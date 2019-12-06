Депутаты "Слуги народа" впервые с начала работы нового созыва рекордно провалили решение, согласованное Офисом президента.

Монобольшинство не смогло утвердить предложенную ОП кандидатуру Елизаветы Ясько на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Во время голосования в сессионном зале у депутатов не хватило четыре десятка голосов, чтобы уволить предыдущего главу комитета, фигуранта скандала с сексуальной перепиской в Раде Богдана Яременко и назначить взамен него Ясько.

Причем голосование сорвали сами "Слуги народа", дав всего 174 из 247 голосов.

Таким образом Яременко по-прежнему остается главой комитета. Что это означает, анализирует "Страна".

Яременко останется главой комитета

Еще в конце октября нардеп от "Слуги народа", глава комитета по международным делам Рады Богдан Яременко оказался в центре скандала, когда журналисты сняли его переписку в Раде, во время которой он договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час.

Первоначально Яременко говорил, что он сознательно сам засветил эту переписку и она, на самом деле, не настоящая. Позже появилась новая порция скринов переписки Яременко с девушками – оказалось, что он регулярно обсуждал встречи для любовных утех, а еще у него собеседницы выпрашивали деньги на квартиры.

Этот скандал облетел мировые СМИ. Престижные западные издания и даже СМИ из Сенегала писали об украинском "слуге народа", попавшемся на интимной переписке на работе.

Неудивительно, что по итогам этого скандала депутаты, состоящие в международном комитете, дали понять Яременко, что ждут от него заявления о сложении полномочий главы комитета. Фигурант этой истории долго сопротивлялся. Было очевидно, что добровольно он уходить с должности не собирается. Пока фракция не решила, что ему следует подыскать замену.

Развязка этой истории должна была произойти только 5 декабря, когда постановление об увольнении Яременко с поста главы комитета появилось в сессионном зале.

Голосованию предшествовала долгая дискуссия во фракции, кто заменит Яременко. Целый месяц звучали разные фамилии тех, кто может возглавить комитет вместо него. Изначально фигурировало всего шесть кандидатов из числа членов фракции – Марина Бардина, Андрей Костин, Александр Мережко, Галина Михайлюк, Святослав Юраш, Елизавета Ясько.

Пока не определилось только две кандидатуры – заместитель председателя комитета парламента по правоохранительной деятельности Галина Михайлюк и глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

Но и к окончательному выбору между этими двумя кандидатурами "слуги народа" пришли не без скандала. Сперва они никак не могли договориться о квотах в голосовании.

Звучали предложения, чтобы в голосовании в равных долях учитывалась позиция Офиса президента, руководства фракции и рядовых депутатов. А затем произошел и вовсе неожиданный поворот. Несмотря на то, что большинство голосов внутри фракции было за кандидатуру Галины Михайлюк, руководство фракции по настоянию Офиса президента предпочло назначить на эту должность Елизавету Ясько.

29-летняя депутат не имеет дипломатического образования или соответствующего опыта работы. Она окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете, участница многих грантовых программ. В том числе – и на деньги влиятельного олигарха Виктора Пинчука.

Вместо Богдана Яременко главой комитета по международным делам могли назначить Елизавету Ясько. Фото: facebook.com

Но в момент голосования в сессионном зале эта кандидатура неожиданно провалилась.

Проект постановления набрал только 186 голосов.

Любопытно, что, в отличие от многих "слуг", за него проголосовали видные деятели "Оппоплаформы" – Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич. Как пояснил Шуфрич, они голосовали не столько за назначение Ясько, сколько за увольнение Яременко, что, как писалось выше, шло в том же постановлении.

Бунт "слуг"

Собеседник "Страны" в руководстве "Слуги народа" пояснил, что Арахамия говорил с депутатами о Ясько, мол, нужно поддержать. "Он сказал, что ОП ее двигает, он рупор ОП во фракции, но выиграла же Михайлюк, тогда почему двигают Ясько? Это еще не оппозиция Банковой, но серьезный сигнал, что так нельзя с фракцией", – поясняет "Стране" собеседник.

Сам же глава фракции Давид Арахамия пояснил "Стране" провал голосования тем, что "депутаты не подготовились".

"Мы немного не подготовились, не проговорили этот вопрос на фракции. Поэтому сбились с голосованием. Будем искать решение: или другие кандидатуры, или повторно ставить на голосование, но решение будем принимать всей фракцией", – сказал Арахамия.

В Регламентном комитете говорят о том, что закон не запрещает вносить в Верховную Раду новое постановление об увольнении Яременко.

По словам депутата от СН Павла Фролова, члена регламентного комитета, процедура останется такой же – если появится новое постановление, регламентный комитет его рассмотрит и вынесет в сессионный зал.

