Тотальные проверки всех получателей бюджетных выплат (пенсии, субсидии, помощь на детей, чернобыльские и др.) "за три года", о которых ранее писала "Страна", стартуют уже в ближайшее время.

Напомним: еще в октябре парламент принял закон о верификации, который предусматривает три этапа проверок - до, во время и после выплат. И, если выяснится, что средства вы получали незаконно, все до копейки придется вернуть. Причем, срок давности по возврату денег - три года.

Но тогда президент новый закон так и не подписал, так как у него появились замечания к документу.

На днях парламент повторно принял законопроект №1231 уже с учетом правок Зеленского.

А буквально сразу после этого Кабмин утвердил постановление о проведении пилотного проекта по верификации. Его суть - проверка информации на граждан, которая уже содержится в ряде реестров и баз данных.

То есть, фактически создается досье на каждого украинца, по которому людей смогут "верифицировать" даже без их ведома.

"Страна" разбиралась как и кого будут проверять.

Дали отмашку по проверкам

Сразу стоит отметить, что итоговый вариант нового закона - с учетом правок президента - не сильно отличается от того, что принял парламент в октябре.

Собственно, у Зеленского возникло только одно замечание, и то - чисто техническое.

Дело в том, что в переходных положениях закона о верификации прописано внесение изменений в несколько действующих законов - о регистрации имущественных прав на недвижимость и о госрегистрации предпринимателей (о доступе к базам данных). Но эти правки не учитывают изменений, который ранее уже вносились в эти законы (в частности о предоставлении доступа к базам данных НАПК).

То есть, проще говоря, нардепы попытались подправить старые версии законов. И, если бы такую формулировку оставили, то тогда без доступа к базам данных могла остаться НАПК.

Чтобы найти эту оплошность в тексте Зеленскому понадобилось две недели, а нардепам, чтобы все исправить - и того больше.

То есть, всего эпопея с этим законом - с момента его первого и второго принятий - длилась без малого два месяца.

Как считает аналитик института Growford Алексей Кущ, у Зе решили еще раз подумать и взвесить все за и против, прежде чем запускать явно токсичную для рейтингов тему. Ведь массовые проверки, не говоря уже о выбивании выданных раньше денег, вряд ли понравятся украинцам.

Впрочем, как видно, проверять все же решили. И маховик верификации запускают буквально с колес. Не успела Рада повторно проголосовать за закон, как правительство в среду, 5 декабря, приняло постановление о некоем пилотном проекте по верификациям.

Правда, он предусматривает верификацию не самих получателей, а пока только данных о них, которые уже содержатся в госреестрах.

То есть, запускается своего рода подготовительный этап - на каждого украинца соберут досье, и, если он обратится за той же субсидией, то первичный отсев чиновники могут сделать и без участия самого просителя.

Фактически так происходит и сейчас, но соцслужба анализирует документы, которые приносит человек (а они не всегда правдивые), или же данные из реестров, к актуальности которых также немало вопросов.

Досье на каждого украинца

Как указано в постановлении правительства по верификациям, на сегодняшний день ни один государственный реестр не может обеспечить "достоверную идентификацию физлиц".

В итоге данные дублируются по разным ресурсам, что мешает самим людям, в частности, при получении административных услуг. Собственно, сама идея таких проверок реализуется, как указанно в пояснительной записке, в рамках июльского указа президента об улучшении доступа физических и юридических лиц к электронным услугам.

Но "единый идентификатор" на каждого украинца., который создается в рамках этого "улучшения" , - это практически готовая шпаргалка и для проверяющих законность получения различных выплат. Ведь, по сути, создается досье на каждого украинца.

Собрать "досье" будет Министерство внутренних дел. Оно получит данные всех реестров (гражданских актов, физлиц-плательщиков налогов, соцстрахования, по образованию и даже по медицине).

Затем эти данные сверят, обращая особое внимание на несовпадения.

Государственной миграционной службе поручено по результатам обновить Единый демографический реестр, присвоив каждому проверенному украинцу "уникальный номер".

Методологию проверок будет утверждать МВД, а техническую часть возьмет на себя Министерство цифровой трансформации.

Эксперимент стартует с 20 декабря этого года, а полностью отфильтрованные данные планируется получить к концу апреля следующего года. Электронный сервис идентификации физлиц МВД должен заработать в июне 2020 года.

То есть, это своего рода подготовка к верификации получателей бюджетных выплат, - говорит Кравец.

Проверки в три этапа

Закон о верификации получателей бюджетных выплат предусматривает три этапа проверок - превентивный, поточный и ретроспективный.

Превентивная верификация - это проверки претендентов на бюджетные средства. Она запускается, как только человек обратиться за государственной помощью, и вполне возможна даже без участия самого просителя - по реестрам и электронным базам данных. И, собственно, как раз в этом случае пригодятся "досье" от Авакова.

