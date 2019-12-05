Компания "Укрбуд" снова оказалась в центре громкого скандала. "Страна" уже писала, что в сентябре ее теперь уже экс-владелец и бывший нардеп Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, продав "Укрбуд Девелопмент" "группе не публичных инвесторов".

Но по рынку сразу же пошли слухи, что у Микитася попросту отжали "Укрбуд" или же он сам "прячет концы". Ведь на тот момент более 20 строительных площадок компании уже были заморожены, а покупателя квартир заметно нервничали.

На днях Микитась выдал очередную порцию сенсаций, заявив что "Укрбуд Девелопмент" незаконно продан ресторатору Дмитрию Федотенкову, а организовал все, в том числе, подделав подпись Микитася, якобы, гендиректор компании Олег Майборода. То есть, на нем и его "пособниках" теперь и вся ответственность за тысячи обманутых покупателей квартир.

С последними у "Укрбуда" действительно проблемы. Люди уже подали петицию президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лично вмешаться в ситуацию. Стройки, которые вроде немного активизировались, сейчас снова стоят.

То есть, "Укрбуд" вполне может стать новым "Элита центром", похоронив под собой едва ли не всю столичную первичку. Но в этой истории многое происходит за кадром.

Как стало известно "Стране", вполне возможно, что в ближайшее время на объекты "Укрбуда" зайдет новый застройщик. Плюс пытается вернуть контроль над компанией Максим Микитась. И пока идут разборки, строить вряд ли начнут. А значит, шансы людей остаться без квартир, к сожалению, высоки.

"Страна" разбиралась, что происходит с "Укрбудом" и к чему готовится покупателям квартир в проблемных домах.

Микитась возвращается?

В первоначальную версию Микитася продажи "Укрбуда" неким "не публичным инвесторам" мало кто поверил. На рынке муссировали слухи, что у Микитася попросту отжимают бизнес. Либо это схема "прикрытия" - Микитась формально переписывает бизнес на других людей. Кроме порядка 25 новостроек, "Укрбуд" это еще и выгодные госзаказы (в частности, подряды по Шулявскому мосту, строительству в Чернобыльской зоне и другие объекты).

Ходили слухи, что на компанию претендует крупный киевский застройщик и друг главы ОП Андрея Богдана Андрей Вавриш. По другой версии - в деле, якобы, сам Богдан.

После того, как в базах данных засветились новые собственники, подозрения еще больше усилились.

"Укрбуд девелопмент" переписали на топ-менеджера малоизвестной компании по обслуживанию автотранспорта Евгения Дикина и фермера Василия Полевого. Сразу стало понятно, что это подставные лица.

Но недавно появилась информация о возможном назначении руководителем компании экс-главы ГАСК Сергея Кучера, который давно связан с Максимом Микитасем. И это активизировало волну слухов, что Микитась хочет вернуть контроль над компанией.

Сам Микитась, который после сентябрьского заявления о выходе из строительного бизнеса с последующей посадкой в тюрьму и выходом из нее под гигантский залог, не давал о себе знать, вдруг пустился в откровения.

В эфире канала "Прямой" он заявил, что продажу активов "Укрбуд Девелопмент" организовал гендиректор компании Олег Майборода. Покупатель - известный ресторатор Дмитрий Федотенков.

Микитась также рассказал, что искал инвесторов для "Укрбуда" и даже подписал некие меморандумы - такие себе "понятийки", которые, по словам Микитася, "не несут никакого юридического оформления и юридических последствий".

Затем, по его словам, большая часть этих меморандумов была подделана, подделали также его подпись под документами. Но юридического переоформления компании, по словам Микитася, не было, и она, как и ранее, принадлежит ему.

Он рассказал, что после того, как стал депутатом, передал компанию в управление Олегу Майбороде (гендиректор "Укрбуд Девелопмент".

Но при этом оставался бенефициаром всех основных компаний ("Укрбуд Девелопмент" и "Укрбудинвест").

И сейчас, по словам Микитася, он потерял все активы.

"Это господин Федотенков и господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармиш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих "Укрбуду". И эти три человека отвечают перед инвесторами за то, что должны достроить и за счет каких средств", - заявил Микитась.

По его словам, в компании выведено активов на 4 млрд гривен.

То есть, по всему видно, что Микитась хочет, во-первых, дистанцироваться от проблем "Укрбуда", которому прочат судьбу второго "Элита центра", во-вторых, по возможности если и не вернуть себе компанию, то, как минимум, хоть что-то еще из нее выжать.

Ответ от его оппонентов не заставил себя ждать.

