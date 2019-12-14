"Страна" продолжает анализировать финансовые отчеты партий за 3 квартал этого года, которые опубликованы на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК). Напомним, что в этот период, 21 июля, прошли выборы в Верховную Раду.

Мы уже подробно рассказывали о деньгах "Слуги народа" в статье "Обнал и отмывание. Кто платил партии Зеленского и куда она тратила деньги".

Теперь проанализируем финансы других партий, которые преодолели 5-процентный барьер и провели своих кандидатов в парламент.

"Слуги" потратили больше всех

"Страна" свела вместе все данные из официальных отчетов партий, которые прошли в парламент. Данные взяты из отчетов за третий квартал, суммы указаны в миллионах гривен:

Наибольший бюджет избирательного фонда был у "Слуг народа" – больше 220 млн грн. Минимальные затраты были у "Оппозиционной платформы – За жизнь", всего 32 миллиона:



Взносы и расходы партий, которые прошли в Верховную Раду. Источник: Страна.ua

Отметим, что речь идет лишь об официальной части партийных финансов, которые проводятся через счета в банках. Расчеты "налом" или через оффшоры, конечно же, в официальную отчетность не попадают.

Как Вакарчук заработал на "Голосе"

Партия Святослава Вакарчука "Голос" отчиталась о том, что спонсоры – физические лица заплатили ей больше 70 миллионов гривен. "Страна" публикует список крупнейших официальных спонсоров "Голоса" – тех, кто, согласно отчету, перечислил партии крупные суммы, начиная с миллиона гривен и выше:



Рейтинг граждан - спонсоров партии "Голос ". Источник: Страна.ua

Самые крупные спонсоры "Голоса" связаны с крупнейшей украинской инвестиционной компанией Dragon Capital. Внесшие по 1,6 миллиона Владимир Тимочко работает в ней управляющим директором, а Наталья Фиала – супруга владельца компании Томаша Фиалы.

Среди крупных спонсоров "Голоса" (взнос почти 1,5 млн) оказался Павел Кухта. Его включили в список кандидатов от "Голоса" под № 25. В парламент он не прошел, но зато в сентябре Кабмин премьера Гончарука назначил Павла Кухту первым заместителем министра экономики Тимофея Милованова:



Источник: zakon.rada.gov.ua

Тратил "Голос" свои деньги, в основном, на рекламу. Основные расходы партии – реклама на ТВ, на нее потратили почти 60 млн грн. И еще крупные расходы пошли на рекламу в соцсетях: больше 6 млн грн "Голос" заплатил двум физлицам-предпринимателям:

Расходы на рекламу партии "Голос". Источник: Страна.ua

Руководство партии тоже поучаствовало в "освоении" партийных денег. Партийный лидер Святослав Вакарчук не побрезговал получить 50 тысяч гривен на принадлежащее ему ООО "Суперсимметрия".

Этот платеж был оформлен как оплата по лицензионному договору за использование прав интеллектуальной собственности на музыкальные произведения:

Источник: nazk.gov.ua

А еще партия осталась должна своему лидеру 4830 грн за право использования логотипа. Всего лицензионный договор между "Голосом" и Святославом Вакарчуком был заключен на сумму 6000 грн:

Источник: nazk.gov.ua

От вождя не отставали и приближенные. На общественную организацию "Справжні зміни" были уплачены 89 тыс грн. партийных денег за аренду помещения площадью 50 "квадратов" в Киеве по ул. Жилянской, 75. Ежемесячная арендная плата там составила больше 38 тыс. грн:

Источник: nazk.gov.ua

Учредителями "Справжніх змін", согласно данным реестра юридических лиц, являются Юлия Клименко (№ 2 в списке "Голоса"), Ярослав Юрчишин (№ 7) и Ярина Ключковская (№ 32). Клименко и Юрчишин в итоге стали народными депутатами по списку партии "Голос":



Источник: usr.minjust.gov.ua

Как партия Порошенко заплатила деньги Портнову

Партия Порошенко "Европейская солидарность", согласно отчету, получила 23,3 млн из госбюджета в рамках государственного финансирования политических партий. Это объясняется тем, что под названием "Блок Петра Порошенко" партия прошла в Раду на прошлых выборах в 2014 году.