Но, кроме них, проверяющие могут использовать базы данных по регистрации прав собственности на недвижимость, авто, земельные участки, запрашивать у банков данные по остаткам на счетах и прочее.

Если вы пройдете этот этап, выплаты вам назначат. Но "колпак" не снимут.

Получателя переводят на следующий этап - текущую верификацию. Проверяющие будут мониторить все изменения в жизни человека и решать - по-прежнему ли он имеет право на компенсации от государства,

Скажем, в случае с получателями субсидий осок внимание станут обращать на финансовое положение. Если обнаружится, что ваше благосостояние с момента назначения выплат улучшилось, их могут досрочно отменить.

Тут будут включать фильтры, которые уже используются. Скажем, для субсидиантов критическим является наличие автомобиля не старше 5 лет или покупка дороже 50 тысяч гривен.

Но, если сейчас всего этого нельзя иметь только на момент принятия решения о выделении субсидии, то по новому закону - никогда. То есть, покупка авто во время получения субсидий влечет их отмену.

Третий этап - ретроспективная верификация. Она будет проводиться после завершения периода выплат, в течение последующих трех лет. Если выясниться, что вам платили "зря", всю полученную из бюджета сумму придется вернуть.

Показательно, что проверяющим разрешили использовать, по-сути, все персональные данные украинцев - о наличии земельных участков, недвижимости, авто, о состоянии банковского счета и прочее.

Эти данные собираются сливать в единую базу данных, к которой получат доступ как проверяющие из Минфина, так и местные контролеры. Базу хотят постоянно обновлять, так что чиновникам станет известно даже о несущественном улучшении вашего материального положения. Скажем, о денежном переводе или наследстве. И это может стать поводом для "расследования", по итогам которого есть риск остаться без соцпомощи.

При этом, как отмечает экономист Юрий Гаврилечко, допускается субъективная оценка контролерами вашего права на выплаты, то есть, отменить выплату, а то и повесить на человека долг могут "под настроение".

Тем более, что в законе не предусмотрено никакой ответственности для верификаторов.

"То есть, если обнаружится, что выплаты вам три года назад назначили незаконно, то отвечать будет не тот, кто их назначил, а вы - придется все вернуть. А для чиновников ответственность вообще не прописана. Как и за те случаи, когда, наоборот, человеку отказали, хотя он имел все права на бюджетную компенсацию", - говорит Гаврилечко.

Страшилка для субсидиантов

Алексей Кущ считает, что верификация, хотя и предусмотрена для всех получателей бюджетных средств, больше всего ударит по субсидиантам.

"Дело в том, что по другим категориям и так всегда шел жесткий отсев. Скажем, те, кто получают выплаты по инвалидности, ежегодно должны собирать справки, что у них не улучшилось здоровье и т.д. Но по субсидиям, когда начался резкий рост тарифов, государство одно время немного упростило процедуру. Люди ездили в отпуск за границу, делали дорогие ремонты в квартирах и при этом получали субсидию на коммуналку. Поэтому, если начнут копать, то могут выявить 20-30% "незаконных получателей", - считает Алексей Кущ.

"Кого угодно могут поставить "на долг". Точно так же как в платежках рисуют показатели с потолка, так и будут рисовать основания для взыскания. Ведь за последние три года порядок начисления субсидий изменился не мене четырех раз. И даже если все бумаги оформлены правильно - подвести вас под статью не составит труда", - написал в Facebook эксперт Вячеслав Ильченко.

Он также подсчитал, какие "долги" могут теоретически предъявить субсидиантам.

"Отопительный период у нас 7 месяцев. Средняя платежка 2693,2 гривны, В среднем люди платят порядка 1000 гривен при наличии субсидий. То есть, субсидиарный остаток составляет 1690 гривен. Умножаем - за сезон субсидии предоставляют на 11851 гривну. За три года эта сумма составит 35 553 гривны. Такой долг не потянет ни одна украинская семья. Соответственно каждый гражданин сейчас находится под дамокловым мечем долговой кабалы", - считает Ильченко.

Понятно, что каждому счет на 35 тысяч не пришлют.

Пока вообще сложно представить, как такие проверки будут выглядеть на практике.

"Только домохозяйств, которые в последние три года получали субсидии, в Украине 7 млн. Какая армия верификаторов нужна, чтобы проверить каждого? Администрирование проверок может оказаться слишком дорогим для бюджета и не факт, что эффективным", - считает Гаврилечко.

"Этот закон приведет к хаосу в соцорганах, органах пенсионного фонда и парализует суды", - добавил Кравец.

Непонятно также, какой будет процедура возврата "незаконно полученных" денег, особенно, если человеку особо нечем платить.

Но ясно одно - люди будут попросту бояться проверок и лишний раз просить у государства помощи не пойдут.

"Всех в долги не загонят, а вот показательные возвраты могут и устроить. Такая "страшилка" - верный способ держать людей на коротком поводке", - считает Кущ.