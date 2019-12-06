В украинском парламенте появилась еще одна депутатская группа, в состав которой вошли внефракционные мажоритарщики. В пятницу, 6 декабря, 17 человек объединились в группу "Доверие" и избрали своим председателем полтавского агрария Олега Кулинича.

Интересно, что с самого первого дня существования этой группы в кулуарах Рады ее окрестили "Доверие Зеленскому" или "Доверие Богдану".

Так как по заявлениям ее членов уже можно сделать вывод, что в парламенте она будет играть на стороне власти.

Что означает создание этой группы, анализирует "Страна".

Три кита "Доверия"

Всего пару недель назад один из внефракционных мажоритарщиков в разговоре со "Страной" потешался над коллегами-самовыдвиженцами, которые в унисон с монобольшинством "Слуги народа" голосовали за ряд выгодных для власти законопроектов.

Эту ситуативную группу тогда наш собеседник прозвал "хором Веревки" по созвучию с фамилией аграрного магната Веревского. Но неисповедимы пути господние теперь привели и его самого в этот "хор".

Группа "Доверие" официально оформилась в Раде только 6 декабря, хотя о ее создании велись переговоры не меньше месяца.

Создание группы в составе 17 человек стало возможно благодаря тому, что именно такое количество изначально было в самой маленькой фракции - партии "Голос" Святослава Вакарчука (позднее к "Голосу" присоединились еще трое мажоритарщиков). Дело в том, что численность самой маленькой фракции - это важная величина во внутренних раскладах Рады. По регламенту, количество человек в парламентском объединении не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, сформированной на первой сессии. Таким образом, порог расформирования в нынешней Раде составляет как раз 17 депутатов, и, теоретически, если хотя бы один член "Доверия" решится выйти из группы, то все "Доверие" развалится.

У руля "Доверия" оказался народный депутат Олег Кулинич. Это мажоритарщик из Полтавской области, с большим аграрным бизнесом. Он был помощником у Веревского в бытность того депутатом пятого и шестого созывов. И в нынешнем парламенте Кулинича также относят к группе депутатов, которые ориентируются на Веревского. Основной костяк новосозданной группы - это представители агросектора.

Собственно, поэтому формирование группы "Доверие" в Раде восприняли как институализацию "хора Веревки". Но не только. В состав "Доверия" вошла и группа депутата Сергея Шахова, луганского мажоритарщика, который долгое время был одним из лидеров партии "Наш край", - Александр Сухов, Сергей Вельможный и Александр Лукашов. Это тоже депутаты из Луганской области, которые прошли по соседним с Шаховым округам и тесно с ним связаны. Третьими учредителями группы можно называть министра внутренних дел Арсена Авакова, к которому в последнее время близок Шахов, и экс-премьера Арсения Яценюка. Например, в группе "Доверие" оказался Андрей Иванчук, который дружит с Яценюком с детства - сперва дружили их родители, затем Иванчук вместе с Яценюком учился в Черновицком университете, а потом создавали и свой первый бизнес – юридическую фирму.

"Лично я Веревского даже никогда не видел, и при формировании нашей группы он не участвовал. Мы давно обсуждали с коллегами, что нам нужно объединяться. У нас с ними много общего. Мы все - мажоритарщики, которые выиграли, можно сказать, благодаря тому, что мы шли против зеленой волны. Теперь у нас будет доступ к трибуне, мы не будем выпрашивать слово у спикера, как раньше, а будем иметь право на выступления группы, мы будем полноценно работать на Согласительном совете. Как говорится, группой и батьку бить легче", - пояснил "Стране" мажоритарщик Сергей Шахов.

Доверились Богдану

Источники "Страны" отмечают, что у истоков создания группы стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. Он побудил Веревского собрать минимально необходимое количество человек для создания группы. По своей сути это будет группа наподобие "Воли народа" в предыдущем созыве Рады, которая может подстраховывать большинство с голосами по важным проектам (тем более, что "Слуга народа" голосует крайне недисциплинировано).

