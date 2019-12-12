Жесткие выводы Европейской комиссии за демократию через право, больше известной как Венецианская комиссия (ВК) о законе “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, больше известного как закон о тотальной украинизации, поставил нынешнюю власть и Верховную Раду, в частности, перед сложным выбором.

Нужно либо вносить коррективы в языковое законодательство, снимая или хотя бы снижая напряженность в стране по этому поводу, либо играть в непонимание по примеру предыдущей команды власти, продавившей в Раде тотальную украинизацию, несмотря на серьезное общественное недовольство и непонимание Запада.

“Страна” выяснила, что с законом собирается делать Рада.

“Венецианка” оправдала ожидания

Как писала “Страна”, рассмотрение языковых новшеств проходило в жарких спорах.

От пожеланий сделать закон более толерантным по отношению к языкам национальных меньшинств, прежде всего, русскому, а лучше вообще отложить рассмотрение провластное большинство в лице “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта” (НФ) демонстративно отмахнулось.

“Я обращаюсь ко всем, к своим друзьям, ко всем фракциям: оставьте все опасения, каждый закон о языке, который мы принимали, потом общество приветствовало”, - гнул свою линию один из главных лоббистов украинизации, спикер Андрей Парубий, избранный в Раду восьмого созыва по спискам НФ.

Сегодня Парубий - народный депутат от нового политпроекта экс-президента Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС). Закон тогда в апреле поддержали в итоге 270 депутатов. В течение нескольких лет он предусматривает тотальную украинизацию всех публичных сфер - образования, науки, медицины, СМИ, театра и сферы услуг, делая поблажки только для крымскотатарского языка и “официальных языков Евросоюза”.

Но власть также проигнорировала тогда пожелания евроструктур показать законодательный акт Венецианской комиссии перед голосованием. Как признавались “Стране” собеседники из провластных фракций, были подозрения, что выводы ВК, которые хоть и носят рекомендательный, а не обязательный характер, будут критическими, а это на руку противникам закона, которые обратились по поводу него даже в Конституционный суд.

Так и оказалось.

“Несмотря на максимальную мягкость формулировок, “Венецианка” четко дала понять, что принятый в Украине языковой закон не соответствует демократической практике”, - отметил политолог Руслан Бортник “Стране”.

“По сути комиссия посчитала закон дискриминационным по отношению к негосударственным языкам”, - вторит политолог Алексей Якубин.

Напомним, ВК призвала пересмотреть языковую политику, сделав равными права языков всех национальных меньшинств, для чего необходим специальный закон, и продлить адаптационный период при переходе на украиноязычное обучение для всех нацменьшинств и коренных народов до 2023 года.

Кроме того, “Венецианка” советует убрать или снизить до минимума языковые санкции (то есть штрафы, которые налагает языковой омбудсмен) или не применять эту норму, пока не заработает закон о защите прав меньшинств, а также либерализовать употребление языков в СМИ и в бизнесе.

Язык для дискуссий

В Раде ожидаемой была на выводы ВК реакция последовательных критиков языкового закона - фракции “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ).

“Оценки Венецианской комиссии расставили все точки над “і”. Закон о языке нарушает права человека. В первую очередь миллионов русскоязычных граждан Украины. Нельзя принимать закон о языках без учета мнения представителей всех национальных общин. Теперь это сказано украинской власти прямо в глаза, и позицию международного сообщества нельзя игнорировать”, - заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, напомнив, что фракция зарегистрировала законопроекты касательно порядка применения языков, в частности, в образовательной сфере, где уже учтены многие рекомендации ВК.

Хотя пропрезидентская фракция “Слуги народа” (СН), составляющая монобольшинство в Раде, отмолчалась, ее член Максим Бужанский заявил, что вносит законопроект о признании закона о госязыке утратившим силу ввиду решения Венецианской комиссии.

“Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка, действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка”, - написал Бужанский на своей странице в Фейсбуке.

Правда, проект до сих не зарегистрирован.

А коллега из фракции Бужанского, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко намекнул, что проект Бужанского может вообще не дойти до сессионного зала и он, мол, не одобряет такой спешки с отменой.

Хотя выводы ВК он готов рассмотреть на заседании комитета вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским и уполномоченной по защите государственного языка Татьяной Монаховой, которые, как писала “Страна”, выступает как раз за продолжение украинизации.

