Протесты под Верховной Радой и блокирование трибуны фракциями "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" во вторник резко затормозили турборежим, который "слуги народа" попытались включить под конец года.

Уличные акции переросли в столкновения с полицией - самые крупные с момента прихода к власти Зеленского.

Были побитые и со стороны митигующих, и со стороны полиции. Многим картина протеста напомнила зиму Евромайдана 6-летней давности. Но если тогдашних избитых студентов с почестями принимал недавно у себя Зеленский, то побитые полицией в этот раз активисты "Нацкорпуса" вряд ли могут расчитывать на аудиенцию у президента.

Глава государства осудил радикальные элементы, которые нападали на полицию. Такую же позицию заняло и американское посольство (еще один контраст с 2013-2014 годами).

Между тем, все эти события уже вызвали кризис в Раде и заблокировали ее работу.

В чем реальная причина конфликта и какой может быть выход из ситуации - разбиралась "Страна".

Причина 1. Земля

Официальной причиной как для акций протеста, так и для демарша оппозиции с блокадой трибуны была ситуация вокруг принятия во втором чтении закона о земле.

Во вторник заседал аграрный комитет Рады, в котором большую часть составляют "слуги народа". Они и проголосовали за закрытый режим рассмотрения более 3 тысяч поправок. Это, по идее, должно было резко ускорить процесс.

Что и стало поводом для фракций "Оппоплатформы" и "Батькивщины" заблокировать трибуну Рады с требований сделать заседание комитета открытым для общественности.

К консенсусу вчера не пришли, а потому и Рада не заработала. Договорились собраться снова в среду в 9 утра.

Замысел президентской фракции понятен. Они намерены как можно быстрее провести законопроект через комитет и уже в четверг вынести его в зал заседаний для принятия во втором чтении, отклоняя все поправки и, по итогу, проголосовать за него еще до нового года.

Закон о земле, который разрешает ее куплю-продажу - это одно из главных требований МВФ.

В тоже время, против него выступают почти все остальные фракции Рады, а также многие "слуги народа".

По неофициальной информации, часть руководства Зе-команды также против его принятия, считая, что он нанесет серьезные репутационные потери, так как большинство украинцев против продажи земли.

"Радикальные протесты под Радой плюс блокада трибуны оппозицией добавляет аргументы Зеленскому для МВФ для того, чтоб отложить решение этого вопроса до более спокойных времен", - сказал "Стране" один из нардепов.

Поэтому в Раде нет единого мнения о том, удастся ли вообще проголосовать за закон до нового года и вообще будет ли он принят в обозримом будущем.

Причина 2. Депутатская неприкосновенность

Еще один повод для многих депутатов не давать Раде работать - проект изменений в УПК, который окончательно снимает с депутатов неприкосновенность.

Напомним, что парламент изъял из 80-й статьи Конституции нормы, в которых говорится о гарантиях депутатской неприкосновенности.

Но при этом в Уголовно-процессуальном кодексе осталась норма, что привлечение депутатов к ответственности невозможно без согласия парламента. Поэтому депутаты хотели привести эти статьи УПК в соответствие с Конституцией, в которой уже нет депутатского иммунитета.

Правда, ко второму чтению, определенные страховочные механизмы они для себя заложили.

Например, право открывать уголовные дела против нардепов передается только генпрокурору. Он же должен согласовывать им меру пресечения.

Однако, в любом случае, согласие Рады на привлечение к уголовной ответственности уже не требуется, что не нравится значительной части депутатов. Поэтому все, что происходило под Радой и в Раде многие воспринимают как попытку сорвать этот процесс.

Причем немало депутатов не хотели бы терять неприкосновенность и в самой фракции "Слуга народа".

Причина 3. Игры раздора

Еще одна неофициальная причина того, что происходит - попытки сорвать легализацию азартного бизнеса в Украине.

Он запрещен у нас уже почти 10 лет, но нелегально процветает. Вывести игровой бизнес из тени обещал президент Украины Владимир Зеленский,.

И в конце октября в парламент был внесен первый законопроект о возвращении в Украину азартных игр. С тех пор было подано еще 7 альтернативных проектов. Но к указанному сроку ни один из этих документов даже не смог пройти первое чтение.

Все эти проекты объединяет общая идея. Они легализируют казино, онлайн-казино, букмекерскую деятельность, залы игровых автоматов, лотереи и покерные клубы. Но в каждом из них прописаны разные способы регуляции рынка азартных игр. Основных проектов, которые имеют шансы на принятие, - четыре.

Например, в базовом проекте, подготовленном Кабмином, предлагается выдавать всего 20 лицензий на открытие казино, и только в пятизвездочных отеля. Также в отелях предлагалось открыть 800 букмекерских точек. Одним из главных критиков этого проекта был депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который заявлял, что остальные заведения по-прежнему будут работать в тени, а сам проект выгоден только тем, кто сейчас контролирует теневой рынок.

