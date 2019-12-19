Бюджетные платежи в Украине поставили на "стоп". На странице Минфина в Facebook появилось сообщение, что платежи, которые были зарегистрированы в декабре, Госказначейство оплатит "после анализа их приоритетности". Причина - недовыполнение доходной части бюджета, то есть, банальное отсутствие денег.

Вчера вечером мы уже публиковали распоряжение премьер-министра Алексей Гончарука, в котором он поручил Минфину обеспечить прекращение Госказначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам. Делается это, якобы, для того, для снижения дефицита бюджета.

Распоряжение Алексея Гончарука. Фото: Telegram/Тёмный Рыцарь

Это значит, что выплат до конца года уже не будет, - пояснил "Стране" исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ограничение не коснутся так называемых защищенных статей - пенсий, зарплат бюджетникам, социальных пособий и прочее.

А вот раличные проекты развития (строительство, инвестиционные, инфраструктурные проекты и пр.), как говорит Слобожан, "поставят на картотеку", то есть, денег под них либо совсем не дадут, либо будут делить в ручном режиме. И это при том, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета и так недовыполняется - отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%.

"Страна" разбиралась, почему в бюджете вдруг закончились деньги и надолго ли "стоп" по платежам.

Нечем платить

Бюджет-2019 эксперты уже давно окрестили провальным. Большую часть года он недовыполняется по доходной части.

Как отчиталась Государственная казначейская служба, по состоянию на 18 декабря бюджет выполнен по доходам на 89,8%. "Дыра" в бюджете с начала года превысила 100 млрд гривен. При этом около 38 млрд недодала таможня.

Главная причина хронического недобора средств - резкое укрепление курса гривны. Это привело к снижению поступлений от пошлин, которые привязаны к доллару или евро, а также импортного НДС (при том, что импорт товаров в Украину растет).

Сейчас уже понятно, что по итогам года бюджет окажется недовыполненным на 9-10%.

Власти вынуждены не только признать проблему, но и срочно искать способы ее решения. Ведь денег на выплаты всех запланированных в расходной части статей попросту нет. То есть, либо нужно пересматривать бюджет, увеличивая его дефицит, что вряд ли понравится МВФ, который пристально следит именно за этим бюджетным показателем, либо включать печатный станок.

Если не делать ничего, то может оказаться, что не за что не только финансировать строительство школ и садиков, но и платить пенсии и зарплаты.

Поэтому правительство решило попросту остановить платежи по "лишним" статьям.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в госбюджет, - это правда, - сказал вчера премьер-министр Алексей Гончарук. - Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы".

Что перестанут финансировать

По словам народного депутата Алексей Гончаренко, намечаются проблемы с финансированием по следующим статьям:

государственный фонд регионального развития (а это значит, что не получат обещанных денег школы, детсады, больницы);

строительство дорог;

закупка лекарств;

финансирование госучреждений (обладминистрации, органы налоговой и таможенной служб, полиция, Минобороны и другие).

По словам Слобожана, заблокируют в первую очередь, так называемые проекты развития - строительство и инфраструктуру.

"Это как раз те расходные статьи, за счет которых поддерживалась и развивалась социальная инфраструктура на местах, строились садики и школы", - говорит Алексей Кущ.

По государственным инвестиционным проектам, как отчиталась Счетная палата по итогам 9 месяцев этого года, план по финансированию и так не выполнялся почти на 26%. Теперь этих денег, судя по всему, уже и не выплатят.

Остальные программы Минфин собирается анализировать "на приоритетность".

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что могут порезать программы, по которым и так идет недофинансирование. Их попросту признают "лишними".

По данным Счетной палаты, по итогам 9 месяцев даже не начато финансирование по 32 бюджетным программам на сумму около 2 млрд гривен. Это, в частности, платежи по Фонду президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи на миллиард гривен.

Но есть и стратегические статьи. Скажем, по Минздраву за 9 месяцев этого года финансирование выполнено только на 39%, то есть, почти на 5 млрд меньше плана.

Как указывает Счетная палата, это традиционная практика, связанная с длительными согласованиями по закупке лекарств. А пик платежей Минздрава приходится как раз на конец года, в том числе, на декабрь.

Теперь же закупка медикаментов под вопросом.

"По оценкам экспертов, до завершения 2019 бюджетного года налоговым и таможенным органам удастся еще мобилизовать около 15 млрд гривен. Остальные плановые поступления в размере порядка 80 млрд гривен так и не поступят в бюджет, Соответственно, ряд статей госбюджета на эти 80 млрд гривен так и останутся не профинансированными. Фактически жизнедеятельность страны свелась к простому выживанию, ведь выплачиваются только зарплаты и пенсии. О реализации каких-то проектов речь не идет. Более того, Минфин (Госказначейство) еще до этого блокировал в ручном режиме отбельные выплаты главных распорядителей средств госбюджета, а это 30,7 млрд гривен, из которых 19,7 млрд — это расходы как раз по зачищенным статьям. На 1 декабря правительство уже задолжало 10,1 млрд гривен местным бюджетам по дотациям и субвенциям, в том числе, социального характера", — написал на своей странице в Facebook нардеп Олег Кулинич.

