Детективы Национального антикоррупционного бюро 20 декабря провели обыск в здании на улице Канатной, 10, где располагается редакция телеканала "Думская TV", который связывают с нардепом от "Евросолидарности" Алексеем Гончаренко.

Официальная версия: детективы НАБУ искали улики по делу о незаконной приватизации особняка по Лидерсовскому бульвару, 13, также известному как дача Маразли.

В официальном заявлении НАБУ сказано, что у фирмы, которая стала собственником здания, ООО "Крок вперед" - один собственник с телеканалом, и потому, мол, потребовалось провести следственные действия в помещениях средства массовой информации.

На что в руководстве медиа-холдинга "Думская" возражают: владельцем телеканала в документах значится экс-председатель Одесского облсовета Михаил Шмушкович (близкий соратник Гончаренко), который не имеет отношения к фирме "Крок вперед".

Более того, считают представители телеканала, искать документы, касающиеся приватизации дачи Маразли стоило бы не на телеканале, а там, где им и положено быть – в управлении имущественных отношений облсовета, у нотариусов и госрегистраторов, в офисе фирмы "Крок вперед", в конце концов, и в этом смысле визит правоохранителей в редакцию телеканала выглядит необъяснимым.

Также в НАБУ заявили, что обыск был проведён в рамках уголовного дела о превышении власти (ст. 365 УК Украины), что тоже выглядит странным, ведь ни сотрудники "Думской", ни (в настоящее время) Михаил Шмушкович, ни владельцы и сотрудники фирмы "Крок вперед" не являются должностными лицами.

Пресс-конференция представителя НАБУ также не внесла ясности в ситуацию: на большинство вопросов журналистов замглавы одесской дирекции бюро отвечать отказался, сославшись на процессуальные ограничения или же отсутствие информации.

В этой ситуации заявления дирекции телеканала и его владельца Михаила Шмушковича о том, что дело является лишь предлогом для "наезда" на телеканал, выглядят не безосновательными.

"Это все шито белыми нитками. Чистой воды политика", - заявил Шмушкович, который является заместителем главы партийной организации "Европейской солидарности" в Одесской области. А сам нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что НАБУ мстит ему за то, что он потребовал снять с поста главы ведомства Артёма Сытника, недавно признанного виновным в коррупционном правонарушении.

И хотя до конца исключать такой вариант развития событий и нельзя, более детальный анализ уголовного дела в контексте действий команды Алексея Гончаренко вносит чуть больше ясности в ситуацию, которую пояснения от НАБУ лишь только запутали.

Давайте же посмотрим, что именно произошло с дачей Маразли в Одессе – и при чём тут Шмушкович, Гончаренко и телеканал "Думская.ТВ".

Дачная история

Случившееся с дачей Маразли, в версии правоохранительных органов, классический образчик распространённой схемы, посредством которой частные лица получают в собственность объекты недвижимости государственной и коммунальной собственности, заплатив за них куда меньше, чем аналогичные объекты стоили бы на открытом рынке.

В феврале 2017 года управление имущественных отношений Одесского облсовета сдало комплекс строений, составляющих дачу, фирме "Крок вперед".

В декабре того же года здание включают в список объектов, подлежащих приватизации. В июне 2018 года Одесский облсовет принимает решение о том, что дача Маразли ему больше не нужна, и что он продаст его в рамках приватизации. Но так как у объекта имеется арендатор, который к тому же успел провести в здании некие "улучшения", то приватизировать его будут не через аукцион (как, вообще говоря, положено по закону), а продадут этому самому арендатору по оценочной стоимости. Оценочная стоимость эта составила 29,7 миллиона гривен.

Следует понимать, что в эту стоимость входит не только само здание дачи, но и ряд подсобных помещений, ограда, мощёная часть двора и прочее. По существу, вдаление данной недвижимостью давало бы её хозяину права на занимаемый зданиями и сооружениями земельный участок площадью около 1,26 гектара (почему именно столько, скажем ниже). Стоимость только этого участка (не считая стоимости зданий) по рыночным ценам составляла около 30 миллионов долларов США.

Сделку закрыли в октябре 2018 года.

В январе 2019 года имущественный комплекс дачи делят на два раздельных объекта. Само здание (Лидерсовский бульвар, 13-а) выделяют в отдельный объект (регистрационный номер 1743081551101), а все второстепенные сооружения, включая забор, хозяйственные постройки, статуи и тому подобное собирают в другой (№1743174551101).

