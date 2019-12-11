В ближайший четверг, на внеочередном заседании Рады, депутаты рассмотрят законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса. Принятый еще в сентябре 2014-го сроком на 3 года, он уже дважды продлевался - в 2017-м на год и в 2018-м - до 31 декабря 2019 года.

В этом году, после того, как в начале октября украинские власти согласовали текст так называемой "формулы Штайнмайера", предполагающей мирное урегулирование на Донбассе через проведение выборов и предоставление региону особого статуса, президент Владимир Зеленский объявил, что старый закон продлевать не будут, а вместо него примут новый закон об особом статусе.

Создание этого закона даже поручили специальной рабочей группе, которая с начала октября так и не смогла наработать результат.

Вообще изначально посыл о том, что будет создан новый закон, вызывал чрезвычайно много вопросов. Зачем вообще новый документ, если старый так и не заработал полноценно.

Ведь его нормы предполагают, что он в полной мере вступит в силу после выборов на Донбассе.

Но все ключевые игроки - и сам президент, и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава комитета международных дел Богдан Яременко продолжали убеждать общественность, что закон будет другой.

Причем лишь одиножды Яременко пролил свет на общую концепцию закона, заявив, что в нем не будет неких спорных положений, под которыми он понимал ключевые моменты этого документа. А именно - право региона формировать собственные отряды "народной милиции", а также положения об амнистии. Более того, когда в середине ноября обозначилась дата встречи в Нормандском формате в Париже, тема принятия закона об особом статусе Донбасса заиграла новыми красками. Первые лица страны продолжали уверять, что после Франции будет экстренно создан этот новый документ и его быстро примут на замену действующему закону. Хотя уже было очевидно, что принять его без нарушения регламента до конца года будет просто невозможно.

Однако, уже на самой встрече в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский признал: необходимо просто продлить предыдущий закон.

На его заявление оперативно отреагировала пропрезидентская партия.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко уже на следующий день зарегистрировали в Раде проект изменений к первой статье действующего закона. Именно в этой статье фигурирует дата окончания его действия.

Депутаты предложили продлить срок действия закона еще на один год - до конца 2020-го.

Основным комитетом по этому проекту стал комитет по вопросам местного самоуправления. Член комитета Александр Качура ("Слуга народа") в разговоре со "Страной" подтвердил, что комитет рассмотрит проект в среду, 11 декабря, а 12 декабря - документ будет вынесен в сессионный зал. В этот день созывается специальное внеочередное заседание.

Центральной темой которого и станет этот проект. Также, по словам депутата, на рассмотрении может появиться еще некий проект, касающийся Донбасса.

Призрак особого статуса

Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят парламентом 16 сентября 2014 года, тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 16 октября 2014-го, через два дня закон вступил в силу.

Этот закон предусматривает особый порядок для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены Минскими соглашениями.

В целом этот закон предполагает:

– Проведение выборов в местные органы власти по Конституции и законам Украины, руководителей прокуратуры и судов будут назначать в особому порядке при участии новоизбранных органов власти.

– Отказ от уголовного преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.

– Содействие использованию русского и других языков во всех сферах жизни.

– Поддержка социально-экономического развития этих районов: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.

– Право отдельных районов Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.

– Право местных органов власти создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка.

Когда проект продлевали впервые, осенью 2017-го года, голосование проходило не без скандала.

Протестовать против принятия законопроекта его противники решили не только словами, но и делом. В разгар прений неподалеку от президии двое депутатов подожгли дымовую шашку, пытаясь в буквальном смысле выкурить коллег из сессионного зала. При голосовании также впервые состоялся политический размен. Рада приняла не только этот закон, но и закон о так называемой реинтеграции Донбасса, в котором не было ни слова о том, как вернуть Донбасс.

Интересно, что попытку срыва голосования тогдашний президент Петр Порошенко охарактеризовал очень емко, заявив, что "у некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах - торчат кокошники".

Тогда как его оппоненты говорили, что сам президент подыгрывает Москве в желании выполнить политическую часть Минских соглашений.

Дело в том, что в России этот закон об особом статусе называют "краеугольным" для всего мирного процесса. Именно его продление сохраняет шансы на реализацию политической части Минских соглашений. Напомним, закон вступает в силу после проведения местных выборов на неконтролируемых территориях по украинским законам. То есть, проходят выборы и после них неподконтрольные Украине территории получают очень широкие права.

