Саммит Нормандской четверки: день ожидания

Украина вчера жила парижским саммитом. Все новостные телеканалы устроили специальные телемарафоны, посвященные встрече лидеров "Нормандской четверки", и десант представителей украинских СМИ во французскую столицу был наиболее мощным за последние лет пять, а то и больше.

По итогу, однако, результаты оказались отнюдь не столь грандиозными. Конкретных договоренностей, по сути, было достигнуто всего две - обмен пленными до нового года и разведение войск на двух участках (при этом Россия предлагала развести войска по всей линии фронта, но Украина это делать отказалась).

Все остальное - благие пожелания, которых было много и в предыдущие годы, но ничего не выполнялось.

Например - прекращение огня. Без разведения войск это утопия.

Или - имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Что такое "формула Штайнмайера"? Это выборы на Донбасса с последующим предоставлением ему особого статуса.

Но вот ка раз по порядку проведения выборов (до передачи контроля над границей или после) стороны и не договорились. И пока не видно, чтоб могли бы это сделать. А значит - и сама "формула" становится бессмысленной.

В целом это означает, что войны в ее нынешнем вялотекущем виде продолжится.

По большому счету, максимальным успехом сейчас можно было бы считать заключение договора о транзите газа и о его прямых посатвках в Украину.

В Париже о них объявлено не было, но, судя со слов Зеленского, определенные подвижки есть. И, есть вероятность, что о них объявят чуть позже, когда "майданы" Порошенко и националистов окончательно разойдутся.

В целом, было ощущение, что публичные заявления Зеленского в Париже были направлены не на своих избирателей, а на тех, кто в тот момент стоял под окнами на Банковой. То есть - на националистов и порохоботов.

И, надо сказать, в этой части Зеленскому сопутствовал успех.

Участники акции заявили, что президент "красные линии" не перешел, а потому акции будут сворачивать.

Порошенко: бизнесмен без бизнеса

Экс-президент Петр Порошенко не только активно борется за "красные линии" для своего сменщика, но и не менее активно занимается вопросами безопасности своего бизнеса. Вчера стало известно, что агробизнес экс-президента переписан на его сына - и это уже третье подобное сообщение за последние месяцы. Из чего не сложно сделать вывод, что все свои прибыльные активы Порошенко намерен обезопасить таким образом.

И эта бизнес-сторона бывшего гаранта входит в противоречие с его политическим имиджем. Политик Порошенко демонстрирует уверенность в том, что его патриотическая позиция - единственно верная и поддерживаемая всем украинским народом. Исходя из такого позиционирования, экс-президенту, по идее, бояться нечего: стоит только нынешней власти попытаться устроить репрессии против него, как народ тут же выйдет на Майдан, и Зе-команда либо пойдет на уступки, либо сбежит.

Однако действия бизнесмена Порошенко демонстрируют, что он сам не верит в собственные политические месседжи. Бизнесмен Порошенко, видимо, знает, что власти есть его за что зацепить, и понимает, что никакого Майдана в его поддержку не будет. А потому и предпринимает шаги по выводу своего бизнеса из-под удара.

Парадокс в том, что в 2014 году Порошенко пошел на президентские выборы во многом для того, чтобы обезопасить свой бизнес, а в 2019-м вынужден снова его спасать из-за того, что пять лет был президентом.

Проблема в том, что все эти пять лет Порошенко оставался больше бизнесменом, чем государственным деятелем, и не только сохранял, но и целенаправленно расширял свою бизнес-империю. Во многом - за счет государства. И теперь из-за этого приходиться думать о том, чтобы спасти даже то, что было нажито до 2014-го.

МВФ готов подписать соглашение с Украиной

МВФ заявил, что готов к подписанию новой программы сотрудничества с Украиной. Правда, пока это заявление на уровне главы фонда Кристалины Георгиевой, а решение Совета директоров еще впереди. И до окончательного решения нужно будет еще сделать ряд шагов. В первую очередь - принять закон, запрещащий возврат "Приватбанка" прежним владельцам (то есть - Коломойскому).

