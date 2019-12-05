После принятия закона о Госюбро расследований, после вступления в силу которого нынешние его руководители автоматически лишаются своих постов, глава ГБР Роман Труба собрал журналистов, чтобы рассказать, кому выгоден его уход, кто поставил прослушку в его кабинете, что он думает по поводу ареста экс-прокурора Щербины, с которм он когда-то работал, о своём преемнике и зачем читает Телеграмм Андрея Портнова.

О Щербине

В череде вопросов один из первых коснулся прокурора Игоря Щербины, которого задержали за взятку в 150.000 долларов. И которого тут же связали с главой ГБР (причем сделал это и лично Зеленский).

Труба утверждает, что Щербина не имеет к нему никакого отношения, а также, что они не обсуждали с прокурором уголовные дела.

“Работал ли он на должности в ГБР? Нет. Он не имеет никакого отношения к ГБР. Я виделся с ним всего несколько раз в этом году", - утверждает Труба.

При этом факт задержания Щербины Труба расценивает как месть и провокацию, поскольку случилось это в ночь перед тем, как вынесли на голосование Верховной Рады законопроект о перезапуске ГБР. Кто мстит и почему, не уточнил.

О новом подозрении для Порошенко

Роман Труба заявил, что бюро готовит еще одно подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом глава ГБР заявил на встрече с журналистами.

"Идет подготовка второго проекта подозрении Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта", - говорится в опубликованном сообщении.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

Напомним, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" в начале 2019 года опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

О своем преемнике

О возможных будущих кандидатурах главы ГБР Труба выссказался нейтрально.

“Проблема не в том, какая будет фамилия, главное, чтобы те принципы, которые были заложены не были уничтожены", - сказал он и уточнил, что большой угрозой для ведомства станет назначение человека из ГПУ, по всей видимости намекая на заместителя генпрокурора Виктора Трепака имя которого перечислялось в цепочке вероятных претендентов на должность будущего главы Бюро расследований.

"Потому что это будет связанно с расследованиями, в которых фигурирует экс-президент", - ответил на вопрос "Страны" Роман Труба, имея в виду, видимо, опасения, что выходец из ГПУ похоронит дела против Порошенко.

О Портнове и его Телеграмм-канале

Глава ГБР сообщил, что подписался на Телеграмм-канал юриста Андрея Портнова. “Он очень оперативно реагировал на события, к которым тем или иным способом причастно ГБР. Я подписался на его телеграмм, чтобы владеть некоторыми новостями, которые он знал раньше, чем я", - рассказал Роман Труба.

О Грановском

Роман Труба прокомментировал дело экс-нардепа Александра Грановского, известного как теневого куратора судебной и правоохранительной системе при экс-президенте Порошенко, который, по сведениям "Страны", в данный момент находится в Израиле.

Глава ГБР сообщил, что экс-чиновник несколько раз вызывали в Бюро. Напомним, Грановский являлся в ГБР в начале августа по уголовному делу по факту незаконного уголовного преследования экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. «ГБР - это не карательный орган. Мы не преследуем цель привлечь к ответственности. Главное это провести расследование таким образом, что если есть доказательства, которые опровергают, их тоже необходимо получить. И только после этого принять решение. Да, Грановский действительно несколько раз вызывалась в ГБР. Я убеждён, что ещё не один раз будет вызываться. Я не могу сказать, какие будут результаты расследования. Надеюсь, что результаты расследования будут объективны. Будет доказательства - будет подозрение", - сказал Труба "Стране" и уточнил, что на сегодняшний день проекта подозрения по Грановскому нет.

О прослушке

Глава ГБР рассказал, что не знает, кто заказчик, а также не подозревает, кто вмонтировал спецоборудование.

Роман Труба сообщил, что к делу причастны правоохранители, а также действующий работник ГБР.

"Личности, которые работали раньше в правоохранительной системе. Я считаю, что это правоохранители, но ответ покажет следствие. К прослушке причастен действующий работник ГБР. Я лично знаю, но на это должны ответить следователи. Я в этом убеждён. Будет ли это доказано в ходе следствия? Я сомневаюсь. Но сейчас следствие проводится объективно и получает максимально доказательств, чтобы дать ответы на вопросы исполнителей и заказчиков", - рассказал журналистам Роман Труба, не называя конкретных фамилий.

Он добавил, что записывающая спецтехника была установлена в момент регистрации первого уголовного производства по экс-президенту Порошенко.