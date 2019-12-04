Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник уволил одного из своих заместителей Дмитрия Соломчука. Объявление о том, что отныне у Арахамии будет не 15 заместителей, а 14, сделал во время заседания спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В связи с этим увольнением в кулуарах Рады поползли слухи о конфликте основной части фракции "Слуга народа" с так называемой группой Ильи Павлюка - бизнесмена из Черновицкой области, который на президентских и парламентских выборах курировал часть штабов Зеленского в Западной Украине.

По слухам, эту группу в Раде возглавлял именно Соломчук. Подлило масла в огонь и то, что другие депутаты, которых в Раде причисляют к этой группе, отказались поддержать законопроекты по изменениям в Налоговый кодекс, на принятии которых настаивало руководство фракции.

Мол, именно это стало причиной смещения Соломчука с должности.

В ситуации разбиралась "Страна".

Уволен из-за оптимизации

38-летний Дмитрий Соломчук до избрания в парламент возглавлял компанию Агроцентр, которая занимается производством и продажей запчастей к сельхозтехнике.

Жил и работал в Ровно. Последние несколько лет он также курировал общественную организацию "Время действий", в которой состояло немало ровенских предпринимателей. А в начале 2019 года именно он стал представителем Зе!команды в Ровно.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах именно Соломчук стал официальным представителем главы государства в регионе, а потом также он курировал парламентскую кампанию "Слуг народа" в Ровенской области.

Сам же он получил 33-е место в списке партии на досрочных выборах в Раду, а когда принял присягу, стал одним из пятнадцати заместителей главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. И оставался замглавы фракции до 3 декабря, пока его не сместили с этой позиции. Вообще с тех пор, как стало известно о том, что один из ровенских мажоритарщиков, Роман Иванисов, в юности отсидел за групповое изнасилование, именно в адрес Соломчука звучала критика за то, что он, будучи ответственным за подбор претендентов на мажоритарные округа от "Слуги народа", провел в Раду кандидата с такой репутацией.

Сам Соломчук сообщил "Стране", что его вины в прохождении Иванисова в парламент нет, так как каждого кандидата проверяли по базам данных и по системе "Лифт". А теперь увольнение Соломчука с должности замглавы фракции "Слуга народа" вообще вызвало немало кривотолков в парламенте.

Сразу несколько анонимных телеграмм-каналов по-своему объяснили подоплеку этого увольнения. Версии разнились - от того, что, якобы, руководство фракции получило доказательства того, что Соломчук собирал из мажоритарщиков и списочников по 300 тыс. долларов "в партийную кассу", до того, что утрата доверия к Соломчуку - это только начало, а вообще грядут большие внутрифракционные чистки, внутри группы Ильи Павлюка.

Илья Павлюк - это до недавних пор малоизвестный, но влиятельный на таможне, черновицкий бизнесмен. Когда-то он был помощником депутата-коммуниста Игоря Калетника (бывшего главы таможенной службы). Также известно, что он давний друг Зеленского.

А на президентских и парламентских выборах отвечал за подбор кандидатов в мажоритарные округа в Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Считается, что в группу Павлюка входит порядка трех десятков депутатов. Самый известный из них - родной племянник бизнесмена Максим Павлюк. Или бывшая учительница младших классов Елена Лис, которая прошла в Раду по 201 округу, и муж которой - деловой партнер Ильи Павлюка Игорь Лис.

Также к этой группе причисляют Олега Марусяка и уже упомянутого выше Дмитрия Соломчука.

Увольнение последнего совпало с голосованием за изменения к Налоговому кодексу, в которых, среди прочего, обсуждался вопрос ренты на железную руду. В сессионном зале рассматривали два законопроекта - один компромиссный, который согласовало большинство фракций парламента - в нем рента установлена в размере 12% (по слухам, это была договоренность руководства страны и олигарха Рината Ахметова в обмен на голоса подконтрольных ему депутатов). И второй - базовый, где рента составляет 18%.

Сперва депутаты пытались принять компромиссный проект. Но не хватило буквального одного голоса - 225 при необходимых 226. При чем депутаты группы Павлюка нажали "воздержаться".

И затем был проголосован базовый проект, который теперь хотят исправить ко второму чтению, снизив в нем ренту с 18% до 12%.

По слухам, провал голосования стал последней каплей, после которой Соломчук потерял свою должность. Но интересно, что сам Соломчук лично голосовал за оба законопроекта.

"Слухи распространяют те, кто хочет расколоть фракцию"

В разговоре со "Страной" Соломчук отрицает все слухи, в которых фигурирует его фамилия. Начиная от самого факта существования в Раде группы Павлюка до конспирологических теорий его увольнения.

