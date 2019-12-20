Украинцам обещают пересчитать платежки на отопление и горячую воду. Минрегион уже разработал соответствующий проект правительственного постановления с новой формулой для тарифов. В ней будет учтено снижение цены на газ, которое, по сравнению с прошлым отопительным сезоном, составило более 20%.

Учитывая, что газ в структуре тарифа на тепло занимает больше 80%, платежки могут уменьшится в среднем на 15%, - подсчитал руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Проект недавно был выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 12 января 2020 года. То есть, сам документ может быть принят до конца января.

Но пересчитать платежки обещают задним числом - за октябрь-декабрь этого года. Правда, "лишние" деньги гражданам уже не вернут - они пойдут в счет будущих платежей или на погашение долгов. А с нового года тариф обещают пересматривать каждый месяц - в зависимости от цены на газ.

Эксперты подозревают, что предложение Минрегиона и есть тот самый "короткий законопроект", который обещал оперативно разработать премьер-министр Алексей Гончарук на встрече у Зеленского по тарифам.

Но вот как он сработает на практике и позволит ли реально снизить платежки - пока вопрос, - считает глава Жилищного союза Александр Скубченко.

Во-первых, газ - только одна из составляющих в структуре тарифа на тепло, хоть и самая большая. А если другие показатели (зарплаты, расходы на ремонты и др.) коммунальщики повысят, то может оказаться, что скидки и вовсе не будет, хорошо, если не придется доплачивать. Во-вторых, коммунальщикам предлагается "рисовать" новые тарифы самостоятельно - без утверждения их у местных властей. И никакой ответственности за неправильный пересчет не будет. Поэтому остается надеятся разве что на честность поставщиков услуг. Что крайне ненадежно, учитывая, что и сейчас к начислениям в платежках постоянно возникают вопросы.

"Страна" разбиралась как собираются пересчитывать тарифы на отопление, и смогут ли Украины реально сэкономить на отоплении.

Газовая индексация

На сайте Минрегиона в сообщении о начале общественных обсуждений проекта постановления Кабмина "О проведении перерасчета потребителям размера платы за потребленную тепловую энергию и коммунальные услуги на протяжении отопительного сезона 2019-2020 годов связи с изменением цены природного газа" указано, что, учитывая удешевление газа, за октябрь -декабрь этого года, то есть, задним числом, гражданам проведут перерасчет.

А уже с января 2020 года пересчитывать начисления станут ежемесячно - в зависимости от текущей цены на газ. Напомним: на этот отопительный сезон Кабмин предложил населению и производителям тепла так называемую гарантированную цену - 5,5 тысяч гривен за тысячу кубов плюс НДС и транспортировка. То есть, к потребителю газ будет доходить по 7,2-7,8 гривен за куб. А в действующих тарифах на отопление заложен газ по 8,5 гривен за куб. Но от этой цены потребители и коммунальщики могут отказаться до 24 декабря. И тогда газ им будут продавать по текущим ценам, а они могут оказаться как ниже гарантированной цены, так и выше, все зависит от того, будет ли транзит через Украину.

В октябре газ был еще дешевле - по 4,2 гривны за куб (без НДС и транспортировки), в ноябре - около 4,9 гривен, а декабре - порядка 4,3 гривны за куб. То есть, за эти месяцы люди переплатили больше всего.

Правда, в новой формуле зависимость от помесячной цены не прямая. В ней предусмотрено, что сначала будет посчитан некий коэффициент, а уже потом на него умножат действующий тариф на тепло (а он в каждом населенном пункте разный).

Коэффициент определят следующим образом: годовую стоимость тепловой энергии с учетом новой цены на газ разделят на долю непосредственно тепла в структуре тарифа (в нем есть и другие составляющие - зарплаты, затраты на ремонт и пр.). Затем полученную величину умножат действующий тариф на тепло.