Здесь стоит сказать, что прямой связи между фирмой "Крок вперед" и Шмушковичем или Гончаренко на первом этапе и правда не прослеживается: учредителями компании тогда числились некие Элина Драгун и Дмитрий Крамской. Позже Крамской вышел из состава учредителей. Соратник Гончаренко возникает в истории несколько позже – а именно в мае 2019 года, когда на свет появляется фирма "Бульвар 1906".

Учредителями её становятся некая Ткач Оксана Валерьевна, та самая фирма "Крок вперед", а также Михаил Шмушкович. При этом взносом фирмы "Крок вперед" в уставный фонд предприятия как раз и становятся второстепенные здания и сооружения дачи Маразли. Само здание дачи остаётся в полной и безраздельной собственности фирмы "Крок вперед".

Через полтора месяца, 8 июля 2019 года, Шмушкович и фирма "Крок вперед" выходят из состава учредителей фирмы, и единоличным владельцем как её, так и дачи Маразли, становится та самая Оксана Валерьевна Ткач.

В конце того же месяца "Бульвар 1906" обращается в Одесский горсовет и оформляет право пользования несколькими участками по Лидерсовскому бульвару, 13 общей площадью в 1,26 гектара. При этом целевым назначением участка является "строительство и обслуживание курортно-оздоровительного комплекса". Землеотвод осуществляют как раз на том основании, что "Бульвару 1906" принадлежат здания и строения дачи Маразли, переданные ему ООО "Крок вперед".

Наконец, в сентябре 2019 года на сайте OLX появляется сообщение о продаже "отдельно стоящего здания, памятника архитектуры" в парке Шевченко. По мнению продавца, здание подходит "под ресторан, бизнес-центр или другой вид деятельности". Площадь здания – 800 квадратных метров: именно такая площадь у главного корпуса дачи Маразли. Оценили объект в 1,2 миллиона долларов США – то есть, практически столько же, сколько изначально заплатили покупатели за весь комплекс. К слову, при оценке стоимости имущества главный корпус оценили в 10 миллионов гривен без НДС, или примерно 400 тысяч долларов США.

Наконец, 20 сентября департамент архитектуры и градостроительства Одесской мэрии выдаёт так называемые градостроительные условия и ограничения для застройки тех самых 1,26 гектара, которые выделил "Бульвару 1906" горсовет ранее.

Фактически, произошло следующее. Фирма "Крок вперед" по дешёвке приобрела у облсовета комплекс зданий и сооружений, дающий также право на оформление немаленького земельного участка под застройку в одном из самых престижных районов Одессы; права на застройку она затем передала некоему третьему лицу (вряд ли безвозмездно), а главное здание теперь пытается продать четвёртому, причём примерно втрое дороже, чем купила.

Схема для своих

Не удивительно, что в НАБУ заподозрили, что вся эта история содержит в себе состав коррупционного преступления. Однако надо пояснить, почему в ведомстве говорят именно о превышении власти.

Дело в том, что провернуть подобную схему без содействия и соучастия должностных лиц управления имущественных отношений облсовета невозможно.

Именно это управление согласовывает передачу объекта в аренду. Кстати, по правилам это тоже должно проходить на конкурсной основе, но существует множество способов этот конкурс сделать фиктивным. Самое банальное: достаточно дать объявление о проведении конкурса мелким шрифтом на последней страничке официального издания облсовета. Это если, конечно, в управлении хотят, чтобы здание досталось именно тому, кому надо.

Далее, нужно получить у того же управления разрешение на проведение "неотчуждаемых улучшений", чтобы получить право выкупить здание вне конкурса. Без такого разрешения все такие "улучшения" будут автоматически считаться собственностью владельца здания, т.е. никаких прав арендатору не дадут.

Затем нужно, чтобы здание включили в список объектов, запланированных к приватизации (это тоже делает управление имущественных отношений). Наконец, то же управление вносит в облсовет предложение об окончательной продаже здания.

Так что если нечто подобное попытается провернуть человек с улицы, у управления будет масса способов сорвать аферу на целом ряде этапов.