Правда, чтобы эти выборы стали возможными, еще предстоит согласовать вопрос по передаче границы. На встрече в Париже, как признался уже нынешний президент Владимир Зеленский, его взгляды с российским лидером по этому моменту оказались диаметрально противоположными.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И, действительно, президент РФ говорит, что в Минске (Минских договоренностях – Ред.), то что наш бывший президент Петр Алексеевич (Порошенко – Ред.) подписывал, передача границы может быть только после выборов. Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до местных выборов, - заявил Зеленский. - Пока что у нас разные взгляды, но я думаю, что не случайно у нас будет встреча через несколько месяцев и не случайно у нас будет встреча четырех лидеров. Мы обязаны найти выход".

Впрочем, подобный выход украинская власть искала и на других международных встречах еще во времена Порошенко. Но не нашла. Россияне постоянно указывали на то, что в Минских соглашениях четко указано, что передача Украине контроля над границей начнется лишь после проведения выборов, а закочится - после вступления в силу изменений в Конституцию об особом статусе.

В 2018 году несмотря на большой потенциал фронды против принятия этого закона, депутаты смогли продлить его до 31 декабря 2019 года.

Не в последнюю очередь благодаря позиции тогдашнего специального посланника США Курта Волкера, который настаивал, что Рада должна поддержать этот закон. Еще одним аргументом с его стороны было то, что если такого закона не будет, то западный мир не будет иметь причин продлевать санкции против России.

Тогда все принятие заняло едва ли 20 минут.

И хоть об этом уже мало кто помнит, но именно в этот день депутаты приняли за основу скандальный законопроект, который в обществе сразу стали называть "тотальной украинизацией".

По этому закону (который уже окончательно был принят весной 2019 года) украинский язык становится обязательным для использования во многих сферах.

Не удивительно, что в парламенте даже ходили слухи, что языковой закон разменяли на особый статус Донбасса. Мол, получив гарантии, что Рада даст голоса за языковой проект, отдельные представители партии войны не стали срывать голосование за особый статус Донбасса.

Ждут Петра на баррикадах

В нынешнем году правящая партия в связи с продлением этого закона не ожидает бурного сопротивления.

Монобольшинство "Слуги народа" в Раде, намерения фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержать этот закон, и большое количество лояльных мажоритарщиков сразу в двух парламентских группах "За будущее" и "Доверие", не дают повода усомниться в том, что закон будет принят.

Интересная деталь: в отличие от предыдущего созыва, когда бывший президент Петр Порошенко лично подавал в Раду и сам проект закона и продление его срока действия, в нынешнем созыве автором документа стал не глава государства. А лидеры пропрезидентской политсилы.

Правда, в самой партии "Слуга народа" настаивают, что это не имеет принципиального значения. Даже без пометки президента о безотлагательной необходимости рассмотреть этот проект, его планируют принимать быстро и без проволочек. Не ждут в СН и сопротивления оппонентов.

Депутат Александр Качура ("Слуга народа") в разговоре со "Страной" отмечает, что было бы нелогично, чтобы продлению закона противился бывший президент Петр Порошенко. Так как именно он был автором закона об особом статусе Донбасса и он же дважды просил Раду предыдущего созыва продлить этот закон.

"Но в любом случае, мы готовы к манипуляциям с его стороны. В свое время Порошенко вносил в Раду этот закон, потом дважды просил его продлевать, ломая через колено своих депутатов. Именно он ответственный за Минские соглашения, которые сегодня держат в красных линиях нового президента. Но нельзя исключать то, что в четверг он попытается раскачать ситуацию и создать себе ореол главного оппозиционера и жертву режима. Если это произойдет, это будет связано только с тем, что парламент готовится снимать с него неприкосновенность. Я смотрю, как он компании на сына переписывает, он чувствует свою вину. Каждый день задержки со снятием с него неприкосновенности - это минус очередной актив. Разговоры о статусе Донбасса, или переговорам по миру или по газу - это просто повод избежать ответственности", - говорит "Стране" Александр Качура.

