В историю с проблемными домами "Укрбуда" включились киевские власти.



Президент Владимир Зеленский заявил, что достраивать эти многоэтажки будет компания "Киевгорстрой" — столичное коммунальное предприятие, 80% акций которого принадлежат КГГА.



"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", - сказал Зеленский в эфире канала 1+1.



Информацию уже официально подтвердили в "Киевгорстрое", хотя подробные договоренности пока не разглашают — обещают сообщить их позже.



Напомним, как писала ранее "Страна", на роль "спасителя" домов Укрбуда прочили совсем других застройщиков. Новый совладелец "Укрбуда" Дмитрий Федотенко рассказывал нам, что вел переговоры с компаниями "Интергал Буд" и PerfectGroup, а о "Киевгорстрое" тогда вообще не упоминалось.

Между тем, как считают эксперты, эту компанию "назначили" спасать обманутых покупателей "Укрбуда" не просто так.



"Страна" разбиралась на каких условиях договорились с "Киевгорстроем" и к чему готовится украинцам, купившим квартиры в многоэтажках "Укрбуда".

Как в истории с Укрбудом появился Киевгорстрой и зачем ему проблемные дома

Как заявил Владимир Зеленский, проблему "Укрбуда" совместно решали в Офисе президента и МВД. О достигнутых договоренностях с "Киевгорстроем" в эфире канала "1+1" говорил не только президент, но и министр внутренних дел Арсен Аваков.



Ранее Дмитрий Федотенко рассказывал "Стране" о том, что встреча в ОП по вопросу "Укрбуда" действительно была. Но он также говорил о переговорах с другими застройками — "Интергал Буд" и PerfectGroup.



И, якобы, предварительно "Интергал Буд" уже дал свое согласие взяться за проблемные стройки "Укрбуда". Но с условиями:



— Получение недостающей разрешительной документации по объектам "Укрбуда"

— Гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику

— Снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов по площадкам "Укрбуда"

— Подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию.



Об этом говорилось в сообщении пресс-службы "Интергал Буда".



То есть, компания требовала для себя своего рода "индульгенцию", чего власти, по данным "Страны", ей пообещать в итоге так и не смогли.



Но, судя по всему, "Киевгорстрой" возможные сюрпризы с домами "Укрбуда" не смущают. Точнее, как рассказал наш источник, в КГС властям поверили на слово, что проблем не будет.



Но на рынке ходят разные слухи.

"Киевгорстрой возник далеко не сразу и, скорее всего, в темных углах ОП, когда застройщики начали озвучивать свои условия по "Укрбуду". Понятное дело, никто не хотел строить себе в убыток и искал бенефиты. Так вот "Киевгорстрой" — это вовсе не про бенефиты. Ни для застройщика, ни для покупателя. Роль в этой истории КГС следующая. Во-первых, это коммунальное предприятие, 80% которого принадлежит КГГА. Очень удобно контролировать выполнение обязательств. Всем понятно, что стройки нужно будет финансировать и дотировать, а это большие бюджеты. Плюс никакие хорошие участки просто так никому давать не придется, что удобно для властей. Во-вторых, КГС станет своего рода "ширмой" в этой истории. Репутация компании позволит "отбелить" площадки "Укрбуда", успокоив покупателей и сгладив общественный резонанс",— считает эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.



То есть, другими словами, "Киевгорстрой" попросту могли "назначить" достраивать дома "Укрбуда". А появление в истории со спасением обманутых покупателей столичных властей может свидетельствовать о неких договоренностях с ОП, к примеру, по Шулявскому мосту, подрядчиком которого также являлись компании из группы "Укрбуда" и по которому у правоохранителей сейчас немало вопросов.



"Зеленскому скандал с "Укрбудом" не нужен, это дополнительный удар по рейтингам. А когда стало понятно, что желающие браться за проблемные недострои в очередь не становятся, он начал договариваться с киевскими властями", — предположил наш источник.



Как рассказал "Стране" Дмитрий Федотенков, передача объектов "Укрбуда" "Киевгорстрою" уже согласована с киевской мэрией и президентом.

"Киевгрстрой" официально купит корпоративные права "Укрбуда", то есть сам бренд последнего перестанет существовать как "слишком токсичный". То есть, объекты "Укрбуда" теперь будут продвигаться под брэндом "Киевгорстроя", а так как к нему на рынке доверия больше, есть расчет, что покупатели снова потянутся в отделы продаж. Для получения разрешения АМКУ на концентрацию и возобновление работ на строительных площадках понадобится несколько месяцев", — говорит Федотенков.