Пока же Богдан Яременко остается главой комитета.

Интересно, что парламентская практика ранее предполагала, чтобы решения об увольнении с поста и назначении новой кандидатуры на пост проходили отдельными постановлениями. Сейчас же "Слуги народа" пытались провести решение через единый проект.

В частных беседах многие депутаты признавались, что были готовы голосовать за отставку Яременко, но не соглашались с кандидатурой Ясько.

"Если бы это было два разных постановления, я бы проголосовал за увольнение Яременко, но не согласился бы с назначением Ясько. А так не было выбора, как проголосовать "воздержался", – сказал "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

Другие депутаты также говорят о том, что процедура выдвижения Ясько на эту должность не была достаточно демократичной.

Например, нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что нужно было голосовать за два постановления по отдельности. "Процедура, по мнению некоторых коллег, была запутанной и, возможно, не соответствовала демократическим стандартам", – считает он.

А замглавы фракции Александр Качура, хотя и не смог объяснить провал голосования, но сказал "Стране", что считает эту ситуацию недопустимой накануне встречи в Париже.

"Те, кто сегодня провалил это голосование, ослабили позицию президента перед встречей в "нормандском формате", – говорит Качура.

В целом большинство опрошенных "Страной" парламентариев подтвердили, что на эту должность Ясько лоббировал Офис президента. При том, что большинство фракции было за Михайлюк.

А раз так, то провал голосования означает, что часть фракции "Слуги народа" ясно дает понять Банковой, что не станет поддерживать все их инициативы.

Символично и то, что среди тех, кто не поддержал кандидатуру Ясько, оказались депутаты, которых связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Целый ряд анонимных Telegram-каналов написали о том, что кандидатуру Ясько на пост главы комитета лоббировал лично помощник президента Андрей Ермак, а группа Коломойского во фракции давно пытается сопротивляться нарастанию его влияния.

Например, бывший топ-менеджер "1+1" Александр Ткаченко не голосовал во время этого постановления, хотя за минуту до этого поддержал рассмотрение документа в сокращенном режиме. Интересно и то, что в конфликте Гео Лероса и Ирины Верещук, который утром в четверг привел к драке депутатов Лероса и Бужанского, Ткаченко стал на сторону Лероса. Он персонально упрекнул Ирину Верещук, почему она не выполняет решение фракции о запрете на посещение ряда телеканалов. А тут сам ослушался решения фракции о поддержке Ясько на пост главы международного комитета.

По другой версии, Ясько двигают так называемые "соросята" (прозападное лобби в окружении Зеленского, которое ориентируется на Демпартию США), и ее кандидатура была согласована с западными посольствами и структурами.

"Именно поэтому против Ясько так рьяно выступала группа Коломойского. Михайлюк хотя и связывают с Пинчуком, но все-таки она была несколько в стороне от линии конфликта "соросята" – Коломойский. Да и в целом это человек более зрелый и опытный, чем Ясько. Потому она и набрала больше голосов фракции, но двигать стали Ясько, что и вызвало бунт – депутаты решили показать, что с их мнением нужно считаться и они не дадут себя нагнуть", – говорит один из нардепов.

Впрочем, у всей этой истории могло быть и совершенно другое объяснение.

"А может, все было проще, и Яременко вообще никто изначально не собирался увольнять? – говорит "Стране" один из членов международного комитета.

По словам нашего собеседника, всем было понятно, что ни один кандидат из "Слуги народа" не сравнится по своему опыту с Яременко, поэтому рассматривался вариант сохранить за ним эту должность.

"По большому счету, опыт Ясько или любой другой кандидатуры из числа "Слуг народа" даже близко нельзя сравнить с опытом Яременко. В других фракциях могли бы найтись достойные замены ему на этом посту. Юлия Левочкина или Олег Волошин в "Оппоплатформе", Григорий Немыря в "Батькивщине", Иванна Климпуш-Цинцадзе в ЕС, но в "Слуге народа" ясно дали понять, что, несмотря на то, что у них нет адекватной замены, они не отдадут комитет никому другому. А теперь на все претензии оппонентов они смогут отвечать – мы давали возможность вам уволить Яременко, а вы сами не захотели. По сути, Ясько из той же тусовки "соросят", что и Яременко, то есть в любом случае центры влияния не изменились бы, просто она объективно никак не дотягивает до этой должности, и это все прекрасно понимали", – говорит нардеп.

Но глава фракции "Слуги народа" Арахамия сообщил "Стране", что во фракции все равно будут поднимать вопрос увольнения Яременко. После встречи в "нормандском формате".

"Решение фракции будет принято перед следующей пленарной неделей, мы обязательно вернемся к этому вопросу", – пообещал он.