21 человек внес в партийную казну совершенно одинаковые суммы – 1 669 200 грн. Причем двое это сделали по два раза, в том числе и отец экс-президента Алексей Порошенко. А экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Руслан Демчак растянул удовольствие помощи родной партии на 15 платежей на общую сумму 1,5 миллиона:

Рейтинг граждан - спонсоров партии "Европейская солидарность". Источник: Страна.ua

От фирм (юридических лиц) партии Порошенко поступило порядка миллиона долларов. Стандартная ставка взноса колебалась в районе 3 млн грн:

Рейтинг компаний - спонсоров партии "Европейская солидарность". Источник: Страна.ua

Однако выбор спонсоров партии оказался неудачным – многие из них отметились в уголовных производствах.

Например, крупнейшая компания - спонсор партии Порошенко ООО "Интерстарч Украина" проходит по уголовным производствам по фактам "схемного" формирования налогового кредита по НДС и злоупотребления служебным положением должностными лицами фискальной службы. Эти "схемы" привели к фактическому непоступлению средств в бюджет в особо крупных размерах. Фирма фигурировала как клиент "схемщиков".

Также по делу по "обналу" и уклонению от уплаты налогов проходит фирма "Эклипс инвест", заплатившая партии Порошенко 3 миллиона. В одном из определений Соломенского райсуда Киева говорится, что, по данным Госфинмониторинга должностные лица "ЭклипсИнвест" в период 2010-2019 гг. получали на свои расчетные счета средства от субъектов предпринимательской деятельности якобы за товары/услуги. В дальнейшем средства частично перечислялись без отражения в налоговом учете, и руководитель "обнальной" конторы обналичивал их через сеть банкоматов и касс банков, расположенных на территории м. Киева, в результате чего в государственный бюджет не поступили средства в значительных размерах:

Источник: reyestr.court.gov.ua

А ООО "Компания "Гепард", которая тоже заплатила 3 миллиона партии Порошенко, проходит по другому уголовному делу, которое ведет СБУ по фактам хищения средств и уклонения от уплаты налогов в крупных размерах, а также отмывания денег, полученных преступным путем.

По сообщению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Черкасской области, данная фирма – спонсор партии Порошенко – имеет признаки фиктивности и используется в схемах по поступлению безналичных денежных средств от предприятий реального сектора экономики, в том числе государственного сектора экономики, по значительно завышенным ценам, среди которых – "Укрзализныця".

Аккумулированные безналичные денежные средства, с целью запутывания их происхождения и создания видимости значительного объема оборотных средств, перечисляются между счетами группы предприятий. При этом фактическое движение предмета договоров (товаров) отсутствовало, а все финансовые операции носили номинальный характер.

В дальнейшем, данные денежные средства перечисляются на счета подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, в число которых отнесено и спонсор партии Порошенко "Компания "Гепард".

Делалось все это с целью уклонения от уплаты налогов, для незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, содействия в присвоении денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем,

Вся эта схема описана в одном из определений суда по данному уголовному производству:

Источник: reyestr.court.gov.ua

А еще 3 миллиона партии Порошенко заплатили две фирмы, связанные с нардепом Николаем Княжицким, который в прошлом парламенте возглавлял комитет по свободе слова. Он являлся фактическим совладельцем телеканала "Эспресо ТВ", который начал свое вещание в ноябре 2013 года с началом Евромайдана. Телеканал раньше принадлежал структурам экс-премьера Арсения Яценюка и министра МВД Арсена Авакова.

В партийном отчете "порошенковцы", возможно, хотели скрыть этот факт, и вместо названий фирм почему-то указали их адреса:

Источник: nazk.gov.ua

Но названия фирм можно установить по идентификационным кодам. Как выяснила "Страна", суммы 1,2 и 1,1 млн партии Порошенко заплатило ООО "Новини-ТВ", которое на 99 % принадлежит Ларисе Княжицкой – жене депутата Николая Княжицкого. А еще 645 тысяч тремя платежами заплатило ООО "Эспресо ТВ". Николай Княжицкий в итоге стал народным депутатом от партии Порошенко по округу № 116 во Львове.

На рекламу партия Порошенко потратила больше 70 миллионов гривен. Из них наибольшие расходы пошли на ТВ-рекламу – больше 50 миллионов. Причем деньги получил и "5 канал" (3 млн) и "Прямой" (4,7 млн), которых связывают с Порошенко. Также много денег (16,9 млн грн) получили харьковские "Мегаполис инвест плюс" и предприниматель Дарья Порунова, которые занимались печатью рекламы для партии Порошенко:



Расходы на рекламу партии "Европейская солидарность". Источник: Страна.ua

Из партийных денег Петр Порошенко даже получал зарплату. Видимо, после ухода с поста Президента в мае и до момента принятия депутатской присяги в августе ему нужно было где-то числиться официально, и он в качестве места работы выбрал свою партию.

