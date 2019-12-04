В Украине будут по-новому считать штрафы. Как стало известно "Стране" из своих источников, соответствующий законопроект уже подготовлен в Кабмине и сейчас проходит согласование.

Главная новация проекта - это "отвязка" штрафов и различных взысканий по административному и уголовному кодексам от прожиточного минимума и необлагаемого законом минимума доходов.

Мы уже писали о подобной идее с различными социальными выплатами и пенсионными доплатами. При их расчете прожиточный минимум предлагается заменить на некую базовую величину, определять которую станет Кабмин "исходя из финансовых возможностей бюджета". То есть, даже если прожиточный минимум вырастет (а бюджетный комитет настоятельно рекомендовал Кабмину подумать о его повышении вдвое - до 4,2 тысяч гривен), государству не придется платить людям больше.

Теперь правительство решило подчистить очередную порцию законов, где упоминается о прожиточном минимуме и взялось за штрафы.

Интересно, что авторы проекта решили не ограничиваться простой заменой прожиточного минимума на новую "расчетную величину". И предложили привязать штрафы к доходам правонарушителя. Мол, кто больше зарабатывает, пусть и больше платит. Это значит, что многие штрафы для человека с более-менее приличной зарплатой, не говоря уже об успешных бизнесменах или топ-менеджерах, вырастут в разы, а то и десятки раз.

"Страна" разбиралась как будут по-новому насчитывать штрафы.

Штрафы на зарплату

В новом законопроекте прописан целый ряд изменений по штрафам.

Во-первых, при их расчете предлагается отказаться от привязки к прожиточному минимуму и необлагаемому налогом минимуму (сейчас в случае с административными штрафами, это 17 гривен).

Их предлагается заменить на некую новую расчетную величину, которую ежегодно будет определять Кабмин.

Во-вторых, по административным штрафам введут еще и некую "штрафную ставку". Она будет рассчитываться для каждого правонарушителя индивидуально - 0,3% от среднего дохода человека за месяц (но не менее 17 гривен).

В среднемесячный доход посчитают зарплату, прибыль от предпринимательской деятельности, и даже пенсии.

То есть, чем больше вы зарабатываете, тем выше для вас лично будет штраф.

Идеи привязать штрафы к доходам уже были. В частности, предлагалось дифференцировать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости авто нарушителя. Мол, для водителей элитных авто "обычные" штрафы - не деньги, поэтому они вполне могут позволить себе заплатить и нарушать дальше. Но дальше обсуждений эта тема тогда так и не продвинулась.

"Теперь же получается, что за одно и то же правонарушение люди с разным уровнем дохода станут платить по-разному. Скажем, если мы с вами украли в супермаркете по пачке печенья, но у вас зарплата 10 тысяч гривен, а у меня - 20 тысяч, то вы заплатите штраф 40 гривен, а я - 60. Хотя по законодательству за одно и то же правонарушение предусмотрена равная ответственность для всех граждан", - отмечает заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Сколько будут платить украинцы на минималке и со средней зарплатой

Штрафная ставка может рекордно взвинтить большинство штрафов.

Ведь по таксе 17 гривен будут платить разве что украинцы на минимальной зарплате. А так как средняя зарплата по стране превышает 10 тысяч, то считать будут уже не от 17 гривен, а от 30 гривен, то есть, повышение - почти вдвое.

Скажем, в закон о труде внесут изменение, по которому за нарушение трудового законодательства руководству предприятия положен штраф уже не до 100 необлагаемых минимумов (1,7 тысяч гривен), а до ста штрафных ставок. То есть, если директор получает 50 тысяч гривен в месяц, то он заплатит 15 тысяч гривен.

Продажа лекарств без рецепта, которая сейчас тянет на штраф до 425 гривен (25 необлагаемых минимумов) по новому закону, если его примут, - это уже 750 гривен (с учетом среднего по стране оклада фармацевта в 10 тысяч).

Мелкое воровство, которое сейчас идет по таксе 10-30 необлагаемых минимумов (170 - 510 гривен штрафа), по новой формуле будет тоже рассчитываться по другому. Правонарушитель с минимальной зарплатой заплатит до 378 гривен, а тот, кто получает, скажем, 10 тысяч гривен - уже 900 гривен. Соответственно, если зарплата еще выше, то автоматически вырастает и штраф. Доход в 20 тысяч гривен - это штраф до 1,8 тысяч гривен.