"Также одной из целей является противодействие увеличению группы "За будущее", на которую также имеет влияние Аваков и Коломойский, но в которой слишком широко расправил крылья Игорь Палица. Палица видит себя сильным и перспективным политическим игроком и на этой почве у него заметно испортились отношения с Богданом. Рекомендации ОП Палица выполняет крайне неохотно", - сообщает телеграмм-канал "Политика Страны".

По информации "Страны", не исключается вариант в будущем на базе этой группы создать партию, которая сыграет ту же роль, что и на местных выборах в 2015 году сыграл "Наш край" - будет забирать голоса Оппоплатформы на Юго-Востоке.

Впрочем, глава новой группы Олег Кулинич настаивает на том, что "Доверие" - это не политический проект. "Наша депутатская группа - то не партия и не политический проект. Это площадка, при помощи которой нам будет легче доносить свое мнение руководству Рады", - отмечает он.

"Проект Зеленского, проект еще кого-то - это все какие-то слухи, которые непонятно кто и зачем распускает. У нас нет договорняков. И я могу вам точно сказать, что если мы увидим какие-то непонятные моменты... их быть не может. У нас в группе все достойные люди, которые честно победили на округах, которые получили доверие избирателей. И мы всегда будем голосовать так, как считаем нужным", - уточняет Шахов.

Также депутат отрицает, что группа создана как сателлит "Слуги народа", чтобы поддерживать голосами при принятии проблемных законопроектов.

"Возьмите тот же закон по распродаже земли. Ни я, ни Вельможный, ни Сухов, ни Лукашов за него не голосовали и не будем это поддерживать. Если мы против распродажи земли, почему наше мнение должно поменяться? Но если по другим законам есть конструктивная позиция, то не может быть такого, что Баба Яга против и специально не голосуем. Не должно быть этих манипуляций", - говорит он.

"Нет доверия к этому "Доверию"

В то же время вхождение в группу депутатов, которые фигурируют в уголовных производствах, другие их коллеги по парламенту считают залогом будущего сотрудничества группы с провластным большинством. Например, исключенный из "Слуги народа" нардеп Антон Поляков в своем Telegram-канале уже написал, что у него нет "доверия к этому "Доверию".

"Создана новая депутатская группа "Доверие". Арахамия уже оговорился, что эта группа будет очень дружественной к "Слугам". Ну, еще бы, пока Генпрокур сохраняет дела Приходько и Давыденко на миллиарды гривен, они будут очень дружественно настроены к "СН". Что-то у меня нет доверия к этому "Доверию", – написал нардеп.

Речь идет о двух черниговских мажоритарщиках - Валерие Давиденко и Борисе Приходько, которых Поляков считает причастными к афере по продаже округов на выборах. Более того, по факту продажи округов Поляков даже обращался в НАБУ.

В разговоре со "Страной" Поляков отмечал, что округ, в котором он выиграл, изначально был продан экс-нардепу Максиму Микитасю за 1,5 миллиона долларов, и никто не ожидал там победы Полякова. Давыденко, в свою очередь, советовал Полякову обратиться не в НАБУ, а к психиатру.

Кроме того, Поляков отмечал, что Давиденко - неформальный куратор структур "Нашего края", и именно Давиденко привел в "Слугу народа" нынешнего главу партии Александра Корниенко, который теперь покрывает факт продажи округов.

Между тем, связь Давиденко с "Нашим краем" более чем очевидная. Буквально полтора месяца назад партия "Наш край" на съезде в Киеве выбрала Давиденко и Шахова сопредседателями совместно с Александром Мазурчаком и Антоном Киссе. Таким образом партию сегодня возглавляют четыре сопредседателя. Давиденко также отвечает за подготовку черниговской ячейки "Нашего края" в выборам в объединенные территориальные общины, которые состоятся уже в декабре, и в которых впервые примет участие и партия "Слуга народа".

Таким образом, если бенефициары "Доверия" действительно захотят в будущем переориентировать группу в политический проект, то далеко ходить не надо - сопредседатели "Нашего края" всегда смогут поделиться опытом или подставить свое доверительное плечо, а то и просто перименовать "Наш край" в "Доверие".

Любопытно, к слову, что группу с таким же названием ("Доверие") в Запорожском облсовете еще летом создали депутаты от партии Коломойского "Укроп".