"У нас есть только одна группа. Это все члены нашей фракции. Главный у нас Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. Я не знаю, кто у кого стоит за спиной. Мы качественно отработали в Ровенской области на выборах. Эта команда сейчас работает на выборах в ОТО. У меня нет никого за спиной, я всю жизнь бизнесмен. Знаком ли я с Павлюком? Когда-то зимой или весной - не помню - может, один раз видел его в офисе ("Слуги народа" - Ред.), здоровались. Такое знакомство. Но я видел там многих людей. Что с того?", - сказал нам Соломчук.

По его словам, еще 2 недели назад они с Давидом Арахамией обсудили это увольнение.

"Здесь нечего объяснять. Началась подготовка к выборам в объединенные терробщины, нужно выезжать. А если ты глава группы, нужно больше быть в Киеве. Нужно вообще в столицу переехать. Времени на поездки нет. Кроме того, работаю над многими инвестпроектами, чтобы завести в область производство… Я не знаю, чьи это Телеграм-каналы, и в последнее время стараюсь их вообще не читать. Там пишут люди, которые хотят внести раскол в нашу политическую силу и фракцию. Но этого не будет, пусть никто об этом не мечтает", - говорит Соломчук "Стране".

Между тем, его слова о том, что уход с должности замглавы фракции был согласован с Арахамией, вступают в диссонанс с позицией самого главы фракции. Который четко заявил, что был недоволен работой своего заместителя на этом посту.

"Я не очень доволен его работой и я так решил. Я руководитель фракции и имею право сам назначать себе заместителей и увольнять их", - сообщил Арахамия "Стране" на уточняющий вопрос, почему Соломчука уволили с должности.

А глава партии "Слуга народа", Александр Корниенко пояснил "Стране", что, мол, во фракции решили просто оптимизировать состав, а Соломчук теперь сосредоточится на выборах в ОТО.

"Мы решили оптимизировать состав. Плюс Дмитрий написал же на Фейсбуке, что у него много дел в Ровенской области. А депутаты, которые входили в его группу, разойдутся по оставшимся 14 внутрифракционным группам - скажем, по одному в каждую".

Корниенко также отрицает, что случай Соломчука связан с некими голосованиями или неформальной группой влияния Павлюка, отрицая вообще ее наличие.

"Так называемое влияние так называемой группы Павлюка… Не связано", - ответил Корниенко.

Разлом будет нарастать

Впрочем, собеседники "Страны" во фракции "Слуга народа" подтверждают существование внутреннего конфликта. По словам депутатов, есть несколько крупных линий разлома - между руководством фракции и группой Коломойского, между группами Коломойского и Павлюка, и между группой Павлюка и руководством фракции из-за того, что "павлюковцы" часто голосуют за поддержку проектов, выгодных другим олигархам.

И это не считая более мелких конфликтов - например, борьбы группы Коломойского с так называемыми "соросятами" (выходцами из грантовых организаций, сотрудничающих с западными структурами).

Группы Павлюка и Коломойского тоже уже не первый раз враждуют между собой, например, считается, что увольнение экс-главы Киевской ОГА Бно-Айрияна, якобы связанного с Павлюком, продавили именно штыки Коломойского. Интересно, что депутат Ольга Василевская (бывший журналист телеканала 1+1, принадлежащего Коломойскому), на днях рассказывала в интервью, что группа Павлюка вставляла палки в колеса по законопроекту о ГБР, полагая, что в реформе ГБР заинтересован Коломойский.

"Они включаются всегда, чтобы сделать все наперекор Коломойскому", - говорила Василевская (при этом, что характерно - ни она, ни ряд других депутатов, которых причисляют к группе олигарха за закон о ГБР во втором чтении не голосовала).

Да и накануне первым свои выводы о подоплеке увольнения Соломчука сделал телеграмм-канал "Темный рыцарь", который часто связывают с группой Коломойского. Там появилась информация, что офис президента хочет разрушить группу Павлюка, к которой относят уже не 30 депутатов, а 60, чтобы нардепы ушли под кураторство помощника президента Андрея Ермака.

Впрочем, некоторые нардепы из фракии президента сомневаются, что этот план можно будет легко осуществить.

"Всю избирательную кампанию как на президентских, так и на парламентских выборах Павлюк был одним из самых важных звеньев в Зе-команде. Именно он отвечал за координацию и финансы региональных представителей. Он искал и привлекал физлиц и юрлиц, данные которых использовались для пополнения через них избирательного фонда, контролировал подбор людей на местах. Сейчас грядут выборы в ОТО и он опять задействован по всем этим же направлениям. Поэтому когда кто-то пишет, что разберет его на молекулы, то как бы они себя на эти молекулы не разобрали", - комментирует "Стране" положение дел внутри "Слуги народа" один из заместителей Арахамии.

В целом же сдерживать конфликты внутри фракции "Слуга народа" становится все труднее. Разношерстный состав участников монобольшинства изо дня в день не может достичь согласия по разным вопросам.

Насколько долго фракция сможет удерживать единство в такой обстановке - вопрос пока открытый.