"Все эти два месяца после продажи бизнеса, он (Микитась - Ред.) пытается выторговать себе денег наперед, понимая, что не ему же отвечать перед людьми, купившими квартиры, а директорам. Чего только не было: угрозы от Микитася, "стрелки" с авторитетными людьми, общение с влиятельными бизнесменами и политиками, которых Микитась подключал к этому вопросу", - заявил гендиректор "Укрбуд Двелопмент" Олег Майборода.

Он, кстати, в долгу не остался и выложил на своей странице в Facebook "компромат" на Микитася.

"Одна из последних машин Максима Микитася – Lamborghini Urus, стоимостью 700 000 долларов. Была первая в Украине. Есть и бронированный Майбах – за 600 тысяч долларов, есть и Aston Martin – за 300 000. И это самый простой пример для ответа на вопрос "куда делись деньги", - написал он.

Но и Микитась сидеть сложа руки не собирается.

То, что он готовится к реваншу стало понятно еще месяц назад, когда появилась информация о готовящемся назначении директором "Укрбуда" экс-главы ГАСК Сергея Кучера, которого считают человеком Микитася. Его назначение также, якобы, поддержали в Офисе президента.

"Кучера на заседание Совета нацбезопасности по теме Укрбуда за руку привел заместитель главы Офиса президента г-н Трофимов - как смотрящего от ОП. Заседания проходили в закрытом режиме, и всего их за последнее время состоялось пять - тема-то важная, опасная. Как бы до Элиты-Центр-2 не дошло. 14 тыс обиженных вкладчиков сами знаете, куда пойдут, когда не получат ни денег, ни жилья", - написала заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова в своем телеграмм-канале.

Как стало известно "Стране" из своих источников, Кучер сильно хотел попасть в "Укрбуд". Но вовсе не из-за проблемной жилой застройки, а, якобы, с прицелом на выгодные госзаказы, в частности, по компании "Укрбудмонтаж" (строительство объектов на территории Чернобыльской АЭС) и "Альянс" (строительство Шулявского моста").

А осваивать бюджетные деньги, якобы, планировалось под прикрытием Офиса президента.

Но, как сказал наш источник, окончательное согласование Сергей Кучер не прошел. "Он был на встрече в СНБО по вопросу "Укрбуда", но там поддержки не нашел. Как, впрочем, и в Кабмине", сказал источник.

Сам Кучер на просьбу "Страны" прокомментировать ситуацию пока не отреагировал.

На достройку домов не хватает 2 миллиарда

"Стране" удалось пообщаться с Дмитрием Федотенковым (ему принадлежат киевские рестораны сети Tarantino Family), с которым Микитась, якобы, подписывал некие меморандумы и который теперь по факту - новый владелец "Укрбуда".

Он рассказал нам свою версию происходящего.

"Я с Микитасем познакомился полтора года назад через Майбороду (гендиректор "Укрбуд Девелопмент"- Ред.), с которым мы соседи. Затем в феврале этого года Микитась предложил мне выкупить корпус "Арсенала", который как раз выставили на СЕТАМ. Я вложил 12 млн долларов, и так мы стали партнерами. Но весной я узнал, что Микитась сфальсифицировал мою подпись и передал объект в залог. Сам он этот факт признал, и, собственно, остался мне должен. А в сентябре Майборода мне позвонил и сказал, что у них все очень плохо - продаж нет, насели проверяющие (было возбуждено несколько уголовных дел плюс начало расследование АМКУ - Ред.). При этом зависло 25 ЖК, которые не за что строить. У меня на тот момент был личный вопрос к Микитасю - его долг. И я предложил, что могу войти в долю в "Укрбуд" и влить туда какие-то деньги. О чем, собственно, и подписали меморандум. И из 11 млн долларов я 9 млн уже передал. Сейчас приостановил финансирование, так как есть вопросы по расходованию этих средств. Но, понятно, что 11 млн не могли решить проблемы "Укрбуда", так как там дефицит средств был не меньше 50 млн долларов. Я привлек других инвесторов (их имена Федотенков назвать отказался - Ред.), но под условие, что нам должно быть передано 50% акций всех юрлиц и мы ставим свой топ-менеджмент. Плюс создается стабилизационый фонд на 500 млн гривен", - рассказал Федотенков.

Он также отметил, что на него оформили ряд компаний. "Но оформили проблемы, а все по настоящему ценные активы не оформили", - заявил он "Стране".

По словам Федотенкова, на сегодняшний день дефицит средств в "Укрбуде" составляет не меньше 2 млрд гривен, нужно достроить 1,5 млн квадратных метров жилья.

Самому "Укрбуду" это уже не по силам.