Деньги в ручном режиме

По словам Алексея Куща, это по сути возрождение "картотеки", по которой страна жила в лихие 90-е.

"Что такое картотека? Это своего рода очередь из претендентов на финансирование. Всех вносят в список, но финансируют по мере поступления средств. А сам деньги распределяются в ручном режиме", - говорит Алексей Кущ.

Переход на такую модель бюджетного финансирвания - серьезный звоночек. "Это говорит о приближении системного кризиса и подтверждает что отечественная финансовая система фактически "высохла", - добавил эксперт.

Александр Слобожан вспоминает, что подобное уже было. В 2008-2009 годах, на волне мирового кризиса власти также приостанавливали бюджетные платежи.

Ситуация усулугбляется тем, что в конце года идут наиболее массовые выплаты.

"Все спешат освоить бюджетное финансирование. Из-за этого под конец года прыгает курс доллара, потому что рынок заваливают гривной. Но, как видно, в этом году такого не будет - получатели бюджетных денег оказались на голодном пайке", - говорит Кущ.

Но ручной режим распределения средств - это еще и возможность держать местные власти на коротком поводке - одним деньги давать, а других - ставить в очередь. И не исключено, что центральные власти воспользуются этой возможностью, чтобы приструнить местных чиновников, которые резко против предложенных Зеленским корректировок в реформу децентрализации.

Либо все будет намного банальнее - деньги распределят в ручном режиме "за откат", как это было в теже "лихие 90-е".

По словам экспертов, страну поставили "на картотеку" именно сейчас не случайно.

Бюджетные недопоступления достигли критического размера, и, если платить по всем заявкам, то может оказаться, что на приоритетные статьи денег просто не хватит. "Правительству каждый день подают обновленную картинку, где можно видеть баланс бюджета, потребности в финансировании и пр. То есть, можно оперативно перебрасывать средства на статьи, требующие срочного финансирования и притормаживать другие", — пояснил Андрей Забловский.

Программы, по которым поданы заявки на финансирование до 1 декабря, власти обещают оплатить. Но если подать заявку не успели, а уже, скажем, проведен тендер и выполнена какая-то часть работ, то эти деньги могут зависнуть — на время или даже навсегда.

В теории бюджетную задолженность должны погасить — если не в этом, то в следующем году. Но — не по всем программам. Дело в том, что бюджетное финансирование на следующий год не переходит — то, что не выплачено в текущем году попросту сгорает. А на следующий год бюджет той или иной программы нужно утверждать заново. Исключение составляют программы, которые финансируются не из общего, а и специального фонда бюджета — там возможно перебрасывание неиспользованного финансирования на следующий год.

Будут ли платить зарплаты и пенсии

Ограничения не коснутся так называемых защищенных статей, то есть всех социальных платежей, а это пенсии, субсидии, разлитые доплаты, стипендии, зарплаты бюджетникам. Их будут платить в срок, - обещают в Минфине.

Но и тут есть нюансы. Зарплаты учителей и медиков напрямую не заложены в госбюджете. Они учитываются в субвенциях местным властям. И на этот год субвенции изначально были посчитаны неправильно - без учета повышения минимальной заработной платы, то есть, выделено на 10-15% меньше фактических потребностей, - отмечает аналитик института Growford Алексей Кущ.

"Когда мы говорили, что медицинская и образовательные субвенции дефицитные, власти нам отвечали, что "все решим" и "все сбалансируем". Но ничего не сбалансировали. В итоге по учителям и медикам возникли задолженности по зарплатам. И как государство будет решать эту проблему, с учетом ограничения выплат - неясно", - говорит Слобожан.

Руководитель глава профсоюза горняков Михаил Волынец, на зарплаты шахтерам Кабмин распорядился выдать чуть больше 300 млн гривен, тогда как реальная потребность - больше миллиарда. И только активизация протестного движения заставила власти раскошелиться и добавить денег.

То есть, пока основные социальные платежи идут более-менее регулярно, но уже видны проблемные зоны. И в будущем они могут только нарастать.

"Ведь пока мы видим только вершину айсберга - снижение доходов бюджета из-за укрепления гривны. Но не видим основного - как скажется на бюджете системный кризис, в который сейчас заходит отечественная промышленность. Таможенные платежи можно "подправить" за счет девальвации гривны, а вот спад в промышленности - это торможение экономики в целом. И их быстро не исправишь", - говорит Кущ.

"Минус", полученный от спада промышленности Украина почувствует уже в следующем году. И, если обвал промышленности будет нарастать, не исключено, что в бюджете не хватит денег не только на разного рода "излишества", но и на самое необходимое - зарплаты и пенсии.