Впрочем, из комментариев соратницы Порошенко Ирины Геращенко можно сделать вывод, что "Европейская солидарность" бучу из-за этого закона поднимать не будет. Фракция действительно находится в неудобном положении. Протестовать против закона, автором которого стал бывший президент, не имеет смысла. Но и подыгрывать нынешней власти в его принятии - тоже.

"Тот закон, который принимала предыдущая Верховная Рада, имел ограничения и должен был действовать только три года для того, чтобы вернуть де-юре, де-факто украинскую власть на оккупированных территориях. Постоянное закрепление особого статуса является кремлевской ловушкой, которая может создать на территории ОРДЛО предпосылки для появления анклава, что жить по законам РФ", - заявила Геращенко журналистам.

Очевидное несогласие с продлением этого закона можно увидеть в заявлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. И в предыдущие годы Леди Ю. была против особого статуса Донбасса и ее фракция не давала голосов в его поддержку. Теперь же на официальном сайте партии говорится, что Тимошенко возмутил тот факт, что вопрос особого статуса был зафиксирован в комюнике по итогам встречи в Париже, что она считает непозволительным.

"Более того, впервые в официальном комюнике по факту переговоров (в Нормандском формате - Ред.) было зафиксировано стремление дать особый статус не на временной, а на постоянной основе", - возмутилась "зраде" Тимошенко.

Не согласны с принятием закона и во фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Юлия Клименко, депутат "Голоса", уже заявила журналистам, что их политсила предостерегает от спешки в вопросах национальной безопасности и настаивает на основательном рассмотрении и обсуждении всех договоренностей, которые касаются Донбасса.

"Для начала надо полностью прочитать, желательно на языке оригинала, то коммюнике, которое было подписано, а не те выдержки, которые нам предоставили. Из того, что уже известно, - не обсуждался, как собираются имплементировать "формулу Штайнмайера" в части выборов к установлению контроля над границей", - заявила она журналистам.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты не считают, что позиции миноритарных фракций могут оказать какое-либо серьезное влияние на принятие этого закона.

"Если просто пролонгация, то проблем не будет. Вот если бы это касалось внесения изменений в Конституцию, тогда могли быть проблемы. А так это ритуальное дежурное голосование, признанное закрепить верность Зеленскому. Ну не будут какие-то фракции голосовать, будут искать какие-то признаки зрады в решениях, но это не важно. У "Слуги народа" хватает голосов, чтобы принять проект самостоятельно. Пикетирование возможно, но что касается каких-то массовых протестов и майданов, то нет", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

"Массовые протесты, организованные акции не планируются. Мы не видим подготовки этих акций. Тем более, что ответственность за это решение взял на себя не только Зеленский, он разделил ее с Аваковым, который также находился в Париже и участвовал в переговорах. Я считаю, что максимум, что может произойти - это то, что голосований будет два, и политики, которые будут пиариться на патриотической платформе, не позволят проголосовать все за один день. Но даже в таком случае - еще есть целая пленарная неделя. Но какого-то глобального кризиса, который сделает невозможным принятие этого закона, я не ожидаю", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Главред "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook также написал, что продление особого статуса Донбасса это верное решение.

Что означает законопроект по продлению особого статуса Донбасса?

1. Правильное решение с тактической точки зрения. Старый закон прекращает свое действие с 1 января 2020 года. Зеленский раньше обещал принять новый закон. Но "Страна" еще в середине ноября писала, что это опасная авантюра, которая приведет к тому, что новый закон не примут, а старый прекратит действие. Поэтому решение о продлении закона правильное.

2. Правильное решение с политической точки зрения. Всех, кто кричит о зраде – можно отослать ко временам Порошенко, когда этот закон продлевался два раза – в 2017 и в 2018 году. То есть – все вопросы к Петру Алексеевичу, а также к Турчинову, который был спикером Рады в момент голосования за этот закон.

3. Правильное решение со стратегической точки зрения. Пусть сейчас Зеленский еще не готов на какие-то однозначные шаги в сторону мира на Донбассе. Но, возможно, вскоре ситуация поменяется. При Зеленском. Или уже при следующем президенте. Но у страны будет шанс. Если же наступит ситуация, когда ни старый закон не продлили, ни новый не приняли, то уже с 1 января 2020 года де-факто Минские соглашения прекратили бы действие.

Поэтому, если продлят закон – это будет правильно.

Р.S. Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступает в силу после проведения выборов на неподконтрольных территориях.