"Появилась реальная угроза, что "Укрбуд" рухнет. Это будет не просто "Элита центр", а десять "Элита Центров". 25 ЖК и 13,7 тысяч покупателей квартир. "Укрбуд" постоянно жил с оборота. Деньги заходили, они их тратили, как свои. Об отчетности, балансе прибыли и убытков тут никто не слышал. Поэтому, когда продажи упали, деньги резко закончились", - говорит Федотенков.

По его словам, он уже провел переговоры с двумя крупными киевскими застройщиками - "Интергалбуд" и "Перфект групп" - о вхождении в проекты "Укрбуда". Те, как говорит Федотенков, не против, но готовы приступить к работам лишь получив заверение о поддержке от властей, что их не "закошмарят" силовики и контролеры.

"Была встреча с властями по этому поводу. Была обещана поддержка. Но пока ничего нет, а мы ждем", - рассказал Федотенков.

То есть, из слов Федотенкова следует, что или государство "поможет" "Укрбуду", оградив его от претензий правоохранителей и контролеров, либо нас ждет "десять "Элита-центров".

Рухнет ли "Укрбуд" и что будет с остальными новостройками

"Страна" уже писала об эффекте "Укрбуда". После того, как у компании начались проблемы, люди стали бояться не только "домов Микитася", а всех новостроек. Продажи квартир резко упали. Дополнительно сыграл фактор укрепления гривны, ведь автоматически в долларах квартиры в новостройках в один момент подорожали.

Но специфика столичного строительного бизнеса в том, что большинство домов - это, по-сути, "пирамиды" - застройщики продают квартиры и уже на полученные средства строят эти и новые объекты. А если нет продаж - то стройки попросту останавливаются.

Поэтому "Укрбуд" вполне может стать тем фактором, который обвалит весь рынок нового жилья.

"20-30% рынка новостроек столицы находящихся в сфере влияния УкрБуд парализованы из-за корпоративных скандалов. Как следствие, многие участники рынка (проектировщики, строительные подрядчики, поставщики материалов и прочие) просто не понимают что им делать. Результатом может быть снижение активности в сегменте новостроек. В 2020 году доля сделок на вторичном сегменте увеличится с 50 до 70%", - отметил управляющий партнер ARTA Property Management Михаил Артюхов.

Наш источник на строительном рынке рассказал, что в среде застройщиков сейчас - настоящая паника.

"Если рухнет "Укрбуд", это ударит по всей отрасли. Все опасаются резкого падения продаж и репутационых рисков. Всеми правдами и неправдами рынок, оказавшись в заложниках у одной компании, попытается "вытянуть" проекты "Укрубуда". Но этот вопрос может утонуть в разборках, как у нас обычно бывает. Еще летом "Укрбуд" предпринял попытку продать наиболее ликвидные свои проекты, часть из которых выкупил "Интергаобуд". Но пока неясно, куда пошли вырученные за эти проекты деньги. Теоретически стоимость всего "ликвида" могла бы покрыть ряд издержек на достройку уже начатых проектов. Но стройки стоят", - говорит источник.

Эксперты не исключают, что вслед за продажами, рухнут и цены в новостройках.

"Существенно снизить цены застройщиков может заставить несколько моментов

Во-первых, полная остановка и заморозка рынка на длительный период. Когда ничего не будет продаваться, слабо строиться и оборотные средства иссякнут.

Во-вторых, внешние финансовые и политические факторы. Мы пока не знаем, как поведет себя гривна под новый год (а в особенности - в 2020 году), что будет в политикуме и как украинская экономика будет себя чувствовать.

Нельзя исключать самые разные сценарии. Понижение цен может быть в пределах 3-5%, дальше - бизнес становится нерентабельным", - говорит эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Но главным остается все же вопрос - что будет с домами "Укрбуда" и покупателями квартир. Тут, по словам Берещак, возможны два сценария - или их достроят другие застройщики (но им нужны гарантии, в том числе и по той причине, что с документами на ряд объектов есть проблемы), или же "мобилизуется" сам "Укрбуд". Но, как уже понятно их слов Федотенкова, больше надеются стоит все же на сторонних застройщиков.

И, по нашей информации, сватают дома "Укрбуда" застройщикам не только в самой компании, но и чиновники - якобы, ведутся негласные переговоры с подрядчиками на предмет их интереса к недостроям. "Но понятно, что минимум, чем рискую покупатели - это срыв сроков ввода в эксплуатацию объектов", - говорит Берещак.

Чтобы решить проблему "Укрбуда" понадобится не меньше года, - считает коммерческий директор Svitlo Park Александр Панфилов.

"Площадки и объекты разные, есть и проблемные, а есть достаточно привлекательные для входа новых девелоперов. думаю, что в течение года объекты будут распределены между разными девелоперами. Далее, вероятно, существующие проекты откорректируют, что тоже займет какое-то время", - подытожил Панфилов.