Из Министерства здравоохранения уходят сотрудники, которые работали в МОЗ еще при Ульяне Супрун.

К концу года глава директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко собирается уволиться из Минздрава вместе с многими членами своей команды. Речь идет примерно о 10 сотрудниках. Уточним, что руководитель директората - высшая неполитическая должность в министерстве, он идет пот рангу сразу после министра и заместителей.

Что происхоит в министрерстве объясняет "Страна".

Давний конфликт

Причина ухода, которую публично озвучила Литовченко - "ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве".

Напомним, что с этой же формулировкой о расхождении ценностей и отсутствии стратегического видения в новой политической команде заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко.

Его отставку уже приняло правительство.

Конфликт между новый руководством МОЗ (министром Зоряной Скалецкой и ее командой заместителей) и сотрудниками директоратов назревал давно. Все началось со скандала в конце сентября, вскоре после того, как должность заняла новая министр.

Ранее подробно об этой ситуации "Страна" уже писала.

Если коротко, руководители двух директоратов – стратегического планирования и евроинтеграции (который возглавляет Ирина Литовченко), а также директората медицинских услуг (директор – Оксана Сухорукова) заявили о том, что новое руководство пытается вынудить их уйти. Они обе работают в МОЗ с 2018 года – когда его еще возглавляла Ульяна Супрун.

"Уйти по-хорошему", по словам руководителей директоратов, им предложил заместитель министра Скалецкой – Михаил Загрийчук. Кроме того, Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам". Запись этого разговора слили журналистам.

Тогда часть сотрудников Минздрава написала открытое обращение премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявили, что их вытесняют из министерства, а также утверждают, что "давление на руководство директоратов - пример политических репрессий". Правда, Гончарук на это заявление никак не отреагировал.

В МОЗ же объясняли это тем, что как раз накануне скандала руководство МОЗ решило провести аудит работы директоратов, включая те, которые возглавляют Литовченко и Сухорукова. И запись разговора с Загрийчуком, как заявляли в МОЗ, слили в сеть как раз тогда, когда госсекретарь подписал приказ об аудите.

Впрочем, по итогам аудита никого из директоратов не уволили.

Бунт "супрунят"

Но прошло два с лишним месяца и Литовченко сделала заявление.

"За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили на меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, которые противоречат друг другу, - сообщила в своем Фейсбуке Ирина Литовченко. - Они не смогли выгнать нас силой, угрозами или запугиваниями, но смогли своей тупостью и низостью".

Финальной точкой к увольнению, по словам Литовченко, послужил приказ удалить с сайта МОЗ все упоминания о работе предыдущей политической команды под руководством Супрун.

Впрочем, руководство МОЗ в своем заявлении уже опровергло подобный приказ и заявило, что глубоко уважает работу Ульяны Супрун.

Однако Литовченко настаивает, что приказ был.

"Это откровенная ложь, о которой знает все министерство", - заявила она.

Она также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве: "Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не были упомянуты фамилии Супрун, "потому что Зоряна нервничает".

В итоге Литовченко вместе со своими подчиненными все-таки увольняется из Минздрава.

Зоряна меняет кадры

Впрочем, за время войны с "супрунятами" в рядах команды Скалецкой тоже поредело.

В середине октября ушел советник министра Дмитрий Раимов, который фактически на 2,5 месяца заменил собой пресс-службу министерства (которая, кстати, подотчетна директорату Ирины Литовченко). В МОЗ он занимался вопросами информционной политики, связью с общественностью и PR.

В интервью "Стране" Раимов признался, что у него возник с министром на почве "непонятных" для него назначений.

"У министра появились новые советники. Алексей Яременко из USAID, бывший советник Супрун – Матвей Хренов. У меня лично началось недопонимание. Их пригласила министр. У меня нет ответа, почему", - заявил Раимов, добавив, что на почве этого последнюю неделю перед увольнением с министром он не разговаривал.

Кадровые перестановки на этом не закончились. Недавно Кабмин уволил с должности и замминистра Загрийчука, который оскандалился в разговоре с Литовченко. В начале ноября стало известно, что Скалецкая уволила всех своих прежних советников.

То есть кадровый состав ТОП-руководства Министерства за три месяца основательно перекроился.

При этом влияние на кадровые назначения изначально оказывал и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.

В СМИ была информация, что именно он предлагает ей кандидатуры ряда советников. К примеру, сам Дмитрий Раимов подтвердил "Стране", что его на должность советника главы МОЗ рекомендовал Радуцкий. А Скалецкая в интервью "Стране" подтвердила, что назначение Александра Чумака также лобировал Радуцкий.

"Президента подталкивают к смене министра"

Все эти кадровые перестановки, которые происходят МОЗ с момента прихода Скалецкой, дают основания говорить о переделе сфер влияния в ведомстве: министр пытается усилить свое влияние на ведомство, убирая, с одной стороны, тех людей, которых навязал Радуцкий, а с другой, бывших соратников Супрун.

"Скалецкая решила выдавить всех людей, которых ей навязал Радуцкий. Хотя он глава комитета, через него идут все законопроекты. Что она может без него?", - говорит источник в Минздраве.

По его словам, команда "супрунят" уже давно собиралась уходить.

"Литовченко потихоньку выдавливали. Она по годовой аттестации не получила оценки, на которые рассчитывала. Там есть вопросы по некоторым документам. Она поняла, что ее будут увольнять как неэффективную, и решила уйти сейчас сама на скандале", - объясняет собеседник "Страны".

При этом, по его словам, такая война на два фронта - и против Радуцкого, и против "супрунят" (которых поддерживает прозападное лобби в Зе-команде) делает положение министра неустойчивым.

"Президента уже настраивают на то, чтобы выгнать Скалецкую с командой. Либо второй вариант - доживут до отставки Кабмина", - утверждает источник "Страны".

По нашей информации, отставки Олега Петренко и Ирины Литовченко не случайны: они преследуют политические амбиции. Петренко, по словам источников "Страны" в Кабмине, рассматриваются как возможный кандидат на смену Скалецкой, а Литовченко претендует на должность замминистра.