В пропрезидентской фракции “Слуги народа” провели внутреннее голосование на предмет готовности своих депутатов поддержать снятие депутатской неприкосновенности с бывшего главы государства, а ныне народного депутата Петра Порошенко (“Европейская солидарность”, ЕС).

Однако не факт, что вопрос о снятии неприкосновенности вообще попадет в сессионный зал в ближайшее время.

А если парламент до Нового года примет изменения в законодательство, сведя до минимума депутатский иммунитет, то спрашивать его мнение о Порошенко вообще будет не нужно.

А вот если не примет - то могут быть варианты.

Зачем в "Слуге народа" вспомнили об экс-президенте, разбиралась “Страна”.

"Новость дня, наверное"

Информацию об опросе во внутрифракционных группах СН подтвердили “Стране” несколько членов фракции.

“Мы действительно (внутри фракции - Ред.) проводим консультации насчет представления о Порошенко. Мы обсуждаем любую важную инициативу в парламенте, особенно если она вызывает большой общественный резонанс”, - объяснил народный депутат Александр Качура (СН) “Стране”.

В своем Телеграм-канале сообщил о внутреннем голосовании об экс-президенте и народный депутат Александр Дубинский, расценив его как “новость дня, наверное”.

На вопрос, каково же мнение депутатов насчет Порошенко, народный депутат Качура (СН) ответил, что в его внутрифракционной группе “все поддерживают” снятие неприкосновенности.

Если брать ответы собеседников издания из других групп, то складывается впечатление, что фракция единодушна в вопросе Порошенко.

Только опрос этот выглядит странно по нескольким причинам.

Начнем с того, что обращения Генеральной прокуратуры (ГПУ) к парламенту по поводу экс-президента до сих пор нет. Хотя Государственное бюро расследований (ГБР), которое занимается делами Порошенко, сообщило еще 18 ноября, что в ГПУ направлены проект подозрения и проект представления на привлечение его к уголовной ответственности как народного депутата.

Порошенко подозревается в том, что на своей предыдущей должности он повлиял на отбор кандидатов в члены Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

При этом известный юрист Андрей Портнов, который выступает основным инициатором уголовного преследования экс-президента, обвиняет генерального прокурора Руслана Рябошапку в затягивании следственных действий и передачи представления на Порошенко в Верховную Раду.

В свою очередь, бывший глава государства называет все это политическим преследованием в интересах, в том числе, России.

Впрочем, как считает народный депутат Александр Качура (СН), руководство фракции не стало бы просто так интересоваться мнением фракции.

“Что-то будет. Логично спрашивать у фракции перед тем, как выносить этот вопрос на голосование”, - прокомментировал он “Стране”.

Другой собеседник недоумевал в разговоре с журналистом.

“Была точная информация, что ходатайство ГБР вернется туда, откуда пришло. То есть Генпрокуратура не будет направлять в Раду представление о лишении Порошенко неприкосновенности. А с утра они (руководство фракции - Ред.) устроили этот опрос. У меня две варианта: либо с помощью Порошенко хотят зачем-то отвлечь внимание от итогов “Нормандии” (встреча президентов Украины, России и Франции, а также канцлера Германии в “Нормандском формате”, состоявшаяся в 9 декабря в Париже - Ред.), либо это неудачная попытка сыграть в демократию, где она вообще не нужна”, - говорит источник во фракции, пожелавший остаться неизвестным.

В партии Порошенко “Европейская солидарность” (ЕС) допускают, что вопрос экс-президента готовится для внесения одновременно с голосованием за запуск рынка сельскохозяйственной земли.

“Во всяком случае, один из сценариев - “перебить” таким образом земельный вопрос, который наделает много шума. До саммита в Париже это была бы “зрада”, а теперь они видят себя победителями и могут позволить”, - дает оценку собеседник, близкий к руководству ЕС.

В то же время другой источник в партии Порошенко ожидает, что команда президента будет действовать, исходя из общественной реакции на итоги Парижской встречи.

"Если рейтинг Зеленского после "Нормандии" начнет возвращать потерянное ранее, то представление на Порошенко отложат в сторону - до худших времен. Если нет, могут пустить в дело. Но мы к этому готовы", - уверяет собеседник без подробностей.

А отменять ли неприкосновенность окончательно?

Есть еще другой важный момент.

В "Слуге народа" грозились до конца года довести до конца процесс ликвидации депутатской неприкосновенности.

3 декабря парламент принял за основу с сокращенным сроком подготовки к голосованию в целом законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Как писала "Страна", изменив Конституцию в части депутатского иммунитета от уголовного преследования, пропрезидентская партия хочет согласовать с ней закон о статусе народного депутата, Уголовно-процессуальный кодекс, а также регламент работы Верховной Рады, где также оговаривается эта тема.

Переписанная норма Основного закона начнет работать с 1 января, чем и объясняется спешка СН с законом №2237.

Если успеют в срок, ходатайство ГПУ о Порошенко потеряет смысл - после нового года представление генпрокурора уже не потребуется.

Но членов фракции СН все равно опрашивают.

Как утверждают народный депутат Александр Дубинский (СН) в своем Телеграм-канале, это вызывает недоумение. “В большинстве групп люди задаются одним и тем же вопросом - зачем снимать (с Порошенко неприкосновенность - Ред.), если с 1 января ее и так не будет в существующем понимании? И не дадим ли мы ему таким образом пару дополнительных очков на пиар? Отвечаю. Этими вопросами мы дадим руководству фракции возможность сказать “Мы всех опросили - решение не снимать в зале, так как с 1 января ее и так не будет”. Таким образом, нежелание Рябошапки снимать неприкосновенность с Порошенко (вследствие договорняка с ним) - переложат на фракцию”, - написал Дубинский.

Но успеют ли до нового года принять необходимые изменения в законы?

Заместитель главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас (СН) допустил в разговоре со “Страной”, что на ближайшем заседании его комитета, который главный для проекта №2237, вопрос его подготовки ко второму может быть рассмотрен.

“Заседание запланировано на эту среду (11 декабря - Ред.), но я не готов ответить о конкретной дате голосования. Мы обязаны проголосовать до 1 января, иначе наша задумка не будет работать как следует”, - отметил депутат Ионушас (СН) "Стране".

Его коллега во фракции Александр Качура, который входит в число инициаторов законопроекта №2237, уверен, что его примут в окончательном виде.

“Политическое решение об этом уже принято”, - настаивает он.

Хотя это голосование будет тестом на доверие депутатов, прежде всего, провластной фракции к руководству Зе-команды. Если будет провал, значит, парламентарии опасаются оставаться без защиты от уголовного преследования, какой является депутатский иммунитет от уголовного преследования.

Большинство опрошенных нами депутатов от "Слуги народа" говорят, что, скорее всего, закон примут, но, все же, оставляют небольшой процент вероятности того, что с ним могут возникнуть трудности. "Ситуация во фракции далека от стабильной. Некоторые группы могут в последний момент захотеть поторговаться", - сказал не под запись один из нардепов.