Банальный сбор грибов или пикник (без приобретения так называемого "лесного билета", который является в Украине обязательным) может закончится для украинца с зарплатой в 10 тысяч штрафом в 210 гривен (сейчас - 119 гривен), а с зарплатой 20 тысяч - 420 гривен.

Вождение неисправного авто для украинца с зарплатой в 10 тысяч - это штраф до 600 гривен вместо сегодняшних 340 гривен. Водитель на минималке при этом заплатит по старой ставке.

Превышение скорости для этих двух водителей с разными доходами обойдется в 450 и 255 гривен соответственно. А пьянка за рулем - 18 тысяч и 10,2 тысячи гривен.

В-третьих, планируется расширить диапазон штрафов за нарушение судебного-процессуального законодательства (неявка в суд, непредоставление вещественных доказательств и др.). Сейчас за это положен штраф от 1 до 10 необлагаемых минимумов, то есть, не больше 170 гривен. По новому проекту - от 100 до 1000 штрафных ставок, а это, минимум - 1700 гривен, а если у вас более менее приличная зарплата, то еще больше (оклад в 10 тысяч гривен - штраф от 3 тысяч до 30 тысяч гривен).

Дорогая уголовка

Предусмотрены также изменения в Уголовный кодекс. Так, за нарушение правил лица, отбывающие тюремное заключение, могут попасть на штраф до 440 штрафных ставок (сейчас - две минимальные зарплаты).

При этом средний доход заключенного, от которого и будут высчитывать штрафную ставку возьмут еще из жизни на воле, то есть, посчитают, сколько человек получал, пока не попал за решетку. Следовательно, арестант, который ранее зарабатывал 10 тысяч, в тюрьме рискует попасть на штраф в 13,2 тысячи гривен.

Неявка на допрос к следователю или прокурору, которая сегодня тянет на 0,25-0,5 прожиточных минимумов (от 500 гривен), по новому проекту - это уже 20-50 штрафных ставок.

Интересно с залогами. Сейчас подозреваемому в совершении преступления небольшой или средней тяжести, могут установить залог от 1 до 20 прожиточных минимумов (от 2 тысяч до 40 тысяч гривен). По новому проекту предлагается увеличить эту сумму до 100-2000 штрафных ставок. Для человека с доходом в 10 тысяч гривен в месяц - это 3 - 60 тысяч гривен. А вот для бизнесмена, имеющего доход, скажем, пять тысяч долларов в месяц (120 тысяч гривен) речь будет идти уже о залоге до 720 тысяч гривен.

Залог при особо тяжких преступлениях хотят повысить с нынешних 80-300 прожиточных минимумов до 8 - 30 тысяч штрафных ставок.

От прожиточного минимума отвяжут также определение материальной ценности. Сейчас, к примеру, НАБУ берет человека в оборот, если размер нанесенного ущерба превышает прожиточный минимум более чем в 500 раз (от 1 млн гривен).

В законопроекте этот порог хотят зафиксировать на уровне от тысячи расчетных величин. Пока непонятно, какой будет эта расчетная величина. Но если такой же, как нынешний прожиточный минимум, то сумма по преступлениям, расследуемым НАБУ автоматически вырастет вдвое.

Как обойти новую штрафную систему

Впрочем, заоблачные штрафы можно будет обойти, - считает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Ведь штрафная ставка считается от месячного официального дохода. Получается, что для тех, кто получает официальную минималку, ничего не поменяется.

"Но, дав старт такой системе, государство еще больше подталкивает украинцев скрывать свои доходы. Зачем жить вбелоую, если придется платить не только больше налогов, но еще и повышенные штрафы. При этом государство, предъявляя повышенные требования к гражданам, свои обязательства не спешит выполнять. Все это подрывает основы доверия украинцев к самому институту власти", - считает он.

Также, по словам Кравца, установление разных штрафов за одни и те же нарушения для бедных и более состоятельных граждан нарушает конституцию. Поэтому эти нормы, если их все же утвердят, вполне реально оспорить в Конституционном суде.