Сам Дубинский также внес свой законопроект, в котором предложил отделить лотереи от азартных игр. По его проекту выдавать лицензии должна специальная комиссия, в состав которой будут входить 2 человека. В свою очередь, критики этого законопроекта считают, что комиссию по выдаче лицензий будет легко подкупить.

Еще один законопроект подал депутат Олег Марусяк. Он в Раде входит в так называемую "группу Павлюка" (сам он это отрицал), которая враждует с группой Коломойского.

Илья Павлюк - это до недавних пор малоизвестный, но влиятельный на таможне черновицкий бизнесмен. Он давний друг Зеленского. Жена Павлюка - сестра Олега Марусяка. Поэтому в политикуме ходили слухи, что проект по легализации игорного бизнеса Марусяк подавал именно в интересах Павлюка.

Еще один проект подавал соратник спикера Рады Дмитрия Разумкова Дмитрий Наталуха. Он является супругом депутата Алены Шкрум из "Батькивщины".

Еще накануне глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия обещал журналистам, что компромиссный проект, склеенных из положений вышеупомянутых документов, будет рассмотрен Радой во вторник, 17 декабря.

Но профильный комитет - по вопросам финансов - во вторник принял решение о том, чтобы отправить все проекты на доработку. Это, вместе с блокированием трибуны, сделали невозможным рассмотрение законопроектов.

По версии собеседников "Страны" в Верховной Раде, причин для отсрочки несколько.

Во-первых, параллельно с появлением этой темы был обнародован опрос, который был проведен Киевским международным институтом социологии, в котором говорится, что более 56% заявили, что выступают против легализации азартных игр, а 52 % жителей Украины относятся негативно к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса.

Во-вторых, многие политики считают, что в легализации игрового бизнеса не заинтересован глава МВД Арсен Аваков. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия еще в конце августа прямо заявлял, что у Авакова есть нелегальный игорный бизнес.

В телеграмм-канале "Темный рыцарь" (по слухам, его ведут депутаты "Слуги народа" из орбиты Игоря Коломойского) отсрочка в легализации игорного бизнеса была объяснена в духе "Игры престолов". Основной лейтмотив: "дом Павлюка, при поддержке мейстера Баума, был как никогда близок к победе, но на выручку дому Коломойского прилетели орлы Авакова... Орлы Авакова ликуют, им-то собирать дань еще долгие месяцы, а может и годы".

Очевидно, речь идет о том, что Рада была близка принять в первом чтении проект авторства Марусяка. Но срыв пленарного заседания приведут к тому, что МВД, а также близкие к руководителям министерства националистические организации (которые, в том числе, участвовали в протестах), по-прежнему будут крышевать нелегальный игральный бизнес, пока он все же не будет легализован.

К слову, из-за блокады работы Рады депутаты не смогли рассмотреть и другой законопроект - об изменениях к Налоговому кодексу, в котором предложена важная поправка народным депутатом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк (из орбиты бизнесмена Игоря Коломойского), предполагающая, что цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л.

Поправка Василевской-Смаглюк предполагает уравнять ставку акциза на сжиженный газ со ставкой на бензин. Таким образом, на автогаз ставка могла бы вырасти в 2,7 раза, что выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому, который владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Правку поддержал профильный комитет. Но законопроект депутаты рассмотреть не смогли.

Впрочем, этот проект с повестки дня вторника "перекочевал" в повестку дня среды, 18 декабря, то есть, еще не исключено его принятие до новогодних каникул.

Что будет по итогу?

По состоянию на вечер вторника казалось, что Верховная Рада вошла в серьезный политический кризис.

Но опрошенные "Страной" эксперты считают, что работа парламента будет разблокирована, и все проблемные законопроекты будут приняты. Например, политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной" отмечает, что власть готовится дать отпор тем, кто мешает ее курсу.

"Сегодняшние столкновения под Радой показали, что власть не допустит никакой серьезный протест. Была проявлена показательная жестокость. Власть демонстрирует, что готова к любым акциям протеста и никакие митинги не изменят планы президента и его монобольшинства, - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев. - В конечном итоге они примут все, что посчитают нужным. Даже взять проект с открытием рынка земли. Ведь если не проголосуют, то покажут свою слабость. Поэтому будут жестко убеждать своих, докупят голоса сателлитов. Но свой курс не изменят".

С другой стороны, в самой фракции "Слуга народа" неофициально говорят, что против этого курса выступают многие депутаты президентской политсилы, а также влиятельные олигархи, включая Коломойского.

"Рынок земли кроме МВФ, по большому счету, никому не нужен. Также как и снятие депутатской неприкосновенности. По неприкосновенности, наверное, все-таки решение проведут. А вот по земле есть большие вопросы. Кроме того, чем жестче противостояние на улице, тем больше зависимость президента от Авакова и тем слабее позиции правительства Гончарука. Это тоже не нужно сбрасывать со счетов", - сказал "Стране" источник в депутатском корпусе.