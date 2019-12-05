Парламент уже начал реализовывать идеи по снижению коммунальных тарифов, которые недавно анонсировали у Зе. Начать решили с электроэнергии.

4 декабря Рада принял во втором чтении и в целом соответствующий закон. Понятно, что писался он не специально под коммунальные обещания президента. Проект подали в парламент еще в начале октября. Но он пришелся весьма кстати, чтобы стать одной из "идей" по уменьшению платежек.

Впрочем, тарифы по новому закону, если и снизятся, то не очень существенно - максимум, на 10%, а на отопление и горячую воду, которые тоже попытались "достать" через цены на электричество для ТЭЦ, - и того меньше. Это никак не 50% скидки, которую обещали у Зе. Зато под лозунгом борьбы за низкие тарифы существенно расширят полномочия НКРЭ, которая сможет регулировать цены на ручном режиме.

"Страна" разбиралась, почему рынок электроэнергии, который не проработал и полугода, заменяют ручным управлением, и поможет ли это снизить тарифы.

Дешевая электроэнергия для Коломойского и цены в ручном режиме

Депутаты внесли ряд важных изменений в закон о рынке электроэнергии. Самые главные - фактическая легализация импорта электроэнергии из России и Беларуси, которая по факту уже идет и сейчас.

"Но такую электроэнергию можно будет закупать "для себя", а не на перепродажу", - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев.

Любопытно, что вчера многие СМИ писали про то, что как раз из Росии импор электроэнергии запретили. В законе действительно есть правка о том, что запрещен импорт по двустронним договорам. "Но это просто название такое, которое означает, что нельзя импортировать на энергорынок или по долгосрочным договорам. По краткосрочным - можно. То есть фактически импорт электроэнергии из России снова легализован", - говорит источник на энергорынке.

Такая схема выгодна, в первую очередь, крупным потребителям электроэнергии. Эксперты подозревают, что правка прописана под бизнес-интересы Игоря Коломойского, ферросплавные заводы которого нуждаются в дешевой электроэнергии. Кстати, Коломойским был одним из первых импортеров российского электроэнергии, выкупив 100 КВт буквально в тот же день после того, как поставки из РФ разрешили.

Депутаты попытались внести ряд правок, которые бы запретили импорт российской и белорусской электроэнергии, разрешив только поставки из стран, входящих в Европейское энергетическое сообщество. Но ни одна из них не получила достаточного количества голосов. Глава профильного комитета Андрей Герус заявил, что все аргументы о якобы демпинговых ценах на российский импорт, которые "душат" украинских энергетиков, надуманы.

"Импорт из РФ сейчас занимает всего 0,5% рынка, а из Беларуси в данный момент вообще не идет", - сказал он. Хотя до этого рапортовал о снижении цен на электроэнергию именно за чет усиления конкуренции с импортерами.

Второе нововведение - расширение полномочий НКРЭ на рынке электроэнергии. Фактически регулятору разрешили регулировать тарифы в ручном режиме.

НКРЭ вплоть до 1 июля 2023 года будет устанавливать так называемую граничную цену для каждого сегмента рынка электроэнергии - на сутки вперед, внутрисуточного и балансирующего, что, как указано в пояснительной записке к проекту №2233, позволит не допустить резкого роста ценника. Также регулятор будет согласовывать заявки производителей на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед. Как указано в пояснительной записке, это делается, якобы, для преодоление искусственного дефицита на рынке на сутки вперед.

Как пояснил Рябцев, поставщики намеренно сдерживают объемы электроэнергии на этом рынке, чтобы взвинтить тариф.

Квоту по продаже на рынке на сутки вперед увеличил с 10% до 15%. Поясняя такое увеличение, Андрей Герус сказал, что от нововведения выиграет, в первую очередь, государственный "Энергоатом", так как теперь он сможет продавать на свободный рынок больше электроэнергии (основные объемы он отдает для бытовых потребителей по фиксированной цене не выше 1,68 гривен/кВт).

"Но если поставщики будут из-под палки давать дешевую электроэнергию на рынок на сутки вперед, то они, очевидно, отыграются по цене на других потребителях", - предположил Рябцев.

Как скидки для ТЭЦ снизят цены на отопление

До конца нынешнего отопительного сезона (до 1 апреля 2020 года) НКРЭ такое сможет устанавливать тариф на отпуск электроэнергии на уровне себестоимости для ТЭЦ.

