядка 20 человек, которые получают около двух миллиардов в год, И в этом списке все еще есть люди из окружения Порошенко, добавила эксперт. Напомним: считается, что УНЛ контролируют Александр Третьяков и Борис Ложкин, которые входят в ближайшее окружение экс-президента.

Этот проект сломался

Но, на самом деле, законопроект, который провалили в Раде "неинтересным" называют практически все участники рынка.

"Цифры там заложены совершенно нереалистичные, причём для всех видов бизнеса. Явно завышенные лицензионные платежи. Просто не подъёмные. Даже если приняли бы, то все-равно никто бы не смог работать на таких условиях. Такой высокой стоимости лицензий нет ни в одной стране мира. Есть и много других недочетов. Снова сядем писать свои предложения и замечания", - говорит Ирина Сергиенко.

Мочалова также считает проект нерабочим.

"Стартовую цену на лицензию на салон в 125 квадратом на 25 игровых автоматов планируется установить в 134 тысяч долларов. И чтобы автоматы там были новые (цена таких не меньше $25 тысяч за штуку). При уплате всех налогов за пять лет такой салон выйдет на минус почти в полтора миллиона долларов. То есть, цифры в проекте экономически необоснованные - с потолка. По таким никто не захочет работать. Еще момент - хотят отдать онлайн-мониторинг в частные руки, то есть, кто-то получит доступ к конфиденциальной информации об игроках и обороту самих заведаний. Плюс такой структуре нужно будет платить. За месяц через систему будет проходить порядка 7 млрд гривен, и они просят 1%. Явно лоббистская "хотелка". Правда, в комитете эту правку вроде удалось снять. Но там масса таких нюансов", - рассказала Мочалова.

По словам Мочаловой, обилие правок и альтернативных проектов (а их уже восемь) заставляет заподозрить, что тему легализации специально "валят". На самом деле очень мало депутатов "в теме", и этим пользуются разного рода лоббисты. Собственно, похоже, Зеленский тоже особо не вникает какой именно законопроект по легализации примут и сможет ли он работать. Его расстроил именно факт провала голосования, и за него он бросил "ответку" лотерейщикам.

Но в таком виде, как прописано в законопроекте, легализация рынка неинтересна даже тем, кто раньше ее активно поддерживал. Поэтому единственный способ быстро все переиграть - "похоронить" этот проект и пролоббировать новый, считают лотерейщики.

То есть, теперь "игра" по-сути начинается сначала - комитет планирует работать с самым первым проектом Кабмина (№2285), и лоббистам придется заново искать способы проталкивать в него нужные правки, а тем, кто не хочет легализации рынка - думать как всему этому помешать.