"Компаниям предстоит пройти сложных юридический и технический путь по передаче объектов и правовому оформлению. "Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить этот процесс", — говорится в официальном заявлении КГС. Подробности сделки в компании обещают раскрыть на готовящейся пресс-конференции, но конкретную дату ее проведения пока не называют.



О том, какой им смысл браться за недострои "Укрбуда", кроме спасения обманутых покупателей, в "Киевгорстрое" не сообщают. По словам Федотенкова, этих на объектах можно неплохо заработать. В них, по предварительным оценкам, нужно вложить порядке 2 млрд гривен. Но за несколько лет реально заработать 3,5-4 миллиарда.



Но эксперты говорят, что большинство ликвидных площадок Микитась распродал еще летом.



"По многим стойкам, мягко говоря, минусовый баланс в десятки миллионов и проданные квартиры на 70-90%. Что тут заработаешь? Разве что можно было договориться о каких-то льготных условиях землепользования на других площадках и различных плюшках, которые бы все сводили к одному "не мешайте строить". Все понимают, что багаж "Укрбуда" - это скорее социальный и репутационный проект со взаимозачетом в случае договоренностей о государственно-частном партнерстве", — считает Берещак.

Кто еще будет достраивать дома Укрбуда

Как стало известно "Стране", в достройке отдельных домов "Укрбуда" может поучаствовать также PerfectGroup, которую ранее также звали спасать "новый Элита-центр".



"Мы находимся в активной фазе переговоров с "Киевгорстроем" и "Укрбудом". Именно мы настояли на том, что поиск нового инвестора должен предусматривать весь пакет проектов "Укрбуда": а это 25 объектов с разными уровнями рентабельности и количеством проданных квартир. Да и строительство всех этих комплексов находится на разных этапах. Я не исключаю, что мы сможем стать партнером по каким-то из объектов "Укрбуда". Сейчас рано говорить о какой-то конкретике. Важно закрыть главный и принципиальный вопрос о передаче объектов "Киевгорстрою", решить все юридические и финансовые вопросы", — сказал "Стране" руководитель проектов PerfectGroup Алексей Коваль.



Виктория Берещак не исключает, что на самом деле дома "Укрбуда" разделят на нескольких застройщиков. И пока непонятно, как они будут справляться с работами.



"Хорошо бы каждому девелоперу взвесить все за и против, понять, кто и что может потянуть, а где лучше не брать на себя лишнего. Если, разумеется, это "лишнее" на тебя не повесил сам президент", — иронизирует Берещак.

То есть, судьба у недостроев "Укрбуда" и конкретные сроки их ввода в эксплуатацию может оказаться разной — смотря к какому застройщику они в итоге попадут.

Что будет с покупателям квартир и не заставят ли их доплачивать

Главный вопрос, который интересует людей, уже купивших квартиры в "Укрбуде" — что с ними теперь будет.



По идее, если "Укрбуда" уже не будет, то покупателям придется переоформлять договоры на свои квартиры.



Застройщики от этой темы уходят. "О механике переоформления квартир и прочих подробностях говорить пока рано. Необходим тщательный аудит всех площадок", — отметил Коваль.



По словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, при покупке квартир оформляются договоры не на сами квадратные метры, а на имущественные права. "То есть, покупателю разрешают "иметь право", — говорит Кравец.



Если речь идет о смене застройщика, но при этом финансирующая строительство организация не меняется, то необходимости в переоформлена договоров нет. Но в обратном случае бумаги придется подписывать заново, — уточнил он.



Также Ростислав Кравец говорит, что возможна переоценка объектов.

"При введении в эксплуатацию застройщик может потребовать доплату или за большую, чем планировалось, площадь квартиры, или в связи с якобы изменившейся ценой. Не факт, что застройщик выставит покупателям дополнительные счета, но и полностью исключить такой риск нельзя", — считает юрист.



"Вопрос доплаты инвесторов пока не стоит, потому что никто не озвучил реальный механизм достройки и выполнения обязательств "Укрбуда". Но исключать такую возможность я бы не стала. О суммах говорить сложно, все зависит от конкретной ситуации на площадке, степени готовности объекта и прочих факторов", — говорит Берещак.



Очевидно, что людям, вложившим сбережения в дома "Укрбуда" придется запастись терпением — в заявленные сроки объекты не сдадут.

"Думаю, в сложившейся ситуации, срыв сроков составит 1,5-2 года", — добавил Кравец.