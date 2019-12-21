Парламент ушел на каникулы, отложив на новый год ряд вопросов, из-за которых ожесточенно ломались копья в его стенах.

Так и не состоялось голосование во втором чтении за законопроект о продаже земли.

Вопреки заявлениям не внесли в сессионный зал проект изменений в Конституцию о децентрализации в версии Офиса президента Владимира Зеленского. Не был решен вопрос нового главы “иностранного” комитета парламента.

Что повлияло на планы парламента и когда состоятся голосования по этим вопросам разбиралась “Страна”.

Война за землю будет долгой

Еще в начале недели многие думали, что власти попытаются хотя бы начать рассмотрение закона о рынке земли во втором чтении уже в этом году.

На это указывал темп рассмотрения поправок к закону, который взял аграрный комитет парламент. Однако этому возмутилась оппозиция, прямо на Комитете произошли столкновения и, в ночь со средны на четверг, вопрос "завис" (об этой эпопее можно подробнее прочитать здесь).

"Отвис" он лишь после подписания Меморандума между всеми фракциями Рады о порядке подготовки законопроекта ко второму чтению.

"Страна" уже опубликовала текст этого Меморандума.

Он предусматривает очень постепенное рассмотрение на Комитете всех поправок к законопроекту, которых изначально было почти 5000.

Аграрный комитет их рассмотрит 26, 27, 28 декабря, а также 2, 3, 6, 8, 9, 10 января

Учитывая, что на каждую поправку отводится до трех минут (если присутствует ее автор), то этот процесс может растянутся очень надолго и законопроект на второе чтение не успеют вынести даже в январе (учитывая, что запланирована всего одна пленарная неделя с 14 по 18 января).

“Не удалось принять закон наскоком, пошли по процедуре. Этот путь дольше, но он все равно приведет к нужному результату - голосованию. Стоит задача - продать землю. Если не вмешаются глобальные силы вроде России, которые дадут понять, что они против запуска рынка, вопрос, скорее всего, закроют рано или поздно”, - объясняет политолог Дмитрий Корнейчук “Стране”.

В тоже время, как уже писала "Страна", во фракции "Слуги народа" нет единства в вопросе продажи земли.

Главный "стимул" к принятию законопроекта - МВФ. Однако Фонд, во-первых, еще публично не одобрил тот вариант закона, который собираются проголосовать во втором чтении (с учетом поправок, которые, как следует из заявлений властей, туда, скорее всего, будут внесены - про запрет для иностранцев и по снижению лимита на покупку земли в одни руки). Более того, неофициально Фонд выражал свое недовольство.

Во-вторых, главным условием кредита МВФ является принятие закона, запрещающего возврат "Приватбанка" его бывшим владельцам. Он уже внесен в Раду, однако депутаты даже не приступили к его рассмотрению в профильном Комитете. А до его принятия вопрос сотрудничества с Фондом остается под вопросом.

А значит и с землей "слугам народа" торопиться нет резона. Тем более, что политические риски от принятия непопулярного закона и для президента, и для его партии велики.

Децентрализацию откладывают

Внесенный Офисом президента как неотложный проект закона с изменениями в Конституцию страны относительно децентрализации власти также не был отправлен на рассмотрение в Конституционный суд, хотя этого все ожидали.

Более того, его уже одобрили профильные комитеты.

Но о нем вдруг все "забыли".

Проект предусматривает радикальные перемены - округа вместо районов, исполкомы облсоветов вместо облгосадминистраций, префекты, представляющие центральную власть в округах, областях и в Киеве, по представлению которых президент сможет блокировать решения местных органов власти, приостанавливать их деятельность или даже распускать их.

Почему же за него не голосовали?

Как объяснил “Стране” замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (“Слуга народа”), к децентрализации вернутся уже в новом году.

"Скорее всего, на самом первом пленарном заседании в году мы вернемся к децентрализации. Во всяком случае, это один из приоритетных вопросов. Сбоев внутри нашей фракции точно не будет,и проект отправится для оценки в Конституционный суд", - отметил депутат Качура (СН).

По закону КС должен оценить, нет ли нарушения прав и свобод человека и покушения на независимость и территориальную целостность Украины, отвечают ли процедуре. А дальше Рада должна еще раз одобрить 226 голосами на одной сессии и 300-ми на другой, как того требует Основной закон.

Если даже законопроект отправят в КСУ в первый же день работы Рады после нового года, крайне маловероятно, что суд успеет за пару дней вынести свой вердикт и парламент сможет проголосовать за закон в первом чтении еще на этой сессии.

Обычно это происходит гораздо дольше, а значит, голосовать за проект Зеленского придется уже на новой - третьей - сессии.

А последнее голосование только на следующей.

То есть осенью - как раз накануне плановых местных выборов, которые состоятся в конце октября 2020 года.

Помимо прочего это означает, что досрочных местных выборов уже точно не будет. Также непонятно - успеют ли вообще до местных выборов утвердить не только изменения в Конституцию, но и законы, которые необходимы для начала их функционирования на практике. А именно - новый закон о местном самоуправлении и закон об административно-территориальном устройстве. При том, что именно к их принятию, согласно переходным положениям изменений в Конституцию, привязаны как сами выборы, так и все изменения полномочий местной власти и введения института префектов.

И успеют ли со всем этим управиться до конца октября - вопрос открытый.

То, что законопроект отложили, можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, против него выступила Россия, сказав, что он не соответсвует духу Минских соглашений и его не обсуждали с представителями "республик" (в предложенных изменениях в Конституцию, к слову, вообще не упоминается особый статус Донбасса).

Во-вторых, против этих изменений выступили мэры, так как увидили в нем угрозу резкого сужения своих прав.

В-третьих, тщательно обсудить и проанализировать законопроект на предмет соблюдения прав местного самоуправления настойчиво рекомендовали в Европе. В частности, немецкое посольство в Украине.

Яременко до конца

Остался подвешенным до нового года и резонансный вопрос о смене главы “иностранного” комитета Рады. Монобольшинство не смогло найти сменщика Богдану Яременко, фигуранту скандала с сексуальной перепиской в парламенте.

Как писала “Страна”, монобольшинство не смогло уволить Яременко и утвердить предложенную ОП кандидатуру Елизаветы Ясько на пост главы комитета, во время голосования в сессионном зале у депутатов не хватило четыре десятка голосов. Причем голосование сорвали сами "Слуги народа", дав всего 174 из 247 голосов. Как говорят сами депутаты, их возмутило то, что большинство фракции поддержало кандидатуру Галины Михайлюк, а Офис президента продавил Ясько.

Провал с голосованием случился еще в начале декабря, но с тех пор депутаты к этому вопросу даже не возвращались.

Доведут ли дело до конца в 2020-м - тоже вопрос.

“Во фракции СН бытует мнение, что Яременко ничего противозаконного не сделал и оппоненты раздули из этого скандал. А это вообще его личное дело, которое политики не касается. А потому нужно постараться "забыть" этот скандал”,- говорит политолог Руслан Бортник “Стране”.

Он считает, что во многом замена Яременко не состоялась из-за сложности найти подходящую кандидатуру.

“Скамейка запасных в “Слуге народа” крайне короткая, человека на замену так и не смогли подобрать. Более того, скандал с Ярменко забывается. Уже будоражат умы новые скандалы и “зрады”, а будут еще. Не исключаю, что Яременко доработает на посту до конца срока жизни этой Верховной Рады”, - предполагает Бортник.