Но Михаил Шмушкович – человек не с улицы. Он является заместителем главы областной организации "Европейской солидарности", которая имеет самую крупную фракцию в облсовете и к которой относились и прошлый, и нынешний председатели облсовета. А раньше, в 2015 году, Шмушкович и сам был председателем облсовета – в общем, человек в органах власти области далеко не чужой. Да и управление имущественных отношений возглавляет Виктор Лунгул, близкий к нардепу Алексею Гончаренко, младшим деловым партнёром которого является Шмушкович.

Собственно, именно связка Лунгул – Гончаренко – Шмушкович дала основания НАБУ говорить о превышении власти. И, по всей видимости, именно Лунгул и его подчинённые, а не Шмушкович, являются должностными лицами, которые её превысили.

За что пострадала "Думская"?

Но причём же здесь "Думская.ТВ"?

А притом, что, по информации НАБУ, в том же помещении, где расположена редакция телеканала, располагается также и рабочий кабинет Михаила Шмушковича. Кстати, обыски 20 декабря были не только в помещении на Пушкинской, 10, но также и в управлении имущественных отношений облсовета, а также дома у Михаила Шмушковича. И визит на телеканал, вероятно, был обусловлен тем, что детективы полагали найти в кабинете Шмушковича материалы (переписку, документы, сметы, финансовые бумаги), которые позволят однозначно привязать его как к схеме по даче Маразли, а если повезёт – то и по другим подобным махинациям, которых за последние годы в Одессе было немало, и в целом ряде случаев в связи с ними называются фамилии Гончаренко и Шмушковича.

Одной из таких историй является продажа в 2015 году, когда Шмушкович возглавлял Одесский облсовет, свайного поля в районе одесского дворца спорта. Поле, занимающее площадь 0,18 гектара, продали за 1,2 миллиона гривен, или примерно за 54 тысячи долларов США по тогдашнему курсу. Столь низкую цену объяснили тем, что по условиям договора собственник не сможет оформить отвод земли под данным объектом. Но этого и не потребовалось: по документам свайное поле проходило как "объект незавершённого строительства", и решить вопрос о том, чтобы это строительство завершить – дело техники. Так и вышло: в настоящее время одесская строительная фирма "Стикон" строит на данном участке 30-этажный (самый высокий в Одессе) жилой дом.

Другими словами, телеканал "Думская.ТВ" фактически оказался жертвой ситуации, в которой его собственник и учредитель оказался в поле зрения НАБУ в связи с целым рядом резонансных уголовных дел.

Впрочем, это не объясняет всех странностей обыска: например, факта изъятия записей с камер видеонаблюдения телеканала, а также карты памяти из рабочей камеры одного из операторов.

Какими бы мотивами не руководствовались детективы НАБУ на самом деле, ясно одно: в ситуации, когда в деле так или иначе оказываются замешаны представители средств массовой информации, правоохранителям следует проявлять особую корректность и дотошность в исполнении норм закона. Даже если речь идёт о СМИ, принадлежащему представителю партии, во времена пребывания которой у власти репрессии в отношении средств массовой информации и журналистов стали привычным делом.

Шмушкевич: "Слухи о том, что я якобы украл дачу Маразли - ложь и абсурд"

"Страна" обратилась к Михаилу Шмушкевичу с просьбой прокомментировать свою возможную причастность к преступлениям, которые расследует НАБУ.

"Слухи о том, что я якобы украл дачу Маразли - ложь и абсурд. Когда-то я действительно консультировал одного из владельцев комплекса недвижимости на Лидерсовском бульваре. После я там купил недвижимость, в 420 кв.метров на вторичном рынке у собственника жилья который владел ею порядка десяти лет. Эту недвижимость я продал. Но у этой недвижимости другой адрес. Совпадает номер дома, но дробь адреса совершенно другая.

А дача Маразли, которую так называют, на самом деле когда-то была выкуплена тем же собственником, который является им и сейчас. Никакого отношения к этому я не имею. Продавались другие здания, которые находятся рядом, на этом участке земли. К учредителям фирмы владельца этого помещения сейчас я не имею никакого отношения.

В формулировках о якобы совершенном хищении содержится около 13 фактических ошибок в изложении всей этой истории об этом объекте", - заявил "Стране" Шмушкевич.

Отметим, что Алексей Гончаренко также отрицает свою причастость к махинациям и называет уголовное дело политической местью со стороны властей и НАБУ за свою политическую позицию.