Это, якобы, может стать одним из способов снижения тарифа на отопление, которое украинцам пообещал Владимир Зеленский.

"Сегодня проблемным остается вопрос работы ТЭЦ в новом рынке электроэнергии с началом отопительного сезона. Большинство являются неконкурентными, Учитывая, что во многих городах ТЭЦ являются основным источником тепловой энергии для потребителей и с целью обеспечить нужного уровня теплоснабжение, законопроектом предоставляется право регулятору временно устанавливать тарифы на отпуск электроэнергии производителям на теплоэлектроцентралях", - говорится в пояснительной записке.

Впрочем, по словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, на большую скидку рассчитывать не стоит. "Доля электроэнергии в производстве тепла составляет всего 6%. То есть, даже если для ТЭЦ тариф на нее снизят вдвое, то они смогут опустить расценки на тепло разве что на 5-6%, но не вдвое, как это обещал Зеленский", - говорит он.

Кстати, не дожидаясь принятия закона, НКРЭ уже снизил тариф на производство тепла для Дарницкий ТЭЦ (которая в начале осени собиралась повысить его на треть), Черкасытеплоэнерго и Черкассыхимволокно - в среднем на 4%.

"Регулятор старается действовать в рамках риторики президента о том, что цены на отопление должны падать. Поэтому, думаю, это только первая ласточка", - пояснил глава департамента по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству, экологии и охране окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Но есть нюанс - ТЭЦ одновременно производят и электроэнергию, и тепло. То есть, для генерации тепла они выкупают свое же электричество, но уже с определенной нормой прибыли.

И это позволяет им компенсировать убытки по теплу.

"Какой смысл им считать электроэнергию по себестоимости? А как компенсировать амортизацию? Этим решением мы просто добьем ТЭЦ. Нынешний отопительный сезон они конечно продержаться, а потом начнут "сыпаться". Не факт, что ТЭЦ, которые находятся в частной собственности вообще предпочтут выйти из бизнеса, который станет для них откровенно убыточным", - считает руководитель Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Украины Андрей Никончук.

"Я уже не говорю, что нарушается принцип работы рынка, к которому мы, якобы, идем. Какой же это рынок, если регулировать тариф снова будут в ручном режиме. Это уже не либертарианство, а какой-то казарменный социализм", - отмечает Рябцев.

Этот же аргумент приводили в сессионном зале. Депутаты заявляли даже о существовании некоего письма из Европейского энергетического общества, в котором говорится, что "не рыночные" методы из проекта лучше убрать. А если их и оставлять, то четко прописать в каких случаях допускаются исключения. Но, по словам Андрея Геруса, это письмо "старое" и написано еще до консультаций с европейскими партнерами, на которых они, якобы, все свои претензии сняли.

Есть еще идеи?

Вряд ли закон об электроэнергии является той самой спасительной "идеей", за счет которой у Зе рассчитывают кардинально снизить суммы в платежках. Добиться удешевления коммуналки на 50% он вряд ли позволит, хотя действительно может немного опустить тарифы на тепло, горячую воду и электричество - в пределах 5-10%.

Хотя по словам экспертов, решения по снижению тарифов лежит на поверхности. "В структуре тарифа на отопление 80% - это газ. если он подешевеет, то автоматически упадут и тарифы на тепло и горячую воду. Для этого достаточно подключить газ внутренней добычи, стоимость которого не превышает 4,5 гривен за куб", - говорит Попенко.

По словам главы жилищного союза Александра Скубченко, формулу для тарифов утверждает Кабмин, и на сегодняшний день в нее включают все затраты, коммунальщиков, включая "обогрев улицы".

"Нам коммунальщики рассказывают, что тарифы нерентабельные. Но на самом деле туда зашивают такие затраты, что тарифы становятся золотыми. В рамках страны речь идет о миллиардах гривен, на которые "нагревают" потребителей. Чтобы изменить ситуацию и снизить тарифы, Кабмину стоит просто не поменять порядок их формирования. И Гончарук на встрече с президентом должен был пообещать не "отхороводить", а разработать перечень мер, которые в состоянии реализовать правительство, чтобы снизить тарифы. О НДС на коммунальные услуги, отмена которого уберет сразу же 20% с тарифа, я вообще не говорю - это простейшее решение", - отметил Скубченко.