Пересчет в два этапа

Пересчет подразумевает два этапа. На первом этапе задним числом пересчитают платежки за октябрь-декабрь 2019 года, когда газ был по 4,2-4,9 гривен за куб без НДС и чуть больше 6 гривен с учетом всех расходов.

Результат этой индексации потребители увидят в платежках за май 2020 года. "Лишние" деньги не вернут, но они пойдут в счет оплаты следующих начислений, или, если есть долги - на их погашение. То есть, оплатить этими деньгами можно будет тепло уже в следующем отопительном сезоне.

Но эта схема не касается тех украинцев, которые к тому времени разорвут договор в коммунальщиками, к примеру, по причине продажи квартиры. Правда, как будут возвращать деньги в этом случае - не указано.

Второй этап пересчета заработает с 1 января 2020 года. Там предусматриваются уже ежемесячные корректировки тарифов с учетом текущей цены на газ. Увидеть это перерасчет можно будет в платежках за следующий месяц. То есть, то, что пересчитают в январе, отобразится в февральском счете за отопление и т.д. Но ежемесячный перерасчет нужно будет проводить не всем коммунальщикам, а только тем, у которых цена на газ будет меняться. То есть, тех, кто не выберет гарантированную цену или, скажем, если пересмотрят тариф на транспортировку.

И, если такие будут, то там тариф может не уменьшатся, а, наоборот, увеличиваться. Скажем, были прогнозы, что, если не удастся договорится по транзиту газа, цены на газ могут взлететь до 11-13 гривен. Соответственно, тогда в тариф на отопление заложат газ по этому ценнику, и он автоматически вырастет.

В пояснительной записке к проекту сказано, что другого способа снизить платежки на тепло и горячую воду, кроме как постоянно проводить перерасчеты, пока нет. По крайней мере до перехода украинцев на новые договоры с поставщиками услуг, а он начнется с 1 мая 2020 года.

По нынешним же договорам тарифы являются существенной частью договора и не могут быть изменены местной властью, - говорится в пояснительной записке. Но предлагаемый перерасчет - это формально не новый тариф, а работа со старыми ценниками, поэтому на него, якобы, ограничения не распространяются.

Сколько можно будет сэкономить на отоплении

Геннадия Рябцев говорит, что этот проект постановления и есть тот самый "короткий законопроект", который обещал премьер-министр Алексей Гончарук на совещании у Зеленского по тарифам. И в нем предусмотрен пересчет за декабрь, - как и обещал президент. Правда, эти деньги будут отражены в платеже только в мае следующего года, но это уже нюансы.

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук предположил, что, очевидно, Гончарук отказался от идеи от законопроекта и решил действовать на своем уровне - предложил проект постановления Кабмина, которое принять куда проще, чем закон.

"Просто в правительстве почитали закон о рынке жилищно- коммунальных услуг, и узнали, что парламент не имеет к тарифам никакого отношения. Тарифообразование - прерогатива именно Кабмина", - добавил Скубченко.

По мнению Рябцева, в теории пересчет тарифов возможен. И они могут снизиться на 10-15% в зависимости от региона и от цены, по которой покупают газ коммунальщики.

"Правда, из-за того, что в октябре-декабре на улице было тепло, украинцы не сильно сэкономят. У многих и так в платежках пришли сниженные цифры", - отмечает он.

По данным директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго", Константина Лопатина, в ноябре в столичных домах без счетчиков тариф на отопление был на 26% ниже нормативного - 28,44 гривен за квадратный метр вместо 38,5 гривен. "Нормативный тариф рассчитан на среднюю температуру минус 0,14 градусов. И, если фактическая температура выше, то тариф умножается на коэффициент меньше единицы, а если стоят морозы, то он повышается", - пояснил "Стране" Лопатин.

В домах со счетчиками расчет идет за потребленные гигакаллории, и там платежки уменьшились еще больше - в ноябре на 44%, до 21,59 гривен за квадратный метр. А в некоторых многоэтажках, там где есть еще и квартирные счетчики на тепло, платили и вовсе по 10 гривен за квадрат, - рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры, экологии, благоустройства и окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Приблизительно такие же платежки придут киевлянам и за декабрь, который также оказался нетипично теплым.

