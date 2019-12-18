В Украине - большая битва за землю. Законопроект по рынку земли уже приняли в первом чтении и готовят ко второму. Причем, власти заявляли, что закон могут принять еще до нового года.

По этому поводу аграрии объявили массовую мобилизацию. Они собрались на акции протеста как в Киеве, так и по регионам. В столице селяне объединились с другими протестующими, в частности, с профсоюзами, которые сейчас активно выступаю/т против принятия ужесточения по трудовому законодательству. В итоге правительственный квартал оккупировали толпы протестующих, а власти включили силовой вариант - митинг разгоняли правоохранители, есть пострадавшие.

Это еще больше усилило накал страстей в сессионном зале. Законопроект по земле в Раде и так продвигается с большими проблемами. В основной проект подали порядка 5 тысяч правок, причем, по тональности обсуждения земельного вопроса понятно, что до компромисса депутатам далеко.

Причем, турборежим в земельном вопросе явно дал сбой, и одних только голосов "Слуги народа" для принятия закона может не хватить.

"В монобольшинстве больше нет единства по земле. Тема муссировала слишком долго, появились разные группы со своей позицией на этот счет", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В обед спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о внеочередном закрытом заседании аграрного комитета, якобы для обсуждения неких "организационных вопросов". Но в итоге, с учетом настроений на улице, оно так и не состоялось. Аграрный комитет должен собраться в среду с утра и решить, что делать с тысячами правок.

"По большому счету, будет решаться - станут ли вообще этот проект голосовать или же его отложат до следующего года", - говорит Забловский.

Между тем, действующий мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения истекает заканчивается в этом году.

"Страна" разбиралась,что будет, если закон до конца года так и не примут.

Как 5 тысяч правок остановили землю

Рада принимала законопроект по рынку земли в первом чтении с тем условием, что ко второму чтению его основательно доработают. Основные спорные пункты - это допуск иностранцев к покупке угодий и максимальные площади земли в одни руки.

Изначально планировали запретить продажу угодий иностранцам, но разрешить юридическим лицам. А так как владельцами компаний могут быть и иностранные граждане, этот запрет на самом деле ничего не стоил.

Затем эту норму подкорректировали. Предлагалось разрешить покупать землю иностранным фирмам, которые уже ведут аграрный бизнес в Украине не менее 5 лет и арендуют тут землю. "Но это еще хуже, так как мы все равно будем продавать землю иностранцам, но при этом не увидим инвестиций. Эти компании скупят угодья, а затем станут перепродавать свой бизнес, и сделки будут заключаться не в Украине. Мимо нас пройдет, как минимум, половина денег, которые планировались как инвестиции", - пояснил аналитик института Growford Алексей Кущ.

Третий вариант, которые предложили у Зе - закрыть рынок земли для иностранцев до 2024 года.

Также согласились подвинуться в максимальных цифрах по покупке земли в одни руки. Сначала шла речь о 200 тысячах гектар, затем Разумков озвучил объем в 50 тысяч гектар. Это, якобы, не должно допустить концентрации угодий агрохолдингами.

Но это мало что поменяло в общем настрое депутатов - они подавали правки к законопроекту пачками, и в итоге их насобирало порядка 5 тысяч.

Есть, к примеру, правки о введении нового моратория на продажу земли - еще на 10 лет, об ограничении по продаже в одни руки на уровне 10 гектар, о запрете покупать землю всем, кроме государства, об обязательном сельскохозяйственном образовании у покупателей земли, о проведении референдума по земельному вопросу и др.

"Понятно, что рассмотреть такое количество правок просто физически нереально - на это уйдут месяцы", - говорит Забловский.

"Это больше похоже на DDOS - атаку, и вполне может использоваться как способ заблокировать проект", - добавил президент Земельного союза Украины Андрей Кошиль.

Что делать с этим валом правок, аграрный комитет должен решить в среду, 18 декабря.

"Есть два варианта. Или комитет попросту начнет эти правки пачками отклонять, или потребует время на их отработку. И это автоматически будет значить, что законопроект на какое то время снимается с повестки дня. Скорее всего, в этом случае, за него не будут голосовать не только 20 декабря, но и вообще в этом году. Парламент может вернуться к земельной теме уже со следующего года", - считает Андрей Забловский.

Мораторий остается?

Действующий мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения истекает в конце этого года. То есть, не исключено, что с 1 января Украина окажется и без моратория и без рынка земли.

Тут возможно несколько сценариев. К примеру, парламент может в очередной раз продлить мораторий, и такое предложение, кстати, тоже есть в поданных к законопроекту правках.

Или же Рада ничего на этот счет вообще принимать не будет, мол, если новый закон - вопрос пары месяцев, то зачем отдельно вводить еще и мораторий.

В этом случае запрет на продажу земли все равно продолжит действовать - автоматически.

"В переходных положениях Земельного кодекса прописано, что рынок открывается лишь после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года. Если же такого закона нет - мораторий автоматически продлевается бессрочно или до момента принятия закона", - пояснил "Стране" Андрей Кошиль.

"То есть, ключевым моментом для старта рынка является именно вступление в силу соответствующего закона. Ежегодное продление моратория Радой - чистый популизм без малейшего юридического обоснования", - добавил заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

Это подтвердил и глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Даже если мораторий официально не продлят, продажу земли юридически будет проводить невозможно - для этого нужен специальный закон", - отметил юрист.

