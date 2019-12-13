Украинским водителям готовят новые ценники на заправках. В парламенте продвигается законопроект №2317, который прописывает кардинальные изменения по акцизам, а они занимают немалую долю в структуре цены автотоплива.

Правда, какой в итоге будет окончательная формула (а значит, а цены АЗС) - непонятно. В принятом в первом чтении варианте предлагается увеличить акциз на автомобильный газ в 2,5 раза (с 52 евро до 136 евро за тонну, а на бензин - снизить на 20% (с 213 евро до 170 евро).

Но ко второму чтению появилась новая правка от депутата от "СН" и бывшей журналистки канала "1+1" Ольги Смаглюк-Василевской. Ее предложение - вообще выровнять акцизы для всех видов топлива, установив их на уровне 139,5 евро за тонну. То есть, для бензина - это еще большее удешевление, а для автогаза - удорожание.

Впрочем, второе чтение проект так и не прошел из-за поднявшегося в Раде скандала. Снижение акцизов для бензина продвигает близкая к Коломойскому "Укртатнафта", что дало повод противникам нововведения обвинить монобольшинство в лоббировании интересов олигарха.

"Из-за авторства поправки (бывший журналист телекомпании Коломойского) и его интересов на рынке бензина (Коломойский владеет Кременчугским НПЗ), эта поправка получила название "поправка Коломойского".

Но за нее проголосовало всего 145 депутатов, из которых 115 - из фракции Слуга народа. При этом стараниями другого депутата, которого связывают с Коломойским, Александра Дубинского (тоже бывший журналист 1+1) Рада провалила 64 поправку депутата Марусяка, которая заставляла Коломойского вести бизнес по производству и продаже бензина более подотчетно.

В итоге закон был отправлен на повторное второе чтение с голосованием в следующий вторник. Это значит, что в ближайшие дни будут брошены усилия Коломойского по продавливанию своих поправок, а также медиа- и психилогическим атакам на оппонентов", - написал в своем Тelegram-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

Как считают эксперты, не исключено, что к повторному второму чтению в документе может появиться и некий третий вариант по акцизам.

"Страна" разбиралась как новые акцизы ударят по ценам на бензин и газ и будет ли передел на рынке автомобильного топлива.

Минус 2 гривны на бензине, плюс 2,5 - на газе

"Укртатнафта", которая входит в орбиту влияния Игоря Коломойского, инициирует пересмотр акцизов на автотопливо уже не впервые. Такие идеи продвигались и при прежней власти, но тогда по понятным причинам особой поддержки в Раде они не нашли.

В этот раз - ситуация более благоприятная. В итоге, по мнению руководителя агентства "А-95" Сергея Куюна, акцизы поменяют, правда пока вопрос, как именно.

Настойчивость "Укртатнафты" вполне понятна.

"Завод старый, еще советский. Такой же осталась и структура производства. Бензина и дизеля выпускают по 30%, 5% керосина, остальное - мазут. Но на рынке уже давно совсем другие потребности. Бензин в структуре продаж занимает только 15%, дизель - 50%, сжиженный газ - больше 30%. То есть, производителю попросту некуда девать свой бензин - на внутреннем рынке его не берут так много, экспорт - нерентабельный. Поэтому задача номер 1 - восстановить рыночные позиции бензина за счет вытеснения газа", - пояснил "Стране" руководитель агентства "А-95" Сергей Куюн.

Это планируется сделать за счет цены. Если акциз на бензин снизят, то и в рознице он подешевеет примерно на 2 гривны за литр. Газ, наоборот, подорожает примерно на 3 гривны, подсчитал Куюн. В профильных газовых ассоциациях называют другие цифры. В письме к президенту, в котором они просят не допустить резкого повышения акциза на газ, ассоциации прогнозируют, что ценник может взлететь на 4-5 гривен. То есть, вместо сегодняшних 12 гривен газ может стоить до 17 гривен.

А экономический смысл ездить на газе пропадает, если соотношение цен между бензином и газом превышает 60%, то есть, если, к примеру, бензин стоит 29 гривен за литр, а газ - выше 17,5 гривен.

Учитывая, что машины с ГБО, как правило, двухтопливные, то есть, их можно заправлять и бензином, водители могут оперативно менять топливо в зависимости от того, какое на данные момент более выгодное по цене.