Коломойскому сам "Приватбанк" не нужен, но он был заинтересован в тяжбе по его возврату для усиления собственных переговорных позиций по другим вопросам. Прежде всего - по тому, чтоб ему "простили" долги его компаний перед самим "Приватбанком" и перед НБУ.

Поэтому принятие закона ослабит его переговорные позиции.

Но закона еще нет, хотя Гончарук уже пообещал, что праительство и Нацбанк его вместе пдготовят.

Поэтому, в какой-то степени, Георгиева сделала свое заявление авансом. Видимо, в МВФ поняли, что нельзя перегибать палку, чтобы не толкнуть Киев в другом направлении. Другое направление сейчас только одно - российские деньги, - и оно выглядит внутри страны невероятным. Однако Игорь Коломойский уже высказывался насчет того, что Москва может залить Украину долларами, и для Запада, вероятно, этого заявления оказалось достаточно, чтобы задуматься. И в результате выдать аванс аккурат перед встречей Зеленского и Путина.

Что касается траншей, то они будут только в 2020-м, причем даже не факт, что в первом квартале. Однако даже само заявление Георгиевой сыграло на руку Зеленскому, поскольку продемонстрировало его оппонентам со стороны националистов, что Запад поддерживает нынешнюю власть. А раз так, то и рассчитывать на успешный Майдан не стоит.

Почему в Москве посадили Рудьковского

Из России вчера пришла одна из самых противоречивых новостей дня: экс-министра транспорта Украины Николай Рудьковский осужден на два года колонии строгого режима. Причина приговора - участие Рудьковского в акции протеста у российского посольства в Киеве летом 2014-го, когда бывший министр бросил камень в здание посольства. Причем Рудьковскому еще повезло: ущерб от акции российский Следственный комитет оценил в 14 млн рублей, прокуратура требовала шесть лет, так что два года на этом фоне - не так и много.

Однако приговор абсурден. Сейчас уже мало кто помнит события более чем пятилетней давности, но несложно загуглить и прочитать о том, что экс-министра заставили поучаствовать в акции протеста и бросить камень. Сам Рудьковский ни в каких антироссийских действиях никогда не участвовал и потому, собственно, спокойно прибыл в 2018 году в аэропорт "Внуково", где его и задержали. Не исключено, что экс-министр даже не знал, что находится в российском розыске еще с 2016 года.

Впрочем, какие бы законные версии ареста и приговора не звучали, очевидно, что этот приговор имеет скорее прикладное значение. Причем направлен он не столько в сторону Украины, сколько в адрес тех представителей бывших властей Украины, которые находятся в России. Им всем еще раз продемонстрировали, что жизнь в эмиграции возможна только при условии полной политической и экономической лояльности. А иначе у каждого можно найти камень, который он когда-то держал за пазухой, намереваясь бросить его в сторону России.

Сыграет ли Россия в Катаре?

Для самой России новости вчера были еще более неприятными, чем для Рудьковского: Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить на четыре года все российские сборные от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение жесткое, но, в общем-то, справедливое, учитывая большое количество допинг-скандалов с участием российских спортсменов и проблемы с данными в Российском антидопинговом агентстве.

При этом полностью россиянам путь на международные соревнования оно не закрывает: они могут участвовать под каким-нибудь нейтральным флагом, если докажут, что насчет допинга у них все в порядке. В принципе, так уже было на Зимней Олимпиаде-2018, поэтому ничего нового здесь нет.

Очевидное противоречие есть только в одном пункте решения, которое касается футбола: российской сборной разрешено выступить на чемпионате Европы-2020, при этом она не сможет участвовать в чемпионате мира-2022. Формальное объяснение есть: Россия - одна из стран, которые принимают Евро-2020, поэтому нельзя ударить по коммерческой составляющей. Однако логики нет: ведь если футбольная сборная чиста в плане допинга сейчас, то нет никаких оснований отказывать ей в участии в турнирах в дальнейшем.

Впрочем, есть подозрение, что на футбольную сборную этот запрет так и не распространится. В отборочном турнире чемпионата мира-2022 российская сборная наверняка участвовать будет (потому что на него запрет не распространяется), а если вдруг попадет в финальную часть турнира, то придумают какое-то исключение. За три года много воды утечет.