Будут ли учитывать эту погодную экономию при пересчете тарифов - пока неясно.

"Если и сэкономят, то гривен 100-150, не больше. Скажем, вместо 1,4 тысячи гривен выставят счет на 1250- 1300 гривен", - отмечает Корольчук.

Он также допускает, что на практике может не оказаться и такой экономии.

"В тарифе ведь не только газ, а и масса других составляющих. А если решат проиндексировать и их, то может оказаться, что тариф нужно не снижать, а, наоборот, повышать", - считает эксперт. По законодательству, тариф должен включать экономически обоснованные составляющие. То есть, если заложить рост минимальной зарплаты со следующего года, увеличение расходов на сети и прочее, то может получиться не очень красивая цифра". - отмечает Скубченко.

С января скидка будет уже меньше, так как газ, по сравнению с октябрем-декабрем, подорожает (отпускная цена НАКа -5,5 гривен за куб, но с учетом налогов и транспортировки население будет платить до 7,8 гривен за куб, то есть, почти на треть больше, чем в декабре, хотя и на 70 копеек меньше, чем в прошлом году.

То есть, в январе экономия может составить уже только 5-7%. И то лишь для коммунальщиков, согласившихся на гарантированную цену "Нафтогаза". А те, кто решат платить по рынку, могут и вовсе повысить тариф, если закупят газ по более высоким ценам.

Коммунальные суды и рост тарифов со следующего года

Но в "тарифной индексации" - масса нюансов. И это может сделать постановление Кабмина, если его, конечно примут, попросту неработающим, - считают эксперты.

"Непонятен механизм - как это будет работать на практике. К примеру, если коммунальное предприятие работает по утвержденным местной властью тарифам, и уже собрало деньги за отопление и горячую воду - что заставит его вернуть эти средства на счет потребителей, причем, задним числом", - удивляется Рябцев.

"Этим постановление правительство может открыть сезон массовых судов с коммунальщиками. Многие посчитают его незаконным", - согласен и Александр Скубченко.

При этом он говорит, что Кабмину стоило бы не пересчитывать тарифы, а попросту изменить формулу или, как минимум, проверить обоснованность цифр, уже заложенных в тарифы. "Необоснованные составляющие в тарифе - это уже повод для уголовного дела. Проведите аудит тарифов, уверен, там обнаружится много интересного", - отмечает эксперт.

Также, по его мнению, следовало бы разобраться с качеством предоставления услуг. "Нас обманывают на отоплении дважды - раз за счет газа, второй - "играясь" с давлением. ведь если снизить давление в трудах, в дом теплоноситель будет заходить с нужной температурой (65 градусов), но вот в квартиры его попадет вдвое меньше, а люди заплатят по полной, хоть и будут мерзнуть", - говорит Скубченко.

Директор "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд говорит, что они не против пересматривать тарифы хоть каждый месяц - но нет соответствующего механизма. "Сейчас от момента подачи расчетов по тарифам до их утверждения местной властью проходит 90 дней", - пояснил он.

Если перерасчет не нужно будет согласовывать с местными чиновниками, это это, конечно, сэкономит время. Но, если "кухню" коммунальщиков никто не будет контролировать, - что они в итоге могут насчитать, остается только догадываться. А в проекте постановления Кабмина об отвественности за неправильный перерасчет - ни слова. То есть, людям остается рассчитывать только на честность коммунальщиков.

Впрочем, самая главная интрига - какими будут тарифы на отопление в следующем сезоне. Ведь гарантированная цена на газ действует только в первом квартале 2020 года, то есть, до конца этого отопительного сезона. И, если "акцию" не продлят, то коммунальщики будут закупать газ по рыночным ценам, а они вполне могу оказаться выше нынешних. И тогда людям придется ежемесячно доплачивать за отопление и горячую воду.