Если пройдет правка Смаглюк-Василевской, бензин может существенно подешеветь - до 3 гривен на литре, то есть, будет стоить уже не 29, а 26 гривен за литр. И, чтобы водитель выбрал газ, цены на последний должны быть не выше 15,6 гривен, что при предлагаемых акцизах на газ попросту нереально.

Бензиновый передел

Как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, у структур Коломойского, в случае принятия законопроекта, будет шанс отыграть ситуацию по бензину. "Импорт газа может сократиться с нынешних 1,4 млн тонн до примерно миллиона, а продажи бензина, соответственно, вырастут", - говорит он.

Сергей Куюн говорит, что большого перераспределения не будет.

"Нелегальный рынок газа работает без акцизов, а значит, большого роста цен там не будет. Бороться же с нелегальными "бочками" непросто, так как там все завязано на местных властях и контролирующих органах, а с ними все можно "порешать". Водители же, если смогут хоть что-то сэкономить, на бензин они переходить не станут, тем более, что уже потрачены деньги на ГБО. Максимум, что может сделать нововведение - притормозить дальнейшее переоборудование машин на газ. Плюс, при смене авто люди будут изначально выбирать уже не бензиновые, а дизельные двигатели, которые более выгодны", - отмечает эксперт.

По его словам, даже если бензин подешевеет на 2 гривны, а газ подорожает на 3, то все равно разница в цене между ними будет 10 гривен (сейчас - 15), а значит заправляться газом не перестанут.

Но сжиженный газ используют не только рядовые автолюбители. Им заправляются такси и многие перевозчики, на газе также работают зерносушилки. Для них подорожание газа может стать поводом пересмотреть стоимость своих услуг.

Тема Коломойского с авиакеросином

Интересно, что на волне споров по акцизам на бензин и газ, практически незамеченными остались другие "хотелки" Коломойского в этом законопроекте. В частности он пытается решить вопросы по авиакеросину, который производит "Укртатнафта", а потребляет другой актив Коломойского - МАУ.

Но в начале этого года "Укртатнафта" заявляла, что намерена приостановить производство и отгрузку авиатоплива из-за блокирования ГФС погашения налоговых векселей.

Проблема в том, что согласно изменениям в Налоговый кодекс, принятым парламентом осенью прошлого года, 2018 года, ставка акциза на авиационный керосин, который используется не по целевому назначению, повысился в 10 раз.

Процедура следующая — производитель или импортер керосина должен подтверждать целевое использование, оплачивать акцизный сбор по базовой ставке в 21 евро за тону и оформлять налоговый вексель.

Но, если импортерам подтвердить целевое назначение керосина в общем-то несложно, то у отечественных производителей возникли проблемы. "Импортеру, у которого закупают крупные объемы, скажем, аэропорты, предоставить документы — не проблема. У наших заводов закупают оптовики. И там другая история. В Украине процветает схема, когда дешевый керосин смешивают с дизелем и получают зимний дизель. И, соответственно, он не поставляется авиакомпаниям", — говорит Рябцев.

По подсчетам UPECO, в прошлом году целевое использование авиационного топлива (заправка самолетов) составило не более 450 тысяч тонн. Остальные 350 тысяч попросту смешались с дизельным топливом.

То есть, если компания-поставщик керосина его "бодяжет" с дизелем, то она рискует нарваться на налоговые санкции и заплатит по ставке в 10 раз выше.

В новом законопроекте эти проблемы попытались решить.

В документе предусмотрено несколько нововведений.

Это, во-первых, возможность оформления векселя на бензины авиационные со сроком погашения до 270 дней.

Во-вторых, пункт №229.8.11 законопроекта прописывает, что отечественным предприятиям, перерабатывающим нефть, газовый конденсат, природный газ и их смеси с целью извлечения целевых компонентов (сырья) хотят дать право реализовать авиационные бензины и топливо для реактивных двигателей с уплатой акцизного налога без применения повышающего коэффициента 10, без предоставления налогового векселя — на основании заявки на пополнение объема остатка горючего, зарегистрированной в системе электронного администрирования. Что позволит "Укртатнафте" серьезно сэкономить на налогах, а также продолжить практику смешивания бензина с дизелем.