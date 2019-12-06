Помимо переговоров по Донбассу на встрече в Париже будет затронут и другой ключевой вопрос российско-украинских отношений - газовый.

Пока между сторонами идут переговоры. Сегодня они прошли в Вене.

В последнюю неделю очертания компромисса уже вырисовываются. Однако есть много факторов, как политических, так и экономических, которые могут ему помешать. В ситуации разбиралась "Страна".

Долги газом и транзит на три года

Спустя несколько месяцев трехсторонних "консультаций" в газовом вопросе удалось продвинуться по следующим позициям.

Во-первых, появился вариант решения вопроса с судебными исками "Нафтогаза" к "Газпрому". Изначальное требование российской стороны - снять все претензии в судах. "Нафтогаз", наоборот, настаивал на уплате 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и засыпал "Газпром" новыми исками.

Но затем появился вариант с выплатой штрафа на деньгами, а газом. "Мы находимся в конструктивной позиции. Есть 3 млрд, нам надо как-то их компенсировать. Давайте смотреть, какие есть сроки, какие есть возможные варианты. Это будет либо скидка, либо реальные физические объемы. Мы готовы рассматривать любые предложения", - сказал министр энергетики Алексей Оржель.

Выплата компенсаций газом интересна и "Газпрому", так как позволяет вернуться на украинский рынок, - говорит Марунич.

Во-вторых, появились приблизительные параметры нового транзитного контракта. Это не 10-летний договор, на чем изначально настаивала украинская сторона, но и не годовой, как хотела Россия. "К переговорам в нормандском формате стороны походят с таким вариантом транзитного контракта - договор на три года с прокачкой газа в первый год - 50 млрд кубов, во второй - 40 млрд, на третий - 30 млрд кубометров", - говорит эксперт энергорынка, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

В-третьи, сдвинулся с мертвой точки вопрос прямых поставок российского газа в Украину. О возможности таких поставок заявляли и в министерстве энергетики, и в "Нафтогазе". Да и заявления президента Владимира Зеленского о снижении тарифов на коммуналку для украинцев, по мнению экспертов, были сделаны именно потому, что "он что-то знает по будущей цене на газ".

По предварительным договоренностям это будет цена биржи минус транзит, то есть, на 25% дешевле, чем сегодня получает Украина с европейского рынка.

Транзитная петля

Правда, остается еще один момент - украинские тарифы на транзит газа, которые президент России Владимир Путин назвал экономически неприемлемыми.

Как уже писала "Страна", "Нафтогаз" разработал новые тарифы, проектом которых "пугал" "Газпром" на одной из консультаций по газу.

Теперь же повышение тарифов - вопрос уже решенный. России предлагают качать газ по ценам от 2,56 долларов до 3,21 доллара за тысячу кубов на 100 километров. Окончательный тариф хотят привязать к объему - если, к примеру, Россия обеспечит транзит в 90 млрд кубов, то получит меньшую цену. А если до 60 млрд - большую. Но 90 млрд - объем практически нереальный, а при 60 млрд качать газ через нашу ГТС для "Газпрома" не имеет особого экономического смысла, ведь тогда российский газ станет очень дорогим и неконкурентным по цене в России, - говорит Юрий Корольчук.

По словам Марунича, чтобы выйти на приемлемый тариф по транспортировке, "Газпрому" нужно прокачивать черед нашу ГТС не менее 110 млрд кубов в год, а такие объемы сейчас выглядят вообще фантастическими.

И из-за этого вариант полной остановки транзита с 1 января 2020 года снова актуализировался.

Есть и другая проблемная составляющая - политическая.

"Страна" уже писала, что решение по газу хотят привязать к нормандскому формату и результатов переговоров по Донбассу.

Но там эксперты больших успехов как раз не ждут. Тем более, что накануне саммита активизировались противники любых договоренностей с РФ, а 8 декабря, как ра накануне встречи, три политической силы - ЕС, "Голос" и "Батькивщина" собирают майдан. При этом он вполне может стать "газовым", так как любые договоренности - вроде отказа от претензий к "Газпрому" в обмен на транзитный договор и на прямые поставки газа - могут расценить как "зраду".

По данным Юрия Корольчука, вопрос транзитного договора по газу могут привязать к теме восстановления экономических связей с РФ и вопросы атомной генерации.

При этом он ожидает, что переговоры будут очень сложными, и не исключает их провала.

"Контрабанда" вместо аукционов

Главный вопрос - что будет после 1 января, если транзит все же перекроют.

В теории Украина обязана прокачивать газ через свою и без транзитного договора с Россией. Таковы европейский правила - мы не сможет закрыть доступ к своей трубе европейским трейдерам, который захотят купить газ у "Газпрома" на украино-российской границе.

Но, судя по всему, наши газовщики с этими правилами не полностью согласны.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что, если Россия продолжит качать газ без договора, то мы будем попросту заполнять им свои хранилища как "газом неустановленного собственника", другими словами, такой газ будет считаться контрабандой.

"Страна" обратилась к новому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы" - с простым вопросом - готовы ли они работать по европейским правилам, то есть, предоставлять доступ к нашей трубе на аукционной основе.

В МГУ ответили, что готовы дать комментарий, но попросили больше времени на ответ. "Страна" опубликует разъяснения МГУ, как только их получит.

Между тем, Европа готовится к остановке транзита.

"Молдова уже, собственно, потеряла всякую надежду. У них ситуация будет вообще катастрофическая. В Болгарии тоже возможны проблемы, хотя там 8 января уже запускается "Турецкий поток", - говорит Марунич.

Путин на встрече с сербским лидером Александаром Вучичем не исключил, что Белград будет также получать газ по "Турецкому потоку". Он отметит что сербский участок трубы готов на 85%.

"Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель", - сказал Путин.

Между тем, если переговоры все же сорвутся и транзит остановится, это добавит в Европе сторонников скорейшего запуска "Северного потока-2" и расширения альтернативных газовых маршрутов. Особенно после обещаний "Нафтогаза" "арестовывать" российский газ по дороге в Европу.

Стоит готовится и к существенному скачку цен на газ как в Европе, так и в Украине. Цифра в 12-13 гривен за куб может стать реальностью уже в январе (сейчас населению и теплокоммунэнерго правительство и НАК готово поставлять газ по цене в 8 гривен за куб). И непонятно как в такой ситуации у Зе собираются снижать тарифы на тепло и горячую воду, если их, наоборот, придется повышать.