Вместе с тем, еще один член фракции СН Ирина Верещук в комментарии “Стране” полагает, что на выводы Венецианской комиссии все равно нужно будет реагировать.

“У нас есть решение Венецианской комиссии, которая говорит о некоторых дискриминационных нормах закона о языке. Она рекомендует их изменить. Конечно, нужно, чтобы профильный комитет рассмотрел эти выводы, а далее созвать парламентские слушания. В принципе могут быть разные формы обсуждения этого вопроса публично. Отмахнуться от него не получится, если мы действительно идем в Европу”, - комментирует Верещук, отмечая, что она лично против отмены закона.

В свою очередь, член фракции ОПЗЖ Татьяна Плачкова в комментарии “Стране” говорит, что раз к действующему закону есть претензии, следует принять новый акт, где “с учетом многонациональности нашего народа будет закреплено многоязычие, причем во всех сферах общественной жизни".

По мнению народного депутата Ирины Констанкевич (депгруппа “За будущее”), менять закон в корне “нецелесообразно”, но можно поработать “с отдельными замечаниями”, обговорив их с экспертами и обществом.

“Мы много работали над этим документом, выслушали разные соображения. Радикально менять - не уверена. Хотя нужно садиться и говорить”, - прокомментировала она.

Вместе с тем, другой собеседник в депгруппе сообщил, что мнения ее членов насчет закона разделились.

“Диаметрально противоположные мнения звучат, а некоторые депутаты, которые были в Раде прошлого созыва, даже радикализировались в языковом плане”, - говорит источник.

Фракция ЕС, которую составляют во многом представители фракций БПП и НФ прошлого созыва, в штыки встречают предложения о корректировке языкового закона.

Однако выделяется позиция члена фракции Алексея Гончаренко.

“Я не голосовал за этот закон в прошлом созыве. Моя позиция не отражает фракционную. Потому что я считаю, что закон не скрижаль, и можно вносить изменения. Но надо смотреть какие именно. Поддержка государственного языка должна остаться. Все, что касается репрессивных механизмов типа должности уполномоченного, смущало меня и раньше”, - прокомментировал “Стране” Гончаренко. Он также считает необходимым принять закон о нацменьшинствах или же как вариант прописать необходимые нормы в других законодательных актах.

Во фракции “Голоса” отказались давать официальные комментарии по этому поводу, однако, по словам источника, там настроены решительно против перемен в языковом законодательстве, направленных на ослабление украинизации. На вопрос “Страны” собеседник во фракции “Батькивщина” напомнил, что практически вся фракция партии в прошлом созыве поддержала закон о языке.

“Мы говорим, не видя проектов. Но не думаю, что изменилось что-то с тех пор”, - сказал соратник Тимошенко.

В новосозданной депгруппе “Доверие” говорят, что определятся к моменту голосования. Впрочем, глава “Доверия” Олег Кулинич в прошлом созыве таки проголосовал за закон, как и многие его нынешние коллеги из группы.

В конечном итоге важны будут голоса монобольшинства. А в СН, как мы видим - присутствуют полярные точки зрения. Многое зависит от позиции Офиса президента и личной главы государства Владимира Зеленского, который старается публично избегать языковой темы. Позицию власти определяют сейчас явные сторонники продолжения украинизации.

“Сторонники закона во власти уже кричат, что выводы “Венецианки” не являются императивом… Но если офис Зеленского решится провести новый закон - что, конечно же, получится у “Слуги народа” - у него должно быть четкое понимание, что они ориентируются на конкретную электоральную группу на юго-востоке. А мы видим, что в последнее время Зеленский хочет, скорее, понравиться Западной Украине”, - говорит политолог Кость Бондаренко.

“Но если оставить все как есть, это ударит по рейтингу Зеленского и “Слуги народа” и вызовет вопросы у части западных партнеров. Те явно не поймут, если команда Зеленского отмахнется от рекомендаций “Венецианки” или начнет “юлить” как Порошенко, дескать, нельзя провести через парламент”, - говорит эксперт Якубин.

Как полагает политолог Руслан Бортник, лобби украинизации сохранило свое влияние и при президенте Зеленском.

“Поэтому даже нынешняя власть будет тянуть с изменением закона. Вариант другой или параллельный - вести бесконечную дискуссию о законе для языков нацменьшинств, пока нормы закона о функционировании украинского языка будут вступать в силу”, - резюмировал эксперт.