А еще из партийных денег была возмещена сумма судебного сбора (3,5 тыс грн ) известному юристу Андрею Портнову, который судился с партией экс-президента:

Источник: nazk.gov.ua

Как "Батькивщину" кормила Умань

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" в своем отчете показала, что получила на счета партии 70 млн взносов от граждан. По удивительному совпадению, они почти все проживают в райцентрах и селах Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

Сельские жители оказались удивительно щедрыми и запросто платили кто по 500 тысяч, а кто по 1,5–1,6 миллиона. Сразу 34 человека заплатили любимой партии от миллиона и выше.

"Страна" публикует список граждан – основных официальных спонсоров партии Юлии Тимошенко, которые, согласно отчету, в 3 квартале внесли на партийные счета суммы от 1 миллиона гривен и выше:

Рейтинг граждан - спонсоров партии "Батькивщина". Источник: Страна.ua

По удивительному совпадению, больше половины спонсоров-"миллионеров" партии Тимошенко проживают в Умани и Уманском районе Черкасской области. От их имени в партийную кассу внесли эквивалент более миллиона долларов США.

Понятно, что сами граждане в здравом уме вряд ли могли платить такие суммы. Скорее всего, партийные функционеры от их имени вносили на партийные счета суммы наличности, которые надо было провести официально.

А спонсоров партии – юридических лиц оказалось всего девять. Эти фирмы платили, в основном, мелкими траншами, на общую сумму 1,5 – 3,3 миллиона каждая.

Два крупнейших спонсора партии Тимошенко расположены в соседних комнатах в Петропавловской Борщаговке под Киевом:

Рейтинг компаний - спонсоров партии "Батькивщина". Источник: Страна.ua

Первые четыре фирмы нигде особо не "засветились", поскольку были созданы относительно недавно. А вот три следующие компании "Стандарт-Н", "Леонси" и "Аверон компани", прописанные в Николаеве, проходят по одному уголовному производству № 42017000000004297 по отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, которое ведет Государственное бюро расследований. Об этом сказано, например, в одном из определений Киевского апелляционного суда:

Источник: reyestr.court.gov.ua

Из полученных таким образом денег партия Юлии Тимошенко перечислила 81 миллион гривен в свой избирательный фонд, из которого проводились все официальные платежи на выборах.

Наибольшие суммы из своего избирательного фонда партия Тимошенко потратила на телерекламу – 74,4 млн. Больше всех получил канал "1+1" – 20,5 млн. А 9,1 млн ушло на внешнюю рекламу через фирму "РТМ-Украина":

Расходы на рекламу партии "Батькивщина". Источник: Страна.ua

Еще "Батькивщина" получила 6 миллионов из госбюджета в рамках государственного финансирования политических партий, которые прошли в Верховную Раду. Из этих денег партия выплатила зарплаты своим функционерам, а также заплатила 1,6 млн ООО "Экотехпром" и 550 тыс ООО "МЦ-файнанс" за аренду помещений.

Два арендуемых офиса находятся в Киеве на улице Туровской, 13 и 15. Общая площадь помещений составляет 1405 кв. м.

Обе фирмы-арендодателя записаны на Александра Абдуллина – ближайшего соратника Юлии Тимошенко, депутата Верховной Рады семи созывов. Он находится в парламенте с 1998 года. Начиная с 2005 года, Абдуллин занимается вопросами агитации и пропаганды в БЮТ и "Батькивщине".

То есть, больше 2 миллионов денег, полученных из бюджета, партия Тимошенко заплатила своему же пропагандисту, на фирмы которого записана партийная недвижимость.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" потратила меньше всех

У "Оппозиционной платформы – За жизнь" был минимальный бюджет – всего 76 миллионов гривен. Из них 44 млн пошло в партийную кассу (из них 9,8 млн пришлось вернуть), а 31,9 млн – в избирательный фонд. Из госбюджета деньги партия не получала.

Отчет партии удивляет аскетизмом. Из имущества в нем указан только один офис минимальной площадью 5 квадратных метров, и нет ни одного автомобиля.

Наибольшие взносы в сумме 35 млн заплатили всего 22 человека, по 1,6 млн каждый. Остальные суммы не превышали 150 тысяч гривен.

Из избирательного фонда партия потратила почти 50 млн грн, из них больше всего денег ушло на телерекламу. В основном, на телеканале "Интер":

Расходы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на рекламу. Источник: Страна.УА

"Страна" рассказывала, как партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" готовят новый Майдан против "капитуляции".

Мы также сообщили, что 5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, по которому партии смогут сдавать свои финансовые отчеты онлайн.