То есть, если закон не примут, в Украине еще на какое-то время законсервируется нынешняя ситуация - угодья будут по-прежнему сдаваться в аренду.

"Все будут работать, как и работали. И фермеры, и крупные агрохолдинги уже адаптировались к нынешним условиям. И многие не хотят ничего менять. К тому же снимается вопрос где взять деньги на покупку земли, который был бы более, чем актуальным, если бы рынок открыли", - отмечает Андрей Кошиль.

Сначала - бесплатно, потом - за деньги

На самом деле сторонников земельного моратория в Украине больше, чем кажется на первый взгляд. Это, в первую очередь, мелкие фермеры и хозяйства средней руки. Их открытие рынка просто страшит - они опасаются, что вообще останутся без земли, которую скупят крупные агрохолдинги, а в перспективе - иностранцы. У большинства селян денег на покупку угодий нет, а кредиты доступны далеко не каждому, даже если запустят государственную программу компенсации процентных ставок (на уровне 5% годовых).

"Селяне хотят поэтапного открытия рынка. На первом этапе - продажа только физлицам и не больше 500 гектар в одни руки. И только через несколько лет, когда мелкий бизнес окрепнет, сформируется цена земли, упорядочится кадастр, можно разрешать покупку юридическим лицам. Допуск на рынок иностранцев - только после референдума", - рассказал Марчук.

Тоже аграрии требуют, прежде чем открывать рынок земли, раздать по 2 бесплатных гектара украинцам, которые их еще не имеет, а это не менее 500 тысяч человек.

"Сейчас много земли в государственной собственности. Предлагаем передать ее местным властям, чтобы те могли оценить каким ресурсом они владеют и выделить землю людям", - добавил Марчук.

Аграрии уже нашли немало сторонников в Раде.

"Многие политические силы, понимая, насколько вопрос земли сейчас токсичный, пытаются его заблокировать и заработать на этом баллы. Ведь селяне - это большинство населения страны, а мимо такой электоральной аудитории мало кто пройдет", - говорит Кущ.

Крупным агрохолдингам, на первый взгляд, мораторий не сильно нужен.

"У них есть доступ к дешевому кредитному ресурсу - они смогут получить деньги на международных рынках капитала. Крупным агрохолдингам открытие рынка выгодно, так как сейчас они проигрывают конкуренцию средним хозяйствам за аренду земли. У фермеров выше добавочная стоимость с гектара - до 700 долларов, так как они выращивают более рентабельные культуры (в том числе, овощи, ягоды и пр.). Крупные хозяйства зарабатывают на объемах, но с каждого гектара они получают сравнительно немного - 250-400 долларов. Следовательно, не могут без конца повышать арендные ставки", - пояснил эксперт.

Но и агрохолдинги не заинтересованы в закуске рынка с колес. Ведь им в любом случае придется идти на колоссальные вложения, чтобы выкупить свои земельные банки. Плюс нужно еще будет обходить ограничения по объемам. Все это может снизить рентабельность их бизнеса, по крайней мере, на какое-то время.

И все вместе - и частные фермеры, и средние хозяйства и аграрные бароны - опасаются захода иностранцев с дешевыми деньгами и того, что они скупят все украинские черноземы.

"Рынок вполне устраивает нынешняя модель - на аренде. Единственное, всем бы хотелось понимать четкие правила. То есть, или у нас мораторий еще не десять лет, или мы запускаем рынок в такую-то дату и нужно срочно искать деньги на покупку угодий. Иначе невозможно планировать бизнес", - считает Кошиль.

Будет ли земельный турборежим

Изначально у Зе поясняли план по открытию рынка земли желанием привлечь в Украину большие инвестиции. На запуске рынка, якобы, настаивал МВФ. Но международным партнерам интересен совсем другой формат - с допуском на него иностранцев. То есть, их вполне бы устроил первый вариант законопроекта, с разрешением покупать землю юрлица, владеть которыми могут и иностранцы.

Но после того как стало понятно, что протянуть проект в таком виде не удастся, западные партнеры уже интересуются земельной темой не так сильно, как раньше.

Более важным для Фонда сейчас является вопрос Приватбанка.

А на инвестиционном форуме в Мариуполе о том, что Украине "можно не спешить" в принятием закона по земле сказали также ЕБРР и Европейского инвестиционного банка.

Не исключено, что решили немного притормозить с землей и у Зе.

"У президента понимают, что эта тема может сильно ударить по рейтингам, поэтому не исключено, что возьмут паузу. Особенно с учетом возникшего социального напряжения и массовых арий протеста. земельный майдан никому не нужен", - считает Андрей Забловский.

Впрочем, шансы того, что в парламенте в последний момент все же передумают и снова включат турбо-режим, быстро приняв закон, все же остаются. "Вполне могут нарушить регламент, отклонить все правки и проголосовать", - говорит Забловский.

"Думаю, что ключевым тут будет решение президента", - добавил Марчук.

Напомним, что лимит на владение землей в одни руки предлагают снизить в 20 раз.

Также "Страна" разбиралась в том, как и почему под Радой подрались полиция и националисты.