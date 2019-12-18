Вчера возле Верховной Рады произошли столкновения. Во вторник перед парламентом проходили четыре акции протеста, главная из которых была против открытия рынка земли.

Дело дошло до установки палаток, а потом драк с полицией, пытавшейся их убрать, разгона и задержаний под объективами телекамер.

Это стало главной новостью на всех телеканалах, затмив другие темы. Если в этом, помимо прочего, была цель организаторов протестов, у них получилось, даже несмотря на пострадавших.

Но еще в выигрыше остался и министр внутренних дел Арсен Аваков, о больших политических амбициях которого сейчас говорят все чаще. Вплоть до того, что его уже сватают на пост премьер-министра.

Так ли это - разбиралась "Страна".

Министр набрал вес

"В правительстве любителей кататься на самокатах и позировать на столах, Аваков - это островок серьезности и стабильности, поэтому я не удивляюсь разговорам о его возможном премьерстве", - объясняет свое отношение к главе МВД один из депутатов от "Слуги народа", который находится в оппозиции к пропрезидентскому руководству фракции.

Об этих слухах "Страна" уже подробно писала. Они разошлись на фоне возросшей активности министра, причем не только в главной для него сфере.

Во-первых, всеобщее внимание привлекло появление Авакова рядом с президентом Владимиром Зеленским на парижском саммите "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), где он отметился комментариями о переговорном закулисье и заочной пикировкой с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

И, во-вторых, настоящей бомбой стало объявление о раскрытии дела журналиста Павла Шеремета, погибшего при взрыве в 2016 году.

Хотя предъявленные доказательства вины подозреваемых встретили неоднозначно, и неясно до конца, что с заказчиками убийства, именно с Аваковым теперь связан прорыв в резонансном деле, которое при предшественнике Зеленского Петре Порошенко, казалось, было похоронено.

Также плюсом для Авакова остается то, что для Офиса президента (ОП) и самого Зеленского он остается в значительной степени предохранителем от "майданов" из-за руководства одной из силовых структур и большого влияния в радикальных кругах.

Премьерские перспективы министра может поддержать и влиятельный олигарх Игорь Коломойский. Он сейчас открыто воюет с правительством, которое вместе с МВФ и Нацбанком не дает ему решить вопрос по "Приватбанку".

Впрочем, как говорят источники в Зе-команде, все эти факторы не перевешивают политические риски назначения Авакова премьером.

Влиятельность министра играет здесь против него. Имея собственные связи со всеми группами влияния и широкие контакты на Западе, нынешний глава МВД вполне может стать номером один в государстве, отодвинув на второй план Зеленского. Либо, даже если у Авакова это не получится, может возникнуть ситуация двоевластия, когда глава правительства и президент будут заниматься перетягиванием каната, как уже было во времена Ющенко с премьерами Януковичем и Тимошенко.

Тайный организатор

Впрочем, ситуация в стране далека от стабильной и сейчас, что и показали вчерашние "земельные" протесты возле Верховной Рады, роль в которых Авакова остается предметом спора в политических кругах.

Мнения у источников в депутатском корпусе на этот счет разделились. Влиятельный собеседник издания во фракции "Европейская солидарность" (ЕС), который в Раде прошлого созыва, как и Аваков некоторое время, входил в состав фракции "Народного фронта", считает министра выгодополучателем протестов, намекая также, что он, в том числе, может стоять за этими акциями.

Правда, аргументация совпадает с линией ЕС в отношении дела Шеремета, что следствие пользуется сомнительными доказательствами.

"Аваков думал, что у него есть реальные доказательства, а их нет. А он даже президента вывел под телекамеры на брифинге о Шеремете. Президентская команда в нем видела переговорщика с радикальными силами, поддерживала его для баланса с ними. А теперь Аваков стал врагом для военных, волонтеров и добровольцев (после появления в деле людей, воевавших на Донбассе - Ред.) Поэтому он себя показал перед Радой (протестами - Ред.), чтобы остаться в силе", - настаивает источник.

Участие в столкновениях с полицией "Национального корпуса" собеседник считает признаком заинтересованности Авакова в протестах. Это распространенное мнение, что Нацкорпус, руководимый народным депутатом восьмого созыва Андреем Билецким, входит в орбиту влияния министра. Билецкий это настойчиво опровергает.

Премьерство Авакова, по словам источника, маловероятно.

"Непонятно, зачем ему оно. Придется брать на себя ответственность за непопулярные решения, сложности в экономике, тарифы. Вряд ли его все это прельщает", - рассуждает народный депутат от ЕС на правах анонимности.

В то же время, источник издания во фракции "Батькивщины", которая не скрывает участия в организации земельных протестов, уверяет "Страну", что Аваков не имеет к ним отношения. "Аваков сегодня был только полицией, которая избивала протестующих и не давала установить палатки", - говорит источник.

Однако если протестная активность будет нарастать, полиция, как инструмент сдерживания, станет еще ценнее для ОП, как и лояльность Авакова, которую надо будет чем-то покупать.

"У министра сейчас хорошие карты на руках. У него контроль над МВД, причем над наиболее эффективной во время протестной активности частью - полицией и влияние на “улицу”. Он может определять меру воздействия полиции на протестующих. Так всегда было во время кризиса и сегодняшняя ситуация не исключение. Из Штайнмайер-майдана (митинг против подписания формулы Штайнмайера о порядке проведения выборов на неподконтрольной части выборов и их последствиях - Ред.), а также из протестов возле ОП Аваков вышел только сильнее. Если акции протеста продолжатся и общая ситуация будет усугубляться, то это может стать аргументом для карьерного взлета Авакова вплоть до поста премьер-министра", - допускает политолог Руслан Бортник в комментарии "Стране".

Но пока такой сценарий многим кажется гипотетическим, к тому же основанным на слухах. "А слухам доверять нельзя в любом случае. Нужно проверять, особенно в наше время", - ответил на вопрос "Страны" о премьерских перспективах Авакова глава правоохранительного комитета Денис Монастырский, которого считают близким к главе МВД (что сам депутат отрицает).

Произойдет ли дальнейшее усиление Авакова станет понятным по ближайшим назначениям в правоохранительной системе. Прежде всего - на пост главы ГБР, которое освободится после вступления в силу закона о Госбюро, предусматривающего автоматическое увольнение его нынешнего руководства.

В кулуарах Рады сейчас называют две кандидатуры. Одна из них - Денис Монастырский. Хотя сам он сказал "Стране", что на эту должность не пойдет. Вторая кандидатура - нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по правовой политике Инна Венедиктова. В парламенте ее также считают близкой к Авакову.